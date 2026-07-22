Interesting and Humour - page 3442
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A better name would have been -nahunii
The probe managed to approach the planet only 235 kilometres above the surface, making the images it captured unique
Daddy came home from work angry, didn't eat his soup or drink his compote, and was looking under the sofa, behind the dresser. He sat down in his chair. He was staring at the TV... That's too bad. It really is. He'll stay up all night again. I know what he was looking for. I made aeroplanes out of those papers yesterday. Mum's crying, too. Crybaby! She's crying, "Bucks! Quid!"
What's the problem? Can't the law be rewritten or something?
SkyWay light urban route in action >>>
Проводимые в ЭкоТехноПарке испытания подвижного состава и путевой структуры лёгкой городской трассы являются составляющей частью процесса сертификации технологии струнного транспорта. В ходе тестов разработчики изучают поведение всех элементов транспортной системы с учётом различных погодных условий, нагрузок, скоростей, состояний подвижного состав и путевой структуры, рассматриваемых в комплексе. С этой целью первые прогоны юнибайка SkyWay по струнным рельсам осуществляются ещё до того, как им будет придано расчётное предварительное напряжение за счёт натяжения струн (находящихся в сердцевине рельсов пучков стальной проволоки) и до того, как рельсы будут заполнены специальным бетоном, предназначенным для шумоподавления, устранения коррозии на внутренних поверхностях металлической конструкции и обеспечения дополнительного запаса прочности.
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Passer-by steals bucket of gold from unattended armoured cash collection vehicle