Guide des Paramètres/Entrées du Copieur Commercial Local EA MT4/5 - Partie 1

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/fr/market/product/68950
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Astuce: Vous pouvez télécharger et essayer la version démo de Local Trade Copier EA MT4 dans votre compte démo: ici
Astuce: Vous pouvez télécharger et essayer la version démo de Local Trade Copier EA MT5 dans votre compte démo: ici
Collez le fichier de démonstration gratuit téléchargé dans votre MT4/5 >> Fichier >> Open Data Dossier >> MQL4/5 >> Dossier Experts et redémarrez votre terminal. La version démo gratuite est entièrement fonctionnelle pendant une période de 4 heures à la fois, sur les comptes démo uniquement. Pour réinitialiser la période d'essai, accédez à MT4/5 >> Outils >> Variables Globales >> Contrôle + A >> Supprimer. Veuillez effectuer cette action uniquement sur un compte démo non critique et évitez de le faire dans un compte d'entreprise d'accessoires de défi.
Veuillez lire très attentivement ce guide d'installation avant d'utiliser votre Copieur Commercial Local EA MT4/5. La plupart de vos questions et problèmes trouveront une réponse dans ce guide, mais si vous avez encore besoin d'aide, je suis toujours heureux de vous aider. Page de profil: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 E-mail: info@juvenille-emperor.com
Important !!!
- Vous devez installer votre Local Trade Copier EA MT4/5 via votre compte MQL5 en suivant les instructions ci-dessous pour tous les terminaux MT4/5 sur lesquels vous souhaitez l'utiliser. Le copier/coller des fichiers ex4/5 ne fonctionnera pas pour les achats sur le marché MQL5.com.
- Téléchargez le terminal MT4/5 personnalisé depuis le site Web de votre courtier et utilisez-le pour vous connecter à votre compte de trading. N'utilisez pas le terminal MT4/5 d'un autre courtier pour vous connecter à votre compte de trading, cela peut affecter la copie!
- Ne vous connectez pas à un autre compte de trading dans votre terminal MT4/5 lorsque le Local Trade Copier EA MT4/5 fonctionne, il arrêtera de copier!
- N'utilisez pas le mot de passe de l'investisseur pour vous connecter au compte du récepteur, vous ne pourrez pas le copier.
- Si votre compte émetteur ou récepteur a un suffixe après chaque symbole (par exemple EURUSD.r), mettez-le dans : Suffixe du compte émetteur ou dans Suffixe du compte récepteur, paramètre (par exemple .r) dans les paramètres du compte récepteur.
Guide de Dépannage du Copieur Commercial Local EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Vidéo d'Installation Rapide du Copieur Commercial Local EA MT4/5 :
Important! Les 2 seuls paramètres qui sont remplis du côté du compte de l'émetteur sont ces 2 mis en évidence dans la capture d'écran ci-dessous. Tous les autres paramètres sont remplis du côté du compte du destinataire.
Guide des Paramètres/Entrées du Copieur Commercial Local EA MT4/5
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Lorsque l'émetteur est sélectionné, EA utilisera ce compte comme émetteur (compte principal) pour transmettre les transactions à d'autres comptes. Si le récepteur est sélectionné, l'EA recevra/copiera les transactions d'un ou plusieurs comptes d'émetteur. Si Self Copier est sélectionné, l'EA copiera/multipliera les transactions ouvertes par des conseillers experts ou des entrées manuelles sur le même compte de trading.
- Transmitter Account Number: Si Receiver est sélectionné ci-dessus, vous devez saisir ici le numéro de compte du compte Transmitter. S'il y a plus d'un compte émetteur, vous devez saisir leurs numéros de compte séparés par des virgules, par exemple : 123456,654321 (ce paramètre a une signification pour le mode de compte récepteur uniquement).
- Transmitter Comment: Ce paramètre définit le commentaire qui apparaîtra sur les transactions copiées dans le compte récepteur et doit être configuré uniquement côté émetteur. Vous pouvez le laisser vide pour ne pas ajouter de commentaire, saisir votre propre texte ou utiliser des symboles spéciaux pour inclure des informations spécifiques sur la transaction. Utilisez # pour copier le commentaire original de la transaction, @ pour inclure le numéro de ticket original, % pour inclure le numéro magique et & pour inclure le numéro de compte de l’émetteur. Ces symboles peuvent aussi être combinés (#,@,%,&) pour inclure plusieurs détails dans le commentaire du trade sur le compte récepteur.
- Receiver Comment: Ce paramètre contrôle le commentaire imprimé sur chaque transaction copiée par le compte récepteur. Si laissé vide, le récepteur affichera le commentaire envoyé depuis le paramètre Transmitter Comment ci-dessus. Si ce champ est rempli, il remplacera entièrement le commentaire de l’émetteur. Ce paramètre doit être configuré uniquement côté récepteur.
General Settings
- Magic Number: Le nombre magique que l'EA applique à tous ses propres métiers ouverts, à des fins de gestion. Ne mettez pas 0 dans ce paramètre !
- Magic Numbers to Copy: Ce paramètre spécifie les nombres magiques des transactions de l'émetteur que l'EA copiera. Les nombres magiques doivent être séparés par des virgules. Par exemple, saisir 3245,0 demandera à l'EA de copier les transactions avec le nombre magique 3245 et les transactions manuelles (qui ont généralement un nombre magique de 0 par défaut). Si vous placez un nombre magique entre parenthèses, comme (14), l'EA copiera toutes les variantes de nombres magiques qui incluent cette partie. Par exemple, saisir 3245,(14),0 copiera les transactions avec le nombre magique 3245, toutes les transactions contenant « 14 » dans leur nombre magique (comme 214 ou 3146) et les transactions manuelles. De plus, pour copier une plage de nombres magiques, utilisez le format «premier-dernier». Par exemple, 3245,100-200,0 copiera les transactions avec le nombre magique 3245, les transactions avec des nombres magiques allant de 100 à 200 et les transactions manuelles.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: Le nombre maximum de nombres magiques pouvant être copiés en même temps (simultanément) sur les comptes récepteurs.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Cela représente le nombre maximum de nombres magiques différents pouvant être présents dans le compte du destinataire, y compris les transactions initiées par d'autres EA ou les transactions manuelles. Ce paramètre est utile lorsque vous avez plusieurs récepteurs sur différentes cartes dans le compte récepteur, chacun avec des nombres magiques différents, mais que vous souhaitez uniquement en copier un nombre spécifié simultanément.
- Magic Numbers Not to Copy: Ce paramètre spécifie les nombres magiques des transactions de l'émetteur que l'EA ne copiera pas. Les nombres magiques doivent être séparés par des virgules. Par exemple, saisir 3245,0 demandera à l'EA de ne pas copier les transactions avec le nombre magique 3245 et les transactions manuelles (qui ont généralement un nombre magique de 0 par défaut). Si vous placez un nombre magique entre parenthèses, comme (14), l'EA ne copiera pas toutes les variantes de nombres magiques qui incluent cette partie. Par exemple, saisir 3245,(14),0 ne copiera pas les transactions avec le nombre magique 3245, les transactions contenant « 14 » dans leur nombre magique (comme 214 ou 3146) et les transactions manuelles. De plus, pour exclure la copie d'une plage de nombres magiques, utilisez le format «premier-dernier». Par exemple, 3245,100-200,0 ne copiera pas les transactions avec le nombre magique 3245, les transactions avec des nombres magiques allant de 100 à 200 et les transactions manuelles.
- Symbols to Copy: Les symboles du récepteur séparés par une virgule, que l'EA ne copiera que sur le compte du récepteur. Par exemple, si vous mettez EURUSD,GBPUSD l'EA ne copiera que les transactions EURUSD et GBPUSD. Si les symboles du compte récepteur ont des suffixes, tels que «.r», ces suffixes doivent être inclus dans ce paramètre, comme ceci: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: Le nombre maximum de symboles pouvant être copiés en même temps (simultanément) sur les comptes récepteurs.
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Maximum Receiver Account Symbols: Cela représente le nombre maximum de symboles différents pouvant être présents dans le compte du destinataire, y compris les transactions initiées par d'autres EA ou les transactions manuelles. Ce paramètre est utile lorsque vous disposez de plusieurs récepteurs sur différentes cartes du compte récepteur, chacun copiant des symboles différents, mais que vous souhaitez uniquement en copier un nombre spécifié simultanément.
- Symbols Not to Copy: Les symboles du récepteur séparés par une virgule, que l'EA ne copiera pas sur le compte du récepteur. Par exemple, si vous mettez EURUSD,GBPUSD l'EA ne copiera pas les transactions EURUSD et GBPUSD. Si les symboles du compte récepteur ont des suffixes, tels que «.r», ces suffixes doivent être inclus dans ce paramètre, comme ceci: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Ce paramètre spécifie les commentaires des transactions de l'émetteur d'origine que l'EA copiera sur le compte du récepteur. Les commentaires doivent être séparés par des virgules. Par exemple, en saisissant Expert 1, Expert 2, l'EA demandera à l'EA de copier les transactions originales sur l'émetteur uniquement si le commentaire est Expert 1 ou Expert 2. Si vous placez un commentaire entre parenthèses, tel que (Expert), l'EA copiera toutes les variantes de commentaires qui incluent cette partie. Par exemple, saisir Master, (Expert) copiera les transactions avec le commentaire Master et toutes les transactions contenant la partie «Expert» dans leur commentaire (comme Expert 12, Expert 20, Expert 35, etc.).
- Comments Not to Copy: Ce paramètre spécifie les commentaires des transactions de l'émetteur d'origine que l'EA ne copiera pas sur le compte du récepteur. Les commentaires doivent être séparés par des virgules. Par exemple, si vous saisissez Expert 1, Expert 2, l'EA demandera à l'EA de ne pas copier les transactions initiales du transmetteur si le commentaire est Expert 1 ou Expert 2. Si vous placez un commentaire entre parenthèses, tel que (Expert), l'EA ne copiera pas toutes les variantes. de commentaires qui incluent cette partie. Par exemple, saisir Master, (Expert) ne copiera pas les transactions avec le commentaire Master ni les transactions contenant la partie « Expert » dans leur commentaire (comme Expert 12, Expert 20, Expert 35, etc.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: Les paramètres d'heure de copie par défaut de 00:00:00-23:59:59 seront copiés toute la journée. Ce paramètre vous permet d'exclure des heures spécifiques. Par exemple si vous souhaitez mettre en pause la copie 1h avant et 1h après 15h30, vous pouvez mettre dans ce réglage 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 et cela Ainsi, l'EA copiera jusqu'à 14h30, puis mettra la copie en pause jusqu'à 16h30 et recopiera normalement de 16h30 à minuit. Plusieurs de ces chaînes de temps peuvent être insérées. Si vous ne voulez pas copier du tout un jour spécifique, laissez simplement le paramètre vide. If you set Copy Current Trades=false below, trades that were opened on the transmitter side outside of the copying hours will not be copied to the receiver account when copying resumes.
- Transmitter Server Offset Hours: Utilisez ce paramètre lorsque vos courtiers émetteur et récepteur ont des heures de serveur Marketwatch différentes et que vous souhaitez utiliser les paramètres « Copier les transactions en cours », « Copier les nouvelles transactions », « Copie de l'expiration en secondes » et « Délai de copie en secondes » dans le récepteur. compte. Ce paramètre détermine la différence de temps entre l'heure MT4/5 >> Afficher >> Marketwatch de l'émetteur et l'heure du serveur MT4/5 >> Afficher >> Marketwatch du récepteur. Par exemple, si l'heure du serveur Marketwatch de l'émetteur est 11:30:00 et celle du serveur Marketwatch du récepteur est 14:30:00, vous devez entrer -3 dans ce paramètre. À l'inverse, si l'heure du serveur Marketwatch de l'émetteur est 14:30:00 et celle du serveur Marketwatch du récepteur est 11:30:00, vous devez saisir +3. Pensez à renseigner ce paramètre dans les paramètres du récepteur EA.
- Copy Long Trades: Vrai/faux pour copier les transactions de l'émetteur long/buy.
- Copy Short Trades: Vrai/faux pour copier les transactions de l'émetteur à découvert/vendu.
- Copy Current Trades: Vrai/faux pour copier les échanges d'émetteurs actuels/déjà ouverts. Remember to set this to 'false' if you don't want to copy your existing transmitter trades/orders to the receiver side during your initial transmitter-to-receiver setup. Ajustez le paramètre «Transmitter Server Offset Hours» ci-dessus en conséquence si vous avez mis «faux» dans ce paramètre et que vos courtiers émetteurs et récepteurs opèrent dans des fuseaux horaires différents.
- Copy New Trades: Vrai/faux pour copier les nouveaux trades de l'émetteur. Ajustez le paramètre «Transmitter Server Offset Hours» ci-dessus en conséquence si vous avez mis «faux» dans ce paramètre et que vos courtiers émetteurs et récepteurs opèrent dans des fuseaux horaires différents.
- Copy Take Profit: Vrai/faux pour copier le niveau Take Profit des transactions de l'émetteur sur celles du récepteur.
- Take Profit Multiplier: Ce paramètre vous permet d'augmenter ou de diminuer les niveaux de TP copiés des transactions de l'émetteur. Ce multiplicateur est de 1 par défaut afin de copier les niveaux de TP d'origine, mais si l'utilisateur met par exemple Take Profit Multiplier=1.5 la transaction copiée par le destinataire augmentera le niveau de profit appliqué de 150%. En d'autres termes, un TP émetteur 100 points sera copié comme un TP récepteur 150 points.
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Add/Subtract Points in TP Level: Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter ou soustraire un certain nombre de points dans les niveaux de profit copiés. Pour que ce paramètre fonctionne, Copy Take Profit doit être activé et Take Profit Multiplier=1. Par exemple, si vous mettez 20 dans ce paramètre, un profit d'émetteur de 100 points sera copié en tant que 120 points du côté du récepteur. Si vous mettez -30 un niveau de profit de l'émetteur de 100 points sera copié en tant que 70 points du côté du récepteur.
- Copy Stop Loss: Vrai/faux pour copier le niveau Stop Loss des transactions de l'émetteur sur celles du récepteur.
- Stop Loss Multiplier: Ce paramètre vous permet d'augmenter ou de diminuer les niveaux SL copiés des transactions de l'émetteur. Ce multiplicateur est 1 par défaut afin de copier les niveaux SL d'origine, mais si l'utilisateur met par exemple Stop Loss Multiplier=2 la transaction copiée par le récepteur augmentera le niveau de stop loss appliqué de 200%. En d'autres termes, un émetteur SL à 200 points sera copié comme un récepteur SL à 400 points.
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Add/Subtract Points in SL Level: Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter ou soustraire un certain nombre de points dans les niveaux de stop loss copiés. Pour que ce paramètre fonctionne, Copy Stop Loss doit être activé et Stop Loss Multiplier=1. Par exemple, si vous mettez 20 dans ce paramètre, un stop loss émetteur de 100 points sera copié en tant que 120 points du côté du récepteur. Si vous mettez -30 un niveau de perte d'arrêt de l'émetteur de 100 points sera copié en tant que 70 points du côté du récepteur.
- Allow TP/SL Manual Change: Vrai/faux de l'option permettant à l'utilisateur de modifier manuellement les niveaux TP/SL appliqués des transactions copiées par le destinataire. L'EA continuera à mettre à jour les niveaux TP/SL appliqués sur les trades copiés par le destinataire tant que l'utilisateur ne les aura pas modifiés manuellement. Au moment où il le fait, l'EA ne les mettra plus à jour en fonction des échanges d'origine de l'émetteur. Ce paramètre s'applique également aux commandes en attente.
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Copy Market Trades: Vrai/faux pour copier les transactions du marché.
- Copy Pending Orders: Vrai/faux pour copier les commandes en attente. S'il est faux, l'EA ne copiera ces commandes en attente que lorsqu'elles seront déclenchées et ouvertes.
- Maximum Spread in Points: Définit l’écart (spread) maximal autorisé pour copier des transactions sur le compte Récepteur. Vous pouvez saisir une valeur unique pour l’appliquer à tous les symboles ou définir des limites spécifiques par symbole : 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. Dans cet exemple, les transactions XAUUSD ne seront copiées que si l’écart est de 30 points ou moins, BTCUSD si l’écart est de 1500 points ou moins, et tous les autres symboles si l’écart est de 10 points ou moins.
- Maximum Slippage in Points: Le glissement maximum autorisé sur le compte récepteur, lors de la copie d'une transaction.
- Maximum Copying Difference in Points: La différence de prix maximale autorisée entre les comptes émetteur et récepteur, lors de la copie d'une transaction.
- Use Copying Expiration in Seconds: Option Vrai/faux pour utiliser le paramètre Expiration de la copie en secondes ci-dessous.
- Copying Expiration in Seconds: Le délai maximal autorisé en secondes lors de la copie d'une transaction entre les comptes émetteur et récepteur. Par exemple, si vous mettez 60 dans ce paramètre et qu'une transaction ouverte dans le compte émetteur n'a pas été copiée dans le compte récepteur dans les 60 secondes (pour diverses raisons, aucune liquidité ou l'instrument peut être en dehors de ses heures de négociation, quelque chose d'habituel avec des matières premières ou des indices), il ne sera pas copié du tout. Ajustez le paramètre «Transmitter Server Offset Hours» ci-dessus en conséquence si vos courtiers émetteurs et récepteurs opèrent dans des fuseaux horaires différents.
- Copying Delay in Seconds: Retarde la copie de chaque transaction/ordre du Transmetteur vers le Récepteur d’un nombre défini de secondes. Vous pouvez entrer une valeur unique comme 5 ou une plage comme 5,20 pour appliquer un délai aléatoire compris entre 5 et 20 secondes. Ajustez le paramètre «Transmitter Server Offset Hours» ci-dessus si vos brokers fonctionnent dans des fuseaux horaires différents.
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Retry Attempts in Seconds: Spécifie l’intervalle auquel le Récepteur retente de copier une transaction si celle-ci échoue (en raison de la fermeture du marché, de fonds insuffisants ou pour d’autres raisons). La valeur par défaut est de 60 secondes pour éviter une surcharge des journaux lors de longues périodes d’échec.
- Better Price: Active ou désactive la copie des transactions du Transmetteur vers le(s) compte(s) Récepteur(s) à un prix meilleur, moins bon ou identique, selon votre configuration dans le paramètre ci-dessous. Avertissement : activer cette option peut entraîner la perte totale de la copie d’une transaction si le marché évolue rapidement contre vous.
- Better Price Difference in Points: Ajuste le prix auquel les transactions/ordres copiés s’ouvrent sur le compte Récepteur. Une valeur de 0 copie au même prix ou moins pour un achat, et au même prix ou plus pour une vente. Une valeur de 50 ouvre un achat 50 points plus bas et une vente 50 points plus haut. Une valeur négative ouvre lorsque la transaction du Transmetteur atteint ce niveau de profit, par exemple -50 ouvre un achat 50 points plus haut et une vente 50 points plus bas. Vous pouvez également définir des valeurs différentes par symbole en utilisant des formats tels que 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Si votre compte récepteur utilise des suffixes de symbole (par exemple, .r), incluez-les, par exemple : 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Vrai/faux pour la copie inversée des transactions de l'émetteur. Si cela est vrai, l'EA ouvrira une transaction à découvert/vente sur le(s) compte(s) récepteur(s) pour chaque long/achat sur le(s) compte(s) émetteur(s) et vice versa.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Lorsqu'il est défini sur false, l'EA copiera les niveaux TP/SL d'origine du commerce de l'émetteur en copie normale. En copie inversée, si une transaction d'émetteur d'achat est ouverte avec un TP de 100 points et un SL de 200 points, la transaction de récepteur opposée sera copiée avec un SL de 100 points et un TP de 200 points pour garantir que les deux transactions se clôturent simultanément. Lorsqu'elle est définie sur true, l'EA ajustera les niveaux TP/SL en fonction des différences de prix d'ouverture. Par exemple, si un émetteur d'achat se négocie à 1.08700 avec un TP à 1.08900 et un SL à 1.08500 est copié du côté récepteur à 1.08720, le TP sera de 1.08920 et le SL sera de 1.08520. Ce réglage s'applique à la fois à la copie normale et à la copie inversée.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Ce paramètre restreint la copie des transactions de marché ou des ordres en attente avec le même symbole et la même direction en fonction de leur proximité les uns par rapport aux autres. Son objectif est d'empêcher la duplication de transactions/ordres nombreux et rapprochés impliquant le même symbole et la même direction. Par exemple, si vous définissez «Distance minimale en points pour les échanges/ordres de même symbole/direction: 100», l'EA ne copiera les échanges/ordres du même symbole et de la même direction que s'ils sont espacés d'au moins 100 points. Par exemple, si une transaction d'achat pour l'EURUSD est copiée à 1.09500 et qu'un ordre stop d'achat en attente pour l'EURUSD est placé sur le compte émetteur à 1.09570, il ne sera pas copié du côté du récepteur. En effet, la distance entre l'ordre en attente et la transaction d'achat EURUSD déjà copiée est de 70 points, ce qui est inférieur au seuil de 100 points spécifié dans ce paramètre.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Ce paramètre n'a de sens que sur le(s) compte(s) Receiver.
Si Aucun est sélectionné, l’EA ne copiera aucune transaction de transmetteur.
Si la même taille de lot est sélectionnée, l'EA copiera les transactions du récepteur avec la même taille de lot que les transactions de l'émetteur d'origine.
Si Lot fixe est sélectionné, l'EA copiera les transactions de l'émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s) avec une taille de lot fixe conformément au paramètre Taille de lot fixe ci-dessous.
Si le multiplicateur est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur ci-dessous pour copier les transactions de l'émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s).
Si le multiplicateur par solde est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur par solde ci-dessous pour calculer le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire comme suit. Si le solde du compte du destinataire est de 10 000 $ et que le paramètre Multiplicateur par solde est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire sera de 10 (10 000/1 000).
Si le multiplicateur par équité est sélectionné, l'EA utilisera le paramètre de multiplicateur par équité ci-dessous pour calculer le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire comme suit. Si les capitaux propres du compte du destinataire sont de 10 000 $ et que le paramètre Multiplicateur par capitaux propres est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le récepteur sera de 10 (10 000/1 000).
Si Proportionnel par solde est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle au solde du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si le solde de l'émetteur est de 2000$ et celui du récepteur de 4000$, une transaction d'émetteur de 0.10 lot sera copiée sous la forme d'une transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.
Si Proportionnel par équité est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle à l'équité du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si la valeur nette de l'émetteur est de 2000$ et que la valeur nette du récepteur est de 4000$, une transaction de l'émetteur de 0.10 lot sera copiée sous la forme d'une transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.
Si Proportionnel par marge libre est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le(s) compte(s) récepteur(s) avec une taille de lot proportionnelle à la marge libre du ou des comptes récepteurs uniquement. Par exemple, si la marge libre de l'émetteur est de 2000$ et celle du récepteur de 4000$, une transaction de l'émetteur de 0.10 lot sera copiée en tant que transaction de 0.20 lot sur le compte du récepteur.
Si le multiplicateur proportionnel par solde est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle au solde du compte récepteur avec un multiplicateur supplémentaire appliqué, appelé multiplicateur proportionnel par solde qui peut être ajusté ci-dessous. Ce multiplicateur proportionnel par solde est 1 par défaut, donc si par exemple le multiplicateur proportionnel par solde=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 0.5 le récepteur la taille du lot sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 3 la taille du lot du destinataire sera de 0.60 (0.20*3=0.60).
Si le multiplicateur proportionnel par équité est sélectionné, l'EA copiera les transactions du compte émetteur sur le ou les comptes récepteurs avec une taille de lot proportionnelle à l'équité du compte récepteur avec un multiplicateur supplémentaire appliqué, appelé multiplicateur proportionnel par équité qui peut être ajusté ci-dessous. Ce multiplicateur proportionnel par équité est 1 par défaut, donc si par exemple le multiplicateur proportionnel par équité par défaut=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par équité est modifiée à 0.5 le récepteur la taille du lot sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par capitaux propres est modifiée à 3 la taille du lot du récepteur sera de 0.60 (0.20*3=0.60).
Si le risque par transaction en % du solde est sélectionné, chaque transaction copiée par le destinataire aura la taille de lot appropriée afin de perdre le pourcentage défini par l'utilisateur du solde du compte dans le paramètre ci-dessous, lorsque SL est atteint. Ce type de taille de lot ne peut être utilisé que pour les transactions copiées par le récepteur auxquelles un stop loss est appliqué. Remarque: si la SL d'un commerce d'origine de l'émetteur est modifiée, la SL du commerce copié par le récepteur sera également modifiée, augmentant ou diminuant le risque initial du commerce copié par le récepteur, mais si la SL du commerce de l'émetteur est supprimée, le commerce copié par le récepteur sera fermé.
Si le risque par transaction en % de l'équité est sélectionné, chaque transaction copiée par le récepteur aura la taille de lot appropriée afin de perdre le pourcentage défini par l'utilisateur de l'équité du compte dans le paramètre ci-dessous, lorsque SL est atteint. Ce type de taille de lot ne peut être utilisé que pour les transactions copiées par le récepteur auxquelles un stop loss est appliqué. Remarque: si la SL d'un commerce d'origine de l'émetteur est modifiée, la SL du commerce copié par le récepteur sera également modifiée, augmentant ou diminuant le risque initial du commerce copié par le récepteur, mais si la SL du commerce de l'émetteur est supprimée, le commerce copié par le récepteur sera fermé.
Si le risque par transaction en % de la marge libre est sélectionné, chaque transaction copiée par le destinataire aura la taille de lot appropriée afin de perdre le pourcentage de marge libre du compte défini par l'utilisateur dans le paramètre ci-dessous, lorsque SL est atteint. Ce type de taille de lot ne peut être utilisé que pour les transactions copiées par le récepteur auxquelles un stop loss est appliqué. Remarque : Si la SL d'une transaction originale de l'émetteur est modifiée, la SL de la transaction copiée par le récepteur sera également modifiée, augmentant ou diminuant le risque initial de la transaction copiée par le récepteur, mais si la SL de la transaction émettrice est supprimée, la transaction copiée par le récepteur sera fermé.
Si le risque par transaction en argent est sélectionné, chaque transaction copiée par le destinataire aura la taille de lot appropriée afin de perdre le montant défini par l'utilisateur dans la devise du compte dans le paramètre ci-dessous, lorsque SL est atteint. Ce type de taille de lot ne peut être utilisé que pour les transactions copiées par le récepteur auxquelles un stop loss est appliqué. Remarque: si la SL d'un commerce d'origine de l'émetteur est modifiée, la SL du commerce copié par le récepteur sera également modifiée, augmentant ou diminuant le risque initial du commerce copié par le récepteur, mais si la SL du commerce de l'émetteur est supprimée, le commerce copié par le récepteur sera fermé.
Si la taille du lot par 1000 du solde est sélectionnée, l'EA utilisera le paramètre ci-dessous Taille du lot par 1000 du solde pour calculer la taille du lot des transactions copiées par le destinataire, en fonction du solde du compte du destinataire. Par exemple, si la taille du lot pour 1000 du solde=0.03 est insérée et que le solde du compte du récepteur est de 10000$, la taille du lot de toutes les transactions copiées du récepteur sera de 0.30 lots.
Si la taille du lot pour 1000 de fonds propres est sélectionnée, l'EA utilisera le paramètre Taille de lot ci-dessous pour 1000 de fonds propres pour calculer la taille du lot des transactions copiées par le destinataire, en fonction des capitaux propres du compte du destinataire. Par exemple, si la taille du lot pour 1000 de l'équité=0.03 est insérée et que l'équité du compte récepteur est de 10000$, la taille du lot de toutes les transactions copiées du récepteur sera de 0.30 lots.
Enfin, si l’option Specific Lot Size Sequence est sélectionnée, le Local Trade Copier EA MT4/5© appliquera les tailles de lots prédéfinies de ce paramètre à toutes les transactions copiées sur le compte récepteur, y compris les ordres au marché et en attente.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Applique un ajustement à la taille de lot du transmetteur lorsque l’option Same Lot Size est sélectionnée ci-dessus. Par exemple, si vous saisissez 0.02 et que la transaction du transmetteur est de 0.06, le récepteur la copiera en 0.08. Si vous saisissez -0.02, la même transaction sera copiée en 0.04.
- Fixed Lot Size: La taille de lot fixe des transactions copiées sur le(s) compte(s) récepteur(s).
- Multiplier: Les fois que le commerce multiplié ouvert par l'EA sera plus grand que le commerce de l'émetteur d'origine. Par exemple, si le multiplicateur est de 1.5 et que la transaction de l'émetteur est de 0.10 lots, la transaction copiée par le récepteur sera de 0.15 lots. Si le multiplicateur est de 2.0 et que la transaction de l'émetteur est de 0.22 lots, la transaction copiée par le récepteur sera de 0.44 lots.
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Multiplier by Balance: Le montant qui sera utilisé pour le type de taille de lot Multiplicateur par solde ci-dessus. Par exemple, si le solde du compte du destinataire est de 10 000 $ et que ce paramètre Multiplicateur par solde est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées par le destinataire sera de 10 (10 000/1 000).
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Multiplier by Equity: Le montant qui sera utilisé pour le type de taille de lot Multiplicateur par capitaux propres ci-dessus. Par exemple, si les capitaux propres du compte du destinataire sont de 10 000 $ et que ce paramètre de multiplicateur par capitaux propres est de 1 000, le multiplicateur qui sera utilisé pour les transactions copiées du destinataire sera de 10 (10 000/1 000).
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Proportional Multiplier by Balance: Ce paramètre ne sera appliqué que si Multiplicateur proportionnel par solde est sélectionné dans le paramètre Type de taille de lot ci-dessus. La valeur du multiplicateur proportionnel par solde est de 1 par défaut, donc si, par exemple, le multiplicateur proportionnel par solde=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 0.5 le la taille du lot du récepteur sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par solde est modifiée à 3 la taille du lot du récepteur sera de 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Ce paramètre ne sera appliqué que si Multiplicateur proportionnel par capitaux propres est sélectionné dans le paramètre Type de taille de lot ci-dessus. La valeur du multiplicateur proportionnel par équité est de 1 par défaut, donc si par exemple le multiplicateur proportionnel par équité par défaut=1 donne une transaction de taille de lot de 0.20 à ouvrir du côté du compte récepteur, si la valeur du multiplicateur proportionnel par équité est modifiée à 0.5 le la taille du lot du receveur sera de 0.10 (0.20*0.5=0.10) et si la valeur du multiplicateur proportionnel par capitaux propres est modifiée à 3 la taille du lot du receveur sera de 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: Le pourcentage du solde du compte qui sera risqué sur chaque transaction copiée par le destinataire, si Type de taille de lot = Risque par transaction en % du solde ci-dessus.
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Risk per Trade in % of Equity: Le pourcentage de l'équité du compte qui sera risqué sur chaque transaction copiée par le récepteur, si Type de taille de lot = Risque par transaction en % de l'équité ci-dessus.
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Risk per Trade in % of Free Margin: Le pourcentage de marge libre du compte qui sera risqué sur chaque transaction copiée par le destinataire, si Type de taille du lot = Risque par transaction en % de la marge libre ci-dessus.
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Risk per Trade in Money: L'argent dans la devise du compte qui sera risqué sur chaque transaction copiée par le destinataire, si Type de taille de lot = Risque par transaction en argent ci-dessus.
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Lot Size per 1000 of Balance: La taille de lot qui sera utilisée pour le calcul de la taille de lot pour 1000 du type de taille de lot solde. Par exemple, si la taille du lot pour 1000 du solde=0.03 est insérée dans ce paramètre et que le solde du compte du récepteur est de 10000$, la taille du lot de toutes les transactions copiées du récepteur sera de 0.30 lots.
- Lot Size per 1000 of Equity: La taille de lot qui sera utilisée pour le calcul de la taille de lot pour 1000 du type de taille de lot d'équité. Par exemple, si la taille du lot pour 1000 de l'équité=0.03 est insérée dans ce paramètre et que l'équité du compte récepteur est de 10000$, la taille du lot de toutes les transactions copiées du récepteur sera de 0.30 lots.
- Specific Lot Size Sequence: Définit la séquence de tailles de lots (séparées par des virgules) à appliquer aux transactions copiées de tous les symboles, y compris les ordres au marché et en attente. Par exemple : 0.01,0.03,0.06,0.09 copiera la première transaction à 0.01, la deuxième à 0.03, etc., et la dernière valeur sera réutilisée pour toutes les transactions suivantes. Ajouter ,0 à la fin (par exemple: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) arrêtera la copie après la quatrième transaction. Remarque: une fois qu’une valeur est utilisée, elle ne l’est plus, même si la transaction est clôturée. La séquence se réinitialise chaque fois que toutes les transactions de l’émetteur sont clôturées. Si vous souhaitez appliquer une séquence distincte sur plusieurs récepteurs, attribuez un numéro magique différent à chacun.
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Automatic Split of Copied Trades: Option vrai/faux pour diviser automatiquement les transactions copiées par le récepteur lorsque la taille du lot sur le point d'être copié dépasse le volume maximal autorisé pour le symbole/instrument spécifique. Par exemple, si une transaction BTCUSD de 25 lots est sur le point d'être ouverte du côté du récepteur et que le volume maximal de BTCUSD dans le compte du récepteur est de 10 lots, l'EA récepteur la divisera en deux transactions BTCUSD de 10 lots et une de 5 lots. -lot BTCUSD trade, afin de respecter la limitation de volume maximal.
- Split Copied Trades in Parts: Avec ce paramètre, vous pouvez copier les transactions copiées par le récepteur dans de nombreuses parties de taille de lot, en surmontant les limitations des courtiers dans ce domaine. Si votre courtier a une petite limite maximale de taille de lot ou si la liquidité du marché est faible et que vous ne pouvez pas ouvrir de grosses transactions avec leur taille de lot d'origine, vous pouvez diviser vos transactions copiées par le destinataire en parties plus petites. Si, par exemple, diviser les transactions copiées en parties=3 une transaction d'émetteur de 1 lot avec un multiplicateur=1 paramètre de type de taille de lot côté récepteur, sera copiée sous la forme de trois transactions 0.33 0.33 et 0.34.
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Split Copied Trades in Parts of: Ce paramètre vous permet de diviser vos transactions copiées par le récepteur en parties plus petites, chacune inférieure à une taille de lot spécifiée, conformément à toutes les restrictions imposées par votre courtier, généralement applicables aux sociétés accessoires, concernant la taille maximale du lot pour les transactions ouvertes dans votre compte récepteur. Par exemple, si vous saisissez 0.15 dans ce paramètre et qu'une transaction de 0.7 lot est sur le point d'être copiée dans le compte du destinataire, elle sera copiée sous la forme de quatre transactions de 0.15 lot et d'une transaction de 0.1 lot. Toute valeur non nulle saisie dans ce paramètre remplacera tout autre paramètre de l'option «Diviser les transactions copiées en pièces» ci-dessus.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Ce paramètre permet d'appliquer différentes tailles de lot fixes à différents symboles, remplaçant ainsi la taille de lot fixe universelle spécifiée dans les paramètres du récepteur. Par exemple, si une taille de lot fixe de 0.2 est définie universellement et que vous saisissez EURUSD0.15,GBPUSD0.3 dans ce paramètre, les transactions copiées pour EURUSD utiliseront une taille de lot fixe de 0.15 tandis que les transactions GBPUSD utiliseront une taille de lot fixe de 0.3. Toutes les autres transactions de symboles seront copiées avec le paramètre universel de taille de lot fixe de 0.2. Il est important de noter que ce paramètre ne prend effet que lorsque «Lot fixe» est sélectionné dans le paramètre «Type de taille de lot» ci-dessus. De plus, si les symboles du compte récepteur ont des suffixes, tels que «.r», ces suffixes doivent être inclus dans ce paramètre, comme ceci: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Ce paramètre autorise différents multiplicateurs pour différents symboles, remplaçant le multiplicateur universel appliqué dans les paramètres du récepteur. Si, par exemple, un multiplicateur de 2 a été défini et que vous mettez dans ce paramètre : EURUSD3,GBPUSD4, les transactions copiées du récepteur EURUSD seront copiées avec un multiplicateur de 3 et les transactions GBPUSD avec un multiplicateur de 4. Ce paramètre fonctionne uniquement lorsque Multiplicateur ou Multiplicateur proportionnel sont sélectionnés dans le paramètre Type de taille de lot ci-dessus. Notez également que tous les suffixes que le compte récepteur a sur ses symboles doivent être inclus. Si, par exemple, le compte destinataire a un suffixe .r dans ses symboles, ce paramètre doit être défini comme suit : EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Ce paramètre définit à partir de quel numéro de transaction/ordre le récepteur doit commencer à copier pour chaque symbole. Par exemple, entrer 4 ignorera les trois premières transactions/ordres de chaque symbole et commencera à copier à partir de la quatrième. Le comptage se réinitialise chaque fois que toutes les transactions de l’émetteur pour un symbole sont clôturées. Vous pouvez également définir des valeurs spécifiques par symbole, par exemple 2,GBPUSD3,USDJPY4, ce qui signifie que tous les symboles seront copiés à partir de la deuxième transaction, GBPUSD à partir de la troisième, et USDJPY à partir de la quatrième. Si votre compte récepteur utilise des suffixes de symbole (par exemple, .r), incluez-les en conséquence, comme 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Ce paramètre définit jusqu’à quel numéro de transaction/ordre le récepteur doit copier pour chaque symbole. Par exemple, entrer 4 copiera uniquement les quatre premières transactions/ordres de chaque symbole, en ignorant les suivantes. Le comptage se réinitialise chaque fois que toutes les transactions de l’émetteur pour un symbole sont clôturées. Vous pouvez également définir des valeurs spécifiques par symbole, par exemple 2,GBPUSD3,USDJPY4, ce qui signifie que tous les symboles seront copiés jusqu’à la deuxième transaction, GBPUSD jusqu’à la troisième, et USDJPY jusqu’à la quatrième. Si votre compte récepteur utilise des suffixes de symbole (par exemple, .r), incluez-les en conséquence, comme 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Limite le nombre de positions ouvertes et d'ordres en attente sur le compte receiver par symbole spécifique. Par exemple, le régler sur 4 permet jusqu'à quatre transactions actives pour chaque symbole individuel. Lorsqu'une transaction pour ce symbole est clôturée, un emplacement se libère pour copier la transaction suivante du transmitter en attente pour cette paire. Vous pouvez également personnaliser les limites pour différents symboles à l'aide d'une liste séparée par des virgules, comme 2,GBPUSD3,USDJPY4. Dans cet exemple, l'EA autorise une limite générale de 2 transactions pour la plupart des symboles, mais augmente la limite à 3 pour GBPUSD et à 4 pour USDJPY. Si votre compte receiver utilise des suffixes (comme .r), assurez-vous qu'ils sont inclus dans la chaîne 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Limite le nombre total de positions ouvertes et d'ordres en attente sur le compte receiver. S'il est réglé sur 5, l'Expert Advisor arrêtera de copier une fois que le receiver aura 5 transactions actives. Lorsqu'une transaction est clôturée et qu'un emplacement se libère, l'EA copiera la transaction suivante du transmitter en attente. Cela garantit que vous ne dépassez jamais un nombre spécifique de transactions simultanées tout en respectant la séquence d'exécution originale.
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Maximum Risk % per Symbol: Ce paramètre vous permet d'établir une limite basée sur un pourcentage sur le risque cumulé associé à toutes les transactions/ordres copiés pour le même symbole. Si le risque total pour ce symbole atteint cette limite prédéfinie, le processus de copie s'arrêtera temporairement. Par exemple, si vous saisissez 2 dans ce paramètre, le ΕΑ copiera les transactions/ordres pour chaque symbole avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 2 %. Veuillez noter que ce paramètre s'applique uniquement aux transactions copiées par le récepteur avec un Stop Loss appliqué. Si vous entrez une valeur non nulle dans ce paramètre, cela empêchera toute transaction/ordre sans SL appliqué d'être copié sur le compte du destinataire. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de symboles individuels. Par exemple, si vous saisissez 2,GBPUSD3,USDJPY4, le ΕΑ copiera les transactions/ordres pour chaque symbole avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 2 %. Plus précisément, il copiera les transactions/ordres GBPUSD avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 3 % et les transactions/ordres USDJPY avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 4 %. De plus, assurez-vous que tous les suffixes présents dans les symboles du compte destinataire sont pris en compte. Par exemple, si les symboles du compte destinataire ont un suffixe .r, ajustez le paramètre en conséquence. Par exemple : 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Ce paramètre vous permet d'établir une limite basée sur un pourcentage sur le risque cumulé associé à toutes les transactions/ordres copiés pour la même devise. Si le risque total pour cette devise atteint cette limite prédéfinie, le processus de copie sera temporairement interrompu. Par exemple, si vous saisissez 2 dans ce paramètre, le ΕΑ copiera les transactions/ordres pour chaque devise avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 2%. Veuillez noter que ce paramètre s'applique uniquement aux transactions copiées par le récepteur avec un Stop Loss appliqué. Si vous entrez une valeur non nulle dans ce paramètre, cela empêchera toute transaction/ordre sans SL appliqué d'être copié sur le compte du destinataire. Vous pouvez également personnaliser les paramètres pour des devises individuelles. Par exemple, si vous saisissez 2,EUR3,GBP4, le ΕΑ copiera les transactions/ordres pour chaque devise avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 2%. Plus précisément, il copiera les transactions/ordres en EUR avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 3% et les transactions/ordres en GBP avec un pourcentage de risque combiné allant jusqu'à 4%.
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Maximum Account Risk %: Ce paramètre vous permet de définir une limite en pourcentage sur le risque total de toutes les transactions/ordres copiés par le destinataire. La copie s'arrêtera si cette limite est atteinte. Veuillez noter que ce paramètre s'applique uniquement aux transactions copiées par le récepteur avec un Stop Loss appliqué. Si vous entrez une valeur non nulle dans ce paramètre, cela empêchera toute transaction/ordre sans SL appliqué d'être copié sur le compte du destinataire.
Pour la Partie 2 du Guide des Paramètres/Entrées, veuillez cliquer ici: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752599