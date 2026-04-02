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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis

2 April 2026, 12:17
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇


Here is my recent structure analysis for ⚠️Gold.


Support 1: 4514 - 4604 area

Support 2: 4307 - 4383 area

Support 3: 4090 - 4114 area


Resistance 1: 4758 - 4802 area

Resistance 2: 4826 - 4867 area

Resistance 3: 4994 - 5054 area


Consider these structures for pullback/breakout trading.

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Daily time frame

My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd