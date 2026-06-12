КОПИРОВЩИК СДЕЛОК MT5 → MT5 (КОПИРОВЩИК СДЕЛОК ИЗ METATRADER 5 В METATRADER 5) | БЫСТРЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК (EA)

ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:
https://www.mql5.com/en/market/product/157869Обзор
Копировщик MT5 в MT5 — это локальный копировщик сделок нового поколения с сверхвысокой скоростью, разработанный для всех трейдеров, но особенно для профессионалов, управляющих счетами, поставщиков сигналов, пользователей проп-трейдинговых фирм и других.
Он предоставляет следующие возможности:
- Полный мониторинг работоспособности ведомого (получателя) с таймером отключения и кнопкой отключения
- Сверхбыстрое копирование сделок (менее 10 миллисекунд)
- 100% безопасная архитектура (нет DLL и внешних зависимостей)
- Мониторинг в реальном времени через панель управления
- Продвинутая система контроля состояния ведомых
- Автоматические предупреждения о сбоях терминала, перезапусках, отключениях и т.д.
Этот копировщик создаёт полноценную среду Ведущий → Ведомый (Отправитель → Получатель) для множества счетов, давая вам полный контроль и мониторинг всех счетов, подключенных к Ведущему.Обзор панели управления
Встроенная панель управления — один из самых продвинутых интерфейсов среди всех копировщиков. Она отображает в реальном время состояние системы, производительность, статус ведомых, настройки и операции синхронизации.
Информация о счёте
- Режим работы → ID Ведущего / ID Ведомого
- Номер счёта
- Баланс и средства
Мгновенно подтверждает, что вы управляете нужным терминалом.
Монитор ведомых (отслеживание состояния в реальном времени)
Отображает все активные счета ведомых с текущим статусом:
- Количество активных ведомых (например, 2 из 34)
- Статус: В СЕТИ / ОФЛАЙН (короткий) (<1 мин) / ОФЛАЙН (долгий) (>1 мин)
Если ведомый переходит в офлайн:
- Появляется строка предупреждения
- Таймер показывает длительность отсутствия
- Появляется кнопка отключения для ручного закрытия терминала ведомого
Всплывающие уведомления оповещают Ведущего, когда:
- Ведомый уходит в офлайн
- Ведомый переподключается
- Ведомый возвращается к нормальной работе
Это гарантирует, что вы всегда знаете состояние каждого ведомого, не открывая их терминалы.
Статус синхронизации
- Последняя операция (например, последнее копирование)
- Статус обработки → Нормально / Ожидание / Задержка
- Средняя задержка (в миллисекундах)
- Время последней синхронизации
Обеспечивает полную прозрачность копирования.
Производительность
- Задержка (мс) → например, 0.0 мс
- Качество соединения → Отлично / Хорошо / Плохо
- Последняя скопированная сделка
- Подтверждение режима работы
Позволяет мгновенно увидеть, насколько быстро и стабильно работает система.
Настройки
- Мультипликатор лота
- Режим управления рисками
- Максимальное проскальзывание
- Копирование SL/TP: Да / Пользовательский / Нет
- Режим реверса (инверсия направления сделок): ВКЛ / ВЫКЛ
Позволяет точно знать, как будут копироваться сделки, без повторного открытия параметров.
Мониторинг ведомых (система обнаружения офлайн)
- Каждый ведомый отправляет статус ведущему
- Если сигнал пропадает → определяется как ОФЛАЙН
- Панель сразу подсвечивает ведомого
- Счётчик показывает длительность офлайн
- Кнопка отключения появляется автоматически
- Мгновенно приходят всплывающие уведомления
Защищает систему от зависаний терминала, сбоев MT5, прерываний VPS, отключений интернета, закрытых терминалов, перегрузки CPU и т.д.
Преимущество: мгновенное уведомление при уходе ведомого в офлайн с указанием длительности.
Параметры
Основные настройки
- CopyMode: по умолчанию MODE_MASTER → выбор роли Ведущий/Ведомый
- MasterID: по умолчанию 1 → уникальный ID Ведущего
- CopyFromMasterID: по умолчанию 1 → ID Ведущего для копирования (только для Ведомого)
- SlaveNumber: по умолчанию 1, диапазон 1–34 → идентификация нескольких ведомых
Торговые настройки
- SendPending: по умолчанию true → копировать отложенные ордера
- CopyWithReversal: по умолчанию false → реверсировать направление сделок
- CopyStopLoss: по умолчанию true → копировать Stop Loss
- CustomStopLoss: по умолчанию 0 → заменяет SL, если >0
- CopyTakeProfit: по умолчанию true → копировать Take Profit
- CustomTakeProfit: по умолчанию 0 → заменяет TP, если >0
- SlippagePips: по умолчанию 10 → макс. допустимое проскальзывание
- MaxSpread: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый спред
Фильтрация сделок
- CopyLongOnly: по умолчанию false → копировать только BUY
- CopyShortOnly: по умолчанию false → копировать только SELL
Маппинг символов
- EnableSymbolMapping: по умолчанию true → автоматическое сопоставление символов
- SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD:GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30:US30mini"
- Префикс / Суффикс / RemoveSuffixes: по умолчанию ""
Расширенные настройки
- MaxTrades: по умолчанию 600 → макс. количество обрабатываемых сделок
- ShowEvents: по умолчанию true → показывать оповещения о событиях
- SlaveMagicNumber: по умолчанию 1 → магическое число для сделок ведомого
Управление лотами
- UseBalanceRatio: по умолчанию true → расчёт по соотношению балансов
- BalanceBasedLot: по умолчанию true → размер лота на основе баланса
- LotMultiplier: по умолчанию 1
- FixedLotSize: по умолчанию 0.0 → заменяет другие расчёты лота, если >0
- MaxLotSize: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый размер лота
Дневные фильтры
- AllowMonday ... AllowSunday: по умолчанию true → в какие дни разрешена торговля
Уведомления
- EnableNotifications: по умолчанию true
- EmailAddress: по умолчанию "" → email-оповещения
Настройки панели
- Показать/скрыть панели: Верх, Лево, Центр, Право, Низ → по умолчанию true
- ShowAllPanels: по умолчанию true → переопределяет отдельные настройки
- ShowTopRightPanel: по умолчанию true → быстрые действия
Примечания по конфигурации с несколькими ведущими
- Примечание: "Совет: перезапустите MetaTrader (MT5) после смены режима Ведущий/Ведомый для правильной синхронизации."
Важные замечания по использованию
- Перезапустите MT5 после изменения режима (Ведущий/Ведомый)
- Убедитесь, что MasterID и SlaveNumber уникальны
- Автоторговля должна быть включена
- Требуется доступ к общим файлам в общей папке MetaTrader
- Убедитесь, что все символы доступны для торговли
Ключевые особенности
- Полный мониторинг состояния ведомых с таймером офлайн и кнопкой отключения
- Сверхбыстрое исполнение (<10 мс)
- Умная логика синхронизации
- Автоматическое определение префиксов/суффиксов
- Автоматический маппинг символов (подстановка символов брокера)
- Режим реверса (инверсия направления)
- Дневные/временные фильтры
- Копирование отложенных ордеров
- Продвинутое управление лотами (на основе баланса, фиксированный, мультипликатор, соотношение)
- Всплывающие, email и push-уведомления
- Полная профессиональная панель с показателями производительности
- Поддержка нескольких ведущих / нескольких ведомых
Руководство по установке
Терминал Ведущего (Отправителя)
- Прикрепите советник (EA)
- Установите CopyMode = MODE_MASTER
- Задайте MasterID
- Включите Алго-торговлю
Терминал Ведомого (Получателя)
- Прикрепите советник (EA)
- Установите CopyMode = MODE_SLAVE
- Задайте CopyFromMasterID
- Назначьте уникальный SlaveNumber
- Включите Алго-торговлю
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Общие
В1: Поддерживает только MT5 → MT5?
О: Да
В2: Поддерживается ли несколько ведущих и несколько ведомых?
О: Полностью поддерживается
В3: Какая задержка на VPS?
О: Обычно 5–10 миллисекунд
В4: Копирует ли отложенные ордера?
О: Да, установите SendPending = true
В5: Безопасно ли это для проп-фирм?
О: Да, нет DLL или внешних исполняемых файлов
Мониторинг ведомых
В1: Что происходит, если ведомый уходит в офлайн?
О: Панель показывает чёткое предупреждение и длительность
В2: Приходят ли мне оповещения?
О: Да, мгновенные всплывающие окна
В3: Могу ли я удалить офлайн-ведомого?
О: Да, используйте кнопку "Отключить"
В4: Определяет ли это сбой или зависание MT5?
О: Да
В5: Нужно ли мне вручную проверять терминалы ведомых?
О: Нет, панель мониторит всё
Маппинг символов
В1: Зачем нужен маппинг символов?
О: Для брокеров с разными форматами или нестандартными символами
В2: Могу ли я сопоставлять несколько символов?
О: Да, поддерживается неограниченное количество
В3: Замедляет ли маппинг работу?
О: Нет, работает мгновенно
Дополнительные вопросы
В1: Можно ли фильтровать и копировать сделки только с определённым магическим номером?
О: Да, фильтр по Magic Number можно включить.
В3: Может ли советник рассчитывать размер лота на основе процента от баланса счёта ведомого?
О: Да, когда BalanceBasedLot включён, размер лота автоматически корректируется на основе соотношения балансов.
В4: Что произойдёт, если символ отсутствует на терминале ведомого?
О: Сделка не будет скопирована, и в журнале появится предупреждение. Используйте маппинг символов.
- Если у ведущего EURUSD, а у ведомого EURUSDm, введите в Symbol Map: EURUSD:EURUSDm
- Если у ведущего EURUSDm, а у ведомого EURUSD, введите: EURUSDm:EURUSD
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Для лучшего понимания работы копировщика и его скорости на разных платформах MetaTrader, пожалуйста, посмотрите обучающее видео.Полное руководство по использованию советника CopierMT5ToMT5
Введение в автоматическое копирование сделок
Добро пожаловать в мир автоматического копирования! Советник CopierMT5ToMT5 — это мощный инструмент для копирования сделок и зеркалирования счетов, который позволяет автоматически копировать сделки с одного счёта MetaTrader 5 (Ведущий или Отправитель) на другой счёт MetaTrader 5 (Ведомый или Получатель).
Это подробное руководство проведёт вас через каждый шаг — от установки до продвинутой настройки. В итоге вы сможете настроить и запустить свою собственную систему копирования с полной уверенностью.
Революционная функция монитора ведомых — ваша всевидящая панель для управления несколькими счетами
Это одна из самых важных и уникальных функций, которая отличает наш локальный копировщик от всех остальных!
В то время как большинство систем копирования оставляют вас в неведении о состоянии ведомых счетов, наш продвинутый монитор ведомых предоставляет панель статуса в реальном времени, давая полную видимость всей сети копирования.
Что делает эту функцию такой особенной?
С традиционными советниками-копировщиками вам приходится вручную проверять каждый ведомый счёт. Это невероятно трудоёмко и неэффективно, особенно при управлении несколькими счетами. Наш монитор ведомых устраняет всё это, предоставляя обновления статуса в реальном времени для ВСЕХ ваших ведомых в одной централизованной панели.
Как этот мониторинг в реальном времени меняет ваш опыт:
С одного взгляда вы точно видите, какие ведомые онлайн и активно копируют сделки, а у каких проблемы. Система непрерывно отслеживает каждого ведомого и немедленно предупреждает вас, если кто-то из них:
- Отключается от ведущего
- Зависает или перестаёт работать
- Закрывает платформу MetaTrader
- Закрывает свой торговый счёт
- Испытывает любые другие технические проблемы
Умные оповещения и управление сетью для вашего копировщика:
- Когда ведомый уходит в офлайн, панель чётко отображает проблемный номер ведомого с подробным сообщением
- Если вы намеренно закрыли ведомого и не хотите видеть предупреждения о нём, просто нажмите кнопку "DISABLE" рядом с ним в мониторе. Это удалит его из списка мониторинга, сохраняя панель чистой и сфокусированной на активных счетах.
Только эта продвинутая функция мониторинга экономит вам часы ручных проверок и даёт уверенность, что вся ваша сеть копирования MT5 в MT5 находится под постоянным наблюдением.
Шаг 1: Установка — добавление советника на график MetaTrader 5
Прежде всего, вам нужно установить этого советника на вашу платформу.
1. Найдите файл:
У вас должен быть скомпилированный файл CopierMT5ToMT5.ex5.
2. Скопируйте в терминал:
- Откройте платформу MetaTrader 5
- Нажмите Ctrl+O, чтобы открыть окно "Навигатор" (обычно слева)
- Найдите папку "Expert Advisors" (Советники)
- Откройте меню "Файл" вверху слева и перейдите в папку, где находится файл CopierMT5ToMT5.ex5
- Перетащите файл .ex5 из его папки прямо в раздел "Expert Advisors" в Навигаторе MetaTrader 5
3. Готов к использованию:
Поскольку у вас скомпилированный файл .ex5, компиляция не требуется. Советник готов к прикреплению на график для быстрого и надёжного копирования.
Шаг 2: Базовая настройка — прикрепление советника к графику
Советник должен работать на графике. Неважно, символ какого инструмента используется, но график должен быть открыт.
1. Откройте график:
Откройте график любого финансового символа (например, EURUSD).
2. Прикрепите советника:
- В окне "Навигатор" найдите "Expert Advisors". Вы должны увидеть CopierMT5ToMT5 в списке.
- Перетащите CopierMT5ToMT5 из Навигатора на ваш открытый график.
3. Настройте параметры:
Появится большое окно входных параметров. Здесь вы указываете, как должен вести себя советник.
4. Включите Алго-торговлю:
Перед нажатием "ОК" вы должны разрешить советнику торговать.
- Посмотрите на верхнюю панель инструментов вашего MT5. Найдите кнопку "Алго-торговля" (или со значком светофора). Она должна быть включена (зелёная). Если она красная, нажмите на неё, чтобы сделать зелёной.
- Важное примечание: Если Алго-торговля выключена, советник не сможет открывать или закрывать сделки. Панель советника покажет большое предупреждение, если это так, останавливая процесс копирования.
Шаг 3: Сердце системы — режим Ведущий/Отправитель против Ведомого/Получателя
Самое важное решение — выбор CopyMode. Вы будете либо Ведущим (исходный счёт), либо Ведомым (целевой счёт).
- Ведущий/Отправитель (MODE_MASTER): Это исходный счёт. Все сделки, открытые на этом счёте, будут копироваться и отправляться всем ведомым, которые слушают.
- Ведомый/Получатель (MODE_SLAVE): Это принимающий счёт. Он слушает сделки от конкретного ведущего и копирует их на себя.
Вы можете быть только кем-то одним в данный момент. Нельзя быть одновременно Ведущим и Ведомым на одном графике.
Часть A: Как настроить счёт ВЕДУЩЕГО/ОТПРАВИТЕЛЯ
Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт был источником сделок для копирования другими, выполните следующие шаги:
1. Установите CopyMode = MODE_MASTER
2. Настройте MasterID:
- Что это: уникальное число, идентифицирующее ЭТОГО ведущего (имя или ID источника сигнала)
- Как использовать: можно использовать любое число (например, 1). Всем вашим ведомым нужно будет знать это точное число для подключения к вам
- Могу ли я использовать несколько MasterID? Да! Можно запускать несколько копий этого советника на разных графиках, каждый со своим MasterID (например, 1 для Стратегии А, 2 для Стратегии Б). Можно использовать бесконечное количество MasterID, что позволяет копировать на неограниченное количество счетов
3. Игнорируйте CopyFromMasterID и SlaveNumber:
Эти параметры только для ведомых. Ведущему они не нужны.
4. Нажмите "ОК":
Советник запустится, и вы увидите панель на графике. Задача ведущего — записывать информацию о своих сделках в общее файловое хранилище для чтения ведомыми, обеспечивая низкую задержку копирования.
Часть B: Как настроить счёт ВЕДОМОГО/ПОЛУЧАТЕЛЯ
Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт копировал сделки с ведущего, выполните следующие шаги:
1. Установите CopyMode = MODE_SLAVE
2. Настройте CopyFromMasterID:
- Что это: это "имя" ведущего, с которого вы хотите копировать
- Как использовать: вы должны ввести точно такой же MasterID, который использует ведущий счёт. Если ведущий использует 1, вы должны ввести 1. Так ведомый находит правильный источник сигнала
3. Настройте SlaveNumber:
- Что это: уникальное число для этого конкретного ведомого
- Как использовать: начните с 1. Если вы добавляете другого ведомого, установите 2, и так далее, до 34
- Можно ли использовать одинаковый номер ведомого дважды? Нет. Повторяющиеся комбинации MasterID и SlaveNumber будут мешать зеркалированию ордеров и вызывать ошибки
Шаг 4: Понимание ключевых параметров и функций
Управление сделками и исполнение
- SendPending: если true, ведомый будет копировать отложенные ордера от ведущего. Если false — только рыночные сделки
- CopyWithReversal: если true, сделки копируются в противоположном направлении
- CopyStopLoss / CopyTakeProfit: если true, используются те же SL/TP, что у ведущего. Если false, можно задать свои
Маппинг символов — критично для копирования между брокерами
Зачем:
Брокеры используют разные названия символов (например, у ведущего XAUUSD, у ведомого GOLD)
Как использовать:
- Установите EnableSymbolMapping = true
- Определите пары в поле SymbolMappings: MasterSymbol:SlaveSymbol
- Несколько пар разделяются запятыми
- Пример: XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm
Управление лотами — контроль риска
- FixedLotSize: использовать одинаковый размер лота для каждой сделки
- LotMultiplier: умножить лот ведущего на выбранный коэффициент
- UseBalanceRatio & BalanceBasedLot: автоматически корректировать размер лота на основе соотношения балансов ведомого и ведущего
Фильтрация сделок
- CopyLongOnly / CopyShortOnly: фильтровать сделки по направлению
- MaxSpread: пропускать сделки со спредом выше заданного значения
Дневные фильтры
- Включить/отключить каждый день (AllowMonday, AllowTuesday...)
- Пример: отключить пятницы, установив AllowFriday = false
Уведомления и оповещения
- EnableNotifications: всплывающие уведомления на рабочем столе
- EmailAddress: получать оповещения на email о критических событиях
- ShowEvents: всплывающие окна и предупреждения (рекомендуется true)
Настройки панели
- Настраиваемая панель: показать/скрыть панели (ShowTopPanel, ShowLeftPanel, ShowAllPanels)
Шаг 5: Мониторинг и устранение неполадок
1. Панель:
Показывает режим, информацию о счёте, соединение, последнюю скопированную сделку и для ведущих — монитор ведомых
2. Кнопка Старт/Стоп:
Временно приостанавливает копирование без удаления советника
3. Журнал терминала:
Проверяйте журнал, если ShowEvents включён
4. Перезапуск после изменений:
Критические настройки (MasterID, CopyFromMasterID, SlaveNumber) требуют перезапуска советника/графика для чистой синхронизации
Краткий контрольный список
Ведущий/Отправитель (источник сигнала):
- Советник прикреплён к графику, Алго-торговля ВКЛ
- CopyMode = MODE_MASTER
- MasterID задан
- Панель видна в режиме "MASTER"
- Монитор ведомых активен
Ведомый/Получатель (целевой счёт):
- Советник прикреплён, Алго-торговля ВКЛ
- CopyMode = MODE_SLAVE
- CopyFromMasterID совпадает с ведущим
- Уникальный SlaveNumber
- Маппинг символов настроен
- Размер лота задан (LotMultiplier/FixedLotSize)
- Дневные фильтры настроены
- Уведомления настроены
- ShowEvents = true
- Панель видна в режиме "SLAVE"
Заключение
Теперь вы полностью готовы установить, настроить и запустить советник CopierMT5ToMT5.
Революционная функция монитора ведомых даёт вам беспрецедентный контроль и обзор вашей сети копирования — возможность, которой нет у большинства других копировщиков.
Советы для успеха:
- Всегда сначала тестируйте на демо-счёте
- Обеспечьте чёткую передачу MasterID
- Применяйте надлежащее управление рисками на стороне ведомого
Этот профессиональный инструмент копирования подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм, предлагая надёжный движок для всех ваших задач по копированию сделок.
Удачного копирования!
ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:
https://www.mql5.com/en/market/product/157869