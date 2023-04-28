✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/fr/market/product/68950
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Veuillez lire très attentivement ce guide d'installation avant d'utiliser votre Copieur Commercial Local EA MT4/5. La plupart de vos questions et problèmes trouveront une réponse dans ce guide, mais si vous avez encore besoin d'aide, je suis toujours heureux de vous aider. Page de profil: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 E-mail: info@juvenille-emperor.com
Guide de Dépannage du Copieur Commercial Local EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Vidéo d'Installation Rapide du Copieur Commercial Local EA MT4/5 :
Important! Les 2 seuls paramètres qui sont remplis du côté du compte de l'émetteur sont ces 2 mis en évidence dans la capture d'écran ci-dessous. Tous les autres paramètres sont remplis du côté du compte du destinataire. Il n'y a aucun sens à modifier l'un des autres paramètres du compte de l'émetteur, cela ne signifiera rien !
Guide des Paramètres/Entrées du Copieur Commercial Local EA MT4/5 - Partie 2
Pour la Partie 1 du Guide des Paramètres/Entrées, veuillez cliquer ici: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747079
Lot Size Management
- Total Symbol Copied Volume: Définit le volume total en lots que le Récepteur copiera pour chaque symbole. Par exemple, entrer 4 copiera jusqu’à quatre lots de transactions/ordres pour chaque symbole. Le compteur se réinitialise chaque fois qu’une transaction pour ce symbole est clôturée sur le transmetteur ou le récepteur. Vous pouvez également définir des valeurs spécifiques par symbole, par exemple 2,GBPUSD3,USDJPY4, ce qui signifie deux lots pour tous les symboles, trois pour GBPUSD et quatre pour USDJPY. Si votre récepteur utilise des suffixes de symbole (par exemple, .r), incluez-les en conséquence, comme 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Volume: Le volume maximum de toutes les transactions pouvant être copiées sur le compte du récepteur à chaque fois. Par exemple, si ce paramètre est 2, le compte récepteur ne copiera qu'un certain nombre de transactions avec une taille de lot totale de 2 lots. Ainsi, si une transaction EURUSD 1 lot et une transaction GBPUSD 1 lot ont été copiées sur le compte récepteur, l'EA ne copiera aucune autre transaction car la taille totale du lot des transactions destinataires copiées dépasse la limite de 2 lots. Ce paramètre s'applique également aux ordres en attente (si Copy Pending Orders=true) et se réinitialise lorsqu'un trade copié par le destinataire est clôturé.
- Minimum Receiver Lot Size: La taille de lot minimale qui sera copiée sur le compte du destinataire. Si, par exemple, le calcul du receveur donne une transaction de 0.05 lot à copier et que ce paramètre est de 0.10 la transaction du receveur sera copiée en tant que 0.10 et non en tant que lot de 0.05. Si votre courtier utilise une taille de lot inférieure à 0.01 par exemple 0.001 ou 0.0001 vous devez définir ici ce paramètre de taille de lot minimum afin de pouvoir copier des transactions inférieures à 0.01. Ceci est nécessaire pour les comptes binaires et plus particulièrement pour la copie des indices de volatilité.
- Maximum Receiver Lot Size: La taille de lot maximale qui sera copiée sur le compte du destinataire. Si, par exemple, le calcul du receveur donne une transaction de 7.25 lots à copier et que ce paramètre est de 5 la transaction du receveur sera copiée comme 5 et non comme 7.25 lots.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Ce paramètre permet de contrôler la taille de lot minimale qui sera copiée sur le compte du destinataire. Si, par exemple, vous avez un paramètre Ignorer la copie de la taille de lot inférieure à 0.5 et qu'un échange récepteur est sur le point d'être copié avec une taille de lot de 0.2 il sera ignoré et ne sera PAS copié du tout. Si votre courtier utilise une taille de lot inférieure à 0.01 par exemple 0.001 ou 0.0001 vous devez définir ce paramètre de taille de lot minimum afin de pouvoir copier des transactions inférieures à 0.01. Ceci est nécessaire pour les comptes binaires et plus particulièrement pour la copie des indices de volatilité.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Ce paramètre permet de contrôler la taille de lot maximale qui sera copiée sur le compte du destinataire. Si, par exemple, vous avez un paramètre Ignorer la copie de la taille de lot supérieure à 5 et qu'une transaction de récepteur est sur le point d'être copiée avec une taille de lot de 8.2 elle sera ignorée et ne sera PAS copiée du tout.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Ce paramètre permet de contrôler la taille de lot minimale des transactions de l'émetteur d'origine qui seront copiées sur le compte du récepteur. Si, par exemple, vous mettez Ignorer la taille du lot de l'émetteur en dessous de=0.5 un échange d'émetteur de 0.2 lots, il sera ignoré et ne sera PAS copié du tout. Si votre courtier utilise une taille de lot inférieure à 0.01 par exemple 0.001 ou 0.0001 vous devez définir ce paramètre de taille de lot minimum afin de pouvoir copier des transactions inférieures à 0.01. Ceci est nécessaire pour les comptes binaires et plus particulièrement pour la copie des indices de volatilité.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Ce paramètre permet de contrôler la taille maximale du lot des transactions de l'émetteur d'origine qui seront copiées sur le compte du récepteur. Si, par exemple, vous mettez Ignorer la taille du lot de l'émetteur au-dessus de=5 une transaction d'émetteur de 8.2 lots sera ignorée et ne sera PAS copiée du tout.
- Minimum Volume Step: La valeur par défaut est de 0.01 et convient à la majorité des courtiers forex. Si votre courtier utilise une taille de lot inférieure à 0.01 par exemple 0.001 ou 0.0001 vous devez définir ici ce paramètre de taille de lot minimum afin de pouvoir copier des transactions inférieures à 0.01. Ceci est nécessaire pour les comptes binaires et plus particulièrement pour la copie des indices de volatilité.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Ce paramètre vous permet de déterminer comment les transactions et les ordres sont traités entre les comptes émetteur et récepteur. Vous disposez des options suivantes : Vrai : ferme ou supprime automatiquement les transactions de marché copiées et les ordres en attente sur les comptes récepteurs immédiatement après la clôture ou la suppression des transactions/ordres originaux correspondants sur les comptes émetteurs. Faux : les transactions/ordres récepteurs restent ouverts ou en attente même après la clôture ou la suppression des transactions/ordres émetteurs correspondants. Vrai pour les transactions sur le marché uniquement : les transactions sur le marché récepteur seront clôturées uniquement si les positions de l'émetteur correspondantes sont également des transactions sur le marché à ce moment-là. Vrai pour les commandes en attente uniquement : les commandes en attente du récepteur seront supprimées uniquement si les positions de l'émetteur correspondantes sont également des commandes en attente à ce moment-là. Vrai pour le même type de transaction/d'ordre : lorsqu'une transaction sur le marché émetteur est clôturée, la position correspondante dans le compte récepteur sera fermée s'il s'agit également d'une transaction sur le marché. De même, lorsqu'un ordre émetteur en attente est supprimé, la position du récepteur correspondant sera supprimée s'il s'agit également d'un ordre en attente. Cependant, si la position du récepteur diffère (par exemple, transaction sur le marché ou ordre en attente), elle ne sera pas affectée.
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Closure Delay in Seconds: Retarde la fermeture de chaque transaction du Transmetteur vers le Récepteur d’un nombre défini de secondes. Vous pouvez saisir une valeur unique comme 5 ou une plage comme 5,20 pour appliquer un délai aléatoire compris entre 5 et 20 secondes. Ajustez le paramètre « Transmitter Server Offset Hours » ci-dessus si vos courtiers transmetteur et récepteur opèrent dans des fuseaux horaires différents.
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Closure Better Price:
Active ou désactive l’option permettant de fermer les transactions du Récepteur au même prix, à un meilleur prix ou à un prix moins bon que celles du Transmetteur, en fonction de votre configuration ci-dessous. Avertissement: activer cette option peut entraîner la perte d’une fermeture si le marché évolue rapidement dans la direction opposée, laissant la transaction du Récepteur ouverte et non gérée.
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Closure Better Price Difference in Points: Définit l’écart de prix nécessaire avant qu’une transaction copiée ne soit fermée sur le compte Récepteur. Une valeur de 0 signifie que la transaction sera fermée au même prix que sur le Transmetteur ou à un meilleur prix (plus haut pour un achat, plus bas pour une vente). Une valeur de 50 fermera un achat 50 points plus haut ou une vente 50 points plus bas. Une valeur négative ferme la transaction lorsque le trade du Récepteur atteint ce niveau de profit ; par exemple, -50 fermera un achat 50 points plus bas et une vente 50 points plus haut. Vous pouvez également définir des valeurs différentes par symbole au format : 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Si votre compte Récepteur utilise des suffixes de symbole (par exemple .r), incluez-les : 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Contrôle si et comment les transactions/ordres fermés sur le Récepteur seront rouverts tant que les transactions/ordres correspondants sur le Transmetteur restent ouverts. Si défini sur False, rien ne sera rouvert. Sur Instantly, la transaction/ordre est rouverte immédiatement après sa fermeture. Sur At Open Price or Better, elle ne sera rouverte que lorsque le prix atteindra ou dépassera le prix d’ouverture du Transmetteur, en suivant les paramètres Better Price. Sur At a Specific Time, elle sera rouverte à l’heure spécifiée ci-dessous, tant que la position d’origine du Transmetteur reste ouverte.
- Reopen Closed Copied Trades Time: Définit l’heure exacte (au format HH:MM) à laquelle les transactions/ordres fermés sur le Récepteur seront rouverts, tant que les transactions/ordres correspondants sur le Transmetteur sont toujours ouverts.
- Apply Partial Closure: True/false. Si ce paramètre est vrai, la fermeture partielle sera appliquée normalement sur les transactions copiées du récepteur, s'il est faux, ce ne sera pas le cas.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Active ou désactive l’option de fermer la transaction/ordre d’origine du Transmetteur si la transaction/ordre correspondante du Récepteur est fermée. Important: ce paramètre doit être configuré sur le côté Transmetteur du Local Trade Copier EA.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: Vrai/faux de l'option d'utilisation des bénéfices virtuels/cachés, des niveaux de stop loss, des seuils de rentabilité et des niveaux de stop loss suiveurs pour tous les ordres/transactions receveurs copiés. Lorsque vous utilisez des niveaux virtuels, ceux-ci ne sont pas visibles pour votre courtier et le marché.
- Show Virtual Levels on Chart: Vrai/faux de l'option permettant d'afficher les niveaux de profit virtuel et de stop loss sur le graphique. Lorsque c'est vrai, le niveau de profit virtuel sera affiché sur le graphique avec une ligne de couleur citron vert et le niveau de stop loss virtuel sera affiché sur le graphique avec une ligne de couleur saumon. Les deux lignes de niveaux virtuels afficheront également les valeurs de profit / perte pour le commerce au survol de la souris. Remarque: les niveaux virtuels ne seront affichés que sur le graphique auquel l'EA est attaché, car un EA ne peut pas tracer de lignes sur un autre graphique que celui auquel il est attaché.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Si Points est sélectionné, l'EA appliquera les paramètres TP/SL/BE et SL de fin sur les échanges de points copiés par le récepteur. Si Money est sélectionné, l'EA appliquera les paramètres TP/SL/BE et SL de fin sur les transactions copiées du destinataire en argent.
- Take Profit in Points: Le niveau de Take Profit en points, appliqué sur chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false ci-dessus.
- Stop Loss in Points: Le niveau de Stop Loss en points, appliqué sur chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Break Even Profit in Points: Le niveau de profit en points, pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s), dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss vers Break Even. Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Start in Points: Le niveau en points que l'EA commencera à suivre le Stop Loss pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Stop in Points: La distance Trailing Stop Loss en points pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Step in Points: Le Trailing Stop Loss Step en points pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Take Profit in Money: Le niveau de Take Profit en argent appliqué à chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false ci-dessus.
- Stop Loss in Money: Le niveau de Stop Loss en argent appliqué à chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Break Even Profit in Money: Le niveau de profit en argent pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s), dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss vers Break Even. Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Start in Money: Le niveau d'argent auquel l'EA commencera à suivre le Stop Loss pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Stop in Money: Le Trailing Stop Loss en argent pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
- Trailing Step in Money: Le Trailing Stop Loss Step en argent pour chaque transaction copiée ouverte par l'EA sur le(s) compte(s) récepteur(s). Ce paramètre n'est appliqué que si Copy Take Profit=false et Copy Stop Loss=false ci-dessus.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Le profit peut être appliqué sur les transactions copiées par le destinataire en fonction du rapport risque/récompense de la transaction. Pour que ce paramètre fonctionne, Copy Take Profit doit être désactivé et Take Profit en points et en argent doit être défini sur 0. Par exemple, si le rapport risque/récompense est défini sur 2 et que le stop loss de la transaction copiée du destinataire est 100 points, le niveau de profit du receveur appliqué sera de 200 points. Si le rapport risque/récompense est fixé à 0,5, un stop loss de 100 points se traduira par un niveau de profit du receveur de 50 points.
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Partial Closure Take Profit % 1: Le pourcentage de la distance de prise de profit dans laquelle l'EA fermera partiellement tous les échanges copiés par le récepteur. Par exemple, si le profit est de 100 points et que 30 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de profit de 30 points sera atteint.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement clôturé par l'EA, lorsque le niveau de % 1 de profit de clôture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert de 1 lot initial et 30 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots. Les 0.70 lots restants continueront de fonctionner.
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Partial Closure Take Profit % 2: Le pourcentage de la distance de prise de profit dans laquelle l'EA fermera partiellement tous les échanges copiés par le récepteur. Par exemple, si le profit est de 100 points et que 50 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de profit de 50 points sera atteint.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement clôturé par l'EA, lorsque le niveau de % 2 de profit de clôture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert d'un lot initial et que 30 sont insérés dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots supplémentaires. Les 0.40 lots restants continueront de fonctionner.
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Partial Closure Take Profit % 3: Le pourcentage de la distance de prise de profit dans laquelle l'EA fermera partiellement tous les échanges copiés par le récepteur. Par exemple, si le profit est de 100 points et que 70 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de profit de 70 points sera atteint.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement clôturé par l'EA, lorsque le niveau de % 3 de profit de clôture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert d'un lot initial et que 30 sont insérés dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots supplémentaires. Les 0.10 lots restants continueront de fonctionner.
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Partial Closure Stop Loss % 1: Le pourcentage de la distance stop loss dans laquelle l'EA fermera partiellement toutes les transactions copiées par le récepteur. Par exemple, si le stop loss est de 100 points et que 30 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de stop loss de 30 points sera atteint.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement clôturé par l'EA, lorsque le niveau de % 1 de stop-loss de fermeture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert de 1 lot initial et 30 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots. Les 0.70 lots restants continueront de fonctionner.
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Partial Closure Stop Loss % 2: Le pourcentage de la distance stop loss dans laquelle l'EA fermera partiellement toutes les transactions copiées par le récepteur. Par exemple, si le stop loss est de 100 points et que 50 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de stop loss de 50 points sera atteint.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement clôturé par l'EA, lorsque le niveau de % 2 de stop-loss de fermeture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert d'un lot initial et que 30 sont insérés dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots supplémentaires. Les 0.40 lots restants continueront de fonctionner.
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Partial Closure Stop Loss % 3: Le pourcentage de la distance stop loss dans laquelle l'EA fermera partiellement toutes les transactions copiées par le récepteur. Par exemple, si le stop loss est de 100 points et que 70 est inséré dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement la transaction lorsque le niveau de stop loss de 70 points sera atteint.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: Le pourcentage de la taille du lot initial des transactions qui sera partiellement fermé par l'EA, lorsque le niveau de % 3 de stop-loss de fermeture partielle ci-dessus est atteint. Par exemple, s'il y a un commerce ouvert d'un lot initial et que 30 sont insérés dans ce paramètre, l'EA fermera partiellement les 30% de celui-ci, donc 0.30 lots supplémentaires. Les 0.10 lots restants continueront de fonctionner.
- Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Ce paramètre permet à l'utilisateur de spécifier le jour où toutes les transactions de marché copiées sur le compte récepteur seront automatiquement fermées. Si «Tous les jours» est sélectionné, toutes les transactions de marché copiées seront clôturées quotidiennement à l'heure spécifiée ci-dessous.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Ce paramètre détermine l'heure de la journée à laquelle toutes les transactions de marché copiées dans le compte récepteur seront fermées. L'heure doit être spécifiée au format 00:00, en indiquant l'heure et les minutes (par exemple, 09:30 pour 9:30, 18:30 pour 18:30). Veuillez noter que l'heure doit être saisie en fonction du fuseau horaire du serveur du récepteur (MT4/5 >> Afficher >> Heure Marketwatch).
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Ce paramètre permet à l'utilisateur de spécifier le jour auquel toutes les commandes en attente copiées sur le compte du destinataire seront automatiquement supprimées. Si «Tous les jours» est sélectionné, toutes les commandes en attente copiées seront supprimées quotidiennement à l'heure spécifiée ci-dessous.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Ce paramètre détermine l'heure de la journée à laquelle toutes les commandes en attente copiées dans le compte du destinataire seront supprimées. L'heure doit être spécifiée au format 00:00, en indiquant l'heure et les minutes (par exemple, 09:30 pour 9:30, 18:30 pour 18:30). Veuillez noter que l'heure doit être saisie en fonction du fuseau horaire du serveur du récepteur (MT4/5 >> Afficher >> Heure Marketwatch).
- Close Copied Trades in Minutes: Dans ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de minutes après lequel chaque transaction de marché copiée sera automatiquement fermée pour les récepteurs. Par exemple, si vous saisissez 120 dans ce paramètre, chaque transaction de marché copiée sera fermée 2 heures après sa copie. Veuillez noter que ce paramètre ne s'applique pas aux commandes en attente copiées.
- Use Basket Take Profit %: Vrai/Faux de l'option Basket Take Profit %.
- Basket Take Profit %: Le niveau de prise de profit en % du solde (des décimales sont disponibles) pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA fermera ces positions.*
- Use Basket Stop Loss %: Vrai/Faux de l'option Basket Stop Loss %.
- Basket Stop Loss %: Le niveau de Stop Loss en % du solde (les décimales sont disponibles) pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA fermera ces positions.*
- Use Basket Break Even %: Vrai/Faux de l'option Basket Break Even %.
- Basket Break Even %: Le niveau de profit en % du solde (les décimales sont disponibles) pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss vers Break Even.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Vrai/Faux de l'option Basket Trailing Stop Loss %.
- Basket Trailing Start %: Le niveau de profit en % du solde (les décimales sont disponibles) pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA commencera à suivre le niveau Stop Loss vers le haut.
- Basket Trailing Stop %: Le niveau Trailing Stop Loss en % du solde (des décimales sont disponibles) pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA fermera ces positions si elle est atteinte.*
- Basket Trailing Step %: Le niveau Trailing Step en % du solde (les décimales sont disponibles), pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combinés, dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss.
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Use Basket Take Profit in Money: Vrai/faux de l'option Basket Take Profit in Money.
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Basket Take Profit in Money: Le niveau de prise de profit dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA fermera ces positions.*
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Use Basket Stop Loss in Money: Vrai/faux de l'option Basket Stop Loss in Money.
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Basket Stop Loss in Money: Le niveau Stop Loss dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA fermera ces positions.*
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Use Basket Break Even in Money: Vrai/faux de l'option Basket Break Even in Money.
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Basket Break Even in Money: Le niveau de profit dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combinés, dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss vers Break Even.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Vrai/faux de l'option Basket Trailing Stop Loss in Money.
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Basket Trailing Start in Money: Le niveau de profit dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), pour toutes les transactions copiées ouvertes par l'EA sur le compte récepteur combiné, dans lequel l'EA commencera à suivre le niveau Stop Loss vers le haut.
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Basket Trailing Stop in Money: Le niveau Trailing Stop Loss dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), dans lequel l'EA fermera ces positions s'il est atteint.*
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Basket Trailing Step in Money: Le niveau Trailing Step dans la devise du compte (les décimales sont disponibles), dans lequel l'EA déplacera le niveau Stop Loss.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) Active ou désactive la fonction « Take Profit du Panier en Points Moyens ». Lorsque défini sur true, le Récepteur fermera toutes les transactions/ordres copiés dès que le gain moyen de toutes les transactions atteindra le nombre de points spécifié.
- Basket Take Profit in Average Points: Définit l’objectif de gain en points moyens (décimales autorisées) pour toutes les transactions copiées combinées. Lorsque la moyenne des résultats de toutes les transactions ouvertes atteint cette valeur, le Récepteur ferme toutes les positions copiées. Exemple : Si trois transactions sont à +40, +70 et -20 points, la moyenne est (40+70-20)/3=30. Le Récepteur fermera toutes si le « Take Profit du Panier » est fixé à 30.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) Active ou désactive la fonction « Stop Loss du Panier en Points Moyens ». Lorsque défini sur true, le Récepteur fermera toutes les transactions/ordres copiés dès que la perte moyenne atteindra le nombre de points spécifié.
- Basket Stop Loss in Average Points: Définit la perte maximale autorisée en points moyens (décimales autorisées) pour toutes les transactions copiées. Exemple : Si trois transactions sont à -40, -70 et +20 points, la moyenne est (40+70-20)/3=30. Le Récepteur fermera toutes si le « Stop Loss du Panier » est fixé à 30.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) Active ou désactive la fonction « Seuil de Rentabilité du Panier en Points Moyens ». Lorsque défini sur true, le Récepteur déplacera le Stop Loss du panier au point mort dès que le niveau de profit spécifié sera atteint.
- Basket Break Even in Average Points: Définit le niveau de profit en points moyens (décimales autorisées) auquel le Récepteur déplacera le Stop Loss du Panier au seuil de rentabilité.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) Active ou désactive la fonction « Trailing Stop Loss du Panier en Points Moyens ». Lorsque défini sur true, le Récepteur commencera à suivre le Stop Loss du Panier après que le niveau de profit défini a été atteint.
- Basket Trailing Start in Average Points: Spécifie le seuil de profit en points moyens (décimales autorisées) à partir duquel le Récepteur commencera à suivre le Stop Loss du Panier.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Définit le niveau du trailing stop en points moyens (décimales autorisées). Si la moyenne des points chute à ce niveau pendant le trailing, le Récepteur fermera toutes les transactions/ordres copiés. Exemple : Si trois transactions sont à -40, -70 et +20 points, la moyenne est (40+70-20)/3=30. Si le « Trailing Stop du Panier » est fixé à 30, le Récepteur fermera toutes les positions.
- Basket Trailing Step in Average Points: Spécifie la taille du pas en points moyens (décimales autorisées) par lequel le Récepteur déplacera le trailing stop vers le haut à mesure que le profit moyen augmente.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: Active ou désactive l’option permettant de fermer toutes les transactions copiées sur le compte récepteur et d’arrêter la copie lorsque le niveau «Receiver Account Stop Loss Equity» ou «Receiver Account Take Profit Equity» est atteint. Si la protection d’urgence du compte est déclenchée et que vous souhaitez reprendre la copie, vous devez fermer le graphique sur lequel l’EA est attaché, ouvrir un nouveau graphique, réattacher l’EA et reconfigurer les paramètres du récepteur.
- Receiver Account Stop Loss Equity: Le montant des fonds propres du compte récepteur sous lequel l'EA initiera la protection de compte d'urgence décrite ci-dessus.
- Receiver Account Take Profit Equity: Le montant des fonds propres du compte récepteur sur lequel l'EA fermera toutes les transactions ouvertes et désactivera la copie. Ce doit être un niveau plus élevé que les fonds propres actuels.
- Max Drawdown % from Balance High: Dans ce paramètre, vous pouvez définir le pourcentage de prélèvement maximal que vous pouvez accepter pour votre compte, que lorsqu'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions copiées par le destinataire et désactivera la copie. Le pourcentage de prélèvement maximum est calculé à partir du niveau de solde le plus élevé de votre compte, puisque l'EA y était attaché. Ce paramètre Max Drawdown % from Balance High fonctionnera même si le paramètre Use Account Protection ci-dessus est faux.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Ce paramètre vous permet de choisir si le niveau de prélèvement quotidien maximum de votre compte récepteur sera calculé en fonction du solde ou des capitaux propres du compte.
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Maximum Daily Drawdown in %: Dans ce paramètre, vous spécifiez le pourcentage de prélèvement quotidien maximum acceptable pour votre compte récepteur. Une fois ce pourcentage atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte du destinataire et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Ce pourcentage est calculé sur la base du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23:59:59 de la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions de l'émetteur qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte du destinataire lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **
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Maximum Daily Drawdown in Money: Ce paramètre vous permet de spécifier le montant de prélèvement quotidien maximum acceptable pour votre compte récepteur. Semblable au paramètre de pourcentage, lorsque ce montant de prélèvement est atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte récepteur et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Le montant du tirage est calculé en fonction du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23 h 59 min 59 s la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions de l'émetteur qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte du destinataire lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Ce paramètre vous permet de choisir si le niveau de profit quotidien maximum de votre compte récepteur sera calculé en fonction du solde ou des capitaux propres du compte.
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Maximum Daily Profit in %: Dans ce paramètre, vous spécifiez le pourcentage de profit quotidien maximum souhaité pour votre compte récepteur. Une fois ce pourcentage atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte du destinataire et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Ce pourcentage est calculé sur la base du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23:59:59 de la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions émettrices qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte récepteur lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **
- Maximum Daily Profit in Money: Ce paramètre vous permet de spécifier le montant maximum de profit quotidien souhaité acceptable pour votre compte récepteur. Semblable au réglage du pourcentage, lorsque ce montant de profit est atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte du destinataire et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Le montant du bénéfice est calculé sur la base du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23:59:59 de la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions émettrices qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte récepteur lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Ce paramètre vous permet d'arrêter temporairement la copie des nouvelles transactions sur le compte récepteur si le prélèvement actuel sur le compte émetteur dépasse un niveau spécifié. La copie reprendra une fois que le prélèvement sur le compte du transmetteur s'améliorera au-delà de la valeur définie dans ce paramètre. Par exemple, si aucune copie si le prélèvement de l'émetteur %>=20, l'EA cessera de copier les nouvelles transactions sur le compte du récepteur si le prélèvement actuel de l'émetteur dépasse 20%. La copie reprendra lorsque le rabattement de l'émetteur tombera en dessous de 20%. Il est important de noter que ce paramètre Pas de copie en cas de pourcentage de prélèvement de l'émetteur fonctionnera même si le paramètre Utiliser la protection du compte ci-dessus est faux.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Ce paramètre vous permet d'arrêter temporairement la copie des nouvelles transactions sur le compte récepteur si le prélèvement actuel sur le compte récepteur dépasse un niveau spécifié. La copie reprendra une fois que le prélèvement sur le compte du destinataire s'améliorera au-delà de la valeur définie dans ce paramètre. Par exemple, si aucune copie si le prélèvement du récepteur %>=20, l'EA cessera de copier les nouvelles transactions sur le compte du récepteur si le retrait actuel du récepteur dépasse 20%. La copie reprendra lorsque le rabattement du récepteur tombera en dessous de 20%. Il est important de noter que ce paramètre Aucune copie en cas de pourcentage de prélèvement du récepteur fonctionnera même si le paramètre Utiliser la protection du compte ci-dessus est faux.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Ce paramètre permet à l'utilisateur de copier les transactions originales du compte émetteur vers le compte récepteur uniquement lorsque le compte émetteur a connu un niveau de prélèvement spécifique. Par exemple, si Copier uniquement si le prélèvement de l'émetteur %>=5, le compte récepteur ne commencera à copier les transactions de l'émetteur qu'une fois que le retrait du compte émetteur aura dépassé 5%. Une fois ce seuil atteint, toutes les transactions du transmetteur seront copiées. Si le rabattement de l'émetteur tombe ensuite en dessous de 5 %, les nouvelles transactions sur l'émetteur ne seront pas copiées jusqu'à ce que le rabattement de l'émetteur repasse au-dessus de 5%. Il est important de noter que ce paramètre Copier uniquement si le pourcentage de prélèvement de l'émetteur fonctionnera même si le paramètre Utiliser la protection du compte ci-dessus est faux.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Ce paramètre permet à l'utilisateur de copier les transactions pour chaque symbole du compte émetteur vers le compte récepteur uniquement lorsque le retrait combiné de toutes les transactions émettrices pour ce symbole spécifique dépasse un seuil spécifié. Par exemple, si Copier uniquement si % de prélèvement de l'émetteur par symbole>=2, le compte récepteur commencera à copier les transactions de l'émetteur pour chaque symbole uniquement lorsque le prélèvement combiné de toutes les transactions pour ce symbole dans le compte émetteur dépasse 2%. Une fois cette condition remplie, toutes les transactions de l'émetteur pour ce symbole seront copiées. Si le prélèvement combiné de ces échanges de symboles dans le compte émetteur tombe ensuite en dessous de 2%, les nouveaux échanges de émetteurs pour ce symbole ne seront pas copiés jusqu'à ce que le prélèvement combiné de ces échanges de symboles dépasse à nouveau 2%. Il est important de noter que ce paramètre Copier uniquement si % de prélèvement de l'émetteur par symbole fonctionnera même si le paramètre Utiliser la protection du compte ci-dessus est faux.
Notification Settings
- Send Email Notification: Vrai/faux de l'option de recevoir une notification sur votre adresse e-mail pour chaque nouvelle transaction ouverte sur le compte de trading. Cette notification comprendra le commentaire, la date et l'heure, le symbole, le prix et tous les niveaux TP et SL appliqués. Vous devrez configurer l'onglet E-mail de la fenêtre du terminal MT4/5 >> Outils >> Options, pour que cette option fonctionne correctement. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'installation Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Push Notification: Vrai/faux de l'option de recevoir une notification push sur votre téléphone portable ou votre tablette pour chaque nouvelle transaction originale ou copiée/multipliée, ouverte dans le compte de trading. Cette notification push inclura le commentaire, la date et l'heure, le symbole, le prix et tous les niveaux TP et SL appliqués. Vous devrez configurer l'onglet Notifications de la fenêtre du terminal MT4/5 >> Outils >> Options, pour que cette option fonctionne correctement. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'installation Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Daily Notification: Vrai/faux de l'option de recevoir une notification quotidienne à l'heure prédéfinie ci-dessous avec les détails de base de votre compte comme la date et l'heure, le solde, les capitaux propres et les niveaux de marge. Cela vous permettra de rester en contact avec votre abonnement au signal ou tout EA avec lequel vous négociez, tous les échanges ouverts copiés/multipliés et leurs résultats.
- Send Daily Notification Time: L'heure du jour au format 00:00 (les formats d'heure tels que 0:00 00.00 0,00 ou 0,00 ne fonctionneront pas, l'heure doit être en quatre chiffres avec deux-points entre le format 00:00), dans laquelle vous recevrez votre e-mail et/ou notification push avec les détails de base de votre compte tels qu'ils sont décrits ci-dessus. Plusieurs heures peuvent être mises dans ce paramètre, séparées par des virgules, si vous souhaitez recevoir de nombreuses notifications quotidiennes, par exemple : 00:00,12:00,20:00
- Send Emergency Notification: Vrai/faux de l'option de recevoir un e-mail d'urgence et/ou une notification push avec les détails de base de votre compte, comme la date et l'heure, le solde, les niveaux de capital et de marge, lorsque votre capital tombe en dessous du niveau prédéfini défini ci-dessous.
- Emergency Notification Equity: Le niveau d'équité dans les unités monétaires du compte (par exemple, 1000 est de 1000 $ si la devise de votre compte est en $), sous lequel l'EA vous enverra un e-mail ou une notification push avec les détails de votre compte tels qu'ils sont décrits ci-dessus. Plusieurs niveaux d'équité peuvent être mis dans ce paramètre, séparés par des virgules, par exemple : 6 000, 8 000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Si le compte de l'émetteur a un préfixe autre qu'un point devant tous les instruments/paires couramment utilisés, vous devez le mettre ici afin de copier les transactions vers d'autres courtiers qui n'utilisent pas ce préfixe, sans aucun problème. Par exemple, si votre courtier a un symbole mEURUSD, vous devez mettre m dans ce champ. Ce paramètre doit être renseigné uniquement dans le(s) compte(s) Receiver. Si le compte de l'émetteur a un préfixe de point devant chaque symbole, il sera mappé et copié automatiquement, sans aucun réglage particulier. Le mappage automatique des préfixes de l'émetteur ne fonctionne que pour les préfixes avec un point avant le symbole principal, comme r.EURUSD et non pour les préfixes comme ecnEURUSD ou +EURUSD.
- Suffix of the Transmitter Account: Si le compte de l'émetteur a un suffixe autre qu'un point à la fin de tous les instruments/paires couramment utilisés, vous devez le mettre ici afin de copier les transactions vers d'autres courtiers qui n'utilisent pas ce suffixe, sans aucun problème. Par exemple, si votre courtier a un symbole EURUSDm, vous devez mettre m dans ce champ. Ce paramètre doit être renseigné uniquement dans le(s) compte(s) Receiver. Si le compte de l'émetteur a un suffixe de point à la fin de chaque symbole, il sera mappé et copié automatiquement, sans aucun réglage particulier. Le mappage automatique du suffixe de l'émetteur ne fonctionne que pour les suffixes avec un point après le symbole principal, comme EURUSD.r et non pour les suffixes comme EURUSDecn ou EURUSD+.
- Prefix of the Receiver Account: Si le compte récepteur a un préfixe devant tous les instruments/paires couramment utilisés, vous devez le mettre ici afin de copier les transactions d'autres courtiers qui n'utilisent pas ce préfixe, sans aucun problème. Par exemple, si votre courtier a un symbole mEURUSD, vous devez mettre m dans ce champ. Ce paramètre doit être renseigné uniquement dans le(s) compte(s) Receiver.
- Suffix of the Receiver Account: Si le compte récepteur a un suffixe à la fin de tous les instruments/paires couramment utilisés, vous devez le mettre ici afin de copier les transactions d'autres courtiers qui n'utilisent pas ce suffixe, sans aucun problème. Par exemple, si votre courtier a un symbole EURUSD.r, vous devez mettre .r dans ce champ. Ce paramètre doit être renseigné uniquement dans le(s) compte(s) Receiver.
- Special Symbol 1-30: Si votre compte Transmetteur utilise par exemple le symbole US500 pour l'indice S&P du marché boursier américain et que votre compte Récepteur utilise le symbole SPX500 pour le même indice, vous devez mettre US500,SPX500 dans ce champ afin de copier du compte Transmetteur vers le Récepteur sans aucun probléme. N'oubliez pas que vous devez écrire les symboles de l'émetteur et du récepteur, exactement comme ils sont écrits dans la fenêtre MT4/5 >> Vue >> Marketwatch, les lettres minuscules ou majuscules sont très importantes, par exemple si le symbole est SPX500 et que vous écrivez spx500, il sera ne fonctionne pas. Vous pouvez configurer 30 symboles spéciaux de la même manière que celle décrite ci-dessus. Ce paramètre doit être renseigné uniquement dans le(s) compte(s) Receiver.
* Ces paramètres/options sont calculés comme des capitaux propres sur le solde, en prenant des swaps et des commissions en compte.
** Pour désactiver cette protection, supprimez les variables globales du terminal récepteur via MT4/5 → Outils → Variables globales → Ctrl + A → Supprimer, puis redémarrez les terminaux émetteur et récepteur et réappliquez la configuration de copie. Important : n’effectuez pas cette action tant que des trades copiés sont ouverts, car ils resteront sans gestion.
Pour la Partie 1 du Guide des Paramètres/Entrées, veuillez cliquer ici: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747079