Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5 - Parte 1

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Sugerencia: puede descargar y probar la versión de demostración de Local Trade Copier EA MT4 en su cuenta de demostración: aquí
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Pegue el archivo de demostración gratuito descargado en su MT5 >> Archivo >> Abrir carpeta de datos >> MQL5 >> carpeta Expertos y reinicie su terminal. La versión de demostración gratuita es completamente funcional durante un período de 4 horas seguidas, únicamente en cuentas de demostración. Para restablecer el período de prueba, vaya a MT5 >> Herramientas >> Variables Globales >> Control + A >> Eliminar. Realice esta acción únicamente en una cuenta de demostración que no sea crítica y absténgase de hacerlo en una cuenta de empresa de desafío.
Importante !!!
- Debe instalar su Local Trade Copier EA MT4/5 a través de su cuenta MQL5 siguiendo las instrucciones a continuación para todos los terminales MT4/5 en los que desee utilizarlo. Copiar/pegar archivos ex4/5 no funcionará para compras en MQL5.com Market.
- Descargue el terminal MT4/5 personalizado del sitio web de su bróker y utilícelo para iniciar sesión en su cuenta comercial. No utilice el terminal MT4/5 de otro corredor para iniciar sesión en su cuenta comercial, ¡puede afectar la copia!
- No inicie sesión en otra cuenta comercial en su terminal MT4/5 cuando Local Trade Copier EA MT4/5 esté funcionando, ¡dejará de copiar!
- No utilice la contraseña de inversor para iniciar sesión en la cuenta del receptor, no podrá copiarla.
- Si su cuenta de transmisor o receptor tiene un sufijo después de cada símbolo (por ejemplo, EURUSD.r), póngalo en: Sufijo de la cuenta del transmisor o en Sufijo de la cuenta del receptor, configurando (por ejemplo, .r) en la configuración de la cuenta del receptor.
Guía de Resolución de Problemas de Local Trade Copier EA MT4/5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Video de Configuración Rápida de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5:
¡Importante! Las únicas 2 configuraciones que se completan en el lado de la cuenta del transmisor son estas 2 resaltadas en la captura de pantalla a continuación. Todas las demás configuraciones se completan en el lado de la cuenta del receptor.
Guía de Ajustes/Entradas de Copiadora de Comercio Local EA MT4/5
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Cuando se selecciona Transmisor, el EA utilizará esta cuenta como transmisor (cuenta maestra) para transmitir operaciones a otras cuentas. Si se selecciona Receptor, el EA recibirá/copiará transacciones de una o más cuentas de Transmisor. Si se selecciona Self Copier, el EA copiará/multiplicará las operaciones abiertas por cualquier asesor experto o entradas manuales en la misma cuenta comercial.
- Transmitter Account Number: Si se selecciona Receptor arriba, aquí debe escribir el número de cuenta de la cuenta del Transmisor. Si las cuentas del transmisor son más de una, debe escribir sus números de cuenta separados por comas, por ejemplo: 123456,654321 (Esta configuración tiene un significado solo para el modo de cuenta del receptor).
- Transmitter Comment: Este ajuste define el comentario que aparecerá en las operaciones copiadas en la cuenta receptora y debe configurarse únicamente en el lado del transmisor. Puede dejarlo vacío para no añadir ningún comentario, introducir su propio texto personalizado o usar símbolos especiales para incluir información específica de la operación. Use # para copiar el comentario de la operación original, @ para incluir el número de ticket de la operación original, % para incluir el número mágico y & para incluir el número de cuenta del transmisor. Estos símbolos pueden combinarse (#,@,%,&) para incluir varios detalles en el comentario de la operación en la cuenta receptora.
- Receiver Comment: Este ajuste controla el comentario que se imprimirá en cada operación copiada por la cuenta receptora. Si se deja vacío, el receptor mostrará el comentario enviado desde la configuración de Transmitter Comment anterior. Si se rellena este campo, reemplazará completamente el comentario del transmisor. Este ajuste debe configurarse solo en el lado del receptor.
General Settings
- Magic Number: El número mágico que el EA aplica a todas sus propias operaciones abiertas, con fines de gestión. ¡No ponga 0 en esta configuración!
- Magic Numbers to Copy: Esta configuración especifica los números mágicos de las operaciones del transmisor que copiará el EA. Los números mágicos deben estar separados por comas. Por ejemplo, ingresar 3245,0 le indicará al EA que copie las operaciones con el número mágico 3245 y las operaciones manuales (que normalmente tienen un número mágico de 0 de forma predeterminada). Si incluye un número mágico entre paréntesis, como (14), el EA copiará todas las variaciones de números mágicos que incluyan esta parte. Por ejemplo, al ingresar 3245,(14),0 se copiarán las operaciones con el número mágico 3245, cualquier operación que contenga '14' en su número mágico (como 214 o 3146) y las operaciones manuales. Además, para copiar un rango de números mágicos, utilice el formato "primero-último". Por ejemplo, 3245,100-200,0 copiará operaciones con el número mágico 3245, operaciones con números mágicos que van de 100 a 200 y operaciones manuales.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: El número máximo de números mágicos que se pueden copiar al mismo tiempo (simultáneamente) a las cuentas receptoras.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Esto representa la cantidad máxima de números mágicos diferentes que pueden estar presentes en la cuenta del receptor, incluidas las operaciones iniciadas por otros EA o las operaciones manuales. Esta configuración es útil cuando tiene varios receptores en diferentes gráficos en la cuenta del receptor, cada uno con diferentes números mágicos, pero solo desea copiar un número específico de ellos simultáneamente.
- Magic Numbers Not to Copy: Esta configuración especifica los números mágicos de las operaciones del transmisor que el EA no copiará. Los números mágicos deben estar separados por comas. Por ejemplo, ingresar 3245,0 le indicará al EA que no copie las operaciones con el número mágico 3245 ni las operaciones manuales (que normalmente tienen un número mágico de 0 de forma predeterminada). Si incluye un número mágico entre paréntesis, como (14), el EA no copiará todas las variaciones de números mágicos que incluyan esta parte. Por ejemplo, ingresar 3245,(14),0 no copiará las operaciones con el número mágico 3245, ninguna operación que contenga '14' en su número mágico (como 214 o 3146) ni las operaciones manuales. Además, para excluir la copia de un rango de números mágicos, utilice el formato "primero-último". Por ejemplo, 3245,100-200,0 no copiará operaciones con el número mágico 3245, operaciones con números mágicos que van de 100 a 200 ni operaciones manuales.
- Symbols to Copy: Los símbolos del receptor separados por comas, que el EA solo copiará en la cuenta del receptor. Por ejemplo, si coloca EURUSD,GBPUSD, el EA solo copiará las operaciones de EURUSD y GBPUSD. Si los símbolos de la cuenta del receptor tienen sufijos, como '.r', estos sufijos deben incluirse en esta configuración, así: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: La cantidad máxima de símbolos que se pueden copiar al mismo tiempo (simultáneamente) a las cuentas del receptor.
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Maximum Receiver Account Symbols: Esto representa la cantidad máxima de símbolos diferentes que pueden estar presentes en la cuenta del receptor, incluidas las operaciones iniciadas por otros EA o las operaciones manuales. Esta configuración es útil cuando tiene varios receptores en diferentes gráficos en la cuenta del receptor, cada uno de los cuales copia diferentes símbolos, pero solo desea copiar un número específico de ellos simultáneamente.
- Symbols Not to Copy: Los símbolos del receptor separados por comas, que el EA no copiará en la cuenta del receptor. Por ejemplo, si coloca EURUSD,GBPUSD, el EA no copiará las operaciones de EURUSD y GBPUSD. Si los símbolos de la cuenta del receptor tienen sufijos, como '.r', estos sufijos deben incluirse en esta configuración, así: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Esta configuración especifica los comentarios de las operaciones del transmisor original que el EA copiará a la cuenta del receptor. Los comentarios deben estar separados por comas. Por ejemplo, ingresar Experto 1, Experto 2 le indicará al EA que copie las operaciones de transmisor originales solo si el comentario es Experto 1 o Experto 2. Si incluye un comentario entre paréntesis, como (Experto), el EA copiará todas las variaciones de comentarios que incluyen esta parte. Por ejemplo, al ingresar Maestro, (Experto) se copiarán las operaciones con el comentario Maestro y cualquier operación que contenga la parte "Experto" en su comentario (como Experto 12, Experto 20, Experto 35, etc.).
- Comments Not to Copy: Esta configuración especifica los comentarios de las operaciones del transmisor original que el EA no copiará a la cuenta del receptor. Los comentarios deben estar separados por comas. Por ejemplo, ingresar Experto 1, Experto 2 le indicará al EA que no copie las operaciones del transmisor original si el comentario es Experto 1 o Experto 2. Si incluye un comentario entre paréntesis, como (Experto), el EA no copiará todas las variaciones. de comentarios que incluyen esta parte. Por ejemplo, al ingresar Maestro, (Experto) no se copiarán las operaciones con el comentario Maestro ni ninguna operación que contenga la parte "Experto" en su comentario (como Experto 12, Experto 20, Experto 35, etc.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: La configuración de tiempo de copia predeterminada de 00:00:00-23:59:59 se copiará durante todo el día. Esta configuración le permite excluir horas específicas. Por ejemplo, si desea pausar la copia 1 hora antes y 1 hora después de las 15:30, puede establecer esta configuración 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 y eso De esta forma, el EA copiará hasta las 14:30, luego pausará la copia hasta las 16:30 y volverá a copiar normalmente desde las 16:30 hasta la medianoche. Se pueden insertar varias cadenas de tiempo de este tipo. Si no desea copiar nada en un día específico, simplemente deje la configuración vacía. Si configura Copiar operaciones actuales = falso a continuación, las operaciones que se abrieron en el lado del transmisor fuera del horario de copia no se copiarán a la cuenta del receptor cuando se reanude la copia.
- Transmitter Server Offset Hours: Utilice esta configuración cuando sus corredores transmisores y receptores tengan diferentes tiempos de servidor de Marketwatch y desee utilizar las configuraciones 'Copiar operaciones actuales', 'Copiar nuevas operaciones', 'Copiar vencimiento en segundos' y 'Copiar retraso en segundos' en el receptor. cuenta. Esta configuración determina la diferencia horaria entre la hora MT4/5 >> Ver >> Marketwatch del transmisor y la hora MT4/5 >> Ver >> Marketwatch del receptor. Por ejemplo, si la hora del servidor Marketwatch del transmisor es 11:30:00 y la hora del servidor Marketwatch del receptor es 14:30:00, debe ingresar -3 en esta configuración. Por el contrario, si la hora del servidor Marketwatch del transmisor es las 14:30:00 y la hora del servidor Marketwatch del receptor es las 11:30:00, debe ingresar +3. Recuerde completar esta configuración en la configuración del EA del receptor.
- Copy Long Trades: Verdadero/falso para copiar transacciones de transmisor largas/de compra.
- Copy Short Trades: Verdadero/falso para copiar transacciones de transmisores cortos/de venta.
- Copy Current Trades: Verdadero/falso para copiar intercambios de transmisores actuales/ya abiertos. Recuerde configurar esto en "falso" si no desea copiar sus transacciones/órdenes de transmisor existentes al lado del receptor durante la configuración inicial de transmisor a receptor. Ajuste la configuración anterior de 'Transmitter Server Offset Hours' en consecuencia si ha puesto 'falso' en esta configuración y sus agentes de transmisión y recepción operan en diferentes zonas horarias.
- Copy New Trades: Verdadero / falso para copiar nuevos oficios de transmisor. Ajuste la configuración anterior de 'Transmitter Server Offset Hours' en consecuencia si ha puesto 'falso' en esta configuración y sus agentes de transmisión y recepción operan en diferentes zonas horarias.
- Copy Take Profit: Verdadero/falso para copiar el nivel Take Profit de las transacciones del transmisor en las del receptor.
- Take Profit Multiplier: Esta configuración le permite aumentar o disminuir los niveles de TP copiados de las transacciones del transmisor. Este multiplicador es 1 por defecto para copiar los niveles de TP originales, pero si el usuario pone, por ejemplo, Take Profit Multiplier=1.5, la operación copiada por el receptor aumentará el nivel de Take Profit aplicado en un 150%. En otras palabras, un TP transmisor de 100 puntos se copiará como un TP receptor de 150 puntos.
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Add/Subtract Points in TP Level: Con esta configuración, puede agregar o restar cierta cantidad de puntos en los niveles de toma de ganancias copiados. Para que esta configuración funcione, Copiar Take Profit debe estar habilitado y Take Profit Multiplier = 1. Por ejemplo, si pone 20 en esta configuración, una ganancia de 100 puntos del transmisor se copiará como 120 puntos en el lado del receptor. Si pones -30, un nivel de toma de beneficios del transmisor de 100 puntos se copiará como 70 puntos en el lado del receptor.
- Copy Stop Loss: Verdadero/falso para copiar el nivel de Stop Loss de las transacciones del transmisor en las del receptor.
- Stop Loss Multiplier: Esta configuración le permite aumentar o disminuir los niveles SL copiados de las transacciones del transmisor. Este multiplicador es 1 por defecto para copiar los niveles de SL originales, pero si el usuario pone, por ejemplo, Stop Loss Multiplier=2, la operación copiada por el receptor aumentará el nivel de stop loss aplicado en un 200%. En otras palabras, un transmisor SL de 200 puntos se copiará como un receptor SL de 400 puntos.
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Add/Subtract Points in SL Level: Con esta configuración, puede agregar o restar cierta cantidad de puntos en los niveles de stop loss copiados. Para que esta configuración funcione, el Stop Loss de copia debe estar habilitado y el Multiplicador de Stop Loss = 1. Por ejemplo, si pone 20 en esta configuración, un límite de pérdida de transmisor de 100 puntos se copiará como 120 puntos en el lado del receptor. Si pones -30, un nivel de stop loss del transmisor de 100 puntos se copiará como 70 puntos en el lado del receptor.
- Allow TP/SL Manual Change: Verdadero/falso de la opción que permite al usuario cambiar manualmente los niveles de TP/SL aplicados de las transacciones copiadas del receptor. El EA seguirá actualizando los niveles de TP/SL aplicados en las operaciones copiadas del receptor siempre que el usuario no las haya modificado manualmente. En el momento en que lo haga, el EA ya no los actualizará de acuerdo con los intercambios originales del transmisor. Esta configuración también se aplica a los pedidos pendientes.
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Copy Market Trades: Verdadero/falso para copiar operaciones de mercado.
- Copy Pending Orders: Verdadero/falso para copiar órdenes pendientes. Si es falso, el EA solo copiará estas órdenes pendientes cuando se activen y abran.
- Maximum Spread in Points: Establece el spread máximo permitido para copiar operaciones en la cuenta Receptora. Puede introducir un solo valor para aplicarlo a todos los símbolos o definir límites específicos por símbolo: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. En este ejemplo, las operaciones de XAUUSD se copiarán solo si el spread es de 30 puntos o menos, las de BTCUSD si es de 1500 puntos o menos, y todos los demás símbolos si es de 10 puntos o menos.
- Maximum Slippage in Points: El deslizamiento máximo permitido en la cuenta receptora, al copiar una operación.
- Maximum Copying Difference in Points: La diferencia de precio máxima permitida entre las cuentas del emisor y del receptor, al copiar una operación.
- Use Copying Expiration in Seconds: Opción verdadero/falso para usar la configuración de Caducidad de copia en segundos a continuación.
- Copying Expiration in Seconds: El retraso máximo permitido en segundos al copiar una transacción entre las cuentas del transmisor y el receptor. Por ejemplo, si pones 60 en esa configuración y una operación que se abrió en la cuenta del Transmisor, no se ha copiado en la cuenta del Receptor en 60 segundos (por varias razones, no hay liquidez o el instrumento puede estar fuera de su horario de negociación, algo habitual). con materias primas o índices) no se copiará en absoluto. Ajuste la configuración anterior de 'Transmitter Server Offset Hours' en consecuencia si sus agentes transmisores y receptores operan en diferentes zonas horarias.
- Copying Delay in Seconds: Retrasa la copia de cada operación/orden del Transmisor al Receptor por un número determinado de segundos. Puede introducir un solo valor como 5 o un rango como 5,20 para aplicar un retraso aleatorio entre 5 y 20 segundos. Ajuste la configuración “Transmitter Server Offset Hours” de arriba si sus brokers operan en zonas horarias diferentes.
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Retry Attempts in Seconds: Especifica el intervalo en el que el Receptor reintenta copiar una operación si falla (debido al cierre del mercado, falta de fondos u otras razones). El valor predeterminado es de 60 segundos para evitar entradas excesivas en el registro durante periodos prolongados de fallos.
- Better Price: Activa o desactiva la copia de operaciones del Transmisor a la(s) cuenta(s) Receptora(s) a un precio mejor, peor o igual, según su configuración en el ajuste inferior. Advertencia: Activar esta opción puede provocar que se pierda por completo una operación si el mercado se mueve rápidamente en su contra.
- Better Price Difference in Points: Ajusta el precio al que se abren operaciones/órdenes copiadas en la cuenta Receptora. Un valor de 0 copia al mismo precio o inferior para compras y superior para ventas. Un valor de 50 abrirá una compra 50 puntos más baja y una venta 50 puntos más alta. Un valor negativo abrirá la operación cuando la operación del Transmisor alcance ese nivel de beneficio, por ejemplo, -50 abrirá una compra 50 puntos más alta y una venta 50 puntos más baja. También puede especificar valores diferentes por símbolo usando formatos como 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Si su cuenta receptora usa sufijos en los símbolos (por ejemplo, .r), inclúyalos como 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Verdadero/falso para la copia inversa de las transacciones del transmisor. Si esto es cierto, el EA abrirá una operación corta/de venta en la(s) cuenta(s) del receptor por cada una de las cuentas largas/de compra de la(s) cuenta(s) del transmisor y viceversa.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Cuando se establece en falso, el EA copiará los niveles TP/SL originales del transmisor comercial en copia normal. En la copia inversa, si se abre una operación de transmisor de compra con un TP de 100 puntos y un SL de 200 puntos, la operación de receptor opuesto se copiará con un SL de 100 puntos y un TP de 200 puntos para garantizar que ambas operaciones se cierren simultáneamente. Cuando se establece en verdadero, el EA ajustará los niveles de TP/SL en función de las diferencias en el precio de apertura. Por ejemplo, si una operación de transmisor de compra en 1.08700 con un TP de 1.08900 y un SL de 1.08500 se copia al lado del receptor en 1.08720, el TP será 1.08920 y el SL será 1.08520. Este ajuste se aplica tanto a la copia normal como a la inversa.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Esta configuración restringe la copia de operaciones de mercado u órdenes pendientes con el mismo símbolo y dirección en función de su proximidad entre sí. Su propósito es evitar la duplicación de operaciones/órdenes numerosas y poco espaciadas que involucran el mismo símbolo y dirección. Por ejemplo, si establece 'Distancia mínima en puntos para operaciones/órdenes con el mismo símbolo/dirección: 100', el EA solo copiará operaciones/órdenes del mismo símbolo y dirección si están separadas por al menos 100 puntos. Por ejemplo, si se copia una operación de compra de EURUSD a 1.09500 y se coloca una orden de parada de compra pendiente de EURUSD en la cuenta del transmisor a 1.09570, no se copiará en el lado del receptor. Esto se debe a que la distancia entre la orden pendiente y la operación de compra EURUSD ya copiada es de 70 puntos, que es menos que el umbral de 100 puntos especificado en esta configuración.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/ Same Lot Size/Fixed Lot/MultiplierMultiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Esta configuración solo tiene significado en la(s) cuenta(s) del Receptor.
Si se selecciona Ninguno, el EA no copiará ninguna transacción del transmisor.
Si se selecciona Mismo tamaño de lote, el EA copiará las operaciones del receptor con el mismo tamaño de lote que las operaciones del transmisor original.
Si se selecciona Lote fijo, el EA copiará las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote fijo según la configuración de Tamaño de lote fijo a continuación.
Si se selecciona el Multiplicador, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador para copiar las operaciones del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor.
Si se selecciona Multiplicador por saldo, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por saldo para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el saldo de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por saldo es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).
Si se selecciona Multiplicador por capital, el EA utilizará la siguiente configuración de Multiplicador por capital para calcular el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor de la siguiente manera. Si el capital de la cuenta del receptor es $10000 y la configuración del Multiplicador por capital es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).
Si se selecciona Proporcional por saldo, el EA copiará las transacciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la(s) cuenta(s) del receptor solamente. Por ejemplo, si el saldo del transmisor es de $2000 y el saldo del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor.
Si se selecciona Proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) receptora(s) con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta(s) receptora solamente. Por ejemplo, si el capital del transmisor es de $2000 y el capital del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de lote de 0.20 en la cuenta del receptor.
Si se selecciona Proporcional por margen libre, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al margen libre de la(s) cuenta(s) del receptor únicamente. Por ejemplo, si el margen libre del transmisor es de $2000 y el margen libre del receptor es de $4000, una operación de transmisor de 0.10 lotes se copiará como una operación de 0.20 lotes en la cuenta del receptor.
Si se selecciona el Multiplicador proporcional por saldo, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional al saldo de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por saldo que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por saldo es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por saldo=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
Si se selecciona el Multiplicador proporcional por equidad, el EA copiará las operaciones de la cuenta del transmisor en la(s) cuenta(s) del receptor con un tamaño de lote proporcional a la equidad de la cuenta del receptor con un multiplicador adicional aplicado, llamado Multiplicador proporcional por equidad que se puede ajustar a continuación. Este multiplicador proporcional por equidad es 1 de forma predeterminada, por lo que si, por ejemplo, el multiplicador proporcional predeterminado por equidad=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta del receptor, si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 0.5 el receptor el tamaño del lote será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
Si se selecciona Riesgo por operación en % del saldo, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje definido por el usuario del saldo de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcance SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado.
Si se selecciona Riesgo por operación en % de equidad, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje definido por el usuario de la equidad de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcanza SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado.
Si se selecciona Riesgo por operación en % de margen libre, cada operación copiada del receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el porcentaje de margen libre de la cuenta definido por el usuario en la configuración a continuación, cuando se alcance SL. Este tipo de tamaño de lote se puede utilizar solo para operaciones copiadas del receptor a las que se les ha aplicado un límite de pérdidas. Aviso: Si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación copiada del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado.
Si se selecciona Riesgo por operación en dinero, cada operación copiada por el receptor tendrá el tamaño de lote apropiado para perder el monto definido por el usuario en la moneda de la cuenta en la configuración a continuación, cuando se alcanza SL. Este tipo de tamaño de lote solo se puede usar para transacciones copiadas por el receptor que tienen aplicado un stop loss. Aviso: si se modifica la SL de una operación original del transmisor, la SL de la operación copiada del receptor también se modificará, aumentando o disminuyendo el riesgo inicial de la operación copiada del receptor, pero si se elimina la SL de la operación del transmisor, la operación copiada del receptor estara cerrado.
Si se selecciona Tamaño de lote por 1000 de Saldo, el EA utilizará la configuración de Tamaño de lote por 1000 de Saldo a continuación para calcular el tamaño de lote de las operaciones copiadas del receptor, en función del saldo de la cuenta del receptor. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de Saldo=0.03 y el saldo de la cuenta del receptor es $10000, el tamaño del lote de todas las transacciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes.
Si se selecciona Tamaño de lote por 1000 de Equidad, el EA utilizará la configuración de Tamaño de lote por 1000 de Equidad a continuación, para calcular el tamaño de lote de las transacciones copiadas del receptor, en función de la equidad de la cuenta del receptor. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de equidad=0.03 y la equidad de la cuenta del receptor es $10000, el tamaño del lote de todas las operaciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes.
Finalmente, si se selecciona Specific Lot Size Sequence, el Local Trade Copier EA MT4/5© aplicará los tamaños de lote predefinidos de dicha configuración a todas las operaciones copiadas en el receptor, incluidas las órdenes de mercado y pendientes.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Aplica un ajuste al tamaño de lote del transmisor cuando se selecciona Same Lot Size. Por ejemplo, si ingresa 0.02 y la operación del transmisor es 0.06, el receptor la copiará como 0.08. Si ingresa -0.02, se copiará como 0.04.
- Fixed Lot Size: El tamaño de lote fijo de las operaciones copiadas en la(s) cuenta(s) receptora(s).
- Multiplier: Las veces que la operación multiplicada abierta por el EA será mayor que la operación del transmisor original. Por ejemplo, si el multiplicador es 1.5 y la operación del transmisor es de 0.10 lotes, la operación copiada del receptor será de 0.15 lotes. Si el Multiplicador es 2.0 y la operación del transmisor es de 0.22 lotes, la operación copiada del receptor será de 0.44 lotes.
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Multiplier by Balance: La cantidad que se utilizará para el tipo de tamaño de lote Multiplicador por saldo anterior. Por ejemplo, si el saldo de la cuenta del receptor es $10000 y esta configuración de Multiplicador por saldo es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).
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Multiplier by Equity: La cantidad que se utilizará para el tipo de tamaño de lote Multiplicador por capital anterior. Por ejemplo, si el capital de la cuenta del receptor es $10000 y esta configuración de Multiplicador por capital es 1000, el multiplicador que se utilizará para las operaciones copiadas del receptor será 10 (10000/1000).
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Proportional Multiplier by Balance: Esta configuración solo se aplicará si se selecciona Multiplicador proporcional por saldo en la configuración Tipo de tamaño de lote anterior. El valor predeterminado del Multiplicador proporcional por saldo es 1, por lo que si, por ejemplo, el valor predeterminado del Multiplicador proporcional por saldo=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para abrir en el lado de la cuenta receptora, si el valor del Multiplicador proporcional por saldo se cambia a 0.5 el el tamaño del lote del receptor será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por saldo se cambia a 3, el tamaño del lote del receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Esta configuración solo se aplicará si se selecciona Multiplicador proporcional por equidad en la configuración Tipo de tamaño de lote anterior. El valor predeterminado del multiplicador proporcional por capital es 1, por lo que si, por ejemplo, el valor predeterminado del multiplicador proporcional por capital=1 da una operación de tamaño de lote de 0.20 para que se abra en el lado de la cuenta receptora, si el valor del multiplicador proporcional por capital se cambia a 0.5 el el tamaño del lote receptor será 0.10 (0.20*0.5=0.10) y si el valor del multiplicador proporcional por equidad se cambia a 3, el tamaño del lote receptor será 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: El porcentaje del saldo de la cuenta que se arriesgará en cada transacción copiada del receptor, si Tipo de tamaño de lote = Riesgo por transacción en % de saldo anterior.
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Risk per Trade in % of Equity: El porcentaje del patrimonio de la cuenta que se arriesgará en cada operación copiada por el receptor, si Tipo de tamaño de lote = Riesgo por operación en % de patrimonio anterior.
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Risk per Trade in % of Free Margin: El porcentaje de margen libre de la cuenta que se arriesgará en cada operación copiada del receptor, si Tipo de tamaño de lote = Riesgo por operación en % del margen libre arriba.
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Risk per Trade in Money: El dinero en la moneda de la cuenta que se arriesgará en cada operación copiada por el receptor, si Tipo de tamaño de lote = Riesgo por operación en dinero anterior.
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Lot Size per 1000 of Balance: El tamaño de lote que se utilizará para el cálculo del Tamaño de lote por 1000 del Tipo de tamaño de lote de saldo. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de Saldo=0.03 en esta configuración y el saldo de la cuenta del receptor es de $10000 el tamaño del lote de todas las operaciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes.
- Lot Size per 1000 of Equity: El tamaño de lote que se utilizará para el cálculo del Tamaño de lote por 1000 del Tipo de tamaño de lote de equidad. Por ejemplo, si se inserta Tamaño de lote por 1000 de equidad=0.03 en esta configuración y la equidad de la cuenta del receptor es de $10000 el tamaño del lote de todas las operaciones copiadas del receptor será de 0.30 lotes.
- Specific Lot Size Sequence: Define la secuencia de tamaños de lote (separados por comas) que se aplicarán a las operaciones copiadas de todos los símbolos, incluidas las de mercado y las órdenes pendientes. Por ejemplo: 0.01,0.03,0.06,0.09 copiará la primera operación como 0.01, la segunda como 0.03, y así sucesivamente, reutilizando el último valor para todas las operaciones posteriores. Añadir ,0 al final (por ejemplo: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) detendrá la copia después de la cuarta operación. Nota: Una vez que un valor se usa, no se reutiliza, incluso si esa operación se cierra. La secuencia se reinicia cada vez que todas las operaciones del transmisor se cierran. Si desea aplicar una secuencia diferente en varios receptores, asigne un número mágico distinto a cada uno.
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Automatic Split of Copied Trades: Opción verdadero/falso para dividir automáticamente las operaciones copiadas del receptor cuando el tamaño del lote a punto de copiarse excede el volumen máximo permitido para el símbolo/instrumento específico. Por ejemplo, si una operación de BTCUSD de 25 lotes está a punto de abrirse en el lado del receptor y el volumen máximo de BTCUSD en la cuenta del receptor es de 10 lotes, la Copiadora de Comercio Local EA MT4/5© del receptor lo dividirá en dos 10 lotes. -operaciones de lotes BTCUSD y una operación de 5 lotes BTCUSD, para cumplir con la limitación de volumen máximo.
- Split Copied Trades in Parts: Con esta configuración, puede copiar las operaciones copiadas por el receptor en muchas partes del tamaño del lote, superando las limitaciones de los corredores en esta área. Si su corredor tiene un límite de tamaño de lote máximo pequeño o la liquidez del mercado es escasa y no puede abrir operaciones grandes con el tamaño de lote original, puede dividir las operaciones copiadas de su receptor en partes más pequeñas. Si, por ejemplo, Operaciones copiadas divididas en partes=3 una operación de transmisor de 1 lote con una configuración de tipo de tamaño de lote Multiplicador=1 en el lado del receptor, se copiará como tres operaciones de 0.33 0.33 y 0.34.
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Split Copied Trades in Parts of: Esta configuración le permite dividir las operaciones copiadas de su receptor en partes más pequeñas, cada una por debajo de un tamaño de lote específico, de conformidad con las restricciones impuestas por su corredor, generalmente aplicables a las empresas de apoyo, con respecto al tamaño de lote máximo para las operaciones abiertas en su cuenta de receptor. Por ejemplo, si ingresa 0.15 en esta configuración y una operación de 0.7 lotes está a punto de copiarse en la cuenta del receptor, se copiará como cuatro operaciones de 0.15 lotes y una operación de 0.1 lotes. Cualquier valor distinto de cero ingresado en esta configuración anulará cualquier otra configuración en la opción 'Dividir operaciones copiadas en partes' anterior.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Esta configuración permite aplicar diferentes tamaños de lote fijos a varios símbolos, anulando así el tamaño de lote fijo universal especificado en la configuración del receptor. Por ejemplo, si se establece universalmente un tamaño de lote fijo de 0.2 e ingresa EURUSD0.15, GBPUSD0.3 en esta configuración, las operaciones copiadas para EURUSD utilizarán un tamaño de lote fijo de 0.15, mientras que las operaciones de GBPUSD utilizarán un tamaño de lote fijo de 0.3. Todas las demás operaciones con símbolos se copiarán con la configuración universal de tamaño de lote fijo de 0.2. Es importante tener en cuenta que esta configuración solo tiene efecto cuando se selecciona "Lote fijo" en la configuración "Tipo de tamaño de lote" anterior. Además, si los símbolos de la cuenta del receptor tienen sufijos, como '.r', estos sufijos deben incluirse en esta configuración, así: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Esta configuración permite diferentes multiplicadores para varios símbolos, anulando el multiplicador universal aplicado en la configuración del receptor. Si, por ejemplo, se ha establecido un multiplicador 2 y en esta configuración usted pone: EURUSD3,GBPUSD4, las transacciones copiadas del receptor EURUSD se copiarán con un multiplicador 3 y las transacciones GBPUSD con un multiplicador 4. Esta configuración funciona solo cuando se selecciona Multiplicador o Multiplicador proporcional en la configuración Tipo de tamaño de lote anterior. También tenga en cuenta que se debe incluir cualquier sufijo que la cuenta del receptor tenga en sus símbolos. Si, por ejemplo, la cuenta del receptor tiene un sufijo .r en sus símbolos, esta configuración debe establecerse como: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Este ajuste define desde qué número de operación/orden debe comenzar a copiar el receptor para cada símbolo. Por ejemplo, introducir 4 omitirá las tres primeras operaciones/órdenes de cada símbolo y comenzará a copiar desde la cuarta. El conteo se reinicia cada vez que todas las operaciones del transmisor para un símbolo se cierran. También puede establecer valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, lo que significa que todos los símbolos se copiarán desde la segunda operación en adelante, GBPUSD desde la tercera y USDJPY desde la cuarta. Si su cuenta receptora usa sufijos de símbolo (por ejemplo, .r), inclúyalos, como 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Este ajuste define hasta qué número de operación/orden debe copiar el receptor para cada símbolo. Por ejemplo, introducir 4 copiará solo las primeras cuatro operaciones/órdenes de cada símbolo, omitiendo las siguientes. El conteo se reinicia cada vez que todas las operaciones del transmisor para un símbolo se cierran. También puede establecer valores específicos por símbolo, como 2,GBPUSD3,USDJPY4, lo que significa que todos los símbolos se copiarán hasta la segunda operación, GBPUSD hasta la tercera y USDJPY hasta la cuarta. Si su cuenta receptora usa sufijos de símbolo (por ejemplo, .r), inclúyalos, como 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Limita el número de posiciones abiertas y órdenes pendientes en la cuenta receiver por cada símbolo específico. Por ejemplo, establecerlo en 4 permite hasta cuatro operaciones activas por cada símbolo. Una vez que se cierra una operación de ese símbolo, se libera un espacio para copiar la siguiente operación del transmitter en cola para ese par específico. También puede personalizar los límites para diferentes símbolos mediante una lista separada por comas, como 2,GBPUSD3,USDJPY4. En este ejemplo, el EA permite un límite general de 2 operaciones para la mayoría de los símbolos, pero aumenta el límite a 3 para GBPUSD y a 4 para USDJPY. Si su cuenta receiver utiliza sufijos (como .r), asegúrese de incluirlos en la cadena 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Limita el número total de posiciones abiertas y órdenes pendientes en la cuenta receiver. Si se establece en 5, el EA dejará de copiar una vez que el receiver tenga 5 operaciones activas. Cuando se cierra una operación y se libera un espacio, el EA copiará la siguiente operación del transmitter en cola. Esto garantiza que nunca exceda un número específico de operaciones simultáneas, manteniendo la secuencia original de las mismas.
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Maximum Risk % per Symbol: Esta configuración le permite establecer un límite basado en porcentaje en el riesgo acumulado asociado con todas las operaciones/órdenes copiadas para el mismo símbolo. Si el riesgo total de ese símbolo alcanza este límite predefinido, el proceso de copia se detendrá temporalmente. Por ejemplo, si ingresa 2 en esta configuración, ΕΑ copiará operaciones/órdenes para cada símbolo con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 2%. Tenga en cuenta que esta configuración se aplica solo a las operaciones copiadas del receptor con un Stop Loss aplicado. Si ingresa un valor distinto de cero en esta configuración, evitará que cualquier operación/orden sin un SL aplicado se copie a la cuenta del receptor. También puede personalizar la configuración de símbolos individuales. Por ejemplo, si ingresa 2,GBPUSD3,USDJPY4, el ΕΑ copiará operaciones/órdenes para cada símbolo con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 2%. Específicamente, copiará operaciones/órdenes GBPUSD con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 3% y operaciones/órdenes USDJPY con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 4%. Además, asegúrese de que se tengan en cuenta los sufijos presentes en los símbolos de la cuenta del receptor. Por ejemplo, si los símbolos de la cuenta del receptor tienen un sufijo .r, ajuste la configuración en consecuencia. Por ejemplo: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Esta configuración le permite establecer un límite basado en porcentaje en el riesgo acumulado asociado con todas las operaciones/órdenes copiadas para la misma moneda. Si el riesgo total de esa moneda alcanza este límite predefinido, el proceso de copia se detendrá temporalmente. Por ejemplo, si ingresa 2 en esta configuración, ΕΑ copiará operaciones/órdenes para cada moneda con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 2%. Tenga en cuenta que esta configuración se aplica solo a las operaciones copiadas del receptor con un Stop Loss aplicado. Si ingresa un valor distinto de cero en esta configuración, evitará que cualquier operación/orden sin un SL aplicado se copie a la cuenta del receptor. También puede personalizar la configuración de monedas individuales. Por ejemplo, si ingresa 2,EUR3,GBP4, ΕΑ copiará operaciones/órdenes para cada moneda con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 2%. Específicamente, copiará operaciones/órdenes en EUR con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 3% y operaciones/órdenes en GBP con un porcentaje de riesgo combinado de hasta el 4%.
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Maximum Account Risk %: Esta configuración le permite establecer un límite porcentual sobre el riesgo total de todas las operaciones/órdenes copiadas del receptor. La copia se detendrá si se alcanza este límite. Tenga en cuenta que esta configuración se aplica solo a las operaciones copiadas del receptor con un Stop Loss aplicado. Si ingresa un valor distinto de cero en esta configuración, evitará que cualquier operación/orden sin un SL aplicado se copie a la cuenta del receptor.
Para la Parte 2 de la Guía de configuración/entradas, haga clic aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752580
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