Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5 - Parte 2

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/pt/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/pt/market/product/68951
Importante !!!
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Você deve instalar seu Local Trade Copier EA MT4/5 por meio de sua conta MQL5 seguindo as instruções abaixo para todos os terminais MT4/5 nos quais deseja usá-lo. Copiar/colar arquivos ex4/5 não funcionará para compras no MQL5.com Market.
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Faça o download do terminal MT4/5 personalizado no site da sua corretora e use-o para fazer login na sua conta de negociação. Não use o terminal MT4/5 de outro corretor para fazer login em sua conta de negociação, isso pode afetar a cópia!
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Não faça login em outra conta de negociação em seu terminal MT4/5 quando o Local Trade Copier EA MT4/5 estiver funcionando, ele irá parar de copiar!
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Não use a senha do investidor para entrar na conta do destinatário, você não poderá copiar.
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Se a sua conta do transmissor ou receptor tiver um sufixo após cada símbolo (por exemplo EURUSD.r), coloque-o em: Sufixo da Conta do Transmissor ou no Sufixo da Conta do Receptor, configurando (por exemplo .r) nas configurações da conta do receptor.
Guia de Resolução de Problemas do Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Vídeo de Configuração Rápida do Copiadora Comercial Local EA MT4/5:
Importante! As únicas 2 configurações que são preenchidas no lado da conta do transmissor são essas 2 destacadas na captura de tela abaixo. Todas as outras configurações são preenchidas no lado da conta do destinatário. Não há sentido em alterar qualquer uma das outras configurações na conta do transmissor, isso não significará nada!
Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5
Para a Parte 1 do Guia de configurações/entradas, clique aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745862
Lot Size Management
- Total Symbol Copied Volume: Define o volume total em lotes que o Receptor copiará por símbolo. Por exemplo, ao inserir 4, serão copiadas até quatro lotes de negociações/ordens para cada símbolo. A contagem é reiniciada sempre que uma negociação para esse símbolo for encerrada no transmissor ou no receptor. Você também pode definir valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, significando dois lotes para todos os símbolos, três para GBPUSD e quatro para USDJPY. Se o seu Receptor usar sufixos de símbolo (por exemplo, .r), inclua-os, como 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Volume: O volume máximo de todas as negociações que podem ser copiadas para a conta do destinatário a cada vez. Por exemplo, se esta configuração for 2, a conta receptora copiará apenas um certo número de negociações com um tamanho total de lote de 2 lotes. Portanto, se uma negociação de 1 lote EURUSD e uma negociação de 1 lote GBPUSD foi copiada para a conta do destinatário, o EA não copiará nenhuma outra negociação porque o tamanho total do lote das negociações do receptor copiado está acima do limite de 2 lotes. Esta configuração também se aplica a ordens pendentes (se Copiar ordens pendentes=true) e é redefinida quando qualquer transação copiada pelo destinatário é fechada.
- Minimum Receiver Lot Size: O tamanho mínimo do lote que será copiado para a conta receptora. Se, por exemplo, o cálculo do receptor der uma negociação de lote de 0.05 a ser copiada e esta configuração for 0.10 a negociação do receptor será copiada como 0.10 e não como lote de 0.05. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01 por exemplo 0.001 ou 0.0001 você precisa colocar aqui essa configuração de tamanho de lote mínimo para poder copiar negociações menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
- Maximum Receiver Lot Size: O tamanho máximo do lote que será copiado para a conta receptora. Se, por exemplo, o cálculo do receptor der uma negociação de 7.25 lotes a ser copiada e esta configuração for 5 a negociação do receptor será copiada como 5 e não como 7.25 lotes.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Esta configuração permite controlar o tamanho mínimo do lote que será copiado para a conta do destinatário. Se, por exemplo, você tiver uma configuração Ignorar cópia do tamanho do lote abaixo=0.5 e uma negociação receptora estiver prestes a ser copiada com um tamanho de lote de 0.2, ela será ignorada e NÃO será copiada. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01 por exemplo 0.001 ou 0.0001 você precisa colocar essa configuração de tamanho de lote mínimo para poder copiar negociações menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Essa configuração permite controlar o tamanho máximo do lote que será copiado para a conta do destinatário. Se, por exemplo, você tiver uma configuração Ignorar cópia do tamanho do lote acima=5 e uma negociação receptora estiver prestes a ser copiada com um tamanho de 8.2 lotes, ela será ignorada e NÃO será copiada.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Essa configuração permite controlar o tamanho mínimo do lote das negociações do transmissor original que serão copiadas para a conta do receptor. Se, por exemplo, você colocar Ignorar tamanho do lote do transmissor abaixo=0.5, uma negociação do transmissor de 0.2 lotes será ignorada e NÃO será copiada. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01 por exemplo 0.001 ou 0.0001 você precisa colocar essa configuração de tamanho de lote mínimo para poder copiar negociações menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Essa configuração permite controlar o tamanho máximo do lote das negociações do transmissor original que serão copiadas para a conta do receptor. Se, por exemplo, você colocar Ignorar tamanho do lote do transmissor acima=5 uma negociação do transmissor de 8.2 lotes será ignorada e NÃO será copiada.
- Minimum Volume Step: O valor padrão é 0.01 e se encaixa na maioria dos corretores forex. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01 por exemplo 0.001 ou 0.0001 você precisa colocar aqui essa configuração de tamanho de lote mínimo para poder copiar negociações menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Esta configuração permite determinar como as negociações e ordens são tratadas entre as contas do transmissor e do receptor. Você tem as seguintes opções: Verdadeiro: Fecha ou exclui automaticamente negociações de mercado copiadas e ordens pendentes nas contas receptoras imediatamente após as negociações/ordens originais correspondentes nas contas transmissoras serem fechadas ou excluídas. Falso: As negociações/ordens do receptor permanecem abertas ou pendentes mesmo após as negociações/ordens do transmissor correspondentes serem fechadas ou excluídas. Verdadeiro apenas para negociações de mercado: as negociações do mercado receptor serão fechadas somente se as posições do transmissor correspondentes também forem negociações de mercado naquele momento. Verdadeiro apenas para ordens pendentes: as ordens pendentes do receptor serão excluídas somente se as posições correspondentes do transmissor também forem ordens pendentes naquele momento. Verdadeiro para o mesmo tipo de negociação/ordem: Quando uma negociação no mercado transmissor é fechada, a posição correspondente na conta receptora será fechada se também for uma negociação no mercado. Da mesma forma, quando uma ordem pendente do transmissor é excluída, a posição correspondente do receptor será excluída se também for uma ordem pendente. No entanto, se a posição do receptor for diferente (por exemplo, negociação no mercado vs. ordem pendente), ela não será afetada.
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Closure Delay in Seconds: Atrasa o fecho de cada operação do Transmissor para o Recetor por um número definido de segundos. Pode inserir um valor único, como 5, ou um intervalo, como 5,20, para aplicar um atraso aleatório entre 5 e 20 segundos. Ajuste a configuração “Transmitter Server Offset Hours” acima, se os corretores do transmissor e do recetor operarem em fusos horários diferentes.
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Closure Better Price: Ativa ou desativa a opção de fechar as operações do Recetor ao mesmo, melhor ou pior preço em comparação com as operações do Transmissor, conforme definido na configuração abaixo. Aviso: Ativar esta opção pode resultar na perda de fechamentos se o mercado se mover rapidamente contra si, deixando a operação do Recetor aberta e sem gestão.
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Closure Better Price Difference in Points: Define quanto melhor o preço deve ser antes de fechar uma operação copiada no Recetor. Um valor de 0 significa que a operação será fechada ao mesmo preço que no Transmissor ou melhor (mais alto para uma compra, mais baixo para uma venda). Um valor de 50 fechará uma compra 50 pontos acima ou uma venda 50 pontos abaixo. Um valor negativo fecha a operação quando esta atinge esse nível de lucro no Recetor; por exemplo, -50 fechará uma compra 50 pontos abaixo e uma venda 50 pontos acima. Pode também definir valores diferentes por símbolo usando o formato: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Se a sua conta de recetor usar sufixos de símbolo (por exemplo, .r), inclua-os: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Controla se e como as operações/ordens fechadas no Recetor serão reabertas, desde que as correspondentes no Transmissor ainda estejam abertas. Se definido como False, nada será reaberto. Se definido como Instantly, a operação/ordem será reaberta imediatamente após o fecho. Se definido como At Open Price or Better, a operação será reaberta apenas quando o preço de mercado atingir ou melhorar o preço de abertura do Transmissor, seguindo as definições de Better Price. Se definido como At a Specific Time, a operação será reaberta na hora especificada abaixo, desde que a operação original do Transmissor permaneça aberta.
- Reopen Closed Copied Trades Time: Define a hora exata (no formato HH:MM) em que as operações/ordens fechadas no Recetor serão reabertas, desde que as correspondentes no Transmissor ainda estejam abertas.
- Apply Partial Closure: True/false. Se esta configuração for verdadeira, o fechamento parcial será aplicado normalmente nas negociações copiadas do receptor, se for falso, não.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Ativa ou desativa a opção de fechar a operação/ordem original do Transmissor se a operação/ordem correspondente do Recetor for fechada. Importante: Esta configuração deve ser feita no lado do Transmissor do Local Trade Copier EA.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: Verdadeiro/falso da opção de usar take profit virtual/oculto, níveis de stop loss, break even e trailing stop loss níveis para todos os pedidos/negociações do receptor copiado. Quando você usa níveis virtuais, eles não são visíveis para seu corretor e para o mercado.
- Show Virtual Levels on Chart: Verdadeiro/falso da opção de mostrar os níveis virtuais de take profit e stop loss no gráfico. Quando for verdadeiro, o nível de lucro virtual será mostrado no gráfico com uma linha de cor limão e o nível de stop loss virtual será mostrado no gráfico com uma linha de cor salmão. Ambas as linhas de níveis virtuais também mostrarão valores de lucro/perda para a negociação ao passar o mouse. Aviso: os níveis virtuais serão mostrados apenas no gráfico ao qual o EA está anexado, porque um EA não pode desenhar linhas em outro gráfico que não aquele ao qual está anexado.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Se Pontos for selecionado, o EA aplicará TP/SL/BE e as configurações de SL à direita nas negociações de pontos copiadas pelo receptor. Se Money for selecionado, o EA aplicará TP/SL/BE e as configurações de SL à direita nas negociações copiadas do receptor em dinheiro.
- Take Profit in Points: O nível Take Profit em pontos, aplicado em cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Essa configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false acima.
- Stop Loss in Points: O nível de Stop Loss em pontos, aplicado em cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
- Break Even Profit in Points: O nível de lucro em pontos, para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s), na qual o EA moverá o nível Stop Loss para o Break Even. Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Start in Points: O nível em pontos que o EA iniciará após o Stop Loss para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Stop in Points: A distância do Trailing Stop Loss em pontos para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Step in Points: O Trailing Stop Loss Step em pontos para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Take Profit in Money: O nível de Take Profit em dinheiro aplicado em cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Essa configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false acima.
- Stop Loss in Money: O nível de Stop Loss em dinheiro aplicado em cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
- Break Even Profit in Money: O nível de lucro em dinheiro para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s), na qual o EA moverá o nível Stop Loss para o Break Even. Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Start in Money: O nível em dinheiro que o EA começará a rastrear o Stop Loss para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) receptora(s). Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Stop in Money: O Trailing Stop Loss na distância do dinheiro para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) do destinatário. Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
- Trailing Step in Money: O Trailing Stop Loss Step em dinheiro para cada negociação copiada aberta pelo EA na(s) conta(s) do destinatário. Esta configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false e Copiar Stop Loss=false acima.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Take profit pode ser aplicado nas negociações copiadas do receptor com base na relação risco/recompensa da negociação. Para que esta configuração funcione, Copiar Take Profit deve ser desativado e Take Profit em Pontos e em Dinheiro deve ser definido como 0. Por exemplo, se a relação risco/recompensa for definida como 2 e o stop loss da negociação copiada do receptor for 100 pontos, o nível de lucro do receptor aplicado será de 200 pontos. Se a relação risco/recompensa for definida como 0.5 um stop loss de 100 pontos resultará em um nível de lucro de take profit de 50 pontos.
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Partial Closure Take Profit % 1: A porcentagem da distância de take profit na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se o take profit for de 100 pontos e 30 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de take profit de 30 pontos for atingido.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de % 1 de Take Profit de fechamento parcial for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto 0.30 lotes. Os 0.70 lotes restantes continuarão funcionando.
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Partial Closure Take Profit % 2: A porcentagem da distância de take profit na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se o take profit for de 100 pontos e 50 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de take profit de 50 pontos for atingido.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de % 2 de Take Profit de fechamento parcial for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto outros 0.30 lotes. Os 0.40 lotes restantes continuarão funcionando.
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Partial Closure Take Profit % 3: A porcentagem da distância de take profit na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se take profit for 100 pontos e 70 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de take profit de 70 pontos for atingido.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de % 3 de Take Profit de fechamento parcial for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 forem inseridos nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto, 0.30 lotes extras. Os 0.10 lotes restantes continuarão funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 1: A porcentagem da distância de stop loss na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se o stop loss for de 100 pontos e 30 forem inseridos nessa configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de stop loss de 30 pontos for atingido.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de Stop Loss de fechamento parcial 1 for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto 0.30 lotes. Os 0.70 lotes restantes continuarão funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 2: A porcentagem da distância de stop loss na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se o stop loss for de 100 pontos e 50 forem inseridos nessa configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de stop loss de 50 pontos for atingido.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de Stop Loss de Fechamento Parcial % 2 for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 for inserido nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto outros 0.30 lotes. Os 0.40 lotes restantes continuarão funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 3: A porcentagem da distância de stop loss na qual o EA fechará parcialmente todas as negociações copiadas pelo receptor. Por exemplo, se o stop loss for de 100 pontos e 70 for inserido nessa configuração, o EA fechará parcialmente a negociação quando o nível de stop loss de 70 pontos for atingido.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: A porcentagem do tamanho do lote inicial de negócios que será parcialmente fechado pelo EA, quando o nível acima de Stop Loss de fechamento parcial 3 for atingido. Por exemplo, se houver um comércio aberto de 1 lote inicial e 30 forem inseridos nesta configuração, o EA fechará parcialmente os 30% dele, portanto, 0.30 lotes extras. Os 0.10 lotes restantes continuarão funcionando.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Esta configuração permite ao usuário especificar o dia em que todas as negociações de mercado copiadas para a conta do destinatário serão encerradas automaticamente. Se 'Todos os dias' for selecionado, todas as negociações de mercado copiadas serão fechadas diariamente no horário especificado abaixo.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Esta configuração determina a hora do dia em que todas as negociações de mercado copiadas na conta do destinatário serão fechadas. A hora deve ser especificada no formato 00h00, indicando a hora e os minutos (por exemplo, 09h30 para 9h30, 18h30 para 18h30). Observe que a hora deve ser inserida com base no fuso horário do servidor do receptor (MT4/5 >> Ver >> horário do Marketwatch).
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Esta configuração permite ao usuário especificar o dia em que todas as ordens pendentes copiadas para a conta do destinatário serão automaticamente excluídas. Se 'Todos os dias' for selecionado, todas as ordens pendentes copiadas serão excluídas diariamente no horário especificado abaixo.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Esta configuração determina a hora do dia em que todas as ordens pendentes copiadas na conta do destinatário serão excluídas. A hora deve ser especificada no formato 00h00, indicando a hora e os minutos (por exemplo, 09h30 para 9h30, 18h30 para 18h30). Observe que a hora deve ser inserida com base no fuso horário do servidor do receptor (MT4/5 >> Ver >> horário do Marketwatch).
- Close Copied Trades in Minutes: Nesta configuração, você pode especificar o número de minutos após os quais cada negociação de mercado copiada será automaticamente fechada para os destinatários. Por exemplo, se você inserir 120 nesta configuração, cada negociação de mercado copiada será fechada 2 horas após ter sido copiada. Observe que esta configuração não se aplica a pedidos pendentes copiados.
- Use Basket Take Profit %: Verdadeiro/Falso da opção % de Take Profit da cesta.
- Basket Take Profit %: O nível Take Profit em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinadas, nas quais o EA fechará essas posições.*
- Use Basket Stop Loss %: Verdadeiro/Falso da opção Cesto Stop Loss %.
- Basket Stop Loss %: O nível de Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinada, na qual o EA fechará essas posições.*
- Use Basket Break Even %: Verdadeiro/Falso da opção Basket Break Even %.
- Basket Break Even %: O nível de lucro em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinadas, nas quais o EA moverá o nível Stop Loss para o Break Even.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Verdadeiro/Falso da opção % de Stop Loss no carrinho.
- Basket Trailing Start %: O nível de lucro em % do saldo (estão disponíveis decimais) para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinadas, nas quais o EA começará a arrastar o nível Stop Loss para cima.
- Basket Trailing Stop %: O nível de Trailing Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinada, na qual o EA fechará essas posições se for alcançado.*
- Basket Trailing Step %: O nível Trailing Step em % do saldo (decimais estão disponíveis), para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinada, na qual o EA moverá o nível Stop Loss.
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Use Basket Take Profit in Money: Verdadeiro/falso da opção Basket Take Profit in Money.
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Basket Take Profit in Money: O nível Take Profit na moeda da conta (decimais estão disponíveis), para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinada, na qual o EA fechará essas posições.*
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Use Basket Stop Loss in Money: Verdadeiro/falso da opção Basket Stop Loss in Money.
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Basket Stop Loss in Money: O nível de Stop Loss na moeda da conta (decimais estão disponíveis), para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinada, na qual o EA fechará essas posições.*
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Use Basket Break Even in Money: Verdadeiro/falso da opção Basket Break Even in Money.
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Basket Break Even in Money: O nível de lucro na moeda da conta (estão disponíveis decimais), para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinadas, nas quais o EA moverá o nível Stop Loss para o Break Even.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Verdadeiro/falso para a opção Basket Stop Loss in Money.
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Basket Trailing Start in Money: O nível de lucro na moeda da conta (estão disponíveis decimais), para todas as negociações copiadas abertas pelo EA na conta receptora combinadas, nas quais o EA começará a rastrear o nível Stop Loss para cima.
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Basket Trailing Stop in Money: O nível Trailing Stop Loss na moeda da conta (decimais estão disponíveis), no qual o EA fechará essas posições se for atingido.*
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Basket Trailing Step in Money: O nível Trailing Step na moeda da conta (decimais estão disponíveis), no qual o EA moverá o nível Stop Loss.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) Ativa ou desativa a função "Take Profit da Cesta em Pontos Médios". Quando definido como true, o Receptor fechará todas as negociações/ordens copiadas assim que o lucro médio de todas as negociações atingir o número especificado de pontos.
- Basket Take Profit in Average Points: Define o lucro-alvo em pontos médios (decimais permitidos) para todas as negociações copiadas combinadas. Quando a média dos resultados de todas as negociações abertas atingir esse valor, o Receptor fechará todas as posições copiadas. Exemplo: Se três negociações estiverem em +40, +70 e -20 pontos, a média será (40+70-20)/3=30. O Receptor fechará todas se o "Take Profit da Cesta em Pontos Médios" estiver definido como 30.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) Ativa ou desativa a função "Stop Loss da Cesta em Pontos Médios". Quando definido como true, o Receptor fechará todas as negociações/ordens copiadas assim que a perda média atingir o número especificado de pontos.
- Basket Stop Loss in Average Points: Define a perda máxima permitida em pontos médios (decimais permitidos) em todas as negociações copiadas. Exemplo: Se três negociações estiverem em -40, -70 e +20 pontos, a média será (40+70-20)/3=30. O Receptor fechará todas se o "Stop Loss da Cesta em Pontos Médios" estiver definido como 30.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) Ativa ou desativa a função "Break Even da Cesta em Pontos Médios". Quando definido como true, o Receptor moverá o Stop Loss da Cesta para o ponto de equilíbrio assim que o nível de lucro especificado for atingido.
- Basket Break Even in Average Points: Define o nível de lucro em pontos médios (decimais permitidos) no qual o Receptor moverá o Stop Loss da Cesta para o ponto de equilíbrio.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) Ativa ou desativa a função "Trailing Stop Loss da Cesta em Pontos Médios". Quando definido como true, o Receptor começará a seguir o Stop Loss da Cesta depois que o nível de lucro definido for atingido.
- Basket Trailing Start in Average Points: Especifica o limite de lucro em pontos médios (decimais permitidos) a partir do qual o Receptor começará a seguir o Stop Loss da Cesta.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Define o nível de trailing stop em pontos médios (decimais permitidos). Se a média cair para este nível durante o trailing, o Receptor fechará todas as negociações/ordens copiadas. Exemplo: Se três negociações estiverem em -40, -70 e +20 pontos, a média será (40+70-20)/3=30. Se o "Trailing Stop da Cesta" estiver definido como 30, o Receptor fechará todas as posições.
- Basket Trailing Step in Average Points: Especifica o tamanho do passo em pontos médios (decimais permitidos) com o qual o Receptor moverá o trailing stop para cima à medida que o lucro médio aumentar.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: VAtiva ou desativa a opção de fechar todas as operações copiadas no receptor e parar a cópia na conta receptora quando o nível de “Receiver Account Stop Loss Equity” ou “Receiver Account Take Profit Equity” for atingido. Se a Proteção de Conta de Emergência for acionada e você quiser retomar a cópia, será necessário fechar o gráfico onde o EA está anexado, abrir um novo gráfico, anexar novamente o EA e configurar as definições do receptor outra vez.
- Receiver Account Stop Loss Equity: O valor do patrimônio líquido da conta receptora sob a qual o EA iniciará a Proteção de Emergência da Conta descrita acima.
- Receiver Account Take Profit Equity: O valor do patrimônio da conta do destinatário sobre o qual o EA fechará todas as negociações abertas e desativará a cópia. Este deve ser um nível mais alto do que o patrimônio atual.
- Max Drawdown % from Balance High: Nesta configuração, você pode colocar a porcentagem máxima de levantamento que você pode aceitar para sua conta, que quando for atingida, o EA fechará todas as negociações copiadas pelo receptor e desativará a cópia. A porcentagem máxima de saque é calculada a partir do nível de saldo mais alto da sua conta, desde que o EA foi anexado a ela. Esta configuração Max Drawdown % from Balance High funcionará mesmo se a configuração Use Account Protection acima for falsa.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. This setting allows you to choose whether the maximum daily drawdown level for your receiver account will be calculated based on the account's balance or equity.
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Maximum Daily Drawdown in %: In this setting, you specify the maximum daily drawdown percentage acceptable for your receiver account. Once this percentage is reached, the EA will automatically close all copied trades on the receiver account and suspend copying until the next day. This percentage is calculated based on your account's balance or equity at 23:59:59 of the previous day. If 'Copy Current Trades' setting is enabled, the EA will also copy any transmitter trades that remain open and were not previously copied to the receiver account when copying resumes. Note that this setting remains active even if the 'Use Account Protection' setting above is set to false. Para substituir esta proteção, apague as variáveis globais do terminal receptor em MT4/5 → Ferramentas → Variáveis Globais → Ctrl + A → Apagar, depois reinicie os terminais transmissor e receptor e refaça a configuração de cópia. Importante: não execute esta ação enquanto houver trades copiados abertos, pois eles ficarão sem gerenciamento.
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Maximum Daily Drawdown in Money: This setting allows you to specify the maximum daily drawdown amount acceptable for your receiver account. Similar to the percentage setting, when this drawdown amount is reached, the EA will automatically close all copied trades on the receiver account and suspend copying until the next day. The drawdown amount is calculated based on your account's balance or equity at 23:59:59 of the previous day. If 'Copy Current Trades' setting is enabled, the EA will also copy any transmitter trades that remain open and were not previously copied to the receiver account when copying resumes. Note that this setting remains active even if the 'Use Account Protection' setting above is set to false. Para substituir esta proteção, apague as variáveis globais do terminal receptor em MT4/5 → Ferramentas → Variáveis Globais → Ctrl + A → Apagar, depois reinicie os terminais transmissor e receptor e refaça a configuração de cópia. Importante: não execute esta ação enquanto houver trades copiados abertos, pois eles ficarão sem gerenciamento.
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. This setting allows you to choose whether the maximum daily profit level for your receiver account will be calculated based on the account's balance or equity.
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Maximum Daily Profit in %: In this setting, you specify the maximum desired daily profit percentage for your receiver account. Once this percentage is reached, the EA will automatically close all copied trades on the receiver account and suspend copying until the next day. This percentage is calculated based on your account's balance or equity at 23:59:59 of the previous day. If the 'Copy Current Trades' setting is enabled, the EA will also copy any transmitter trades that remain open and were not previously copied to the receiver account when copying resumes. Note that this setting remains active even if the 'Use Account Protection' setting above is set to false. Para substituir esta proteção, apague as variáveis globais do terminal receptor em MT4/5 → Ferramentas → Variáveis Globais → Ctrl + A → Apagar, depois reinicie os terminais transmissor e receptor e refaça a configuração de cópia. Importante: não execute esta ação enquanto houver trades copiados abertos, pois eles ficarão sem gerenciamento.
- Maximum Daily Profit in Money: This setting allows you to specify the maximum desired daily profit amount acceptable for your receiver account. Similar to the percentage setting, when this profit amount is reached, the EA will automatically close all copied trades on the receiver account and suspend copying until the next day. The profit amount is calculated based on your account's balance or equity at 23:59:59 of the previous day. If the 'Copy Current Trades' setting is enabled, the EA will also copy any transmitter trades that remain open and were not previously copied to the receiver account when copying resumes. Note that this setting remains active even if the 'Use Account Protection' setting above is set to false. Para substituir esta proteção, apague as variáveis globais do terminal receptor em MT4/5 → Ferramentas → Variáveis Globais → Ctrl + A → Apagar, depois reinicie os terminais transmissor e receptor e refaça a configuração de cópia. Importante: não execute esta ação enquanto houver trades copiados abertos, pois eles ficarão sem gerenciamento.
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Esta configuração permite interromper temporariamente a cópia de novas negociações para a conta receptora se o rebaixamento atual na conta transmissora exceder um nível especificado. A cópia será retomada assim que o rebaixamento na conta do transmissor melhorar além do valor definido nesta configuração. Por exemplo, se Não Copiar se o Rebaixamento do Transmissor %>=20, o EA deixará de copiar novas negociações para a conta do receptor se o rebaixamento atual do transmissor ultrapassar 20%. A cópia será retomada quando o rebaixamento do transmissor cair abaixo de 20%. É importante observar que esta configuração Sem cópia se% de rebaixamento do transmissor funcionará mesmo se a configuração Usar proteção de conta acima for falsa.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Esta configuração permite interromper temporariamente a cópia de novas negociações para a conta receptora se o rebaixamento atual na conta receptora exceder um nível especificado. A cópia será retomada assim que o saque na conta do destinatário melhorar além do valor definido nesta configuração. Por exemplo, se No Copying if Receiver Drawdown %>=20, o EA deixará de copiar novas negociações para a conta do destinatário se o rebaixamento atual do destinatário ultrapassar 20%. A cópia será retomada quando o rebaixamento do recebedor cair abaixo de 20%. É importante observar que esta configuração Sem cópia se % de retirada do receptor funcionará mesmo se a configuração Usar proteção de conta acima for falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Esta configuração permite que o usuário copie as negociações originais da conta do transmissor para a conta do receptor somente quando a conta do transmissor tiver experimentado um nível de rebaixamento específico. Por exemplo, se Copiar Somente se o Rebaixamento do Transmissor %>=5, a conta do receptor começará a copiar as negociações do transmissor somente depois que o rebaixamento na conta do transmissor exceder 5%. Assim que esse limite for atingido, todas as negociações do transmissor serão copiadas. Se o rebaixamento do transmissor cair posteriormente abaixo de 5%, novas negociações do transmissor não serão copiadas até que o rebaixamento do transmissor suba novamente acima de 5%. É importante observar que esta configuração Copiar Somente se% de Rebaixamento do Transmissor funcionará mesmo se a configuração Usar Proteção de Conta acima for falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Esta configuração permite que o usuário copie negociações para cada símbolo da conta do transmissor para a conta do receptor somente quando o rebaixamento combinado de todas as negociações do transmissor para esse símbolo específico exceder um limite especificado. Por exemplo, se Copiar somente se% de rebaixamento do transmissor por símbolo>=2, a conta receptora começará a copiar as negociações do transmissor para cada símbolo somente quando o rebaixamento combinado de todas as negociações para esse símbolo na conta do transmissor ultrapassar 2%. Uma vez atendida esta condição, todas as negociações do transmissor para esse símbolo serão copiadas. Se o rebaixamento combinado para essas negociações de símbolos na conta do transmissor cair posteriormente abaixo de 2%, as novas negociações do transmissor para esse símbolo não serão copiadas até que o rebaixamento combinado para essas negociações de símbolos suba novamente acima de 2%. É importante observar que esta configuração Copiar somente se% de rebaixamento do transmissor por símbolo funcionará mesmo se a configuração Usar proteção de conta acima for falsa.
Notification Settings
- Send Email Notification: Verdadeiro/falso da opção de receber uma notificação em seu endereço de e-mail para cada nova negociação aberta na conta de negociação. Esta notificação incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis de TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia E-mail da janela do terminal MT4/5 >> Ferramentas >> Opções, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de instalação do Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Push Notification: Verdadeiro/falso da opção de receber uma notificação push em seu celular ou tablet para cada nova negociação original ou copiada/multiplicada, aberta na conta de negociação. Esta notificação push incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis de TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia Notificações da janela do terminal MT4/5 >> Ferramentas >> Opções, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de instalação do Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Daily Notification: Verdadeiro/falso da opção de receber uma notificação diária no horário predefinido abaixo com os detalhes básicos da sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio e níveis de margem. Isso irá mantê-lo em contato com sua assinatura de sinal ou quaisquer EAs com os quais você está negociando, quaisquer negócios copiados/multiplicados abertos e seus resultados.
- Send Daily Notification Time: A hora do dia no formato 00:00 (formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 ou 0,00 não funcionarão, a hora deve estar em quatro dígitos com dois pontos entre o formato 00:00), na qual você receberá seu e-mail e/ou notificação push com os detalhes básicos da sua conta, conforme descritos acima. Várias vezes podem ser colocadas nesta configuração, separadas por vírgulas, se você quiser receber muitas notificações diárias, por exemplo: 00:00,12:00,20:00
- Send Emergency Notification: Verdadeiro/falso da opção de receber um e-mail de emergência e/ou notificação push com os detalhes básicos da sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio e níveis de margem, quando seu patrimônio cair abaixo do nível predefinido definido abaixo.
- Emergency Notification Equity: O nível de patrimônio nas unidades monetárias da conta (por exemplo, 1.000 é $ 1.000 se a moeda da sua conta for $), sob o qual o EA enviará um e-mail ou notificação por push com os detalhes da sua conta conforme descritos acima. Vários níveis de patrimônio podem ser colocados nesta configuração, separados por vírgulas, por exemplo: 6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Se a conta do transmissor tiver um prefixo sem ponto na frente de todos os instrumentos/pares comumente usados, você deve colocá-lo aqui para copiar negociações para outras corretoras que não usam esse prefixo, sem nenhum problema. Por exemplo, se o seu corretor tiver um símbolo mEURUSD, você deve colocar m neste campo. Esta configuração deve ser preenchida apenas na(s) conta(s) do Destinatário. Se a conta do transmissor tiver um prefixo de ponto na frente de cada símbolo, ela será mapeada e copiada automaticamente, sem nenhuma configuração especial. O mapeamento automático de prefixo do transmissor funciona apenas para prefixos com um ponto antes do símbolo principal, como r.EURUSD e não para prefixos como ecnEURUSD ou +EURUSD.
- Suffix of the Transmitter Account: Se a conta do transmissor tiver um sufixo sem ponto no final de todos os instrumentos/pares comumente usados, você deve colocá-lo aqui para copiar negociações para outras corretoras que não usam esse sufixo, sem nenhum problema. Por exemplo, se o seu corretor tiver um símbolo EURUSDm, você deve colocar m neste campo. Esta configuração deve ser preenchida apenas na(s) conta(s) do Destinatário. Se a conta do transmissor tiver um sufixo de ponto ao final de cada símbolo, ela será mapeada e copiada automaticamente, sem nenhuma configuração especial. O mapeamento automático de sufixos do transmissor funciona apenas para sufixos com um ponto após o símbolo principal, como EURUSD.r e não para sufixos como EURUSDecn ou EURUSD+.
- Prefix of the Receiver Account: Se a conta do destinatário tiver um prefixo na frente de todos os instrumentos/pares comumente usados, você deve colocá-lo aqui para copiar negociações de outras corretoras que não usam esse prefixo, sem nenhum problema. Por exemplo, se o seu corretor tiver um símbolo mEURUSD, você deve colocar m neste campo. Esta configuração deve ser preenchida apenas na(s) conta(s) do Destinatário.
- Suffix of the Receiver Account: Se a conta do destinatário tiver um sufixo no final de todos os instrumentos/pares comumente usados, você deve colocá-lo aqui para copiar negociações de outras corretoras que não usam esse sufixo, sem nenhum problema. Por exemplo, se o seu corretor tiver um símbolo EURUSD.r, você deve colocar .r neste campo. Esta configuração deve ser preenchida apenas na(s) conta(s) do Destinatário.
- Special Symbol 1-30: Se a sua conta do Transmissor, por exemplo, usar o símbolo US500 para o índice S&P do mercado de ações dos EUA e sua conta do Receptor usar o símbolo SPX500 para o mesmo índice, você deve colocar US500,SPX500 neste campo para copiar da conta do Transmissor para o Receptor sem qualquer problema. Lembre-se que você deve escrever os símbolos do transmissor e do receptor, exatamente como estão escritos na janela MT4/5 >> View >> Marketwatch, letras minúsculas ou maiúsculas são muito importantes, por exemplo se o símbolo for SPX500 e você escrever spx500 ele irá não funciona. Você pode configurar 30 símbolos especiais da mesma forma descrita acima. Esta configuração deve ser preenchida apenas na(s) conta(s) do Destinatário.
* Essas configurações/opções são calculadas como patrimônio líquido sobre o saldo, considerando trocas e comissões em consideração.
Para a Parte 1 do Guia de configurações/entradas, clique aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745862
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