Bober Crypto MT5. C чего начать?

Я надеюсь, что это краткое руководство поможет вам в процессе установки. Все шаги, описанные ниже, являются одноразовой установкой.
После того, как робот будет установлен, вы можете наслаждаться торговлей.
1. Купить продукт.
- Читайте Как купить любой рыночный продукт.
- Нажмите на эту ссылку, чтобы купить Bober Crypto MT5 .
2. Откройте учетную запись Binance Futures .
Примечание: все пользователи, подписавшиеся по моей ссылке IB, получат дополнительный сет-файл.
- Перейдите по этой ссылке, чтобы получить скидку 10% на все ваши сделки: Открыть фьючерсный счет .
- Если у вас уже есть открытая учетная запись, вы можете открыть дополнительную суб-учетную запись, затем поместите это реферальный идентификационный код JZ869X1X после открытия раздела фьючерсов.
3. Создайте ключи API:
- Создайте и сохраните свои APIKey и APISecret на своем ПК.
Подробная информация о том, как создавать API-ключи, находится Здесь.
Не забудьте активировать учетную запись Futures. Ваши ограничения API должны выглядеть так:
4. Бэктест и оптимизация.
- Установите платформу MT5 на свой ПК/VPS с Windows. (Cкачать платформу здесь : https://www.metaquotes.net/)
- Откройте МТ5 и перейдите в Инструменты -> Параметры -> Советники. Разрешите веб-запросы, затем поставьте https://api.binance.com а также https://fapi.binance.com как это показано ниже. Нажмите «ОК».
-
- Перетащите установленный Bober Crypto MT5 на любой график.
- Измените Режим на All coins downloading. Не забудьте сначала заполнить поля API.
После загрузки монет мы получаем возможность запускать бэксеты/оптимизацию.
- Открытый тестер стратегий.
- Откройте вкладку настроек и сделайте все настройки такими же, как на скриншоте ниже. (Моделирование OHLC M1)
- Откройте вкладку «Settings».
- Установите режим Live and Optimization.
- Выберите монеты в полях «First Coin» и «Second Coin». ( Например EOS и XTZ)
- Нажмите кнопку «Пуск».
4. Реальный счет.
Теперь мы готовы применить Bober Crypto MT5 к реальному счету Binance для фьючерсов.
- Перетащите робота на любой график.
- Разрешите WebRequests, как описано выше.
- Режим == Live и оптимизация.
- Выберите подходящие монеты из списков "First Coin" и "Second Coin".
- При необходимости отрегулируйте все остальные входы.
- Заполните API-ключи.
- Нажмите кнопку ОК.
Вы можете увидеть торговую панель. Единственным индикатором вашей правильной настройки является отображаемый баланс счета Binance.
Примечание: дизайн торговой панели может отличаться. Обратите внимание только на значение баланса USDT, которое должно совпадать с вашим фьючерсным счетом в случае успешной установки.
Наслаждаться....
5. Полезная информация.
Не стесняйтесь обращаться ко мне через PM, если у вас есть какие-либо вопросы.
Ссылка на продукт : Бобер Крипто MT5 .
Полезное руководство : С чего начать?
Загрузить данные Binance Futures вручную : Как загрузить данные о фьючерсах Binace в MT5 вручную?
Мой реферальный код JZ869X1X
Откройте учетную запись Binance Futures здесь: Открыть учетную запись для фьючерсов .
Присоединяйтесь к группе телеграмм : https://t.me/BoberEas
Напишите мне личное сообщение: https://t.me/arnoldsupteam