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CRUDE OIL (#WTI): Bearish Move After Trap

5 March 2026, 12:10
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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CRUDE OIL (#WTI): Bearish Move After Trap 🛢


I think that there is a high chance that 📉WTI Crude Oil

will retrace after a bullish trap above a key intraday/daily resistance.


Expect a bearish movement at least to 75.4

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1H time frame


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#WTI, crude oil