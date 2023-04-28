Guide des Paramètres/Entrées du Copieur Commercial Local EA MT4/5 - Partie 2

Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Ce paramètre vous permet de choisir si le niveau de prélèvement quotidien maximum de votre compte récepteur sera calculé en fonction du solde ou des capitaux propres du compte.

Maximum Daily Drawdown in %: Dans ce paramètre, vous spécifiez le pourcentage de prélèvement quotidien maximum acceptable pour votre compte récepteur. Une fois ce pourcentage atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte du destinataire et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Ce pourcentage est calculé sur la base du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23:59:59 de la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions de l'émetteur qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte du destinataire lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **

Maximum Daily Drawdown in Money: Ce paramètre vous permet de spécifier le montant de prélèvement quotidien maximum acceptable pour votre compte récepteur. Semblable au paramètre de pourcentage, lorsque ce montant de prélèvement est atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte récepteur et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Le montant du tirage est calculé en fonction du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23 h 59 min 59 s la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions de l'émetteur qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte du destinataire lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **

Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Ce paramètre vous permet de choisir si le niveau de profit quotidien maximum de votre compte récepteur sera calculé en fonction du solde ou des capitaux propres du compte.

Maximum Daily Profit in %: Dans ce paramètre, vous spécifiez le pourcentage de profit quotidien maximum souhaité pour votre compte récepteur. Une fois ce pourcentage atteint, l'EA clôturera automatiquement toutes les transactions copiées sur le compte du destinataire et suspendra la copie jusqu'au lendemain. Ce pourcentage est calculé sur la base du solde ou des capitaux propres de votre compte à 23:59:59 de la veille. Si le paramètre «Copier les transactions en cours» est activé, l'EA copiera également toutes les transactions émettrices qui restent ouvertes et qui n'ont pas été précédemment copiées sur le compte récepteur lors de la reprise de la copie. Notez que ce paramètre reste actif même si le paramètre «Utiliser la protection du compte» ci-dessus est défini sur faux. **