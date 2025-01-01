DocumentationSections
Date (Set Method datetime)

Sets date with datetime type.

void  Date(
   const datetime      value         // date
   )

Parameters

value

[in]  Value of datetime type.

Return Value

None.

Date (Set Method MqlDateTime)

Sets date with MqlDateTime type.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // date
   )

Parameters

value

[in]  Value of MqlDateTime type.

Return Value

None.