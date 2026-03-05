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CRUDE OIL (#WTI): Bearish Move After Trap 🛢
I think that there is a high chance that 📉WTI Crude Oil
will retrace after a bullish trap above a key intraday/daily resistance.
Expect a bearish movement at least to 75.4
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1H time frame
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