Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5 - Parte 2

Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Esta configuración permite al usuario copiar las operaciones originales de la cuenta del transmisor a la cuenta del receptor solo cuando la cuenta del transmisor ha experimentado un nivel de reducción específico. Por ejemplo, si Copiar solo si el retiro del transmisor %>=5, la cuenta del receptor comenzará a copiar las operaciones del transmisor solo después de que el retiro en la cuenta del transmisor supere el 5%. Una vez que se alcance este umbral, se copiarán todos los intercambios de transmisores. Si posteriormente la reducción del transmisor cae por debajo del 5%, las nuevas transacciones de transmisores no se copiarán hasta que la reducción del transmisor vuelva a superar el 5%. Es importante tener en cuenta que esta configuración Copiar solo si % de reducción del transmisor funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.

Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Esta configuración permite al usuario copiar operaciones para cada símbolo de la cuenta del transmisor a la cuenta del receptor solo cuando la reducción combinada de todas las operaciones del transmisor para ese símbolo específico excede un umbral específico. Por ejemplo, si Copiar solo si % de reducción del transmisor por símbolo>=2, la cuenta del receptor comenzará a copiar las operaciones del transmisor para cada símbolo solo cuando la reducción combinada de todas las operaciones para ese símbolo en la cuenta del transmisor supere el 2%. Una vez que se cumpla esta condición, se copiarán todas las operaciones de transmisor para ese símbolo. Si la reducción combinada de esas operaciones de símbolos en la cuenta del transmisor cae posteriormente por debajo del 2%, las nuevas operaciones de transmisor para ese símbolo no se copiarán hasta que la reducción combinada de esas operaciones de símbolos vuelva a superar el 2%. Es importante tener en cuenta que esta configuración Copiar solo si % de reducción del transmisor por símbolo funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.