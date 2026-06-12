КОПИРОВЩИК СДЕЛОК MT5 → MT5 (КОПИРОВЩИК СДЕЛОК ИЗ METATRADER 5 В METATRADER 5) | БЫСТРЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК (EA)
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КОПИРОВЩИК СДЕЛОК MT5 → MT5 (КОПИРОВЩИК СДЕЛОК ИЗ METATRADER 5 В METATRADER 5) | БЫСТРЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК (EA)

12 June 2026, 01:17
Nurhidaya Tullah
Nurhidaya Tullah
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ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/157869

Обзор

Копировщик MT5 в MT5 — это локальный копировщик сделок нового поколения с сверхвысокой скоростью, разработанный для всех трейдеров, но особенно для профессионалов, управляющих счетами, поставщиков сигналов, пользователей проп-трейдинговых фирм и других.

Он предоставляет следующие возможности:

  • Полный мониторинг работоспособности ведомого (получателя) с таймером отключения и кнопкой отключения
  • Сверхбыстрое копирование сделок (менее 10 миллисекунд)
  • 100% безопасная архитектура (нет DLL и внешних зависимостей)
  • Мониторинг в реальном времени через панель управления
  • Продвинутая система контроля состояния ведомых
  • Автоматические предупреждения о сбоях терминала, перезапусках, отключениях и т.д.

Этот копировщик создаёт полноценную среду Ведущий → Ведомый (Отправитель → Получатель) для множества счетов, давая вам полный контроль и мониторинг всех счетов, подключенных к Ведущему.

Обзор панели управления

Встроенная панель управления — один из самых продвинутых интерфейсов среди всех копировщиков. Она отображает в реальном время состояние системы, производительность, статус ведомых, настройки и операции синхронизации.

Информация о счёте

  • Режим работы → ID Ведущего / ID Ведомого
  • Номер счёта
  • Баланс и средства

Мгновенно подтверждает, что вы управляете нужным терминалом.

Монитор ведомых (отслеживание состояния в реальном времени)

Отображает все активные счета ведомых с текущим статусом:

  • Количество активных ведомых (например, 2 из 34)
  • Статус: В СЕТИ / ОФЛАЙН (короткий) (<1 мин) / ОФЛАЙН (долгий) (>1 мин)

Если ведомый переходит в офлайн:

  • Появляется строка предупреждения
  • Таймер показывает длительность отсутствия
  • Появляется кнопка отключения для ручного закрытия терминала ведомого

Всплывающие уведомления оповещают Ведущего, когда:

  • Ведомый уходит в офлайн
  • Ведомый переподключается
  • Ведомый возвращается к нормальной работе

Это гарантирует, что вы всегда знаете состояние каждого ведомого, не открывая их терминалы.

Статус синхронизации

  • Последняя операция (например, последнее копирование)
  • Статус обработки → Нормально / Ожидание / Задержка
  • Средняя задержка (в миллисекундах)
  • Время последней синхронизации

Обеспечивает полную прозрачность копирования.

Производительность

  • Задержка (мс) → например, 0.0 мс
  • Качество соединения → Отлично / Хорошо / Плохо
  • Последняя скопированная сделка
  • Подтверждение режима работы

Позволяет мгновенно увидеть, насколько быстро и стабильно работает система.

Настройки

  • Мультипликатор лота
  • Режим управления рисками
  • Максимальное проскальзывание
  • Копирование SL/TP: Да / Пользовательский / Нет
  • Режим реверса (инверсия направления сделок): ВКЛ / ВЫКЛ

Позволяет точно знать, как будут копироваться сделки, без повторного открытия параметров.

Мониторинг ведомых (система обнаружения офлайн)

  • Каждый ведомый отправляет статус ведущему
  • Если сигнал пропадает → определяется как ОФЛАЙН
  • Панель сразу подсвечивает ведомого
  • Счётчик показывает длительность офлайн
  • Кнопка отключения появляется автоматически
  • Мгновенно приходят всплывающие уведомления

Защищает систему от зависаний терминала, сбоев MT5, прерываний VPS, отключений интернета, закрытых терминалов, перегрузки CPU и т.д.

Преимущество: мгновенное уведомление при уходе ведомого в офлайн с указанием длительности.

Параметры

Основные настройки

  • CopyMode: по умолчанию MODE_MASTER → выбор роли Ведущий/Ведомый
  • MasterID: по умолчанию 1 → уникальный ID Ведущего
  • CopyFromMasterID: по умолчанию 1 → ID Ведущего для копирования (только для Ведомого)
  • SlaveNumber: по умолчанию 1, диапазон 1–34 → идентификация нескольких ведомых

Торговые настройки

  • SendPending: по умолчанию true → копировать отложенные ордера
  • CopyWithReversal: по умолчанию false → реверсировать направление сделок
  • CopyStopLoss: по умолчанию true → копировать Stop Loss
  • CustomStopLoss: по умолчанию 0 → заменяет SL, если >0
  • CopyTakeProfit: по умолчанию true → копировать Take Profit
  • CustomTakeProfit: по умолчанию 0 → заменяет TP, если >0
  • SlippagePips: по умолчанию 10 → макс. допустимое проскальзывание
  • MaxSpread: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый спред

Фильтрация сделок

  • CopyLongOnly: по умолчанию false → копировать только BUY
  • CopyShortOnly: по умолчанию false → копировать только SELL

Маппинг символов

  • EnableSymbolMapping: по умолчанию true → автоматическое сопоставление символов
  • SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD:GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30:US30mini"
  • Префикс / Суффикс / RemoveSuffixes: по умолчанию ""

Расширенные настройки

  • MaxTrades: по умолчанию 600 → макс. количество обрабатываемых сделок
  • ShowEvents: по умолчанию true → показывать оповещения о событиях
  • SlaveMagicNumber: по умолчанию 1 → магическое число для сделок ведомого

Управление лотами

  • UseBalanceRatio: по умолчанию true → расчёт по соотношению балансов
  • BalanceBasedLot: по умолчанию true → размер лота на основе баланса
  • LotMultiplier: по умолчанию 1
  • FixedLotSize: по умолчанию 0.0 → заменяет другие расчёты лота, если >0
  • MaxLotSize: по умолчанию 0.0 → макс. допустимый размер лота

Дневные фильтры

  • AllowMonday ... AllowSunday: по умолчанию true → в какие дни разрешена торговля

Уведомления

  • EnableNotifications: по умолчанию true
  • EmailAddress: по умолчанию "" → email-оповещения

Настройки панели

  • Показать/скрыть панели: Верх, Лево, Центр, Право, Низ → по умолчанию true
  • ShowAllPanels: по умолчанию true → переопределяет отдельные настройки
  • ShowTopRightPanel: по умолчанию true → быстрые действия

Примечания по конфигурации с несколькими ведущими

  • Примечание: "Совет: перезапустите MetaTrader (MT5) после смены режима Ведущий/Ведомый для правильной синхронизации."
Важные замечания по использованию
  • Перезапустите MT5 после изменения режима (Ведущий/Ведомый)
  • Убедитесь, что MasterID и SlaveNumber уникальны
  • Автоторговля должна быть включена
  • Требуется доступ к общим файлам в общей папке MetaTrader
  • Убедитесь, что все символы доступны для торговли
Ключевые особенности
  • Полный мониторинг состояния ведомых с таймером офлайн и кнопкой отключения
  • Сверхбыстрое исполнение (<10 мс)
  • Умная логика синхронизации
  • Автоматическое определение префиксов/суффиксов
  • Автоматический маппинг символов (подстановка символов брокера)
  • Режим реверса (инверсия направления)
  • Дневные/временные фильтры
  • Копирование отложенных ордеров
  • Продвинутое управление лотами (на основе баланса, фиксированный, мультипликатор, соотношение)
  • Всплывающие, email и push-уведомления
  • Полная профессиональная панель с показателями производительности
  • Поддержка нескольких ведущих / нескольких ведомых
Руководство по установке

Терминал Ведущего (Отправителя)

  • Прикрепите советник (EA)
  • Установите CopyMode = MODE_MASTER
  • Задайте MasterID
  • Включите Алго-торговлю

Терминал Ведомого (Получателя)

  • Прикрепите советник (EA)
  • Установите CopyMode = MODE_SLAVE
  • Задайте CopyFromMasterID
  • Назначьте уникальный SlaveNumber
  • Включите Алго-торговлю
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Общие

В1: Поддерживает только MT5 → MT5?
О: Да

В2: Поддерживается ли несколько ведущих и несколько ведомых?
О: Полностью поддерживается

В3: Какая задержка на VPS?
О: Обычно 5–10 миллисекунд

В4: Копирует ли отложенные ордера?
О: Да, установите SendPending = true

В5: Безопасно ли это для проп-фирм?
О: Да, нет DLL или внешних исполняемых файлов

Мониторинг ведомых

В1: Что происходит, если ведомый уходит в офлайн?
О: Панель показывает чёткое предупреждение и длительность

В2: Приходят ли мне оповещения?
О: Да, мгновенные всплывающие окна

В3: Могу ли я удалить офлайн-ведомого?
О: Да, используйте кнопку "Отключить"

В4: Определяет ли это сбой или зависание MT5?
О: Да

В5: Нужно ли мне вручную проверять терминалы ведомых?
О: Нет, панель мониторит всё

Маппинг символов

В1: Зачем нужен маппинг символов?
О: Для брокеров с разными форматами или нестандартными символами

В2: Могу ли я сопоставлять несколько символов?
О: Да, поддерживается неограниченное количество

В3: Замедляет ли маппинг работу?
О: Нет, работает мгновенно

Дополнительные вопросы

В1: Можно ли фильтровать и копировать сделки только с определённым магическим номером?
О: Да, фильтр по Magic Number можно включить.

В3: Может ли советник рассчитывать размер лота на основе процента от баланса счёта ведомого?
О: Да, когда BalanceBasedLot включён, размер лота автоматически корректируется на основе соотношения балансов.

В4: Что произойдёт, если символ отсутствует на терминале ведомого?
О: Сделка не будет скопирована, и в журнале появится предупреждение. Используйте маппинг символов.

  • Если у ведущего EURUSD, а у ведомого EURUSDm, введите в Symbol Map: EURUSD:EURUSDm
  • Если у ведущего EURUSDm, а у ведомого EURUSD, введите: EURUSDm:EURUSD

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Для лучшего понимания работы копировщика и его скорости на разных платформах MetaTrader, пожалуйста, посмотрите обучающее видео.

Полное руководство по использованию советника CopierMT5ToMT5

Введение в автоматическое копирование сделок

Добро пожаловать в мир автоматического копирования! Советник CopierMT5ToMT5 — это мощный инструмент для копирования сделок и зеркалирования счетов, который позволяет автоматически копировать сделки с одного счёта MetaTrader 5 (Ведущий или Отправитель) на другой счёт MetaTrader 5 (Ведомый или Получатель).

Это подробное руководство проведёт вас через каждый шаг — от установки до продвинутой настройки. В итоге вы сможете настроить и запустить свою собственную систему копирования с полной уверенностью.

Революционная функция монитора ведомых — ваша всевидящая панель для управления несколькими счетами

Это одна из самых важных и уникальных функций, которая отличает наш локальный копировщик от всех остальных!

В то время как большинство систем копирования оставляют вас в неведении о состоянии ведомых счетов, наш продвинутый монитор ведомых предоставляет панель статуса в реальном времени, давая полную видимость всей сети копирования.

Что делает эту функцию такой особенной?

С традиционными советниками-копировщиками вам приходится вручную проверять каждый ведомый счёт. Это невероятно трудоёмко и неэффективно, особенно при управлении несколькими счетами. Наш монитор ведомых устраняет всё это, предоставляя обновления статуса в реальном времени для ВСЕХ ваших ведомых в одной централизованной панели.

Как этот мониторинг в реальном времени меняет ваш опыт:

С одного взгляда вы точно видите, какие ведомые онлайн и активно копируют сделки, а у каких проблемы. Система непрерывно отслеживает каждого ведомого и немедленно предупреждает вас, если кто-то из них:

  • Отключается от ведущего
  • Зависает или перестаёт работать
  • Закрывает платформу MetaTrader
  • Закрывает свой торговый счёт
  • Испытывает любые другие технические проблемы

Умные оповещения и управление сетью для вашего копировщика:

  • Когда ведомый уходит в офлайн, панель чётко отображает проблемный номер ведомого с подробным сообщением
  • Если вы намеренно закрыли ведомого и не хотите видеть предупреждения о нём, просто нажмите кнопку "DISABLE" рядом с ним в мониторе. Это удалит его из списка мониторинга, сохраняя панель чистой и сфокусированной на активных счетах.

Только эта продвинутая функция мониторинга экономит вам часы ручных проверок и даёт уверенность, что вся ваша сеть копирования MT5 в MT5 находится под постоянным наблюдением.

Шаг 1: Установка — добавление советника на график MetaTrader 5

Прежде всего, вам нужно установить этого советника на вашу платформу.

1. Найдите файл:

У вас должен быть скомпилированный файл CopierMT5ToMT5.ex5.

2. Скопируйте в терминал:

  • Откройте платформу MetaTrader 5
  • Нажмите Ctrl+O, чтобы открыть окно "Навигатор" (обычно слева)
  • Найдите папку "Expert Advisors" (Советники)
  • Откройте меню "Файл" вверху слева и перейдите в папку, где находится файл CopierMT5ToMT5.ex5
  • Перетащите файл .ex5 из его папки прямо в раздел "Expert Advisors" в Навигаторе MetaTrader 5

3. Готов к использованию:

Поскольку у вас скомпилированный файл .ex5, компиляция не требуется. Советник готов к прикреплению на график для быстрого и надёжного копирования.

Шаг 2: Базовая настройка — прикрепление советника к графику

Советник должен работать на графике. Неважно, символ какого инструмента используется, но график должен быть открыт.

1. Откройте график:

Откройте график любого финансового символа (например, EURUSD).

2. Прикрепите советника:

  • В окне "Навигатор" найдите "Expert Advisors". Вы должны увидеть CopierMT5ToMT5 в списке.
  • Перетащите CopierMT5ToMT5 из Навигатора на ваш открытый график.

3. Настройте параметры:

Появится большое окно входных параметров. Здесь вы указываете, как должен вести себя советник.

4. Включите Алго-торговлю:

Перед нажатием "ОК" вы должны разрешить советнику торговать.

  • Посмотрите на верхнюю панель инструментов вашего MT5. Найдите кнопку "Алго-торговля" (или со значком светофора). Она должна быть включена (зелёная). Если она красная, нажмите на неё, чтобы сделать зелёной.
  • Важное примечание: Если Алго-торговля выключена, советник не сможет открывать или закрывать сделки. Панель советника покажет большое предупреждение, если это так, останавливая процесс копирования.
Шаг 3: Сердце системы — режим Ведущий/Отправитель против Ведомого/Получателя

Самое важное решение — выбор CopyMode. Вы будете либо Ведущим (исходный счёт), либо Ведомым (целевой счёт).

  • Ведущий/Отправитель (MODE_MASTER): Это исходный счёт. Все сделки, открытые на этом счёте, будут копироваться и отправляться всем ведомым, которые слушают.
  • Ведомый/Получатель (MODE_SLAVE): Это принимающий счёт. Он слушает сделки от конкретного ведущего и копирует их на себя.

Вы можете быть только кем-то одним в данный момент. Нельзя быть одновременно Ведущим и Ведомым на одном графике.

Часть A: Как настроить счёт ВЕДУЩЕГО/ОТПРАВИТЕЛЯ

Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт был источником сделок для копирования другими, выполните следующие шаги:

1. Установите CopyMode = MODE_MASTER

2. Настройте MasterID:

  • Что это: уникальное число, идентифицирующее ЭТОГО ведущего (имя или ID источника сигнала)
  • Как использовать: можно использовать любое число (например, 1). Всем вашим ведомым нужно будет знать это точное число для подключения к вам
  • Могу ли я использовать несколько MasterID? Да! Можно запускать несколько копий этого советника на разных графиках, каждый со своим MasterID (например, 1 для Стратегии А, 2 для Стратегии Б). Можно использовать бесконечное количество MasterID, что позволяет копировать на неограниченное количество счетов

3. Игнорируйте CopyFromMasterID и SlaveNumber:

Эти параметры только для ведомых. Ведущему они не нужны.

4. Нажмите "ОК":

Советник запустится, и вы увидите панель на графике. Задача ведущего — записывать информацию о своих сделках в общее файловое хранилище для чтения ведомыми, обеспечивая низкую задержку копирования.

Часть B: Как настроить счёт ВЕДОМОГО/ПОЛУЧАТЕЛЯ

Если вы хотите, чтобы ваш текущий счёт копировал сделки с ведущего, выполните следующие шаги:

1. Установите CopyMode = MODE_SLAVE

2. Настройте CopyFromMasterID:

  • Что это: это "имя" ведущего, с которого вы хотите копировать
  • Как использовать: вы должны ввести точно такой же MasterID, который использует ведущий счёт. Если ведущий использует 1, вы должны ввести 1. Так ведомый находит правильный источник сигнала

3. Настройте SlaveNumber:

  • Что это: уникальное число для этого конкретного ведомого
  • Как использовать: начните с 1. Если вы добавляете другого ведомого, установите 2, и так далее, до 34
  • Можно ли использовать одинаковый номер ведомого дважды? Нет. Повторяющиеся комбинации MasterID и SlaveNumber будут мешать зеркалированию ордеров и вызывать ошибки
Шаг 4: Понимание ключевых параметров и функций

Управление сделками и исполнение

  • SendPending: если true, ведомый будет копировать отложенные ордера от ведущего. Если false — только рыночные сделки
  • CopyWithReversal: если true, сделки копируются в противоположном направлении
  • CopyStopLoss / CopyTakeProfit: если true, используются те же SL/TP, что у ведущего. Если false, можно задать свои

Маппинг символов — критично для копирования между брокерами

Зачем:

Брокеры используют разные названия символов (например, у ведущего XAUUSD, у ведомого GOLD)

Как использовать:

  1. Установите EnableSymbolMapping = true
  2. Определите пары в поле SymbolMappings: MasterSymbol:SlaveSymbol
  3. Несколько пар разделяются запятыми
  4. Пример: XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm

Управление лотами — контроль риска

  • FixedLotSize: использовать одинаковый размер лота для каждой сделки
  • LotMultiplier: умножить лот ведущего на выбранный коэффициент
  • UseBalanceRatio & BalanceBasedLot: автоматически корректировать размер лота на основе соотношения балансов ведомого и ведущего

Фильтрация сделок

  • CopyLongOnly / CopyShortOnly: фильтровать сделки по направлению
  • MaxSpread: пропускать сделки со спредом выше заданного значения

Дневные фильтры

  • Включить/отключить каждый день (AllowMonday, AllowTuesday...)
  • Пример: отключить пятницы, установив AllowFriday = false

Уведомления и оповещения

  • EnableNotifications: всплывающие уведомления на рабочем столе
  • EmailAddress: получать оповещения на email о критических событиях
  • ShowEvents: всплывающие окна и предупреждения (рекомендуется true)

Настройки панели

  • Настраиваемая панель: показать/скрыть панели (ShowTopPanel, ShowLeftPanel, ShowAllPanels)
Шаг 5: Мониторинг и устранение неполадок

1. Панель:

Показывает режим, информацию о счёте, соединение, последнюю скопированную сделку и для ведущих — монитор ведомых

2. Кнопка Старт/Стоп:

Временно приостанавливает копирование без удаления советника

3. Журнал терминала:

Проверяйте журнал, если ShowEvents включён

4. Перезапуск после изменений:

Критические настройки (MasterID, CopyFromMasterID, SlaveNumber) требуют перезапуска советника/графика для чистой синхронизации

Краткий контрольный список

Ведущий/Отправитель (источник сигнала):

  • Советник прикреплён к графику, Алго-торговля ВКЛ
  • CopyMode = MODE_MASTER
  • MasterID задан
  • Панель видна в режиме "MASTER"
  • Монитор ведомых активен

Ведомый/Получатель (целевой счёт):

  • Советник прикреплён, Алго-торговля ВКЛ
  • CopyMode = MODE_SLAVE
  • CopyFromMasterID совпадает с ведущим
  • Уникальный SlaveNumber
  • Маппинг символов настроен
  • Размер лота задан (LotMultiplier/FixedLotSize)
  • Дневные фильтры настроены
  • Уведомления настроены
  • ShowEvents = true
  • Панель видна в режиме "SLAVE"
Заключение

Теперь вы полностью готовы установить, настроить и запустить советник CopierMT5ToMT5.

Революционная функция монитора ведомых даёт вам беспрецедентный контроль и обзор вашей сети копирования — возможность, которой нет у большинства других копировщиков.

Советы для успеха:

  • Всегда сначала тестируйте на демо-счёте
  • Обеспечьте чёткую передачу MasterID
  • Применяйте надлежащее управление рисками на стороне ведомого

Этот профессиональный инструмент копирования подходит как для розничных трейдеров, так и для проп-фирм, предлагая надёжный движок для всех ваших задач по копированию сделок.

Удачного копирования!

ССЫЛКА НА ПРОДУКТ В МАРКЕТЕ MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/157869


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