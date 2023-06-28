Day Trading Strategy for Nasdaq Futures

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This trading tutorial revolves around Joel's trading strategy, which focuses on trading various instruments in the Futures market. The strategy is tailored for trading Micro Nasdaq Futures, E-mini S&P 500, Dow, and Russel 2000. Additionally, it can be adapted for trading stock indices such as US 500, US Tech 100, and Dow.
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