Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5 - Parte 2

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/es/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/es/market/product/68951
Importante !!!
- Debe instalar su Local Trade Copier EA MT4/5 a través de su cuenta MQL5 siguiendo las instrucciones a continuación para todos los terminales MT4/5 en los que desee utilizarlo. Copiar/pegar archivos ex4/5 no funcionará para compras en MQL5.com Market.
- Descargue el terminal MT4/5 personalizado del sitio web de su bróker y utilícelo para iniciar sesión en su cuenta comercial. No utilice el terminal MT4/5 de otro corredor para iniciar sesión en su cuenta comercial, ¡puede afectar la copia!
- No inicie sesión en otra cuenta comercial en su terminal MT4/5 cuando Local Trade Copier EA MT4/5 esté funcionando, ¡dejará de copiar!
- No utilice la contraseña de inversor para iniciar sesión en la cuenta del receptor, no podrá copiarla.
- Si su cuenta de transmisor o receptor tiene un sufijo después de cada símbolo (por ejemplo, EURUSD.r), póngalo en: Sufijo de la cuenta del transmisor o en Sufijo de la cuenta del receptor, configurando (por ejemplo, .r) en la configuración de la cuenta del receptor.
Guía de Resolución de Problemas de Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Video de Configuración Rápida de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5:
¡Importante! Las únicas 2 configuraciones que se completan en el lado de la cuenta del transmisor son estas 2 resaltadas en la captura de pantalla a continuación. Todas las demás configuraciones se completan en el lado de la cuenta del receptor. No tiene sentido cambiar ninguna de las otras configuraciones en la cuenta del transmisor, ¡no significará nada!
Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5
Para la Parte 1 de la Guía de configuración/entradas, haga clic aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745851
Lot Size Management
- Total Symbol Copied Volume: Define el volumen total en lotes que el Receptor copiará por símbolo. Por ejemplo, si se introduce 4, se copiarán hasta cuatro lotes de operaciones/órdenes para cada símbolo. El conteo se reinicia cada vez que se cierra una operación de ese símbolo en el transmisor o en el receptor. También puede establecer valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, lo que significa dos lotes para todos los símbolos, tres para GBPUSD y cuatro para USDJPY. Si su Receptor utiliza sufijos de símbolo (por ejemplo, .r), inclúyalos de la siguiente forma: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Volume: El volumen máximo de todas las transacciones que se pueden copiar en la cuenta del receptor cada vez. Por ejemplo, si esta configuración es 2, la cuenta receptora copiará solo una cierta cantidad de transacciones con un tamaño de lote total de 2 lotes. Por lo tanto, si una operación de EURUSD de 1 lote y una operación de GBPUSD de 1 lote se han copiado en la cuenta receptora, el EA no copiará ninguna otra operación porque el tamaño total del lote de las operaciones receptoras copiadas supera el límite de 2 lotes. Esta configuración también se aplica a las órdenes pendientes (si Copiar órdenes pendientes = verdadero) y se restablece cuando se cierran las operaciones copiadas del receptor.
- Minimum Receiver Lot Size: El tamaño de lote mínimo que se copiará en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, el cálculo del receptor da una operación de 0.05 lotes para copiar y esta configuración es 0.10 la operación del receptor se copiará como 0.10 y no como 0.05 lotes. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01 por ejemplo 0.001 o 0.0001 debe establecer aquí esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
- Maximum Receiver Lot Size: El tamaño de lote máximo que se copiará en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, el cálculo del receptor da una operación de 7.25 lotes para copiar y esta configuración es 5 la operación del receptor se copiará como 5 y no como 7.25 lotes.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Esta configuración permite controlar el tamaño mínimo del lote que se copiará en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, tiene una configuración Ignorar tamaño de lote de copia por debajo de=0.5 y una transacción de receptor está a punto de copiarse con un tamaño de lote de 0.2, se ignorará y NO se copiará en absoluto. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01, por ejemplo 0.001 o 0.0001 debe establecer esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Esta configuración permite controlar el tamaño máximo del lote que se copiará en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, tiene una configuración Ignorar copia de tamaño de lote superior a 5 y una operación receptora está a punto de copiarse con un tamaño de lote de 8.2 se ignorará y NO se copiará en absoluto.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Esta configuración permite controlar el tamaño mínimo del lote de las transacciones originales del transmisor que se copiarán en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, coloca Ignorar el tamaño del lote del transmisor por debajo de=0.5 un intercambio de transmisor de 0.2 lotes se ignorará y NO se copiará en absoluto. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01 por ejemplo 0.001 o 0.0001 debe establecer esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Esta configuración permite controlar el tamaño máximo del lote de las transacciones originales del transmisor que se copiarán en la cuenta del receptor. Si, por ejemplo, coloca Ignorar el tamaño del lote del transmisor por encima de=5 un intercambio de transmisor de 8.2 lotes se ignorará y NO se copiará en absoluto.
- Minimum Volume Step: El valor predeterminado es 0.01 y se adapta a la mayoría de los corredores de divisas. En caso de que su bróker utilice un tamaño de lote inferior a 0.01 por ejemplo 0.001 o 0.0001 debe establecer aquí esta configuración de tamaño de lote mínimo para poder copiar transacciones inferiores a 0.01. Esto es necesario para cuentas binarias y específicamente para copiar índices de volatilidad.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Esta configuración le permite determinar cómo se manejan las transacciones y órdenes entre las cuentas del transmisor y del receptor. Tiene las siguientes opciones: Verdadero: Cierra o elimina automáticamente las operaciones de mercado copiadas y las órdenes pendientes en las cuentas receptoras inmediatamente después de que se cierren o eliminen las correspondientes operaciones/órdenes originales en las cuentas transmisoras. Falso: Las operaciones/órdenes del receptor permanecen abiertas o pendientes incluso después de que sus correspondientes operaciones/órdenes del transmisor se cierren o eliminen. Verdadero solo para operaciones de mercado: Las operaciones de mercado de receptor se cerrarán sólo si las posiciones de transmisor correspondientes también son operaciones de mercado en ese momento. Verdadero solo para órdenes pendientes: las órdenes pendientes del receptor se eliminarán solo si las posiciones correspondientes del transmisor también están pendientes de órdenes en ese momento. Verdadero para la misma operación/tipo de orden: cuando se cierra una operación de mercado transmisor, la posición correspondiente en la cuenta del receptor se cerrará si también es una operación de mercado. De manera similar, cuando se elimina una orden pendiente del transmisor, se eliminará la posición del receptor correspondiente si también es una orden pendiente. Sin embargo, si la posición del receptor difiere (por ejemplo, operación de mercado versus orden pendiente), no se verá afectada.
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Closure Delay in Seconds: Retrasa el cierre de cada operación desde el Transmisor al Receptor por un número determinado de segundos. Puede introducir un valor único, como 5, o un rango, como 5,20, para aplicar un retraso aleatorio entre 5 y 20 segundos. Ajuste el parámetro ‘Transmitter Server Offset Hours’ anterior si los brokers del transmisor y receptor operan en diferentes zonas horarias.
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Closure Better Price: Activa o desactiva la opción para cerrar las operaciones del Receptor al mismo, mejor o peor precio que las operaciones del Transmisor, según la configuración en el ajuste siguiente. Advertencia: habilitar esta opción puede provocar que se pierdan cierres si el mercado se mueve rápidamente en la dirección opuesta, dejando la operación del Receptor abierta y sin gestión.
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Closure Better Price Difference in Points: Define cuán mejor debe ser el precio antes de cerrar una operación copiada en el Receptor. Un valor de 0 significa que la operación se cerrará al mismo precio que en el Transmisor o mejor (más alto para una compra, más bajo para una venta). Un valor de 50 cerrará una compra 50 puntos más alta o una venta 50 puntos más baja. Un valor negativo cierra la operación cuando alcanza ese nivel de beneficio en el Receptor; por ejemplo, -50 cerrará una compra 50 puntos más baja y una venta 50 puntos más alta. También puede establecer valores diferentes por símbolo, por ejemplo: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Si su cuenta de receptor usa sufijos de símbolos (por ejemplo, .r), inclúyalos: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Controla si y cómo se reabrirán las operaciones/órdenes del Receptor que se cerraron, siempre que las operaciones/órdenes correspondientes del Transmisor sigan abiertas. Si se establece en False, no se reabrirá nada. En Instantly, la operación/orden del Receptor se reabrirá inmediatamente después de cerrarse. En At Open Price or Better, la operación solo se reabrirá cuando el precio de mercado alcance o supere el precio de apertura del Transmisor, siguiendo la configuración de Better Price. En At a Specific Time, se reabrirá a la hora especificada más abajo, siempre que la operación original del Transmisor siga abierta.
- Reopen Closed Copied Trades Time: Define la hora exacta (en formato HH:MM) en la que se reabrirán las operaciones/órdenes cerradas del Receptor, siempre que las correspondientes del Transmisor sigan abiertas.
- Apply Partial Closure: True/false. Si esta configuración es verdadera, el cierre parcial se aplicará normalmente en las operaciones copiadas del receptor, si es falso, no lo hará.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Activa o desactiva la opción de cerrar la operación/orden original del Transmisor si se cierra la operación/orden correspondiente del Receptor. Importante: este ajuste debe configurarse en el lado del Transmisor del Local Trade Copier EA.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: Verdadero/falso de la opción de usar niveles de stop loss, punto de equilibrio y stop loss virtuales/ocultos para todas las órdenes/operaciones del receptor copiado. Cuando usa niveles virtuales, estos no son visibles para su corredor y el mercado.
- Show Virtual Levels on Chart: Verdadero/falso de la opción para mostrar los niveles virtuales de toma de ganancias y stop loss en el gráfico. Cuando sea cierto, el nivel de toma de ganancias virtual se mostrará en el gráfico con una línea de color lima y el nivel de stop loss virtual se mostrará en el gráfico con una línea de color salmón. Ambas líneas de niveles virtuales también mostrarán valores de ganancias/pérdidas para la operación al pasar el mouse por encima. Aviso: los niveles virtuales se mostrarán solo en el gráfico al que está adjunto el EA, porque un EA no puede dibujar líneas en otro gráfico que no sea el que está adjunto.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Si se selecciona Puntos, el EA aplicará la configuración de TP/SL/BE y SL final en los intercambios de puntos copiados por el receptor. Si se selecciona Money, el EA aplicará la configuración de TP/SL/BE y SL final en las operaciones de dinero copiadas por el receptor.
- Take Profit in Points: El nivel Take Profit en puntos, aplicado en cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false arriba.
- Stop Loss in Points: El nivel de Stop Loss en puntos, aplicado en cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
- Break Even Profit in Points: El nivel de beneficio en puntos, por cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s), en la que el EA moverá el nivel de Stop Loss al Punto de Equilibrio. Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Start in Points: El nivel en puntos que el EA comenzará a rastrear el Stop Loss para cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Stop in Points: La distancia de Trailing Stop Loss en puntos por cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Step in Points: El Paso de Stop Loss de Seguimiento en puntos por cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Take Profit in Money: El nivel de Take Profit en dinero aplicado en cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false arriba.
- Stop Loss in Money: El nivel de Stop Loss en dinero aplicado en cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Stop Loss=false arriba.
- Break Even Profit in Money: El nivel de beneficio en dinero para cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s), en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio. Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Start in Money: El nivel de dinero en el que el EA comenzará a rastrear el Stop Loss para cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Stop in Money: El Trailing Stop Loss en distancia de dinero para cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
- Trailing Step in Money: El paso de Trailing Stop Loss en dinero por cada operación copiada abierta por el EA en la(s) cuenta(s) receptora(s). Esta configuración solo se aplica si Copy Take Profit=false y Copy Stop Loss=false arriba.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Take Profit se puede aplicar en las operaciones copiadas por el receptor en función de la relación riesgo/recompensa de la operación. Para que esta configuración funcione, Copiar Take Profit debe estar deshabilitado, y Take Profit en Puntos y en Dinero debe establecerse en 0. Por ejemplo, si la relación riesgo/recompensa se establece en 2 y el stop loss de la operación copiada del receptor es 100 puntos, el nivel de ganancia del receptor aplicado será de 200 puntos. Si la relación riesgo/recompensa se establece en 0.5 un límite de pérdida de 100 puntos dará como resultado un nivel de ganancia del receptor de 50 puntos.
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Partial Closure Take Profit % 1: El porcentaje de la distancia de toma de ganancias en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si la toma de ganancias es de 100 puntos y se inserta 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de toma de ganancias de 30 puntos.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: El porcentaje del tamaño del lote inicial de operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el % 1 de ganancia de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se inserta 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30% de la misma, por lo tanto 0.30 lotes. El comercio restante de 0.70 lotes seguirá funcionando.
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Partial Closure Take Profit % 2: El porcentaje de la distancia de toma de ganancias en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si la toma de ganancias es de 100 puntos y se inserta 50 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de toma de ganancias de 50 puntos.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: El porcentaje del tamaño del lote inicial de operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el % 2 de ganancia de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se insertan 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30%, por lo tanto, otros 0.30 lotes. El comercio restante de 0.40 lotes seguirá funcionando.
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Partial Closure Take Profit % 3: El porcentaje de la distancia de toma de ganancias en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si la toma de ganancias es de 100 puntos y se inserta 70 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de toma de ganancias de 70 puntos.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: El porcentaje del tamaño del lote inicial de operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el % 3 de ganancia de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se insertan 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30% de la misma, por lo tanto 0.30 lotes adicionales. El comercio restante de 0.10 lotes seguirá funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 1: El porcentaje de la distancia de stop loss en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si el stop loss es de 100 puntos y se inserta 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de stop loss de 30 puntos.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: El porcentaje del tamaño del lote inicial de las operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el nivel % 1 de Stop Loss de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se inserta 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30% de la misma, por lo tanto 0.30 lotes. El comercio restante de 0.70 lotes seguirá funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 2: El porcentaje de la distancia de stop loss en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si el stop loss es de 100 puntos y se inserta 50 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de stop loss de 50 puntos.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: El porcentaje del tamaño del lote inicial de las operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el nivel % 2 de Stop Loss de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se insertan 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30% por lo tanto, otros 0.30 lotes. El comercio restante de 0.40 lotes seguirá funcionando.
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Partial Closure Stop Loss % 3: El porcentaje de la distancia de stop loss en la que el EA cerrará parcialmente todas las operaciones copiadas por el receptor. Por ejemplo, si el stop loss es de 100 puntos y se inserta 70 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente la operación cuando se alcance el nivel de stop loss de 70 puntos.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: El porcentaje del tamaño del lote inicial de operaciones que será parcialmente cerrado por el EA, cuando se alcance el nivel % 3 de Stop Loss de cierre parcial anterior. Por ejemplo, si hay una operación abierta de 1 lote inicial y se insertan 30 en esta configuración, el EA cerrará parcialmente el 30% de la misma, por lo tanto 0.30 lotes adicionales. El comercio restante de 0.10 lotes seguirá funcionando.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Esta configuración permite al usuario especificar el día en el que se cerrarán automáticamente todas las operaciones de mercado copiadas a la cuenta del receptor. Si se selecciona "Todos los días", todas las operaciones de mercado copiadas se cerrarán diariamente a la hora especificada a continuación.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Esta configuración determina la hora del día en que se cerrarán todas las operaciones de mercado copiadas en la cuenta del receptor. La hora debe especificarse en formato 00:00, indicando la hora y los minutos (por ejemplo, 09:30 para las 9:30 a. m., 18:30 para las 6:30 p. m.). Tenga en cuenta que la hora debe ingresarse según la zona horaria del servidor del receptor (MT4/5 >> Ver >> hora de Marketwatch).
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Esta configuración permite al usuario especificar el día en el que todas las órdenes pendientes copiadas en la cuenta del destinatario se eliminarán automáticamente. Si se selecciona "Todos los días", todos los pedidos pendientes copiados se eliminarán diariamente a la hora especificada a continuación.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Esta configuración determina la hora del día en que se eliminarán todas las órdenes pendientes copiadas en la cuenta del destinatario. La hora debe especificarse en formato 00:00, indicando la hora y los minutos (por ejemplo, 09:30 para las 9:30 a. m., 18:30 para las 6:30 p. m.). Tenga en cuenta que la hora debe ingresarse según la zona horaria del servidor del receptor (MT4/5 >> Ver >> hora de Marketwatch).
- Close Copied Trades in Minutes: En esta configuración, puede especificar la cantidad de minutos después de los cuales cada operación de mercado copiada se cerrará automáticamente para los receptores. Por ejemplo, si ingresa 120 en esta configuración, cada operación de mercado copiada se cerrará 2 horas después de haber sido copiada. Tenga en cuenta que esta configuración no se aplica a las órdenes pendientes copiadas.
- Use Basket Take Profit %: Verdadero/Falso de la opción Basket Take Profit %.
- Basket Take Profit %: El nivel Take Profit en % del saldo (los decimales están disponibles) para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinada, en las que el EA cerrará esas posiciones.*
- Use Basket Stop Loss %: Verdadero / Falso de la opción de porcentaje de pérdida de la cesta.
- Basket Stop Loss %: El nivel de Stop Loss en % del saldo (los decimales están disponibles) para todas las transacciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinada, en las que el EA cerrará esas posiciones.*
- Use Basket Break Even %: Verdadero / Falso de la opción de porcentaje de equilibrio de la cesta.
- Basket Break Even %: El nivel de beneficio en % del saldo (los decimales están disponibles) para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinadas, en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss al punto de equilibrio.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Verdadero/Falso de la opción % de Pérdida de Trailing Stop de la Cesta.
- Basket Trailing Start %: El nivel de beneficio en % del saldo (los decimales están disponibles) para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinadas, en las que el EA comenzará a rastrear el nivel de Stop Loss hacia arriba.
- Basket Trailing Stop %: El nivel de Trailing Stop Loss en % del saldo (los decimales están disponibles) para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinada, en las que el EA cerrará esas posiciones si se alcanza.*
- Basket Trailing Step %: El nivel de Trailing Step en % del saldo (los decimales están disponibles), para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinadas, en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss.
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Use Basket Take Profit in Money: Verdadero / falso de la opción Tomar beneficio de la cesta en dinero.
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Basket Take Profit in Money: El nivel Take Profit en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinada, en las que el EA cerrará esas posiciones.*
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Use Basket Stop Loss in Money: Verdadero/falso de la opción Basket Stop Loss in Money.
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Basket Stop Loss in Money: El nivel de Stop Loss en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), para todas las operaciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinada, en las que el EA cerrará esas posiciones.*
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Use Basket Break Even in Money: Verdadero/falso de la opción Basket Break Even in Money.
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Basket Break Even in Money: El nivel de ganancias en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), para todas las transacciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinadas, en las que el EA moverá el nivel de Stop Loss a Break Even.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Verdadero / falso de la opción de pérdida final de cesta en dinero.
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Basket Trailing Start in Money: El nivel de beneficio en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), para todas las transacciones copiadas abiertas por el EA en la cuenta receptora combinadas, en las que el EA comenzará a rastrear el nivel de Stop Loss hacia arriba.
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Basket Trailing Stop in Money: El nivel de Trailing Stop Loss en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), en el que el EA cerrará esas posiciones si se alcanza.*
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Basket Trailing Step in Money: El nivel de Trailing Step en la moneda de la cuenta (los decimales están disponibles), en el que el EA moverá el nivel de Stop Loss.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) Activa o desactiva la función "Basket Take Profit en puntos promedio". Si se establece en true, el Receptor cerrará todas las operaciones/órdenes copiadas cuando el beneficio promedio de todas las operaciones alcance el número de puntos especificado.
- Basket Take Profit in Average Points: Define el beneficio objetivo en puntos promedio (se permiten decimales) para todas las operaciones copiadas combinadas. Cuando el promedio de los resultados de todas las operaciones abiertas alcance este valor, el Receptor cerrará todas las posiciones. Ejemplo: Si tres operaciones están en +40, +70 y -20 puntos, el promedio es (40+70-20)/3=30. El Receptor cerrará todas si "Basket Take Profit en puntos promedio" está configurado en 30.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) Activa o desactiva la función "Basket Stop Loss en puntos promedio". Si se establece en true, el Receptor cerrará todas las operaciones/órdenes copiadas cuando la pérdida promedio de todas las operaciones alcance el número de puntos especificado.
- Basket Stop Loss in Average Points: Define la pérdida máxima permitida en puntos promedio (se permiten decimales) en todas las operaciones copiadas. Ejemplo: Si tres operaciones están en -40, -70 y +20 puntos, el promedio es (40+70-20)/3=30. El Receptor cerrará todas si "Basket Stop Loss en puntos promedio" está configurado en 30.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) Activa o desactiva la función "Basket Break Even en puntos promedio". Si se establece en true, el Receptor moverá el Basket Stop Loss al punto de equilibrio una vez alcanzado el nivel de beneficio especificado.
- Basket Break Even in Average Points: Define el nivel de beneficio en puntos promedio (se permiten decimales) en el que el Receptor moverá el Basket Stop Loss al punto de equilibrio.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) Activa o desactiva la función "Basket Trailing Stop Loss en puntos promedio". Si se establece en true, el Receptor comenzará a seguir el Basket Stop Loss después de alcanzar el nivel de beneficio definido.
- Basket Trailing Start in Average Points: Especifica el umbral de beneficio en puntos promedio (se permiten decimales) a partir del cual el Receptor comenzará a seguir el Basket Stop Loss.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Define el nivel de trailing stop en puntos promedio (se permiten decimales). Si los puntos promedio caen a este nivel durante el seguimiento, el Receptor cerrará todas las operaciones/órdenes copiadas. Ejemplo: Si tres operaciones están en -40, -70 y +20 puntos, el promedio es (40+70-20)/3=30. Si "Basket Trailing Stop" está configurado en 30, el Receptor cerrará todas las posiciones.
- Basket Trailing Step in Average Points: Especifica el tamaño del paso en puntos promedio (se permiten decimales) con el que el Receptor moverá el trailing stop hacia arriba a medida que aumente el beneficio promedio.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: Activa o desactiva la opción de cerrar todas las operaciones copiadas en el receptor y detener la copia en la cuenta receptora cuando se alcance el nivel de “Receiver Account Stop Loss Equity” o “Receiver Account Take Profit Equity”. Si se activa la Protección de Cuenta de Emergencia y desea reanudar la copia, debe cerrar el gráfico donde está adjunto el EA, abrir un nuevo gráfico, volver a adjuntar el EA y configurar nuevamente los ajustes del receptor.
- Receiver Account Stop Loss Equity: El monto de capital de la cuenta receptora bajo la cual el EA iniciará la Protección de cuenta de emergencia descrita anteriormente.
- Receiver Account Take Profit Equity: La cantidad de capital de la cuenta receptora sobre la cual el EA cerrará todas las operaciones abiertas y deshabilitará la copia. Este debe ser un nivel más alto que el capital actual.
- Max Drawdown % from Balance High: En esta configuración, puede establecer el porcentaje de retiro máximo que puede aceptar para su cuenta, que cuando se alcance, el EA cerrará todas las operaciones copiadas del receptor y deshabilitará la copia. El porcentaje máximo de retiro se calcula a partir del nivel de saldo más alto de su cuenta, ya que se adjuntó el EA. Esta configuración de % máximo de reducción del saldo alto funcionará incluso si la configuración anterior de Usar protección de la cuenta es falsa.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Esta configuración le permite elegir si el nivel máximo de retiro diario para su cuenta receptora se calculará en función del saldo o el capital de la cuenta.
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Maximum Daily Drawdown in %: En esta configuración, usted especifica el porcentaje de retiro diario máximo aceptable para su cuenta receptora. Una vez que se alcance este porcentaje, el EA cerrará automáticamente todas las operaciones copiadas en la cuenta del receptor y suspenderá la copia hasta el día siguiente. Este porcentaje se calcula en base al saldo o patrimonio de tu cuenta a las 23:59:59 del día anterior. Si la configuración 'Copiar operaciones actuales' está habilitada, el EA también copiará cualquier operación del transmisor que permanezca abierta y que no se haya copiado previamente a la cuenta del receptor cuando se reanude la copia. Tenga en cuenta que esta configuración permanece activa incluso si la configuración "Usar protección de cuenta" anterior está configurada como falsa. **
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Maximum Daily Drawdown in Money: Esta configuración le permite especificar el monto máximo de retiro diario aceptable para su cuenta receptora. De manera similar a la configuración del porcentaje, cuando se alcanza este monto de retiro, el EA cerrará automáticamente todas las operaciones copiadas en la cuenta del receptor y suspenderá la copia hasta el día siguiente. El monto del retiro se calcula en base al saldo o patrimonio de su cuenta a las 23:59:59 del día anterior. Si la configuración 'Copiar operaciones actuales' está habilitada, el EA también copiará cualquier operación del transmisor que permanezca abierta y que no se haya copiado previamente a la cuenta del receptor cuando se reanude la copia. Tenga en cuenta que esta configuración permanece activa incluso si la configuración "Usar protección de cuenta" anterior está configurada como falsa. **
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Esta configuración le permite elegir si el nivel máximo de ganancia diaria para su cuenta receptora se calculará en función del saldo o el capital de la cuenta.
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Maximum Daily Profit in %: En esta configuración, usted especifica el porcentaje de beneficio diario máximo deseado para su cuenta receptora. Una vez que se alcance este porcentaje, el EA cerrará automáticamente todas las operaciones copiadas en la cuenta del receptor y suspenderá la copia hasta el día siguiente. Este porcentaje se calcula en base al saldo o patrimonio de tu cuenta a las 23:59:59 del día anterior. Si la configuración 'Copiar operaciones actuales' está habilitada, el EA también copiará cualquier operación de transmisor que permanezca abierta y que no se haya copiado previamente a la cuenta del receptor cuando se reanude la copia. Tenga en cuenta que esta configuración permanece activa incluso si la configuración "Usar protección de cuenta" anterior está configurada como falsa. **
- Maximum Daily Profit in Money: Esta configuración le permite especificar la cantidad máxima de ganancia diaria deseada aceptable para su cuenta receptora. De manera similar a la configuración del porcentaje, cuando se alcanza esta cantidad de ganancia, el EA cerrará automáticamente todas las operaciones copiadas en la cuenta del receptor y suspenderá la copia hasta el día siguiente. El monto de la ganancia se calcula en función del saldo o capital de su cuenta a las 23:59:59 del día anterior. Si la configuración 'Copiar operaciones actuales' está habilitada, el EA también copiará cualquier operación de transmisor que permanezca abierta y que no se haya copiado previamente a la cuenta del receptor cuando se reanude la copia. Tenga en cuenta que esta configuración permanece activa incluso si la configuración "Usar protección de cuenta" anterior está configurada como falsa. **
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Esta configuración le permite detener temporalmente la copia de nuevas operaciones a la cuenta del receptor si el retiro actual en la cuenta del transmisor excede un nivel específico. La copia se reanudará una vez que la reducción en la cuenta del transmisor mejore más allá del valor establecido en esta configuración. Por ejemplo, si no se copia si la reducción del transmisor %>=20, el EA dejará de copiar nuevas operaciones a la cuenta del receptor si la reducción actual del transmisor supera el 20 %. La copia se reanudará cuando la reducción del transmisor caiga por debajo del 20%. Es importante tener en cuenta que esta configuración de No copiar si % de reducción del transmisor funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Esta configuración le permite detener temporalmente la copia de nuevas operaciones a la cuenta del receptor si el retiro actual en la cuenta del receptor excede un nivel específico. La copia se reanudará una vez que la reducción en la cuenta del receptor mejore más allá del valor establecido en esta configuración. Por ejemplo, si no se copia si el retiro del receptor %>=20, el EA dejará de copiar nuevas operaciones a la cuenta del receptor si el retiro actual del receptor supera el 20 %. La copia se reanudará cuando la reducción del receptor caiga por debajo del 20 %. Es importante tener en cuenta que esta configuración de No copiar si el porcentaje de retiro del receptor funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Esta configuración permite al usuario copiar las operaciones originales de la cuenta del transmisor a la cuenta del receptor solo cuando la cuenta del transmisor ha experimentado un nivel de reducción específico. Por ejemplo, si Copiar solo si el retiro del transmisor %>=5, la cuenta del receptor comenzará a copiar las operaciones del transmisor solo después de que el retiro en la cuenta del transmisor supere el 5%. Una vez que se alcance este umbral, se copiarán todos los intercambios de transmisores. Si posteriormente la reducción del transmisor cae por debajo del 5%, las nuevas transacciones de transmisores no se copiarán hasta que la reducción del transmisor vuelva a superar el 5%. Es importante tener en cuenta que esta configuración Copiar solo si % de reducción del transmisor funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Esta configuración permite al usuario copiar operaciones para cada símbolo de la cuenta del transmisor a la cuenta del receptor solo cuando la reducción combinada de todas las operaciones del transmisor para ese símbolo específico excede un umbral específico. Por ejemplo, si Copiar solo si % de reducción del transmisor por símbolo>=2, la cuenta del receptor comenzará a copiar las operaciones del transmisor para cada símbolo solo cuando la reducción combinada de todas las operaciones para ese símbolo en la cuenta del transmisor supere el 2%. Una vez que se cumpla esta condición, se copiarán todas las operaciones de transmisor para ese símbolo. Si la reducción combinada de esas operaciones de símbolos en la cuenta del transmisor cae posteriormente por debajo del 2%, las nuevas operaciones de transmisor para ese símbolo no se copiarán hasta que la reducción combinada de esas operaciones de símbolos vuelva a superar el 2%. Es importante tener en cuenta que esta configuración Copiar solo si % de reducción del transmisor por símbolo funcionará incluso si la configuración Usar protección de cuenta anterior es falsa.
Notification Settings
- Send Email Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación en su dirección de correo electrónico por cada nueva operación abierta en la cuenta de operaciones. Esta notificación incluirá el comentario, la fecha y la hora, el símbolo, el precio y los niveles de TP y SL aplicados. Deberá configurar la pestaña Correo electrónico de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de instalación de Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Push Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación automática en su teléfono móvil o tableta por cada nueva operación original o copiada/multiplicada, abierta en la cuenta comercial. Esta notificación automática incluirá el comentario, la fecha y la hora, el símbolo, el precio y los niveles de TP y SL aplicados. Deberá configurar la pestaña Notificaciones de la ventana de terminal MT4/5 >> Herramientas >> Opciones, para que esta opción funcione correctamente. Obtenga más información en la Guía de instalación de Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Daily Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir una notificación diaria a la hora predefinida a continuación con los detalles básicos de su cuenta como fecha y hora, saldo, capital y niveles de margen. Esto lo mantendrá en contacto con su suscripción de señal o cualquier EA con el que esté operando, cualquier operación abierta copiada/multiplicada y sus resultados.
- Send Daily Notification Time: La hora del día en formato 00:00 (los formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 o 0,00 no funcionarán, la hora debe estar en cuatro dígitos con dos puntos entre el formato 00:00), en la que recibirá su correo electrónico y/o notificación automática con los detalles básicos de su cuenta, tal como se describen anteriormente. Se pueden poner varias horas en esta configuración, separadas por comas, si desea recibir muchas notificaciones diarias, por ejemplo: 00:00,12:00,20:00
- Send Emergency Notification: Verdadero/falso de la opción de recibir un correo electrónico de emergencia y/o una notificación automática con los detalles básicos de su cuenta, como fecha y hora, saldo, capital y niveles de margen, cuando su capital cae por debajo del nivel predefinido establecido a continuación.
- Emergency Notification Equity: El nivel de equidad en las unidades monetarias de la cuenta (por ejemplo, 1000 es $1000 si la moneda de su cuenta está en $), bajo el cual el EA le enviará un correo electrónico o una notificación automática con los detalles de su cuenta como se describe anteriormente. Se pueden poner múltiples niveles de equidad en esta configuración, separados por comas, por ejemplo: 6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Si la cuenta del transmisor tiene un prefijo sin puntos delante de todos los instrumentos/pares de uso común, debe colocarlo aquí para copiar operaciones a otros corredores que no usan ese prefijo, sin ningún problema. Por ejemplo, si su corredor tiene un símbolo mEURUSD, debe poner m en este campo. Esta configuración debe completarse solo en la(s) cuenta(s) del Receptor. Si la cuenta del transmisor tiene un prefijo de punto delante de cada símbolo, se mapeará y copiará automáticamente, sin ninguna configuración especial. El mapeo automático de prefijos del transmisor funciona solo para prefijos con un punto antes del símbolo principal, como r.EURUSD y no para prefijos como ecnEURUSD o +EURUSD.
- Suffix of the Transmitter Account: Si la cuenta del transmisor tiene un sufijo sin punto al final de todos los instrumentos/pares de uso común, debe ponerlo aquí para copiar operaciones a otros corredores que no usan ese sufijo, sin ningún problema. Por ejemplo, si su corredor tiene un símbolo EURUSDm, debe poner m en este campo. Esta configuración debe completarse solo en la(s) cuenta(s) del Receptor. Si la cuenta del transmisor tiene un sufijo de punto al final de cada símbolo, se mapeará y copiará automáticamente, sin ninguna configuración especial. El mapeo automático de sufijos del transmisor funciona solo para sufijos con un punto después del símbolo principal, como EURUSD.r y no para sufijos como EURUSDecn o EURUSD+.
- Prefix of the Receiver Account: Si la cuenta receptora tiene un prefijo delante de todos los instrumentos/pares de uso común, debe ponerlo aquí para poder copiar operaciones de otros corredores que no usan ese prefijo, sin ningún problema. Por ejemplo, si su corredor tiene un símbolo mEURUSD, debe poner m en este campo. Esta configuración debe completarse solo en la(s) cuenta(s) del Receptor.
- Suffix of the Receiver Account: Si la cuenta del receptor tiene un sufijo al final de todos los instrumentos/pares de uso común, debe ponerlo aquí para poder copiar operaciones de otros corredores que no usan ese sufijo, sin ningún problema. Por ejemplo, si su corredor tiene un símbolo EURUSD.r, debe poner .r en este campo. Esta configuración debe completarse solo en la(s) cuenta(s) del Receptor.
- Special Symbol 1-30: Si su cuenta del Transmisor, por ejemplo, usa el símbolo US500 para el índice S&P del mercado de valores de EE. UU. y su cuenta del Receptor usa el símbolo SPX500 para el mismo índice, debe poner US500, SPX500 en este campo para copiar de la cuenta del Transmisor al Receptor Sin ningún problema. Recuerde que debe escribir los símbolos del transmisor y del receptor, exactamente como están escritos en la ventana MT4/5 >> Ver >> Marketwatch, las letras minúsculas o mayúsculas son muy importantes, por ejemplo si el símbolo es SPX500 y escribe spx500 será no trabajo. Puede configurar 30 símbolos especiales de la misma manera que se describe arriba. Esta configuración debe completarse solo en la(s) cuenta(s) del Receptor.
* Estas configuraciones / opciones se calculan como equidad sobre saldo, tomando permutas y comisiones en cuenta.
** Para anular esta protección, elimine las variables globales del terminal receptor desde MT4/5 → Herramientas → Variables globales → Ctrl + A → Eliminar, luego reinicie los terminales transmisor y receptor y vuelva a configurar la copia. Importante: no realice esta acción mientras haya operaciones copiadas abiertas, ya que quedarán sin gestión.
Para la Parte 1 de la Guía de configuración/entradas, haga clic aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745851
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