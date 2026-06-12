КОПИРОВЩИК СДЕЛОК MT5 → MT5 (КОПИРОВЩИК СДЕЛОК ИЗ METATRADER 5 В METATRADER 5) | БЫСТРЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК (EA)

ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/157869

Обзор

Копировщик MT5 в MT5 — это локальный копировщик сделок нового поколения с сверхвысокой скоростью, разработанный для всех трейдеров, но особенно для профессионалов, управляющих счетами, поставщиков сигналов, пользователей проп-трейдинговых фирм и других.

Он предоставляет следующие возможности:

Полный мониторинг работоспособности ведомого (получателя) с таймером отключения и кнопкой отключения

Сверхбыстрое копирование сделок (менее 10 миллисекунд)

100% безопасная архитектура (нет DLL и внешних зависимостей)

Мониторинг в реальном времени через панель управления

Продвинутая система контроля состояния ведомых

Автоматические предупреждения о сбоях терминала, перезапусках, отключениях и т.д.

Этот копировщик создаёт полноценную среду Ведущий → Ведомый (Отправитель → Получатель) для множества счетов, давая вам полный контроль и мониторинг всех счетов, подключенных к Ведущему.

Обзор панели управления

Встроенная панель управления — один из самых продвинутых интерфейсов среди всех копировщиков. Она отображает в реальном время состояние системы, производительность, статус ведомых, настройки и операции синхронизации.

Информация о счёте

Режим работы → ID Ведущего / ID Ведомого

Номер счёта

Баланс и средства

Мгновенно подтверждает, что вы управляете нужным терминалом.

Монитор ведомых (отслеживание состояния в реальном времени)

Отображает все активные счета ведомых с текущим статусом:

Количество активных ведомых (например, 2 из 34)

Статус: В СЕТИ / ОФЛАЙН (короткий) (<1 мин) / ОФЛАЙН (долгий) (>1 мин)

Если ведомый переходит в офлайн:

Появляется строка предупреждения

Таймер показывает длительность отсутствия

Появляется кнопка отключения для ручного закрытия терминала ведомого

Всплывающие уведомления оповещают Ведущего, когда:

Ведомый уходит в офлайн

Ведомый переподключается

Ведомый возвращается к нормальной работе

Это гарантирует, что вы всегда знаете состояние каждого ведомого, не открывая их терминалы.

Статус синхронизации

Последняя операция (например, последнее копирование)

Статус обработки → Нормально / Ожидание / Задержка

Средняя задержка (в миллисекундах)

Время последней синхронизации

Обеспечивает полную прозрачность копирования.

Производительность

Задержка (мс) → например, 0.0 мс

Качество соединения → Отлично / Хорошо / Плохо

Последняя скопированная сделка

Подтверждение режима работы

Позволяет мгновенно увидеть, насколько быстро и стабильно работает система.

Настройки

Мультипликатор лота

Режим управления рисками

Максимальное проскальзывание

Копирование SL/TP: Да / Пользовательский / Нет

Режим реверса (инверсия направления сделок): ВКЛ / ВЫКЛ

Позволяет точно знать, как будут копироваться сделки, без повторного открытия параметров.

Мониторинг ведомых (система обнаружения офлайн)

Каждый ведомый отправляет статус ведущему

Если сигнал пропадает → определяется как ОФЛАЙН

Панель сразу подсвечивает ведомого

Счётчик показывает длительность офлайн

Кнопка отключения появляется автоматически

Мгновенно приходят всплывающие уведомления

Защищает систему от зависаний терминала, сбоев MT5, прерываний VPS, отключений интернета, закрытых терминалов, перегрузки CPU и т.д.

Преимущество: мгновенное уведомление при уходе ведомого в офлайн с указанием длительности.

Параметры

Основные настройки

CopyMode: по умолчанию MODE_MASTER → выбор роли Ведущий/Ведомый

MasterID: по умолчанию 1 → уникальный ID Ведущего

CopyFromMasterID: по умолчанию 1 → ID Ведущего для копирования (только для Ведомого)

SlaveNumber: по умолчанию 1, диапазон 1–34 → идентификация нескольких ведомых

Торговые настройки

SendPending: по умолчанию true → копировать отложенные ордера

CopyWithReversal: по умолчанию false → реверсировать направление сделок

CopyStopLoss: по умолчанию true → копировать Stop Loss

CustomStopLoss: по умолчанию 0 → заменяет SL, если >0

CopyTakeProfit: по умолчанию true → копировать Take Profit

CustomTakeProfit: по умолчанию 0 → заменяет TP, если >0

SlippagePips: по умолчанию 10 → макс. допустимое проскальзывание

MaxSpread: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый спред

Фильтрация сделок

CopyLongOnly: по умолчанию false → копировать только BUY

CopyShortOnly: по умолчанию false → копировать только SELL

Маппинг символов

EnableSymbolMapping: по умолчанию true → автоматическое сопоставление символов

SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD:GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30:US30mini"

Префикс / Суффикс / RemoveSuffixes: по умолчанию ""

Расширенные настройки

MaxTrades: по умолчанию 600 → макс. количество обрабатываемых сделок

ShowEvents: по умолчанию true → показывать оповещения о событиях

SlaveMagicNumber: по умолчанию 1 → магическое число для сделок ведомого

Управление лотами

UseBalanceRatio: по умолчанию true → расчёт по соотношению балансов

BalanceBasedLot: по умолчанию true → размер лота на основе баланса

LotMultiplier: по умолчанию 1

FixedLotSize: по умолчанию 0.0 → заменяет другие расчёты лота, если >0

MaxLotSize: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый размер лота

Дневные фильтры

AllowMonday ... AllowSunday: по умолчанию true → в какие дни разрешена торговля

Уведомления

EnableNotifications: по умолчанию true

EmailAddress: по умолчанию "" → email-оповещения

Настройки панели

Показать/скрыть панели: Верх, Лево, Центр, Право, Низ → по умолчанию true

ShowAllPanels: по умолчанию true → переопределяет отдельные настройки

ShowTopRightPanel: по умолчанию true → быстрые действия

Примечания по конфигурации с несколькими ведущими

Примечание: "Совет: перезапустите MetaTrader (MT5) после смены режима Ведущий/Ведомый для правильной синхронизации."

Важные замечания по использованию

Перезапустите MT5 после изменения режима (Ведущий/Ведомый)

Убедитесь, что MasterID и SlaveNumber уникальны

Автоторговля должна быть включена

Требуется доступ к общим файлам в общей папке MetaTrader

Убедитесь, что все символы доступны для торговли

Ключевые особенности

Полный мониторинг состояния ведомых с таймером офлайн и кнопкой отключения

Сверхбыстрое исполнение (<10 мс)

Умная логика синхронизации

Автоматическое определение префиксов/суффиксов

Автоматический маппинг символов (подстановка символов брокера)

Режим реверса (инверсия направления)

Дневные/временные фильтры

Копирование отложенных ордеров

Продвинутое управление лотами (на основе баланса, фиксированный, мультипликатор, соотношение)

Всплывающие, email и push-уведомления

Полная профессиональная панель с показателями производительности

Поддержка нескольких ведущих / нескольких ведомых

Руководство по установке

Терминал Ведущего (Отправителя)

Прикрепите советник (EA)

Установите CopyMode = MODE_MASTER

Задайте MasterID

Включите Алго-торговлю

Терминал Ведомого (Получателя)

Прикрепите советник (EA)

Установите CopyMode = MODE_SLAVE

Задайте CopyFromMasterID

Назначьте уникальный SlaveNumber

Включите Алго-торговлю

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Общие

В1: Поддерживает только MT5 → MT5?

О: Да

В2: Поддерживается ли несколько ведущих и несколько ведомых?

О: Полностью поддерживается

В3: Какая задержка на VPS?

О: Обычно 5–10 миллисекунд

В4: Копирует ли отложенные ордера?

О: Да, установите SendPending = true

В5: Безопасно ли это для проп-фирм?

О: Да, нет DLL или внешних исполняемых файлов

Мониторинг ведомых

В1: Что происходит, если ведомый уходит в офлайн?

О: Панель показывает чёткое предупреждение и длительность

В2: Приходят ли мне оповещения?

О: Да, мгновенные всплывающие окна

В3: Могу ли я удалить офлайн-ведомого?

О: Да, используйте кнопку "Отключить"

В4: Определяет ли это сбой или зависание MT5?

О: Да

В5: Нужно ли мне вручную проверять терминалы ведомых?

О: Нет, панель мониторит всё

Маппинг символов

В1: Зачем нужен маппинг символов?

О: Для брокеров с разными форматами или нестандартными символами

В2: Могу ли я сопоставлять несколько символов?

О: Да, поддерживается неограниченное количество

В3: Замедляет ли маппинг работу?

О: Нет, работает мгновенно

Дополнительные вопросы

В1: Можно ли фильтровать и копировать сделки только с определённым магическим номером?

О: Да, фильтр по Magic Number можно включить.

В3: Может ли советник рассчитывать размер лота на основе процента от баланса счёта ведомого?

О: Да, когда BalanceBasedLot включён, размер лота автоматически корректируется на основе соотношения балансов.

В4: Что произойдёт, если символ отсутствует на терминале ведомого?

О: Сделка не будет скопирована, и в журнале появится предупреждение. Используйте маппинг символов.

Если у ведущего EURUSD, а у ведомого EURUSDm, введите в Symbol Map: EURUSD:EURUSDm

Если у ведущего EURUSDm, а у ведомого EURUSD, введите: EURUSDm:EURUSD

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Для лучшего понимания работы копировщика и его скорости на разных платформах MetaTrader, пожалуйста, посмотрите обучающее видео.

Полное руководство по использованию советника CopierMT5ToMT5

Введение в автоматическое копирование сделок

Добро пожаловать в мир автоматического копирования! Советник CopierMT5ToMT5 — это мощный инструмент для копирования сделок и зеркалирования счетов, который позволяет автоматически копировать сделки с одного счёта MetaTrader 5 (Ведущий или Отправитель) на другой счёт MetaTrader 5 (Ведомый или Получатель).

Это подробное руководство проведёт вас через каждый шаг — от установки до продвинутой настройки. В итоге вы сможете настроить и запустить свою собственную систему копирования с полной уверенностью.

Революционная функция монитора ведомых — ваша всевидящая панель для управления несколькими счетами

Это одна из самых важных и уникальных функций, которая отличает наш локальный копировщик от всех остальных!

В то время как большинство систем копирования оставляют вас в неведении о состоянии ведомых счетов, наш продвинутый монитор ведомых предоставляет панель статуса в реальном времени, давая полную видимость всей сети копирования.

Что делает эту функцию такой особенной?

С традиционными советниками-копировщиками вам приходится вручную проверять каждый ведомый счёт. Это невероятно трудоёмко и неэффективно, особенно при управлении несколькими счетами. Наш монитор ведомых устраняет всё это, предоставляя обновления статуса в реальном времени для ВСЕХ ваших ведомых в одной централизованной панели.

Как этот мониторинг в реальном времени меняет ваш опыт:

С одного взгляда вы точно видите, какие ведомые онлайн и активно копируют сделки, а у каких проблемы. Система непрерывно отслеживает каждого ведомого и немедленно предупреждает вас, если кто-то из них:

Отключается от ведущего

Зависает или перестаёт работать

Закрывает платформу MetaTrader

Закрывает свой торговый счёт

Испытывает любые другие технические проблемы

Умные оповещения и управление сетью для вашего копировщика:

Когда ведомый уходит в офлайн, панель чётко отображает проблемный номер ведомого с подробным сообщением

Если вы намеренно закрыли ведомого и не хотите видеть предупреждения о нём, просто нажмите кнопку "DISABLE" рядом с ним в мониторе. Это удалит его из списка мониторинга, сохраняя панель чистой и сфокусированной на активных счетах.

Только эта продвинутая функция мониторинга экономит вам часы ручных проверок и даёт уверенность, что вся ваша сеть копирования MT5 в MT5 находится под постоянным наблюдением.

Шаг 1: Установка — добавление советника на график MetaTrader 5

Прежде всего, вам нужно установить этого советника на вашу платформу.

1. Найдите файл:

У вас должен быть скомпилированный файл CopierMT5ToMT5.ex5.

2. Скопируйте в терминал:

Откройте платформу MetaTrader 5

Нажмите Ctrl+O, чтобы открыть окно "Навигатор" (обычно слева)

Найдите папку "Expert Advisors" (Советники)

Откройте меню "Файл" вверху слева и перейдите в папку, где находится файл CopierMT5ToMT5.ex5

Перетащите файл .ex5 из его папки прямо в раздел "Expert Advisors" в Навигаторе MetaTrader 5

3. Готов к использованию:

Поскольку у вас скомпилированный файл .ex5, компиляция не требуется. Советник готов к прикреплению на график для быстрого и надёжного копирования.

Шаг 2: Базовая настройка — прикрепление советника к графику

Советник должен работать на графике. Неважно, символ какого инструмента используется, но график должен быть открыт.

1. Откройте график:

Откройте график любого финансового символа (например, EURUSD).

2. Прикрепите советника:

В окне "Навигатор" найдите "Expert Advisors". Вы должны увидеть CopierMT5ToMT5 в списке.

Перетащите CopierMT5ToMT5 из Навигатора на ваш открытый график.

3. Настройте параметры:

Появится большое окно входных параметров. Здесь вы указываете, как должен вести себя советник.

4. Включите Алго-торговлю:

Перед нажатием "ОК" вы должны разрешить советнику торговать.

Посмотрите на верхнюю панель инструментов вашего MT5. Найдите кнопку "Алго-торговля" (или со значком светофора). Она должна быть включена (зелёная). Если она красная, нажмите на неё, чтобы сделать зелёной.

Важное примечание: Если Алго-торговля выключена, советник не сможет открывать или закрывать сделки. Панель советника покажет большое предупреждение, если это так, останавливая процесс копирования.

Шаг 3: Сердце системы — режим Ведущий/Отправитель против Ведомого/Получателя

Самое важное решение — выбор CopyMode. Вы будете либо Ведущим (исходный счёт), либо Ведомым (целевой счёт).

Ведущий/Отправитель (MODE_MASTER): Это исходный счёт. Все сделки, открытые на этом счёте, будут копироваться и отправляться всем ведомым, которые слушают.

Это исходный счёт. Все сделки, открытые на этом счёте, будут копироваться и отправляться всем ведомым, которые слушают. Ведомый/Получатель (MODE_SLAVE): Это принимающий счёт. Он слушает сделки от конкретного ведущего и копирует их на себя.

Вы можете быть только кем-то одним в данный момент. Нельзя быть одновременно Ведущим и Ведомым на одном графике.

Часть A: Как настроить счёт ВЕДУЩЕГО/ОТПРАВИТЕЛЯ

Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт был источником сделок для копирования другими, выполните следующие шаги:

1. Установите CopyMode = MODE_MASTER

2. Настройте MasterID:

Что это: уникальное число, идентифицирующее ЭТОГО ведущего (имя или ID источника сигнала)

уникальное число, идентифицирующее ЭТОГО ведущего (имя или ID источника сигнала) Как использовать: можно использовать любое число (например, 1). Всем вашим ведомым нужно будет знать это точное число для подключения к вам

можно использовать любое число (например, 1). Всем вашим ведомым нужно будет знать это точное число для подключения к вам Могу ли я использовать несколько MasterID? Да! Можно запускать несколько копий этого советника на разных графиках, каждый со своим MasterID (например, 1 для Стратегии А, 2 для Стратегии Б). Можно использовать бесконечное количество MasterID, что позволяет копировать на неограниченное количество счетов

3. Игнорируйте CopyFromMasterID и SlaveNumber:

Эти параметры только для ведомых. Ведущему они не нужны.

4. Нажмите "ОК":

Советник запустится, и вы увидите панель на графике. Задача ведущего — записывать информацию о своих сделках в общее файловое хранилище для чтения ведомыми, обеспечивая низкую задержку копирования.

Часть B: Как настроить счёт ВЕДОМОГО/ПОЛУЧАТЕЛЯ

Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт копировал сделки с ведущего, выполните следующие шаги:

1. Установите CopyMode = MODE_SLAVE

2. Настройте CopyFromMasterID:

Что это: это "имя" ведущего, с которого вы хотите копировать

это "имя" ведущего, с которого вы хотите копировать Как использовать: вы должны ввести точно такой же MasterID, который использует ведущий счёт. Если ведущий использует 1, вы должны ввести 1. Так ведомый находит правильный источник сигнала

3. Настройте SlaveNumber:

Что это: уникальное число для этого конкретного ведомого

уникальное число для этого конкретного ведомого Как использовать: начните с 1. Если вы добавляете другого ведомого, установите 2, и так далее, до 34

начните с 1. Если вы добавляете другого ведомого, установите 2, и так далее, до 34 Можно ли использовать одинаковый номер ведомого дважды? Нет. Повторяющиеся комбинации MasterID и SlaveNumber будут мешать зеркалированию ордеров и вызывать ошибки

Шаг 4: Понимание ключевых параметров и функций

Управление сделками и исполнение

SendPending: если true, ведомый будет копировать отложенные ордера от ведущего. Если false — только рыночные сделки

CopyWithReversal: если true, сделки копируются в противоположном направлении

CopyStopLoss / CopyTakeProfit: если true, используются те же SL/TP, что у ведущего. Если false, можно задать свои

Маппинг символов — критично для копирования между брокерами

Зачем:

Брокеры используют разные названия символов (например, у ведущего XAUUSD, у ведомого GOLD)

Как использовать:

Установите EnableSymbolMapping = true Определите пары в поле SymbolMappings: MasterSymbol:SlaveSymbol Несколько пар разделяются запятыми Пример: XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm

Управление лотами — контроль риска

FixedLotSize: использовать одинаковый размер лота для каждой сделки

LotMultiplier: умножить лот ведущего на выбранный коэффициент

UseBalanceRatio & BalanceBasedLot: автоматически корректировать размер лота на основе соотношения балансов ведомого и ведущего

Фильтрация сделок

CopyLongOnly / CopyShortOnly: фильтровать сделки по направлению

MaxSpread: пропускать сделки со спредом выше заданного значения

Дневные фильтры

Включить/отключить каждый день (AllowMonday, AllowTuesday...)

Пример: отключить пятницы, установив AllowFriday = false

Уведомления и оповещения

EnableNotifications: всплывающие уведомления на рабочем столе

EmailAddress: получать оповещения на email о критических событиях

ShowEvents: всплывающие окна и предупреждения (рекомендуется true)

Настройки панели

Настраиваемая панель: показать/скрыть панели (ShowTopPanel, ShowLeftPanel, ShowAllPanels)

Шаг 5: Мониторинг и устранение неполадок

1. Панель:

Показывает режим, информацию о счёте, соединение, последнюю скопированную сделку и для ведущих — монитор ведомых

2. Кнопка Старт/Стоп:

Временно приостанавливает копирование без удаления советника

3. Журнал терминала:

Проверяйте журнал, если ShowEvents включён

4. Перезапуск после изменений:

Критические настройки (MasterID, CopyFromMasterID, SlaveNumber) требуют перезапуска советника/графика для чистой синхронизации

Краткий контрольный список

Ведущий/Отправитель (источник сигнала):

Советник прикреплён к графику, Алго-торговля ВКЛ

CopyMode = MODE_MASTER

MasterID задан

Панель видна в режиме "MASTER"

Монитор ведомых активен

Ведомый/Получатель (целевой счёт):

Советник прикреплён, Алго-торговля ВКЛ

CopyMode = MODE_SLAVE

CopyFromMasterID совпадает с ведущим

Уникальный SlaveNumber

Маппинг символов настроен

Размер лота задан (LotMultiplier/FixedLotSize)

Дневные фильтры настроены

Уведомления настроены

ShowEvents = true

Панель видна в режиме "SLAVE"

Заключение

Теперь вы полностью готовы установить, настроить и запустить советник CopierMT5ToMT5.

Революционная функция монитора ведомых даёт вам беспрецедентный контроль и обзор вашей сети копирования — возможность, которой нет у большинства других копировщиков.

Советы для успеха:

Всегда сначала тестируйте на демо-счёте

Обеспечьте чёткую передачу MasterID

Применяйте надлежащее управление рисками на стороне ведомого

Этот профессиональный инструмент копирования подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм, предлагая надёжный движок для всех ваших задач по копированию сделок.

Удачного копирования!

ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/157869