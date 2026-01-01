0
30
Equity Paragon EA — Real Trading Transparency
Equity Paragon EA is an equity-based swing trading system for XAUUSD, designed with an integrated Prop-Firm Mode and strict risk control logic.
Real performance can be verified publicly:
Myfxbook (Real Account Monitoring):
Track real equity, balance curve, drawdown, and trade history.
Product Page (MQL5 Market):
https://www.mql5.com/en/market/product/158482
LIVE Signal (MQL5 Signals):
https://www.mql5.com/en/signals/2348841
No hidden results — real trading, real data, full transparency.