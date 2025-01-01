DocumentationSections
Time (Set Method datetime)

Sets time with datetime type.

void  Time(
   const datetime      value         // time
   )

Parameters

value

[in]  Value of datetime type.

Return Value

None.

Time (Set Method MqlDateTime)

Sets time with MqlDateTime type.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // time
   )

Parameters

value

[in]  Value of MqlDateTime type.

Return Value

None.

