Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5 - Parte 1

Si se selecciona Ninguno, el EA no copiará ninguna transacción del transmisor.

Si se selecciona Mismo tamaño de lote, el EA copiará las operaciones del receptor con el mismo tamaño de lote que las operaciones del transmisor original.

Si se selecciona Lote fijo, el EA copiará las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote fijo según la configuración de Tamaño de lote fijo a continuación.

Si se selecciona el Multiplicador, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador para copiar las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor.

Si se selecciona Multiplicador por saldo, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por saldo para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el saldo de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por saldo es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).

Si se selecciona Multiplicador por capital, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por capital para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el capital de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por capital es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).

Si se selecciona Proporcional por saldo, el EA copiará las transacciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la(s) cuenta(s) del receptor solamente. Por ejemplo, si el saldo del transmisor es de $2000 y el saldo del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor.

Si se selecciona Proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) receptora(s) con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta(s) receptora solamente. Por ejemplo, si el capital del transmisor es de $2000 y el capital del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor.

Si se selecciona Proporcional por margen libre, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al margen libre de la(s) cuenta(s) del receptor únicamente. Por ejemplo, si el margen libre del transmisor es de $2000 y el margen libre del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de 0.20 lotes en la cuenta del receptor.

Si se selecciona el Multiplicador proporcional por saldo, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por saldo que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por saldo es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por saldo=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).

Si se selecciona el Multiplicador proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por equidad que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por equidad es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por equidad=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).