Local Trade Copier EA MT4/5 Instalação e Guia do Usuário

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Cole o arquivo de demonstração gratuito baixado em sua pasta MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts e reinicie seu terminal.

A versão demo gratuita é totalmente funcional por um período de 4 horas por vez, apenas em contas demo. Para redefinir o período de teste, vá para MT4/5 >> Ferramentas >> Variáveis Globais >> Control + A >> Excluir. Execute esta ação apenas em uma conta demo não crítica e evite fazê-lo em uma conta de empresa de suporte de desafio.





Leia este guia de instalação com muito cuidado, antes de usar sua Copiadora Comercial Local EA MT4/5. A maioria de suas perguntas e problemas serão respondidos neste guia, mas se você ainda precisar de suporte, terei todo o gosto em ajudá-lo. Página de perfil: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 Email: info@juvenille-emperor.com







Importante !!!



Você deve instalar seu Local Trade Copier EA MT4/5 por meio de sua conta MQL5 seguindo as instruções abaixo para todos os terminais MT4/5 nos quais deseja usá-lo. Copiar/colar arquivos ex4/5 não funcionará para compras no MQL5.com Market.

Faça o download do terminal MT4/5 personalizado no site da sua corretora e use-o para fazer login na sua conta de negociação. Não use o terminal MT4/5 de outro corretor para fazer login em sua conta de negociação, isso pode afetar a cópia!

Não faça login em outra conta de negociação em seu terminal MT4/5 quando o Local Trade Copier EA MT4/5 estiver funcionando, ele irá parar de copiar!

Não use a senha do investidor para entrar na conta do destinatário, você não poderá copiar.

Se a sua conta do transmissor ou receptor tiver um sufixo após cada símbolo (por exemplo EURUSD.r), coloque-o em: Sufixo da Conta do Transmissor ou no Sufixo da Conta do Receptor, configurando (por exemplo .r) nas configurações da conta do receptor.





Guia de Resolução de Problemas do Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561









Como Instalar e Configurar a Copiadora Comercial Local EA MT4/5 pela Primeira Vez Primeiro você precisa instalar seu Local Trade Copier EA MT4/5 em todos os terminais MT4/5 que você deseja usá-lo como transmissor e receptor, seguindo o guia de instalação completo abaixo, após o passo 6. Lembre-se de que você deve instalar seu Local Trade Copier EA MT4/5 por meio de sua conta MQL5 em todos os terminais MT4/5 nos quais deseja usá-lo. Copiar/colar arquivos ex4/5 não funcionará para compras no MQL5.com Market.

Tenha também em mente que você precisará instalar 2 terminais, um para a conta do transmissor e outro para o receptor. É altamente recomendável baixar o terminal MT4/5 personalizado do site da sua corretora e usá-lo para fazer login na sua conta de negociação. Se você usar o terminal MT4/5 de outro corretor, isso pode causar confusão de símbolos e outros problemas! Se você não sabe como instalar um segundo terminal MT4/5 da mesma corretora em seu computador ou VPS, observe atentamente a foto do gif abaixo, por favor. Você precisa selecionar uma pasta de destino diferente na instalação do seu terminal MT4/5.



Em seguida, você precisará realizar a configuração entre os terminais do transmissor e do receptor, assistindo ao vídeo de configuração rápida abaixo. Se algum de seus corretores tiver algum sufixo após seus símbolos, como EURUSD.r ou EURUSD+ assista à segunda parte do vídeo, após 1:30, que mostra uma configuração com sufixos. Se, por exemplo, sua conta transmissora tiver um símbolo EURUSD.r e sua conta receptora tiver um símbolo EURUSD+ você precisará definir as configurações da conta receptora: Suffix of the Transmitter Account: .r Suffix of the Receiver Account +

Se você estiver copiando algum índice ou outro instrumento que tenha um símbolo diferente nos corretores transmissor e receptor, você precisará usar a configuração de símbolo especial. Se, por exemplo, o símbolo do seu transmissor for US500 e o símbolo do seu receptor for SPX500, você precisa colocar nas configurações da conta do receptor: Special Symbol 1: US500,SPX500









Se você não conseguir copiar, verifique a guia Especialistas do seu terminal receptor para ver se há mensagens ou erros. Se você vir uma mensagem "dinheiro insuficiente", isso significa que sua conta receptora não tem margem livre suficiente para copiar esta negociação específica. Adicione dinheiro à sua conta do destinatário ou reduza o tamanho do lote desejado.

Se você vir uma mensagem "negociação desativada", isso significa que a negociação não está habilitada em sua conta de negociação em geral e você precisa entrar em contato com seu corretor e pedir-lhe para ativar a negociação em sua conta de negociação.

Se você vir uma mensagem de "erro desconhecido", isso significa que seu corretor não permite negociação automatizada ou o uso de consultores especializados em sua conta de negociação. Isso geralmente acontece com algumas empresas prop.

Se você tiver qualquer problema, entre em contato comigo para se conectar através do Anydesk e ajudá-lo com sua configuração. Você também pode entrar em contato comigo através do meu perfil MQL5.com: https://www.mql5.com/pt/users/eleanna74 Para obter o guia de instalação completo, leia mais abaixo.









Guia de Instalação Completo da Copiadora Comercial Local EA MT4/5





Para comprar o Local Trade Copier EA MT4/5 do MQL5.com Market, você precisa ter uma conta da comunidade MQL5. Se não tiver um, você pode se registrar aqui: https://www.mql5.com/en/auth_register





1. Em primeiro lugar, certifique-se de que possui os fundos necessários para a compra em sua conta MQL5, é sempre mais fácil pagar com seu saldo MQL5 do que usar um cartão de crédito durante o procedimento de compra.





2. Encontre Local Trade Copier EA MT4/5 no site MQL5.com e abra a página do produto.





3. Clique no botão Comprar ou Alugar para continuar com sua compra.





















4. Escolha o método de pagamento e clique no botão verde Avançar para continuar com o pagamento.





















5. Depois que seu pagamento for concluído, você precisará abrir seu terminal MT4/5 para baixar e instalar sua Copiadora Local EA MT4/5.





6. Ao abrir seu terminal MT4/5, você deve se certificar de que está conectado à sua conta MQL5 com o login da sua conta MQL5 e NÃO com seu e-mail, Facebook ou qualquer outro. Por exemplo, meu login é a última parte do URL do meu perfil, no meu caso: eleanna74, a última parte de: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74





7. Portanto, abra a guia MT4/5 >> Ferramentas >> Opções >> Comunidade e certifique-se de estar conectado com o login da sua conta MQL5.





















8. Em seguida, desça na janela do Terminal MT4 e clique na guia Mercado. No lado esquerdo da guia Market, clique na opção Comprado e, em seguida, clique no botão azul Instalar no lado direito do produto que você acabou de comprar. Ou para MT5 vá na janela do Navegador e clique na pasta Mercado e depois em Compras. Em seguida, a janela Compras é aberta à direita com todas as suas compras e você pode clicar no botão Instalar à direita para o produto que acabou de comprar.

Aviso: Você precisará repetir este procedimento de instalação do produto em todos os terminais que deseja usar com a sua Copiadora Comercial Local EA MT4/5. Portanto, repita as últimas etapas 6 a 8 para ter sua Local Trade Copier EA MT4/5 disponível e pronta para funcionar em todos os terminais que você usará para fazer cópias.

























9. Depois que sua Copiadora Local EA MT4/5 estiver instalada, você pode configurar o e-mail e notificações push de seu terminal MT4/5, a fim de receber notificações por e-mail e/ou push sobre suas negociações copiadas/multiplicadas abertas pelo Comércio Local Copiadora EA MT4/5 e/ou notificações diárias sobre os detalhes básicos da sua conta de negociação, como saldo, patrimônio líquido e níveis de margem. Além disso, você poderá receber notificações de emergência se o patrimônio da sua conta cair abaixo do valor da notificação de emergência abaixo do seu nível predefinido.





10. Então você abre MT4/5 >> Ferramentas >> Opções >> aba E-mail e preenche os dados necessários para seu e-mail e servidor, a fim de receber suas notificações por e-mail. Abaixo está um exemplo dos detalhes necessários e uma lista dos provedores de e-mail mais populares e suas configurações de SMTP.

● No campo do servidor SMTP, você precisa colocar o endereço SMTP do seu provedor de e-mail. Você pode ver a maioria dos provedores populares abaixo.

● No campo de login SMTP, você precisa colocar seu e-mail completo, por exemplo: johnsmith@gmail.com

● No campo de senha SMTP, você precisa colocar a senha do seu e-mail.

● Nos campos De e Para, você precisa colocar seu nome completo por vírgula e seu e-mail novamente, por exemplo: John Smith, johnsmith@gmail.com

Lista de servidores de email SMTP: https://domar.com/pages/smtp_pop3_server





Gmail: smtp.gmail.com:465

Outlook-Hotmail: smtp-mail.outlook.com:587

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com:465

iCloud: smtp.mail.me.com:587

Mail.com: smtp.mail.com:465

Mail.ru: smtp.mail.ru:25

Zoho: smtp.zoho.com:465

Gmx.com: smtp.gmx.com:465





Resolução de problemas: Restaurar alertas de e-mail (MT4/MT5)

Fase 1: Criar uma Senha de App

Ativar Verificação em 2 Etapas: Aceda às definições de segurança do e-mail. Garanta que a Verificação em 2 Etapas está ATIVADA. Gerar Senha de App: Pesquise por "Senhas de app" nas definições da conta. Nomear o App: Selecione "Outro" e escreva MetaTrader. Guardar o Código: Clique em "Criar". Um código de 16 caracteres aparecerá. Copie este código exatamente. Esta é a sua nova senha de e-mail para o MetaTrader.

Fase 2: Configurar o MetaTrader

Abrir Opções: No MT4/5, vá a Ferramentas > Opções (ou pressione Ctrl+O). Aceder a E-mail: Clique no separador E-mail e marque a caixa Ativar. Detalhes do Servidor: Servidor SMTP: smtp.gmail.com:587

Login SMTP: O seu endereço de e-mail completo.

Senha SMTP: Cole o código de 16 caracteres gerado na Fase 1.

Fase 3: Testar a Ligação

Clique no botão Teste. No separador Diário (Journal) do Terminal verá: Email: 'Test message' has been sent .





















11. Para configurar suas notificações push, abra a guia MT4/5 >> Ferramentas >> Opções >> Notificações e preencha o número de ID MQL5 do seu dispositivo móvel ou tablet, a fim de receber suas notificações push para esses dispositivos. Você pode encontrar esses códigos de ID MQL5 em seu aplicativo móvel MT4/5, se clicar em Configurações >> Mensagens.

Você também pode encontrar seus IDs MQL5 no perfil da sua conta MQL5 >> configurações >> segurança.

















Se você optar por receber suas notificações push de transações nas configurações do Local Trade Copier EA MT4/5, não marque a opção Notificar sobre transações comerciais porque, se o fizer, receberá as notificações de transações duas vezes.





















12. Depois de terminar de configurar seus detalhes de notificação, você pode querer colocar sua Local Trade Copier EA MT4/5 para funcionar. Portanto, abra qualquer terminal MT4/5 e qualquer gráfico de qualquer símbolo em qualquer período de tempo e, em seguida, do lado esquerdo do seu terminal MT4/5, na janela Navigator, encontre o Expert Advisor adquirido nas opções de mercado e arraste-o para o gráfico (ou clique duas vezes nele).





















13. A janela de configurações do Expert Advisor será aberta. No terminal MT4, clique na opção Permitir negociação ao vivo e em Permitir modificação das configurações de Sinais na guia Comum e clique em OK. No terminal MT5, marque as opções Permitir modificação das configurações de sinais e Permitir comércio de Algodão e clique em OK.

























14. Se você for usar a opção Self Copier para multiplicar o tamanho do lote das negociações de sua assinatura de sinal na mesma conta de negociação, clique na guia Inputs do Local Trade Copier EA e na primeira configuração do Modo de Conta, escolha: Auto copiadora.





















15. Se você não deseja multiplicar as negociações de sua assinatura de sinal, mas simplesmente deseja copiar suas negociações de uma ou mais contas de negociação para uma ou mais contas de negociação suas entre terminais MT4/5 locais (no mesmo computador Windows ou Windows VPS), basta escolher a função de transmissor ou receptor para a conta de negociação na qual você carregou o Local Trade Copier EA MT4/5, no campo Modo de conta.

Se a conta de negociação na qual você carregou o EA for a conta do transmissor, você não precisa colocar nada no campo Número da conta do transmissor, mas se esta for a conta do receptor, você precisa preencher o número da conta do transmissor naquele campo. Se as contas do transmissor forem mais de uma, você precisará colocar seu número nesse campo das configurações da conta do receptor, separados por vírgulas. Por exemplo, se a sua conta do receptor irá receber / copiar negociações de 2 contas do transmissor, você deve colocar seus números de conta, separados por uma vírgula: 123456,654321

Portanto, você precisa anexar e configurar o Local Trade Copier EA em cada terminal MT4/5 do qual deseja copiar negociações, configurando em cada terminal a função que o Local Trade Copier EA desempenhará, como um transmissor ou receptor.





16. Na seção Gerenciamento do tamanho do lote, você escolhe a forma como as transações copiadas serão copiadas para a conta do Receptor.





















Se Nenhum for selecionado, o EA não copiará nenhuma negociação do transmissor. Se o mesmo tamanho de lote for selecionado, o EA copiará as negociações do receptor com o mesmo tamanho de lote das negociações do transmissor original. Se Lote Fixo for selecionado, o EA copiará as negociações do transmissor para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote fixo conforme configuração de Tamanho de Lote Fixo abaixo. Se o Multiplicador for selecionado, o EA usará a configuração do Multiplicador abaixo para copiar negociações do transmissor para a(s) conta(s) do receptor. Se Multiplicador por Saldo for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Saldo abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas pelo receptor, como segue. Se o saldo da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por Saldo for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000). Se Multiplicador por Patrimônio for selecionado, o EA usará a configuração Multiplicador por Patrimônio abaixo para calcular o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do receptor, como segue. Se o patrimônio da conta receptora for $ 10.000 e a configuração Multiplicador por patrimônio líquido for 1.000, o multiplicador que será usado para as negociações copiadas do destinatário será 10 (10.000/1000). Se Proporcional por saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao saldo da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o saldo do transmissor for $2.000 e o saldo do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do receptor. Se Proporcional por patrimônio for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas ao patrimônio da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se o patrimônio do transmissor for $2.000 e o patrimônio do receptor for $4.000, uma negociação do transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de 0.20 lote para a conta do destinatário. Se Proporcional por Margem Livre for selecionado, o EA copiará as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional apenas à margem livre da(s) conta(s) receptora(s). Por exemplo, se a margem livre do transmissor for de US$ 2.000 e a margem livre do receptor for de US$ 4.000, uma negociação de transmissor de 0.10 lote será copiada como uma negociação de lote de 0.20 para a conta do receptor. Se o Multiplicador Proporcional por Saldo for selecionado, o EA copiará as transações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao saldo da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Saldo que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Saldo é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Saldo=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Saldo for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60). Se o Multiplicador Proporcional por Capital for selecionado, o EA irá copiar as negociações da conta transmissora para a(s) conta(s) receptora(s) com um tamanho de lote proporcional ao patrimônio da conta receptora com um multiplicador adicional aplicado, chamado Multiplicador Proporcional por Capital que pode ser ajustado abaixo. Este Multiplicador Proporcional por Capital é 1 por padrão, então se, por exemplo, o Multiplicador Proporcional por Patrimônio=1 padrão der uma negociação de tamanho de lote de 0.20 a ser aberta no lado da conta receptora, se o valor do Multiplicador Proporcional por Capital for alterado para 0.5 o receptor o tamanho do lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se o valor do Multiplicador Proporcional por Patrimônio for alterado para 3 o tamanho do lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).

Se o risco por negociação em % do saldo for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário do saldo da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado. Se o risco por negociação em % do patrimônio for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário do patrimônio da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado. Se for selecionado Risco por Negociação em % da Margem Livre, cada negociação copiada pelo receptor terá o tamanho de lote apropriado para perder a porcentagem definida pelo usuário de margem livre da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de uma negociação original do transmissor for modificado, o SL da negociação copiada do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial da negociação copiada do receptor, mas se o SL da negociação do transmissor for removido, a negociação copiada do receptor Será fechado. Se o risco por negociação em dinheiro for selecionado, cada negociação copiada pelo destinatário terá o tamanho de lote apropriado para perder o valor definido pelo usuário na moeda da conta na configuração abaixo, quando o SL for atingido. Este tipo de tamanho de lote pode ser usado apenas para negociações copiadas pelo receptor que tenham um stop loss aplicado. Aviso: Se o SL de um negócio original do transmissor for modificado, o SL do negócio copiado do receptor também será modificado, aumentando ou diminuindo o risco inicial do negócio copiado do receptor, mas se o SL do negócio do transmissor for removido, o negócio copiado do receptor Será fechado. Se o tamanho do lote por 1.000 de saldo for selecionado, o EA usará a configuração abaixo de tamanho do lote por 1.000 de saldo para calcular o tamanho do lote das negociações copiadas do receptor, com base no saldo da conta receptora. Por exemplo, se o Tamanho do Lote por 1000 de Saldo=0.03 for inserido e o saldo da conta receptora for $10000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes. Se o Tamanho do Lote por 1.000 de Capital for selecionado, o EA usará o Tamanho do Lote por 1.000 de configuração de Capital abaixo, para calcular o tamanho do lote das negociações copiadas do receptor, com base no patrimônio da conta receptora. Por exemplo, se o tamanho do lote por 1.000 de patrimônio=0.03 for inserido e o patrimônio da conta receptora for $10.000, o tamanho do lote de todas as negociações copiadas do receptor será de 0.30 lotes. Finalmente, se a opção Specific Lot Size Sequence for selecionada, o Local Trade Copier EA MT4/5© aplicará os tamanhos de lote pré-definidos dessa configuração a todas as negociações copiadas no receptor, incluindo ordens de mercado e pendentes.











17. Se você deixar o resto das configurações como estão, suas negociações copiadas abertas pelo Local Trade Copier EA MT4 / 5 na (s) conta (s) do receptor (s) serão fechadas instantaneamente quando as negociações da (s) conta (s) do transmissor original (is) forem fechadas. Para obter mais detalhes sobre as entradas / configurações do EA, leia o arquivo de entradas com atenção: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745862





18. Então, se você quiser adicionar a proteção máxima para sua(s) conta(s) do receptor(s), vá para a seção Gerenciamento de emergência comercial e defina Usar proteção de conta de emergência como verdadeiro e insira abaixo do nível de patrimônio líquido de sua conta, que você gostaria que Local Trade Copier EA MT4/5 para fechar todas as negociações em aberto e desabilitar a cópia para a conta do receptor, a fim de salvar sua conta de negociação de quaisquer perdas futuras. Quando terminar com este parâmetro, ajuste quaisquer outras configurações desejadas e clique em OK.





















19. Depois de fechar a janela do Expert Advisor, você verá que há um rosto triste (ou um sinal vermelho no MT5) no canto superior direito do gráfico. Isso significa que seu EA ainda não comercializa. Você precisa clicar no botão Auto (Algo) Trading e instantaneamente o rosto triste vai sorrir (o sinal vermelho ficará verde no MT5). Agora sua copiadora local EA MT4/5 está funcionando e você pode ver as negociações da(s) conta(s) do transmissor sendo copiadas para a(s) conta(s) do receptor, de acordo com suas configurações e requisitos.



































Importante! As únicas 2 configurações que são preenchidas no lado da conta do transmissor são essas 2 destacadas na captura de tela abaixo. Todas as outras configurações são preenchidas no lado da conta do destinatário.













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✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/pt/market/product/68951





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