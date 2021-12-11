Guide des Paramètres/Entrées du Copieur Commercial Local EA MT4/5 - Partie 1

Si Aucun est sélectionné, l’EA ne copiera aucune transaction de transmetteur.

Si la même taille de lot est sélectionnée, l'EA copiera les transactions du récepteur avec la même taille de lot que les transactions de l'émetteur d'origine.

Si Lot fixe est sélectionné, l'EA copiera les transactions de l'émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s) avec une taille de lot fixe conformément au paramètre Taille de lot fixe ci-dessous.

Si le multiplicateur est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur ci-dessous pour copier les transactions de l'émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s).

Si le multiplicateur par solde est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur par solde ci-dessous pour calculer le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire comme suit. Si le solde du compte du destinataire est de 10 000 $ et que le paramètre Multiplicateur par solde est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire sera de 10 (10 000/1 000).

Si le multiplicateur par équité est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur par équité ci-dessous pour calculer le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire comme suit. Si les capitaux propres du compte du destinataire sont de 10 000 $ et que le paramètre Multiplicateur par capitaux propres est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le récepteur sera de 10 (10 000/1 000).

Si Proportionnel par solde est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle au solde du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si le solde de l'émetteur est de 2000$ et celui du récepteur de 4000$, une transaction d'émetteur de 0.10 lot sera copiée sous la forme d'une transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.

Si Proportionnel par équité est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle à l'équité du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si la valeur nette de l'émetteur est de 2000$ et que la valeur nette du récepteur est de 4000$, une transaction de l'émetteur de 0.10 lot sera copiée sous la forme d'une transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.

Si Proportionnel par marge libre est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s) avec une taille de lot proportionnelle à la marge libre du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si la marge libre de l'émetteur est de 2000$ et celle du récepteur de 4000$, une transaction de l'émetteur de 0.10 lot sera copiée en tant que transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.

Si le multiplicateur proportionnel par solde est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle au solde du compte récepteur avec un multiplicateur supplémentaire appliqué, appelé multiplicateur proportionnel par solde qui peut être ajusté ci-dessous. Ce multiplicateur proportionnel par solde est 1 par défaut, donc si par exemple le multiplicateur proportionnel par solde=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 0.5 le récepteur la taille du lot sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 3 la taille du lot du destinataire sera de 0.60 (0.20*3=0.60).

Si le multiplicateur proportionnel par équité est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle à l'équité du compte récepteur avec un multiplicateur supplémentaire appliqué, appelé multiplicateur proportionnel par équité qui peut être ajusté ci-dessous. Ce multiplicateur proportionnel par équité est 1 par défaut, donc si par exemple le multiplicateur proportionnel par équité par défaut=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par équité est modifiée à 0.5 le récepteur la taille du lot sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par capitaux propres est modifiée à 3 la taille du lot du récepteur sera de 0.60 (0.20*3=0.60).