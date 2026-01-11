Indonesian Member - page 56
xixixixi... maturnuwun gajinya... he he ngga perlu abesar modal Broo,,, yg penting OP harus ada alasannya dari rata-rata pergerakan harga bulanan. mingguan, harian, 8 H. 4H, 2H walaupun pake EA harus dicek pergerakannya kapan EA harus common only long dan only short... dan lagi cari pair yang mudah ditebak contohnya EURJPY. Selama ini yang kita tahu Jepang sangat berpengaruh terhadap naik turunya nilai tukar EUR akibat mau gak mau harus cuci gudang produk2nya dan harus bisa dibeli oleh komonitas Eropa yang rata2 daya belinya rendah...dan jepang harus menurunkan nilai tukarnya dan setelah gudang kosong dinaikkan kembali ...kapan? itu dapat dilihat dari rata2 pergerakan harga (trend) yg terus naik atau terus turun dari rata2 bulanannya SL itu sebenarnya digunakan apabila OP raversal ( contra trend ) supaya apabila terjadi kesalahan lossnya tidak mempengaruhi margin he he
Seperti itu gan, kalau dalam trend misal naik maka yang dicari adalah open buy kalau panah sudah muncul itu artinya trend sudah berubah
Yup... kalau trend besar Up, ... hanya OP Buy, buy and buy ... walau Ravesalnya besar dan sangat menggiurkan... kita main Save aja, Contoh buka Pair EURJPY sekarang coba yang Short term... lihat m30 sebagai trend besarnya... lalu cek panah yg searah di m5 sekarang ternd buy, buy and buy he he he...lumayan skarang dapat 25 poin,,,tanpa SL....he he untuk trend toolnya terlampir ..... kalau long term berbeda lagi
Hallo Master Coder... he he he acuan standar rata2 pergerakan harga berdasaran waktu sudah menjadi harga mati didunia ... semua indi yang ada smp sekarang adalah derivat atau turunannya;..
bisa jadi cicit cucutnya ... kwkwwwwk ......itupun belum berbicara tentang deviasinya sehingga dapat ditentukan kemana arah pergerakan besarnya .... bisa buanyak lagi broo ... kwkwkwkwk... ini cuman untuk mencapai kesimpulan pasti aja... back to nature.
Kok beda penampakan di M30 panah sudah ada muncul kebawah gan
lihat M5 juga ada muncul panah kebawah, jadi sell begitu?
yup... kan sudah sell 3 kali sejak kemarin Arrow pertama dari R2 ke Pivot 35 Point, kedua dari R1 ke Pivot (Daily) 15 point dan ketiga ( jam 01.25 waktu server) dari Pivot ke S2 40 point. Untuk lebih mudah berlatih dan detail.... sekarang buka TF M-1. disini bisa lebih sering OP ber kali-kali. ini area BIG LOT (1/100 equity) bagi saya. Hanya butuh (1-3) Point setiap OP yang searah dg trend besarnya....jangan lupa pakai toolnya ... semoga bermanfaat...
not bad whiteking :) saya test yang H1 kena SL nya hiihihihi, okelah ini keknya bisa dipake buat bantu konfirm dari system yang kita pake, kalo masalah TF ya tergantung kebiasaan trader juga analysanya, kalo saya pribadi pake D1 buat scan signal, entry liat di H1
benar sekali broo... saya hanya ngasih contoh cara mudah bekerjanya saja agar mudah dipahami he he.... semoga bermanfaat...
Khusus confirmation D1, signal entry H1 ... more frendly #AW (Achmad Wijaya) Confirmations
in progress test to EURGBP