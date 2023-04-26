Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5 - Parte 2

Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Esta configuração permite que o usuário copie as negociações originais da conta do transmissor para a conta do receptor somente quando a conta do transmissor tiver experimentado um nível de rebaixamento específico. Por exemplo, se Copiar Somente se o Rebaixamento do Transmissor %>=5, a conta do receptor começará a copiar as negociações do transmissor somente depois que o rebaixamento na conta do transmissor exceder 5%. Assim que esse limite for atingido, todas as negociações do transmissor serão copiadas. Se o rebaixamento do transmissor cair posteriormente abaixo de 5%, novas negociações do transmissor não serão copiadas até que o rebaixamento do transmissor suba novamente acima de 5%. É importante observar que esta configuração Copiar Somente se% de Rebaixamento do Transmissor funcionará mesmo se a configuração Usar Proteção de Conta acima for falsa.

Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Esta configuração permite que o usuário copie negociações para cada símbolo da conta do transmissor para a conta do receptor somente quando o rebaixamento combinado de todas as negociações do transmissor para esse símbolo específico exceder um limite especificado. Por exemplo, se Copiar somente se% de rebaixamento do transmissor por símbolo>=2, a conta receptora começará a copiar as negociações do transmissor para cada símbolo somente quando o rebaixamento combinado de todas as negociações para esse símbolo na conta do transmissor ultrapassar 2%. Uma vez atendida esta condição, todas as negociações do transmissor para esse símbolo serão copiadas. Se o rebaixamento combinado para essas negociações de símbolos na conta do transmissor cair posteriormente abaixo de 2%, as novas negociações do transmissor para esse símbolo não serão copiadas até que o rebaixamento combinado para essas negociações de símbolos suba novamente acima de 2%. É importante observar que esta configuração Copiar somente se% de rebaixamento do transmissor por símbolo funcionará mesmo se a configuração Usar proteção de conta acima for falsa.