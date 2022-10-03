Bober Crypto MT5. C чего начать?
Scalping

Bober Crypto MT5. C чего начать?

3 October 2022, 08:31
Arnold Bobrinskii
Arnold Bobrinskii
0
343


Я надеюсь, что это краткое руководство поможет вам в процессе установки. Все шаги, описанные ниже, являются одноразовой установкой.
После того, как робот будет установлен, вы можете наслаждаться торговлей.



1. Купить продукт.

   


2. Откройте учетную запись Binance Futures .

Примечание: все пользователи, подписавшиеся по моей ссылке IB, получат дополнительный сет-файл.

  • Перейдите по этой ссылке, чтобы получить скидку 10% на все ваши сделки: Открыть фьючерсный счет .
  • Если у вас уже есть открытая учетная запись, вы можете открыть дополнительную суб-учетную запись, затем поместите это   реферальный идентификационный код JZ869X1X после открытия раздела фьючерсов.





3. Создайте ключи API:

  • Создайте и сохраните свои APIKey и APISecret на своем ПК.

Подробная информация о том, как создавать API-ключи, находится   Здесь.
Не забудьте активировать учетную запись Futures. Ваши ограничения API должны выглядеть так:
 



4. Бэктест и оптимизация.

  • Установите платформу MT5 на свой ПК/VPS с Windows. (Cкачать платформу здесь : https://www.metaquotes.net/)
  • Откройте МТ5 и перейдите в Инструменты -> Параметры -> Советники. Разрешите веб-запросы, затем поставьте https://api.binance.com   а также   https://fapi.binance.com   как это показано ниже. Нажмите «ОК».

Альтернативный способ загрузки данных Binance Futures в MT5:   Бобер Крипто MT5. Как загрузить данные о фьючерсах Binace в MT5 вручную?


  • Перетащите установленный Bober Crypto MT5 на любой график.
  • Измените   Режим   на All coins downloading. Не забудьте сначала заполнить поля API.


 



После загрузки монет мы получаем возможность запускать бэксеты/оптимизацию.

  • Открытый тестер стратегий.
  • Откройте вкладку настроек и сделайте все настройки такими же, как на скриншоте ниже. (Моделирование OHLC M1)

 

  • Откройте вкладку «Settings».
  • Установите режим Live and Optimization.
  • Выберите монеты в полях «First Coin» и «Second Coin».  ( Например EOS и XTZ)



  • Нажмите кнопку «Пуск».



4. Реальный счет.

Теперь мы готовы применить Bober Crypto MT5 к реальному счету Binance для фьючерсов.

  • Перетащите робота на любой график.
  • Разрешите WebRequests, как описано выше.
  • Режим == Live и оптимизация.
  • Выберите подходящие монеты из списков "First Coin" и "Second Coin".
  • При необходимости отрегулируйте все остальные входы.
  • Заполните API-ключи.
  • Нажмите кнопку ОК.



Вы можете увидеть торговую панель. Единственным индикатором вашей правильной настройки является отображаемый баланс счета Binance.

Примечание: дизайн торговой панели может отличаться. Обратите внимание только на значение баланса USDT, которое должно совпадать с вашим фьючерсным счетом в случае успешной установки.


Наслаждаться....


5. Полезная информация.


Не стесняйтесь обращаться ко мне через PM, если у вас есть какие-либо вопросы.

Ссылка на продукт   :   Бобер Крипто MT5 .
Полезное руководство :   С чего начать?
Загрузить данные Binance Futures вручную   :   Как загрузить данные о фьючерсах Binace в MT5 вручную?

Живые результаты: Нажмите здесь


Мой реферальный код JZ869X1X
Откройте учетную запись Binance Futures здесь: Открыть учетную запись для фьючерсов .


Присоединяйтесь к группе телеграмм : https://t.me/BoberEas
Напишите мне личное сообщение: https://t.me/arnoldsupteam




#Binance Futures MT5 Bober Crypto