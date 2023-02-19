WEEKLY MARKET DOMINATOR (20 - 25TH OF FEB.2023)

//////////////////////////////GBPJPY/////////////////////////////////////////////////////////
GBPJPY SELLERS' ENTRY LEVELS
- 162.02 -
- 162.49 -
- 163.24 -
- 164.19 -
- 164.66 -
- 166.62 -
GBPJPY BUYERS' ENTRY LEVELS
- 156.40 -
- 154.20 -
- 151.35 -
- 149.14 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS
//////////////////////////////GBPUSD/////////////////////////////////////////////////////////
GBPUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 1.2305 -
- 1.3298 -
GBPUSD BUYERS' ENTRY LEVELS
- 1.1817 -
- 1.1602 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 50 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 200 PIPS
//////////////////////////////EURUSD/////////////////////////////////////////////////////////
EURUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 1.0872 -
- 1.1092 -
- 1.1341 -
EURUSD BUYERS' ENTRY LEVELS
- 1.0600 -
- 1.0547 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS
//////////////////////////////AUDUSD/////////////////////////////////////////////////////////
AUDUSD SELLERS' ENTRY LEVELS
- 0.7188 -
AUDUSD BUYERS' ENTRY LEVELS -
- 0.6762 -
- 0.6665 -
Open Position to be held till Friday of the entry week
RECOMMENDED STOP LOSS FOR EACH TRADE - 30 PIPS
RECOMMENDED PROFIT TARGET FOR EACH TRADE - 100 PIPS