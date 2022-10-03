Bober Crypto MT5. Как загрузить котировки Binance вручную?
Scalping

Bober Crypto MT5. Как загрузить котировки Binance вручную?

3 October 2022, 08:48
Arnold Bobrinskii
Arnold Bobrinskii
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1. Откройте МТ5.

2. Щелкните правой кнопкой мыши MarketWatch -> Символы.




3. Щелкните правой кнопкой мыши папку «Пользовательская» -> «Импортировать пользовательскую группу» -> выберите файл BinanceFutures Coins.JSON (прикреплен ниже).




4.Откройте файл -> Открыть папку данных.



5. Перейдите в Базы -> Пользовательские -> Папка "история" загружена CopyPast. Замените все файлы, если это необходимо.
Ссылка на Google Диск для скачивания: Архив Binance Futures Coins.

Теперь ваши фьючерсные монеты Binance успешно загружены и готовы к тестированию на исторических данных.




Ссылка на Google Диск для скачивания: Архив Binance Futures Coins.