- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
Time (Set Method datetime)
Sets time with datetime type.
|
void Time(
Parameters
value
[in] Value of datetime type.
Return Value
None.
Time (Set Method MqlDateTime)
Sets time with MqlDateTime type.
|
void Time(
Parameters
value
[in] Value of MqlDateTime type.
Return Value
None.