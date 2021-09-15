Guia de Configurações/Entradas do Copiadora Comercial Local EA MT4/5 - Parte 1

Se Nenhum for selecionado, o EA não copiará nenhuma negociação do transmissor.

Se o mesmo tamanho de lote for selecionado, o EA copiará as negociações do receptor com o mesmo tamanho de lote das negociações do transmissor original.

Se Lote Fixo for selecionado, o EA copiará as negociações do transmissor para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote fixo conforme configuração de Tamanho de Lote Fixo abaixo.

Se o Multiplicador for selecionado, o EA usará a configuração do Multiplicador abaixo para copiar negociações do transmissor para a(s) conta(s) do receptor.

Se Multiplicador por Saldo for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Saldo abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas pelo receptor, como segue. Se o saldo da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por Saldo for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000).

Se Multiplicador por Patrimônio for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Patrimônio abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do receptor, como segue. Se o patrimônio da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por patrimônio líquido for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000).

Se Proporcional por saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao saldo da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o saldo do transmissor for $2.000 e o saldo do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do receptor.

Se Proporcional por patrimônio for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao patrimônio da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o patrimônio do transmissor for $2.000 e o patrimônio do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do destinatário.

Se Proporcional por Margem Livre for selecionado, o EA copiará as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas à margem livre da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se a margem livre do transmissor for de US$ 2.000 e a margem livre do receptor for de US$ 4.000, uma negociação de transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de lote de 0.20 para a conta do receptor.

Se o Multiplicador Proporcional por Saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao saldo da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Saldo que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Saldo é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Saldo=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).

Se o Multiplicador Proporcional por Capital for selecionado, o EA irá copiar as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao patrimônio da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Capital que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Capital é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Patrimônio=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Capital for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Patrimônio for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).