Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5 - Parte 1

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Cole o arquivo de demonstração gratuito baixado em sua pasta MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts e reinicie seu terminal. A versão demo gratuita é totalmente funcional por um período de 4 horas por vez, apenas em contas demo. Para redefinir o período de teste, vá para MT4/5 >> Ferramentas >> Variáveis Globais >> Control + A >> Excluir. Execute esta ação apenas em uma conta demo não crítica e evite fazê-lo em uma conta de empresa de suporte de desafio.
Importante !!!
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Você deve instalar seu Local Trade Copier EA MT4/5 por meio de sua conta MQL5 seguindo as instruções abaixo para todos os terminais MT4/5 nos quais deseja usá-lo. Copiar/colar arquivos ex4/5 não funcionará para compras no MQL5.com Market.
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Faça o download do terminal MT4/5 personalizado no site da sua corretora e use-o para fazer login na sua conta de negociação. Não use o terminal MT4/5 de outro corretor para fazer login em sua conta de negociação, isso pode afetar a cópia!
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Não faça login em outra conta de negociação em seu terminal MT4/5 quando o Local Trade Copier EA MT4/5 estiver funcionando, ele irá parar de copiar!
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Não use a senha do investidor para entrar na conta do destinatário, você não poderá copiar.
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Se a sua conta do transmissor ou receptor tiver um sufixo após cada símbolo (por exemplo EURUSD.r), coloque-o em: Sufixo da Conta do Transmissor ou no Sufixo da Conta do Receptor, configurando (por exemplo .r) nas configurações da conta do receptor.
Guia de Resolução de Problemas do Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Vídeo de Configuração Rápida do Copiadora Comercial Local EA MT4/5:
Importante! As únicas 2 configurações que são preenchidas no lado da conta do transmissor são essas 2 destacadas na captura de tela abaixo. Todas as outras configurações são preenchidas no lado da conta do destinatário.
Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Quando o Transmissor for selecionado, o EA usará esta conta como um transmissor (conta mestre) para transmitir negociações para outras contas. Se o Receptor for selecionado, o EA receberá/copiará negociações de uma ou mais contas do Transmissor. Se Self Copier for selecionado, o EA copiará/multiplicará as negociações abertas por quaisquer consultores especializados ou entradas manuais na mesma conta de negociação.
- Transmitter Account Number: Se Receptor for selecionado acima, aqui você deve digitar o número da conta do Transmissor. Se as contas do Transmissor forem mais de uma, você deve digitar seus números de contas separados por vírgulas, por exemplo: 123456,654321 (Esta configuração tem significado apenas para o modo de conta do receptor).
- Transmitter Comment: Esta configuração define o comentário que aparecerá nas negociações copiadas na conta receptora e deve ser configurada apenas no lado do transmissor. Você pode deixá-la em branco para não adicionar comentário, inserir seu próprio texto personalizado ou usar símbolos especiais para incluir informações específicas da negociação. Use # para copiar o comentário da negociação original, @ para incluir o número do ticket da negociação original, % para incluir o número mágico e & para incluir o número da conta do transmissor. Esses símbolos também podem ser combinados (#,@,%,&) para incluir vários detalhes no comentário da negociação no lado do receptor.
- Receiver Comment: Esta configuração controla o comentário que será exibido em cada negociação copiada pela conta receptora. Se deixada em branco, a conta receptora exibirá o comentário enviado pela configuração Transmitter Comment acima. Se este campo for preenchido, ele substituirá totalmente o comentário do transmissor. Esta configuração deve ser feita apenas no lado do receptor.
General Settings
- Magic Number: O número mágico que o EA aplica a todos os seus próprios negócios abertos, para fins de gerenciamento. Não coloque 0 nesta configuração!
- Magic Numbers to Copy: Esta configuração especifica os números mágicos das negociações do transmissor que o EA irá copiar. Os números mágicos devem ser separados por vírgulas. Por exemplo, inserir 3245,0 instruirá o EA a copiar negociações com o número mágico 3245 e negociações manuais (que normalmente têm um número mágico de 0 por padrão). Se você colocar um número mágico entre parênteses, como (14), o EA copiará todas as variações de números mágicos que incluem esta parte. Por exemplo, inserir 3245,(14),0 copiará negociações com o número mágico 3245, quaisquer negociações que contenham '14' em seu número mágico (como 214 ou 3146) e negociações manuais. Além disso, para copiar um intervalo de números mágicos, use o formato 'primeiro-último'. Por exemplo, 3245.100-200,0 copiará negociações com o número mágico 3245, negociações com números mágicos variando de 100 a 200 e negociações manuais.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: O número máximo de números mágicos que podem ser copiados ao mesmo tempo (simultaneamente) para as contas receptoras.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Isto representa o número máximo de diferentes números mágicos que podem estar presentes na conta do destinatário, incluindo negociações iniciadas por outros EAs ou negociações manuais. Essa configuração é útil quando você tem vários receptores em gráficos diferentes na conta do receptor, cada um com números mágicos diferentes, mas deseja copiar apenas um número específico deles simultaneamente.
- Magic Numbers Not to Copy: Esta configuração especifica os números mágicos das negociações do transmissor que o EA não copiará. Os números mágicos devem ser separados por vírgulas. Por exemplo, inserir 3245,0 instruirá o EA a não copiar negociações com o número mágico 3245 e negociações manuais (que normalmente têm um número mágico de 0 por padrão). Se você colocar um número mágico entre parênteses, como (14), o EA não copiará todas as variações de números mágicos que incluem esta parte. Por exemplo, inserir 3245,(14),0 não copiará negociações com o número mágico 3245, quaisquer negociações que contenham '14' em seu número mágico (como 214 ou 3146) e negociações manuais. Além disso, para excluir a cópia de uma série de números mágicos, use o formato 'primeiro-último'. Por exemplo, 3245,100-200,0 não copiará negociações com o número mágico 3245, negociações com números mágicos variando de 100 a 200 e negociações manuais.
- Symbols to Copy: Os símbolos do receptor separados por vírgula, que o EA copiará apenas na conta do receptor. Por exemplo, se você colocar EURUSD,GBPUSD, o EA copiará apenas as negociações EURUSD e GBPUSD. Se os símbolos da conta receptora tiverem sufixos, como '.r', esses sufixos deverão ser incluídos nesta configuração, da seguinte forma: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: O número máximo de símbolos que podem ser copiados ao mesmo tempo (simultaneamente) para as contas receptoras.
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Maximum Receiver Account Symbols: Isto representa o número máximo de símbolos diferentes que podem estar presentes na conta do destinatário, incluindo negociações iniciadas por outros EAs ou negociações manuais. Esta configuração é útil quando você tem vários receptores em gráficos diferentes na conta receptora, cada um copiando símbolos diferentes, mas você deseja copiar apenas um número específico deles simultaneamente.
- Symbols Not to Copy: Os símbolos do receptor separados por vírgula, que o EA não copiará na conta do receptor. Por exemplo, se você colocar EURUSD,GBPUSD, o EA não copiará as transações EURUSD e GBPUSD. Se os símbolos da conta receptora tiverem sufixos, como '.r', esses sufixos deverão ser incluídos nesta configuração, da seguinte forma: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Esta configuração especifica os comentários das negociações originais do transmissor que o EA copiará para a conta do receptor. Os comentários devem ser separados por vírgulas. Por exemplo, inserir Especialista 1, Especialista 2 instruirá o EA a copiar as negociações originais do transmissor somente se o comentário for Especialista 1 ou Especialista 2. Se você colocar um comentário entre parênteses, como (Especialista), o EA copiará todas as variações de comentários que incluem esta parte. Por exemplo, inserir Master,(Expert) copiará negociações com o comentário Master e quaisquer negociações que contenham a parte 'Expert' em seu comentário (como Expert 12, Expert 20, Expert 35, etc.).
- Comments Not to Copy: Esta configuração especifica os comentários das negociações originais do transmissor que o EA não copiará para a conta do receptor. Os comentários devem ser separados por vírgulas. Por exemplo, inserir Especialista 1, Especialista 2 instruirá o EA a não copiar as negociações originais do transmissor se o comentário for Especialista 1 ou Especialista 2. Se você colocar um comentário entre parênteses, como (Especialista), o EA não copiará todas as variações de comentários que incluem esta parte. Por exemplo, inserir Master,(Expert) não copiará negociações com o comentário Master e quaisquer negociações que contenham a parte 'Expert' em seu comentário (como Expert 12, Expert 20, Expert 35, etc.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: As configurações de tempo de cópia padrão de 00:00:00-23:59:59 copiarão durante todo o dia. Essa configuração permite excluir horários específicos. Por exemplo, se você deseja pausar a cópia 1 hora antes e 1 hora depois das 15:30, pode definir esta configuração 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 e que Dessa forma, o EA copiará até 14h30, pausará a cópia até 16h30 e copiará normalmente novamente das 16h30 até meia-noite. Múltiplas sequências de tempo podem ser inseridas. Se você não quiser copiar em um dia específico, deixe a configuração em branco. Se você definir Copy Current Trades=false abaixo, as negociações que foram abertas no lado do transmissor fora do horário de cópia não serão copiadas para a conta do destinatário ao copiar os currículos.
- Transmitter Server Offset Hours: Use esta configuração quando seus corretores transmissores e receptores tiverem horários de servidor Marketwatch diferentes e você desejar usar as configurações 'Copiar negociações atuais', 'Copiar novas negociações', 'Copiar expiração em segundos' e 'Copiar atraso em segundos' no receptor conta. Esta configuração determina a diferença de tempo entre o horário MT4/5 >> View >> Marketwatch do transmissor e o horário do servidor MT4/5 >> View >> Marketwatch do receptor. Por exemplo, se o horário do servidor Marketwatch do transmissor for 11:30:00 e o horário do servidor Marketwatch do receptor for 14:30:00, você deverá inserir -3 nesta configuração. Por outro lado, se o horário do servidor Marketwatch do transmissor for 14:30:00 e o horário do servidor Marketwatch do receptor for 11:30:00, você deverá inserir +3. Lembre-se de preencher esta configuração nas configurações do EA do receptor.
- Copy Long Trades: Verdadeiro/falso para copiar negociações de transmissor compradas/compradas.
- Copy Short Trades: Verdadeiro/falso para copiar negociações de transmissor de venda/venda.
- Copy Current Trades: Verdadeiro/falso para copiar negociações de transmissores atuais/já abertas. Lembre-se de definir isso como 'falso' se não quiser copiar suas negociações/ordens de transmissor existentes para o lado do receptor durante a configuração inicial do transmissor para o receptor. Ajuste a configuração 'Transmitter Server Offset Hours' acima de acordo se você colocou 'falso' nesta configuração e seus corretores transmissores e receptores operam em fusos horários diferentes.
- Copy New Trades: Verdadeiro/falso para copiar novas negociações do transmissor. Ajuste a configuração 'Transmitter Server Offset Hours' acima de acordo se você colocou 'falso' nesta configuração e seus corretores transmissores e receptores operam em fusos horários diferentes.
- Copy Take Profit: Verdadeiro/falso para copiar o nível Take Profit das negociações do transmissor para as do receptor.
- Take Profit Multiplier: Esta configuração permite aumentar ou diminuir os níveis de TP copiados das negociações do transmissor. Este multiplicador é 1 por padrão para copiar os níveis de TP originais, mas se o usuário colocar, por exemplo, Take Profit Multiplier=1.5 a transação copiada pelo receptor aumentará o nível de take profit aplicado em 150%. Em outras palavras, um transmissor TP de 100 pontos será copiado como um receptor TP de 150 pontos.
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Add/Subtract Points in TP Level: Com esta configuração, você pode adicionar ou subtrair certo número de pontos nos níveis de lucro copiados. Para que esta configuração funcione, o Copy Take Profit deve estar habilitado e o Take Profit Multiplier=1. Por exemplo, se você colocar 20 nesta configuração, um take profit de 100 pontos do transmissor será copiado como 120 pontos no lado do receptor. Se você colocar -30, um nível de take profit do transmissor de 100 pontos será copiado como 70 pontos no lado do receptor.
- Copy Stop Loss: Verdadeiro/falso para copiar o nível de Stop Loss das negociações do transmissor para os do receptor.
- Stop Loss Multiplier: Esta configuração permite aumentar ou diminuir os níveis SL copiados das negociações do transmissor. Este multiplicador é 1 por padrão para copiar os níveis SL originais, mas se o usuário colocar, por exemplo, Multiplicador de Stop Loss=2, a negociação copiada pelo receptor aumentará o nível de stop loss aplicado em 200%. Em outras palavras, um transmissor SL de 200 pontos será copiado como um receptor SL de 400 pontos.
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Add/Subtract Points in SL Level: Com esta configuração, você pode adicionar ou subtrair certo número de pontos nos níveis de stop loss copiados. Para que esta configuração funcione, o Copy Stop Loss deve estar ativado e o Stop Loss Multiplier=1. Por exemplo, se você colocar 20 nesta configuração, um stop loss de transmissor de 100 pontos será copiado como 120 pontos no lado do receptor. Se você colocar -30, um nível de stop loss do transmissor de 100 pontos será copiado como 70 pontos no lado do receptor.
- Allow TP/SL Manual Change: Verdadeiro/falso da opção para permitir que o usuário altere manualmente os níveis de TP/SL aplicados aos negócios copiados pelo receptor. O EA continuará atualizando os níveis de TP/SL aplicados nas negociações copiadas pelo receptor, desde que o usuário não os tenha modificado manualmente. No momento em que o fizer, o EA não irá mais atualizá-los de acordo com as negociações originais do transmissor. Essa configuração também se aplica a pedidos pendentes.
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Copy Market Trades: Verdadeiro/falso para copiar negociações de mercado.
- Copy Pending Orders: Verdadeiro/falso para copiar ordens pendentes. Se for falso, o EA só copiará essas ordens pendentes quando forem acionadas e abertas.
- Maximum Spread in Points: Define o spread máximo permitido para copiar negociações na conta Receptora. Você pode inserir um valor único para aplicar a todos os símbolos ou definir limites específicos por símbolo: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. Neste exemplo, negociações de XAUUSD serão copiadas apenas se o spread for de 30 pontos ou menos, BTCUSD se for de 1500 pontos ou menos, e todos os outros símbolos se for de 10 pontos ou menos.
- Maximum Slippage in Points: O slippage máximo permitido na conta receptora, ao copiar uma negociação.
- Maximum Copying Difference in Points: A diferença máxima permitida de preço entre contas transmissoras e receptoras, ao copiar uma negociação.
- Use Copying Expiration in Seconds: Opção Verdadeiro/Falso para usar a configuração Expiração da cópia em segundos abaixo.
- Copying Expiration in Seconds: O atraso máximo permitido em segundos ao copiar uma negociação entre as contas do transmissor e do receptor. Por exemplo, se você colocar 60 nessa configuração e uma negociação que foi aberta na conta do Transmissor não foi copiada na conta do Receptor em 60 segundos (por vários motivos, sem liquidez ou o instrumento pode estar fora do horário de negociação, algo normal com commodities ou índices) não será copiado. Ajuste a configuração 'Transmitter Server Offset Hours' acima de acordo se seus corretores transmissores e receptores operarem em fusos horários diferentes.
- Copying Delay in Seconds: Adia a cópia de cada negociação/ordem do Transmissor para o Receptor por um número definido de segundos. É possível inserir um único valor, como 5, ou um intervalo, como 5,20, para aplicar um atraso aleatório entre 5 e 20 segundos. Ajuste a configuração “Transmitter Server Offset Hours” acima caso os corretores do transmissor e do receptor operem em fusos horários diferentes.
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Retry Attempts in Seconds: Especifica o intervalo em que o Receptor tenta novamente copiar uma negociação caso falhe (devido a fechamento de mercado, falta de fundos ou outros motivos). O padrão é 60 segundos para evitar excesso de registros durante períodos prolongados de falhas.
- Better Price: Ativa ou desativa a cópia das negociações do transmissor para a(s) conta(s) do receptor a um preço melhor, pior ou igual, conforme sua configuração na opção abaixo. Aviso: Ativar essa opção pode fazer com que uma negociação do transmissor não seja copiada caso o mercado se mova rapidamente contra você.
- Better Price Difference in Points: Ajusta o preço no qual as negociações/ordens copiadas são abertas na conta do receptor. Um valor de 0 copia ao mesmo preço ou mais baixo para compras, e mais alto para vendas. Um valor de 50 abrirá uma compra 50 pontos abaixo e uma venda 50 pontos acima. Um valor negativo abrirá a negociação quando a negociação do transmissor atingir esse nível de lucro; por exemplo, -50 abrirá uma compra 50 pontos acima e uma venda 50 pontos abaixo. Também é possível especificar valores diferentes por símbolo usando formatos como 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Caso a conta receptora utilize sufixos nos símbolos (por exemplo, .r), inclua-os como 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Verdadeiro/falso para cópia reversa das negociações do transmissor. Se isso for verdade, o EA abrirá uma negociação curta/venda na(s) conta(s) receptora(s) para cada compra/compra da(s) conta(s) transmissora(s) e vice-versa.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false.Quando definido como falso, o EA copiará os níveis TP/SL originais do comércio do transmissor na cópia normal. Na cópia reversa, se uma negociação de compra do transmissor for aberta com um TP de 100 pontos e um SL de 200 pontos, a negociação receptora oposta será copiada com um SL de 100 pontos e um TP de 200 pontos para garantir que ambas as negociações fechem simultaneamente. Quando definido como verdadeiro, o EA ajustará os níveis de TP/SL com base nas diferenças no preço de abertura. Por exemplo, se um transmissor de compra for negociado em 1.08700 com um TP de 1.08900 e um SL de 1.08500 for copiado para o lado do receptor em 1.08720, o TP será 1.08920 e o SL será 1.08520. Este ajuste aplica-se tanto à cópia normal como à cópia inversa.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Esta configuração restringe a cópia de negociações de mercado ou ordens pendentes com o mesmo símbolo e direção com base na proximidade entre elas. Seu objetivo é evitar a duplicação de negociações/ordens numerosas e pouco espaçadas envolvendo o mesmo símbolo e direção. Por exemplo, se você definir 'Distância mínima em pontos para negociações/ordens do mesmo símbolo/direção: 100', o EA só copiará negociações/ordens do mesmo símbolo e direção se elas estiverem separadas por pelo menos 100 pontos. Por exemplo, se uma negociação de compra para EURUSD for copiada em 1.09500, e uma ordem de compra stop pendente para EURUSD for colocada na conta do transmissor em 1.09570, ela não será copiada para o lado do receptor. Isso ocorre porque a distância entre a ordem pendente e a negociação de compra EURUSD já copiada é de 70 pontos, o que é inferior ao limite de 100 pontos especificado nesta configuração.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Esta configuração só tem significado na(s) conta(s) do Receptor.
Se Nenhum for selecionado, o EA não copiará nenhuma negociação do transmissor.
Se o mesmo tamanho de lote for selecionado, o EA copiará as negociações do receptor com o mesmo tamanho de lote das negociações do transmissor original.
Se Lote Fixo for selecionado, o EA copiará as negociações do transmissor para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote fixo conforme configuração de Tamanho de Lote Fixo abaixo.
Se o Multiplicador for selecionado, o EA usará a configuração do Multiplicador abaixo para copiar negociações do transmissor para a(s) conta(s) do receptor.
Se Multiplicador por Saldo for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Saldo abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas pelo receptor, como segue. Se o saldo da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por Saldo for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000).
Se Multiplicador por Patrimônio for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Patrimônio abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do receptor, como segue. Se o patrimônio da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por patrimônio líquido for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000).
Se Proporcional por saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao saldo da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o saldo do transmissor for $2.000 e o saldo do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do receptor.
Se Proporcional por patrimônio for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao patrimônio da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o patrimônio do transmissor for $2.000 e o patrimônio do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do destinatário.
Se Proporcional por Margem Livre for selecionado, o EA copiará as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas à margem livre da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se a margem livre do transmissor for de US$ 2.000 e a margem livre do receptor for de US$ 4.000, uma negociação de transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de lote de 0.20 para a conta do receptor.
Se o Multiplicador Proporcional por Saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao saldo da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Saldo que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Saldo é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Saldo=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
Se o Multiplicador Proporcional por Capital for selecionado, o EA irá copiar as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao patrimônio da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Capital que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Capital é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Patrimônio=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Capital for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Patrimônio for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
Se o risco por negociação em % do saldo for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário do saldo da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado.
Se o risco por negociação em % do patrimônio for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário do patrimônio da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado.
Se for selecionado Risco por Negociação em % da Margem Livre, cada negociação copiada pelo receptor terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário de margem livre da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de uma negociação original do transmissor for modificado, o SL da negociação copiada do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial da negociação copiada do receptor, mas se o SL da negociação do transmissor for removido, a negociação copiada do receptor Será fechado.
Se o risco por negociação em dinheiro for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder o valor definido pelo usuário na moeda da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado.
Se o tamanho do lote por 1.000 de saldo for selecionado, o EA usará a configuração abaixo de tamanho do lote por 1.000 de saldo para calcular o tamanho do lote das negociações copiadas do receptor, com base no saldo da conta receptora. Por exemplo, se o Tamanho do Lote por 1000 de Saldo=0.03 for inserido e o saldo da conta receptora for $10000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes.
Se o Tamanho do Lote por 1.000 de Capital for selecionado, o EA usará o Tamanho do Lote por 1.000 de configuração de Capital abaixo, para calcular o tamanho do lote das negociações copiadas do receptor, com base no patrimônio da conta receptora. Por exemplo, se o tamanho do lote por 1.000 de patrimônio=0.03 for inserido e o patrimônio da conta receptora for $10.000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes.
Finalmente, se a opção Specific Lot Size Sequence for selecionada, o Local Trade Copier EA MT4/5© aplicará os tamanhos de lote pré-definidos dessa configuração a todas as negociações copiadas no receptor, incluindo ordens de mercado e pendentes.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Aplica um ajuste ao tamanho do lote do transmissor quando a opção Same Lot Size é selecionada. Por exemplo, se inserir 0.02 e a negociação do transmissor for 0.06, o receptor irá copiá-la como 0.08. Se inserir -0.02, será copiada como 0.04.
- Fixed Lot Size: O tamanho fixo do lote das negociações copiadas para a(s) conta(s) receptora(s).
- Multiplier: As vezes que a negociação multiplicada aberta pelo EA será maior que a negociação original do transmissor. Por exemplo, se o Multiplicador for 1.5 e a negociação do transmissor for 0.10 lotes, a negociação copiada do receptor será de 0.15 lotes. Se o Multiplicador for 2.0 e a negociação do transmissor for de 0.22 lotes, a negociação copiada do receptor será de 0.44 lotes.
- Multiplier by Balance: Valor que será utilizado para o tipo de lote Multiplicador por Saldo acima. Por exemplo, se o saldo da conta receptora for $10.000 e esta configuração de Multiplicador por Saldo for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do receptor será 10 (10.000/1000).
- Multiplier by Equity: O valor que será utilizado para o tipo de tamanho de lote Multiplicador por Patrimônio acima. Por exemplo, se o patrimônio da conta receptora for $ 10.000 e esta configuração de Multiplicador por Patrimônio for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000).
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Proportional Multiplier by Balance: Esta configuração só será aplicada se o Multiplicador Proporcional por Saldo for selecionado na configuração Tipo de Tamanho do Lote acima. O valor do Multiplicador Proporcional por Saldo é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Saldo = 1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0,20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 0.5, o o tamanho do lote receptor será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 3, o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Esta configuração só será aplicada se o Multiplicador Proporcional por Capital for selecionado na configuração Tipo de Tamanho do Lote acima. O valor do Multiplicador proporcional por patrimônio é 1 por padrão, portanto, se, por exemplo, o Multiplicador proporcional por patrimônio=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta na conta receptora, se o valor do Multiplicador proporcional por patrimônio for alterado para 0.5, o o tamanho do lote receptor será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Patrimônio for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: A porcentagem do saldo da conta que será arriscada em cada negociação copiada pelo destinatário, se o Tipo de tamanho do lote = Risco por negociação em % do saldo acima.
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Risk per Trade in % of Equity: A porcentagem do patrimônio da conta que será arriscada em cada negociação copiada pelo destinatário, se o Tipo de tamanho do lote=Risco por negociação em % do patrimônio acima.
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Risk per Trade in % of Free Margin: A porcentagem da margem livre da conta que será arriscada em cada negociação copiada pelo receptor, se Tipo de Tamanho do Lote=Risco por Negociação em % da Margem Livre acima.
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Risk per Trade in Money: O dinheiro na moeda da conta que será arriscado em cada transação copiada pelo destinatário, se o Tipo de Tamanho do Lote=Risco por Negociação em Dinheiro acima.
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Lot Size per 1000 of Balance: O tamanho do lote que será usado para o cálculo do tamanho do lote por 1000 do tipo de tamanho do lote de saldo. Por exemplo, se Lot Size per 1000 of Balance=0.03 for inserido nesta configuração e o saldo da conta receptora for $10.000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes.
- Lot Size per 1000 of Equity: O tamanho do lote que será usado para o cálculo do tamanho do lote por 1.000 do tipo de tamanho do lote de capital. Por exemplo, se o Tamanho do lote por 1.000 de Capital=0.03 for inserido nesta configuração e o patrimônio da conta receptora for $10.000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes.
- Specific Lot Size Sequence: Define a sequência de tamanhos de lote (separados por vírgulas) a serem aplicados às negociações copiadas de todos os símbolos, incluindo ordens de mercado e pendentes. Por exemplo: 0.01,0.03,0.06,0.09 copiará a primeira negociação como 0.01, a segunda como 0.03 e assim por diante, reutilizando o último valor para todas as negociações seguintes. Adicionar ,0 no final (por exemplo: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) irá parar a cópia após a quarta negociação. Nota: Uma vez usado, um valor não é reutilizado, mesmo que a negociação seja encerrada. A sequência é reiniciada sempre que todas as negociações do transmissor são fechadas. Se quiser aplicar uma sequência separada em vários receptores, atribua um número mágico diferente a cada um.
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Automatic Split of Copied Trades: Opção verdadeiro/falso para dividir automaticamente as negociações copiadas do receptor quando o tamanho do lote prestes a ser copiado excede o volume máximo permitido para o símbolo/instrumento específico. Por exemplo, se uma negociação BTCUSD de 25 lotes estiver prestes a ser aberta no lado do receptor, e o volume máximo de BTCUSD na conta do receptor for de 10 lotes, o receptor irá dividi-la em duas negociações BTCUSD de 10 lotes e uma negociação de 5 lotes. negociação de lote BTCUSD, a fim de cumprir a limitação de volume máximo.
- Split Copied Trades in Parts: Com esta configuração, você pode copiar os negócios copiados do receptor em várias partes do tamanho do lote, superando as limitações dos corretores nessa área. Se o seu corretor tiver um pequeno limite máximo de tamanho de lote ou a liquidez do mercado for pequena e você não puder abrir grandes negociações com o tamanho de lote original, poderá dividir as negociações copiadas pelo receptor em partes menores. Se, por exemplo, Split Copied Trades in Parts=3 uma negociação de transmissor de 1 lote com uma configuração de tipo de tamanho de lote Multiplicador=1 no lado do receptor, será copiada como três negociações de 0.33 0.33 e 0.34.
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Split Copied Trades in Parts of: Esta configuração permite que você divida suas negociações copiadas pelo receptor em partes menores, cada uma abaixo de um tamanho de lote especificado, em conformidade com quaisquer restrições impostas por sua corretora, normalmente aplicáveis a empresas de suporte, em relação ao tamanho máximo do lote para negociações abertas em sua conta receptora. Por exemplo, se você inserir 0.15 nesta configuração e uma negociação de lote 0.7 estiver prestes a ser copiada para a conta receptora, ela será copiada como quatro negociações de lote 0.15 e uma negociação de lote 0.1. Qualquer valor diferente de zero inserido nesta configuração substituirá qualquer outra configuração na opção 'Dividir negociações copiadas em partes' acima.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Esta configuração permite que diferentes tamanhos de lote fixo sejam aplicados a vários símbolos, substituindo assim o tamanho de lote fixo universal especificado nas configurações do receptor. Por exemplo, se um tamanho de lote fixo de 0.2 for definido universalmente e você inserir EURUSD0.15,GBPUSD0.3 nesta configuração, as negociações copiadas para EURUSD usarão um tamanho de lote fixo de 0.15, enquanto as negociações de GBPUSD usarão um tamanho de lote fixo de 0.3. Todas as outras negociações de símbolos serão copiadas com a configuração universal de tamanho de lote fixo de 0.2. É importante observar que esta configuração só entra em vigor quando 'Lote Fixo' é selecionado na configuração 'Tipo de Tamanho de Lote' acima. Além disso, se os símbolos da conta receptora tiverem sufixos, como '.r', esses sufixos deverão ser incluídos nesta configuração, da seguinte forma: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Esta configuração permite diferentes multiplicadores para vários símbolos, substituindo o multiplicador universal aplicado nas configurações do receptor. Se, por exemplo, um multiplicador 2 foi definido e nesta configuração você colocou: EURUSD3, GBPUSD4, as negociações copiadas do receptor EURUSD serão copiadas com um multiplicador 3 e as negociações GBPUSD com um multiplicador 4. Esta configuração funciona apenas quando o Multiplicador ou o Multiplicador Proporcional são selecionados na configuração Tipo de Tamanho do Lote acima. Observe também que quaisquer sufixos que a conta do destinatário tenha em seus símbolos devem ser incluídos. Se, por exemplo, a conta do destinatário tiver um sufixo .r em seus símbolos, essa configuração deve ser definida como: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Esta configuração define a partir de qual número de negociação/ordem o receptor deve começar a copiar para cada símbolo. Por exemplo, inserir 4 irá ignorar as três primeiras negociações/ordens de cada símbolo e começar a copiar a partir da quarta. A contagem é reiniciada sempre que todas as negociações do transmissor para um símbolo são encerradas. Você também pode definir valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, significando que todos os símbolos serão copiados a partir da segunda negociação, GBPUSD a partir da terceira e USDJPY a partir da quarta. Se a conta receptora usar sufixos de símbolo (por exemplo, .r), inclua-os, como 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Esta configuração define até qual número de negociação/ordem o receptor deve copiar para cada símbolo. Por exemplo, inserir 4 copiará apenas as quatro primeiras negociações/ordens de cada símbolo, ignorando as demais. A contagem é reiniciada sempre que todas as negociações do transmissor para um símbolo são encerradas. Você também pode definir valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, significando que todos os símbolos serão copiados até a segunda negociação, GBPUSD até a terceira e USDJPY até a quarta. Se a conta receptora usar sufixos de símbolo (por exemplo, .r), inclua-os, como 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Limita o número de posições abertas e ordens pendentes na conta receiver por símbolo específico. Por exemplo, definir como 4 permite até quatro negociações ativas para cada símbolo individual. Quando uma negociação desse símbolo é fechada, uma vaga é aberta para copiar a próxima negociação do transmitter na fila para esse par específico. Você também pode personalizar limites para diferentes símbolos usando uma lista separada por vírgulas, como 2,GBPUSD3,USDJPY4. Neste exemplo, o EA permite um limite geral de 2 negociações para a maioria dos símbolos, mas aumenta o limite para 3 para GBPUSD e 4 para USDJPY. Se a sua conta receiver usar sufixos (como .r), certifique-se de que eles estão incluídos na string 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Limita o número total de posições abertas e ordens pendentes na conta receiver. Se definido como 5, o EA interromperá a cópia assim que o receiver tiver 5 negociações ativas. Quando uma negociação é fechada e uma vaga é aberta, o EA copiará a próxima negociação do transmitter na fila. Isso garante que você nunca exceda um número específico de negociações simultâneas, mantendo a sequência original das operações.
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Maximum Risk % per Symbol: Esta configuração permite estabelecer um limite percentual no risco cumulativo associado a todas as negociações/ordens copiadas para o mesmo símbolo. Se o risco total desse símbolo atingir esse limite predefinido, o processo de cópia será pausado temporariamente. Por exemplo, se você inserir 2 nesta configuração, o ΕΑ copiará negociações/ordens para cada símbolo com uma porcentagem de risco combinada de até 2%. Observe que esta configuração se aplica apenas a negociações copiadas pelo receptor com um Stop Loss aplicado. Se você inserir um valor diferente de zero nesta configuração, impedirá que qualquer negociação/ordem sem um SL aplicado seja copiada para a conta do destinatário. Você também pode personalizar configurações para símbolos individuais. Por exemplo, se você inserir 2,GBPUSD3,USDJPY4, o ΕΑ copiará negociações/ordens para cada símbolo com uma porcentagem de risco combinada de até 2%. Especificamente, ele copiará negociações/ordens GBPUSD com uma porcentagem de risco combinada de até 3% e negociações/ordens USDJPY com uma porcentagem de risco combinada de até 4%. Além disso, certifique-se de que quaisquer sufixos presentes nos símbolos da conta receptora sejam considerados. Por exemplo, se os símbolos da conta receptora tiverem um sufixo .r, ajuste a configuração de acordo. Por exemplo: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Esta configuração permite estabelecer um limite percentual sobre o risco cumulativo associado a todas as negociações/ordens copiadas para a mesma moeda. Se o risco total dessa moeda atingir este limite predefinido, o processo de cópia será pausado temporariamente. Por exemplo, se você inserir 2 nesta configuração, o ΕΑ copiará negociações/ordens para cada moeda com uma porcentagem de risco combinada de até 2%. Observe que esta configuração se aplica apenas a negociações copiadas pelo receptor com um Stop Loss aplicado. Se você inserir um valor diferente de zero nesta configuração, impedirá que qualquer negociação/ordem sem um SL aplicado seja copiada para a conta do destinatário. Você também pode personalizar as configurações para moedas individuais. Por exemplo, se você inserir 2,EUR3,GBP4, o ΕΑ copiará negociações/ordens para cada moeda com uma porcentagem de risco combinada de até 2%. Especificamente, copiará negociações/ordens em EUR com uma percentagem de risco combinada de até 3% e negociações/ordens em GBP com uma percentagem de risco combinada de até 4%.
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Maximum Account Risk %: Esta configuração permite definir um limite percentual no risco total de todas as negociações/ordens copiadas pelo destinatário. A cópia será pausada se esse limite for atingido. Observe que esta configuração se aplica apenas a negociações copiadas pelo receptor com um Stop Loss aplicado. Se você inserir um valor diferente de zero nesta configuração, impedirá que qualquer negociação/ordem sem um SL aplicado seja copiada para a conta do destinatário.
Para a Parte 2 do Guia de configurações/entradas, clique aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752589
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Dica: Você pode baixar e experimentar a versão demo Local Trade Copier EA MT4 em sua conta demo: aqui
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Cole o arquivo de demonstração gratuito baixado em sua pasta MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts e reinicie seu terminal. A versão demo gratuita é totalmente funcional por um período de 4 horas por vez, apenas em contas demo. Para redefinir o período de teste, vá para MT4/5 >> Ferramentas >> Variáveis Globais >> Control + A >> Excluir. Execute esta ação apenas em uma conta demo não crítica e evite fazê-lo em uma conta de empresa de suporte de desafio.
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