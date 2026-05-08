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#GBPAUD: Bearish Move After Trap

8 May 2026, 12:31
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPAUD: Bearish Move After Trap 🇬🇧🇦🇺

I see a false violation of a strong intraday/daily resistance on 📉GBPAUD.

A formation of a bearish imbalance candle suggests a strong
selling pressure.

The price will likely retrace to 1.8787
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1H time frame


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#GBPAUD