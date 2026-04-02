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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇
Here is my recent structure analysis for ⚠️Gold.
Support 1: 4514 - 4604 area
Support 2: 4307 - 4383 area
Support 3: 4090 - 4114 area
Resistance 1: 4758 - 4802 area
Resistance 2: 4826 - 4867 area
Resistance 3: 4994 - 5054 area
Consider these structures for pullback/breakout trading.
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Daily time frameMy Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949