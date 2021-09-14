Local Trade Copier EA MT4/5 Guía de Instalación y Usuario





✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/es/market/product/68950



✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/es/market/product/68951





Sugerencia: puede descargar y probar la versión de demostración de Local Trade Copier EA MT4 en su cuenta de demostración: aquí

Sugerencia: puede descargar y probar la versión de demostración de Local Trade Copier EA MT5 en su cuenta de demostración: aquí





Pegue el archivo de demostración gratuito descargado en su MT5 >> Archivo >> Abrir carpeta de datos >> MQL5 >> carpeta Expertos y reinicie su terminal.

La versión de demostración gratuita es completamente funcional durante un período de 4 horas seguidas, únicamente en cuentas de demostración. Para restablecer el período de prueba, vaya a MT5 >> Herramientas >> Variables Globales >> Control + A >> Eliminar. Realice esta acción únicamente en una cuenta de demostración que no sea crítica y absténgase de hacerlo en una cuenta de empresa de desafío.









Lea atentamente esta guía de instalación antes de utilizar su Local Trade Copier EA MT4/5. La mayoría de sus preguntas y problemas se responderán en esta guía, pero si aún necesita ayuda, siempre estaré feliz de poder ayudarlo. Página de perfil: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 Correo electrónico: info@juvenille-emperor.com







Importante !!!

Debe instalar su Local Trade Copier EA MT4/5 a través de su cuenta MQL5 siguiendo las instrucciones a continuación para todos los terminales MT4/5 en los que desee utilizarlo. Copiar/pegar archivos ex4/5 no funcionará para compras en MQL5.com Market. Descargue el terminal MT4/5 personalizado del sitio web de su bróker y utilícelo para iniciar sesión en su cuenta comercial. No utilice el terminal MT4/5 de otro corredor para iniciar sesión en su cuenta comercial, ¡puede afectar la copia! No inicie sesión en otra cuenta comercial en su terminal MT4/5 cuando Local Trade Copier EA MT4/5 esté funcionando, ¡dejará de copiar! No utilice la contraseña de inversor para iniciar sesión en la cuenta del receptor, no podrá copiarla. Si su cuenta de transmisor o receptor tiene un sufijo después de cada símbolo (por ejemplo, EURUSD.r), póngalo en: Sufijo de la cuenta del transmisor o en Sufijo de la cuenta del receptor, configurando (por ejemplo, .r) en la configuración de la cuenta del receptor.





Guía de Resolución de Problemas de Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561









Cómo Instalar y Configurar Local Trade Copier EA MT4/5 por Primera Vez





Primero debe instalar su Local Trade Copier EA MT4/5 en todos los terminales MT4/5 que desee utilizar como transmisor y receptor, siguiendo la guía de instalación completa a continuación, después del paso 6. Recuerda que debes instalar tu Local Trade Copier EA MT4/5 a través de tu cuenta MQL5 en todos los terminales MT4/5 en los que quieras utilizarlo. Copiar/pegar archivos ex4/5 no funcionará para compras en MQL5.com Market.





También tenga en cuenta que necesitará instalar 2 terminales, uno para la cuenta del transmisor y otro para el receptor. Se recomienda encarecidamente descargar el terminal MT4/5 personalizado del sitio web de su bróker y utilizarlo para iniciar sesión en su cuenta de operaciones. ¡Si usa la terminal MT4/5 de otro corredor, puede causar confusión de símbolos y otros problemas! Si no sabe cómo instalar una segunda terminal MT4/5 del mismo corredor en su computadora o VPS, mire atentamente la foto gif a continuación. Debe seleccionar una carpeta de destino diferente al instalar su terminal MT4/5.









Luego deberá realizar la configuración entre los terminales del transmisor y el receptor, viendo el video de configuración rápida a continuación. Si alguno de sus corredores tiene algún sufijo después de sus símbolos, como EURUSD.r o EURUSD+ mire la segunda parte del video, después de 1:30 que muestra una configuración con sufijos. Si, por ejemplo, su cuenta de transmisor tiene un símbolo EURUSD.r y su cuenta de receptor tiene un símbolo EURUSD+ debe configurar la cuenta del receptor: Suffix of the Transmitter Account: .r Suffix of the Receiver Account: +









Si está copiando algún índice u otro instrumento que tiene un símbolo diferente en los corredores transmisor y receptor, deberá usar la configuración de símbolo especial. Si, por ejemplo, el símbolo de su transmisor es US500 y el símbolo de su receptor es SPX500, debe ingresar la configuración de la cuenta del receptor: Special Symbol 1: US500, SPX500





















Si no puede copiar, consulte la pestaña Expertos de su terminal receptora para ver si hay mensajes o errores. Si ve un mensaje de "no hay suficiente dinero", significa que su cuenta receptora no tiene suficiente margen libre para copiar esta operación específica. Agregue dinero en su cuenta receptora o reduzca el tamaño del lote deseado.

Si ve el mensaje "el comercio está deshabilitado", significa que el comercio no está habilitado en su cuenta comercial en general y debe comunicarse con su corredor y pedirle que habilite el comercio en su cuenta comercial.

Si ve un mensaje de "error desconocido", significa que su corredor no permite el comercio automatizado o el uso de asesores expertos en su cuenta comercial. Esto suele suceder con algunas empresas de utilería.



Si tiene algún problema, comuníquese conmigo para conectarse a través de Anydesk y ayudarlo con su configuración. También puede contactarme a través de mi perfil de MQL5.com: https://www.mql5.com/es/users/eleanna74 Para obtener la guía de instalación completa, lea más a continuación.









Guía de Instalación Completa de Local Trade Copier EA MT4/5







Para comprar Local Trade Copier EA MT4/5 en MQL5.com Market, necesita tener una cuenta comunitaria MQL5. Si no tiene uno, puede registrarse aquí: https://www.mql5.com/en/auth_register

1. Primero asegúrese de tener los fondos necesarios para su compra en su cuenta MQL5, siempre es más fácil pagar con su saldo MQL5, que usar una tarjeta de crédito durante el procedimiento de compra.





2. Busque Local Trade Copier EA MT4/5 en el sitio web MQL5.com y abra la página de su producto.





3. Haga clic en el botón Comprar o Alquilar para continuar con su compra.





















4. Elija el método de pago y haga clic en el botón verde Siguiente para continuar con su pago.





















5. Una vez completado el pago, deberá abrir su terminal MT4/5 para descargar e instalar su Local Trade Copier EA MT4/5.





6. Cuando abra su terminal MT4/5, debe asegurarse de haber iniciado sesión en su cuenta MQL5 con el inicio de sesión de su cuenta MQL5 y NO con su correo electrónico, facebook o cualquier otro. Por ejemplo, mi inicio de sesión es la última parte de la URL de mi perfil, en mi caso: eleanna74, la última parte de: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74





7. Por lo tanto, abra la pestaña MT4/5 >> Herramientas >> Opciones >> Comunidad y asegúrese de haber iniciado sesión con su cuenta MQL5.





















8. Luego baje en la ventana de la Terminal MT4 y haga clic en la pestaña Mercado. En el lado izquierdo de la pestaña Mercado, haga clic en la opción Comprado y luego haga clic en el botón azul Instalar en el lado derecho del producto que acaba de comprar. O para MT5, vaya a la ventana Navegador y haga clic en la carpeta Mercado y luego en Compras. Luego se abre la ventana Compras a la derecha con todas sus compras y puede hacer clic en el botón Instalar a la derecha para el producto que acaba de comprar.

Aviso: Deberá repetir este procedimiento de instalación del producto en todos los terminales que desee utilizar con su Local Trade Copier EA MT4/5. Así que repita los últimos Pasos 6-8 para tener su Local Trade Copier EA MT4/5 disponible y lista para trabajar en todos los terminales que usará para copiar.

























9. Después de instalar su Local Trade Copier EA MT4/5, es posible que desee configurar el correo electrónico y las notificaciones automáticas de su terminal MT4/5, para recibir correos electrónicos y/o notificaciones automáticas sobre sus operaciones copiadas / multiplicadas abiertas por Local Trade. Copiadora EA MT4/5 y/o notificaciones diarias sobre los detalles básicos de su cuenta comercial, como saldo, capital y niveles de margen. También podrá recibir notificaciones de emergencia si el valor de su cuenta cae por debajo del valor de notificación de emergencia que cae por debajo de su nivel predefinido.





10. Entonces, abre MT4/5 >> Herramientas >> Opciones >> pestaña Correo electrónico y completa los detalles necesarios para su correo electrónico y servidor, para recibir sus notificaciones por correo electrónico. A continuación, se muestra un ejemplo de los detalles que se requieren y una lista de los proveedores de correo electrónico más populares y su configuración SMTP.

● En el campo del servidor SMTP, debe ingresar la dirección SMTP de su proveedor de correo electrónico. Puede ver la mayoría de los proveedores populares a continuación.

● En el campo de inicio de sesión SMTP, debe ingresar su correo electrónico completo, por ejemplo: johnsmith@gmail.com

● En el campo de contraseña SMTP, debe ingresar la contraseña de su correo electrónico.

● En los campos De y Para, debe ingresar su nombre completo con una coma y luego su correo electrónico nuevamente, por ejemplo: John Smith, johnsmith@gmail.com

Lista de servidores de correo SMTP: https://domar.com/pages/smtp_pop3_server





Gmail: smtp.gmail.com:465

Outlook-Hotmail: smtp-mail.outlook.com:587

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com:465

iCloud: smtp.mail.me.com:587

Mail.com: smtp.mail.com:465

Mail.ru: smtp.mail.ru:25

Zoho: smtp.zoho.com:465

Gmx.com: smtp.gmx.com:465





Solución de problemas: Restaurar alertas por correo electrónico (MT4/MT5)

Fase 1: Crear una contraseña de aplicación

Activar verificación en 2 pasos: Inicie sesión en la seguridad de su correo. Asegúrese de que la Verificación en 2 pasos esté ACTIVADA. Generar contraseña de aplicación: Busque "Contraseñas de aplicaciones" en la configuración de su cuenta. Nombre la aplicación: Seleccione "Otra" y escriba MetaTrader. Guarde el código: Haga clic en "Crear". Aparecerá un código de 16 caracteres. Copie este código exactamente. Esta es su nueva contraseña de correo para MetaTrader.

Fase 2: Configurar MetaTrader

Abrir Opciones: En MT4/5, vaya a Herramientas > Opciones (o presione Ctrl+O). Pestaña Correo: Haga clic en la pestaña Correo Electrónico y marque la casilla Habilitar. Detalles del servidor: Servidor SMTP: smtp.gmail.com:587

Login SMTP: Su dirección de correo completa.

Contraseña SMTP: Pegue el código de 16 caracteres generado en la Fase 1.

Fase 3: Prueba de conexión

Haga clic en el botón Prueba. En la pestaña Registro (Journal) del Terminal verá: Email: 'Test message' has been sent .





















11. Para configurar sus notificaciones automáticas, abra la pestaña MT4/5 >> Herramientas >> Opciones >> Notificaciones y complete el número de identificación MQL5 de su dispositivo móvil o tableta, para recibir sus notificaciones automáticas en esos dispositivos. Puede encontrar estos códigos de identificación MQL5 en su aplicación móvil MT4/5, si hace clic en Configuración >> Mensajes.

También puede encontrar sus ID de MQL5 en el perfil de su cuenta MQL5 >> configuración >> seguridad.

















Si elige recibir notificaciones automáticas de transacciones desde la configuración de Local Trade Copier EA MT4/5, no debe marcar la opción Notificar transacciones comerciales porque, si lo hace, recibirá las notificaciones de sus transacciones dos veces.





















12. Una vez que haya terminado de configurar los detalles de su notificación, es posible que desee poner en funcionamiento su Local Trade Copier EA MT4/5. Por lo tanto, abra cualquier terminal MT4/5 y cualquier gráfico de cualquier símbolo en cualquier período de tiempo y luego, desde el lado izquierdo de su terminal MT4/5, en la ventana del Navegador, busque su Asesor Experto comprado dentro de las opciones del Mercado y arrástrelo al gráfico (o haga doble clic en él).





















13. Se abrirá la ventana de configuración del Asesor Experto. En el terminal MT4, haga clic en la opción Permitir operaciones en vivo y Permitir modificación de la configuración de Señales en la pestaña Común y haga clic en Aceptar. En el terminal MT5, marque las opciones Permitir modificación de la configuración de Señales y Permitir negociación Algo y haga clic en Aceptar.

























14. Si va a utilizar la opción Autocopiadora para multiplicar el tamaño del lote de las operaciones de su suscripción de señal en la misma cuenta de operaciones, haga clic en la pestaña Entradas del EA de la Copiadora comercial local y, en la primera configuración del Modo de cuenta, elija: Autocopiadora.





















15. Si no desea multiplicar las operaciones de su suscripción de señal, pero simplemente desea copiar sus operaciones de una o más cuentas de operaciones a una o más cuentas de operaciones suyas entre terminales MT4/5 locales (en la misma computadora con Windows o Windows VPS), simplemente elija la función de Transmisor o Receptor para la cuenta comercial en la que ha cargado la Copiadora comercial local EA MT4/5, en el campo Modo de cuenta.

Si la cuenta comercial en la que ha cargado el EA es la cuenta del transmisor, no necesita ingresar nada en el campo Número de cuenta del transmisor, pero si esta es la cuenta del receptor, debe completar el número de cuenta del transmisor en ese campo. Si las cuentas del transmisor son más de una, debe poner su número en ese campo de la configuración de la cuenta del receptor, separados por comas. Por ejemplo, si su cuenta de receptor recibirá / copiará operaciones de 2 cuentas de transmisor, debe poner sus números de cuenta, separados por una coma: 123456,654321

Por lo tanto, debe conectar y configurar el EA Local Trade Copier en todos y cada uno de los terminales MT4/5 desde los que desea copiar transacciones, configurando en cada terminal el papel que desempeñará el Local Trade Copier EA, ya sea un transmisor o un receptor.





16. En la sección Gestión del tamaño del lote, usted elige la forma en que sus operaciones copiadas se copiarán en su cuenta de receptor.





















Si se selecciona Ninguno, el EA no copiará ninguna transacción del transmisor. Si se selecciona Mismo tamaño de lote, el EA copiará las operaciones del receptor con el mismo tamaño de lote que las operaciones del transmisor original. Si se selecciona Lote fijo, el EA copiará las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote fijo según la configuración de Tamaño de lote fijo a continuación. Si se selecciona el Multiplicador, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador para copiar las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor. Si se selecciona Multiplicador por saldo, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por saldo para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el saldo de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por saldo es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000). Si se selecciona Multiplicador por capital, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por capital para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el capital de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por capital es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000). Si se selecciona Proporcional por saldo, el EA copiará las transacciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la(s) cuenta(s) del receptor solamente. Por ejemplo, si el saldo del transmisor es de $2000 y el saldo del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor. Si se selecciona Proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) receptora(s) con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta(s) receptora solamente. Por ejemplo, si el capital del transmisor es de $2000 y el capital del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor. Si se selecciona Proporcional por margen libre, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al margen libre de la(s) cuenta(s) del receptor únicamente. Por ejemplo, si el margen libre del transmisor es de $2000 y el margen libre del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de 0.20 lotes en la cuenta del receptor. Si se selecciona el Multiplicador proporcional por saldo, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por saldo que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por saldo es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por saldo=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60). Si se selecciona el Multiplicador proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por equidad que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por equidad es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por equidad=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).

Si se selecciona Riesgo por operación en % del saldo, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje definido por el usuario del saldo de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcance SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado. Si se selecciona Riesgo por operación en % de equidad, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje definido por el usuario de la equidad de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcanza SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado. Si se selecciona Riesgo por operación en % de margen libre, cada operación copiada del receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje de margen libre de la cuenta definido por el usuario en la configuración a continuación, cuando se alcance SL. Este tipo de tamaño de lote se puede utilizar solo para operaciones copiadas del receptor a las que se les ha aplicado un límite de pérdidas. Aviso: Si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación copiada del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado. Si se selecciona Riesgo por operación en dinero, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el monto definido por el usuario en la moneda de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcanza SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado. Si se selecciona Tamaño de lote por 1000 de Saldo, el EA utilizará la configuración de Tamaño de lote por 1000 de Saldo a continuación para calcular el tamaño de lote de las operaciones copiadas del receptor, en función del saldo de la cuenta del receptor. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de Saldo=0.03 y el saldo de la cuenta del receptor es $10000, el tamaño del lote de todas las transacciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes. Si se selecciona Tamaño de lote por 1000 de Equidad, el EA utilizará la configuración de Tamaño de lote por 1000 de Equidad a continuación, para calcular el tamaño de lote de las transacciones copiadas del receptor, en función de la equidad de la cuenta del receptor. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de equidad=0.03 y la equidad de la cuenta del receptor es $10000, el tamaño del lote de todas las operaciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes. Finalmente, si se selecciona Specific Lot Size Sequence, el Local Trade Copier EA MT4/5© aplicará los tamaños de lote predefinidos de dicha configuración a todas las operaciones copiadas en el receptor, incluidas las órdenes de mercado y pendientes.











17. Si deja el resto de las configuraciones como están, sus operaciones copiadas abiertas por Local Trade Copier EA MT4/5 en la(s) cuenta(s) del receptor, se cerrarán instantáneamente cuando se cierren las operaciones de la(s) cuenta(s) del transmisor original. Para obtener más detalles sobre las entradas/configuraciones del EA, lea el archivo de entradas con atención: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745851





18. Luego, si desea agregar la máxima protección para su(s) cuenta(s) receptora(s), vaya a la sección Manejo comercial de emergencia y establezca Usar protección de cuenta de emergencia en verdadero e ingrese debajo del nivel de capital de su cuenta, que le gustaría que el Local Trade Copier EA MT4/5 para cerrar todas las operaciones abiertas y deshabilitar la copia en la cuenta del receptor, con el fin de salvar su cuenta de operaciones de más pérdidas. Cuando termine con este parámetro, ajuste cualquier otra configuración que desee y haga clic en Aceptar.





















19. Después de cerrar la ventana del Asesor Experto, verá que hay una cara triste (o un letrero rojo en MT5) en la parte superior derecha de su gráfico. Eso significa que su EA aún no se comercializa. Debe hacer clic en el botón Auto (Algo) Trading e instantáneamente la cara triste sonreirá (el letrero rojo se volverá verde en MT5). Ahora su Local Trade Copier EA MT4/5 está funcionando y puede ver las operaciones de la(s) cuenta (s) del transmisor que se copian en la(s) cuenta(s) del receptor, de acuerdo con su configuración y requisitos.



































¡Importante! Las únicas 2 configuraciones que se completan en el lado de la cuenta del transmisor son estas 2 resaltadas en la captura de pantalla a continuación. Todas las demás configuraciones se completan en el lado de la cuenta del receptor.













✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/es/market/product/68950



✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/es/market/product/68951





Sugerencia: puede descargar y probar la versión de demostración de Local Trade Copier EA MT4 en su cuenta de demostración: aquí

Sugerencia: puede descargar y probar la versión de demostración de Local Trade Copier EA MT5 en su cuenta de demostración: aquí





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