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Aviso: Você só precisa anexar o Signal Multiplier EA MT4/5 em 1 gráfico, qualquer gráfico, para copiar/multiplicar todas as negociações de todos os símbolos. Você NÃO precisa anexar o Signal Multiplier EA MT4/5 em todos os símbolos para copiá-los. Se você fizer isso, todas as negociações copiadas/multiplicadas serão fechadas instantaneamente após a abertura!
Guia de Configurações/Entradas do Multiplicador de Sinal EA MT4/5
General Settings
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Magic Number: O número mágico que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 aplica a todas as suas próprias negociações abertas, para fins de gerenciamento.
- Magic Numbers to Copy: Os números mágicos separados por vírgula, que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 apenas copiará. Por exemplo, se você colocar 3245,0 o EA só copiará negociações com 3245 números mágicos e negociações manuais (as negociações manuais têm um número mágico 0 por padrão).
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Magic Numbers not to Copy: Os números mágicos separados por vírgula, que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não irá copiar/multiplicar. Por exemplo, se você colocar 3245,0, o EA não copiará negociações com 3245 números mágicos e negociações manuais (negociações manuais têm um número mágico 0 por padrão).
- Symbols to Copy: Os símbolos separados por vírgula, que o Signal Multiplier EA MT4/5 apenas copiará. Por exemplo, se você colocar EURUSD,GBPUSD, o EA só copiará/multiplicará as negociações EURUSD e GBPUSD.
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Symbols not to Copy: Os símbolos separados por vírgula, que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não irá copiar / multiplicar. Por exemplo, se você colocar EURUSD, GBPUSD, o EA não copiará/multiplicará as negociações em EURUSD e GBPUSD.
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EA Comment: O comentário do Signal Multiplier EA MT4/5 será impresso em cada negociação multiplicada que for aberta. Se você digitar o símbolo @ nesta configuração, o EA copiará o ID da negociação original como um comentário sobre a negociação copiada/multiplicada.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: As configurações de tempo de cópia padrão de 00:00:00-23:59:59 serão copiadas durante todo o dia. Essa configuração permite excluir horários específicos. Por exemplo, se você deseja pausar a cópia 1 hora antes e 1 hora depois das 15:30, pode definir esta configuração 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 e que way Signal Multiplier EA MT4/5 copiará até 14:30, depois pausará a cópia até 16:30 e copiará normalmente novamente das 16:30 até meia-noite. Múltiplas sequências de tempo podem ser inseridas.
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Copying Long Trades: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar apenas negociações longas/comprar originais.
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Copying Short Trades: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar apenas as negociações originais a descoberto/venda.
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Copying Current Trades: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar apenas negociações originais atuais/já abertas.
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Copying New Trades: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar apenas novas negociações originais.
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Copying Take Profit: Verdadeiro/falso para copiar o nível de Take Profit das negociações originais para as multiplicadas.
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Copying Stop Loss: Verdadeiro/falso para copiar o nível de Stop Loss das negociações originais para as multiplicadas.
- Allow TP/SL Manual Change: Verdadeiro/falso da opção para permitir que o usuário altere manualmente os níveis de TP/SL aplicados dos negócios copiados/multiplicados. O EA continuará atualizando os níveis de TP/SL aplicados dos negócios copiados/multiplicados, desde que o usuário não os modifique manualmente. No momento em que o fizer, o EA não os atualizará mais de acordo com as negociações originais. Essa configuração também se aplica a pedidos pendentes.
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Copying Pending Orders: Verdadeiro/falso para copiar pedidos originais pendentes. Se for falso, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 apenas copiará/multiplicará esses pedidos pendentes quando eles forem disparados e abertos.
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Maximum Spread in Points: O spread máximo permitido ao copiar/multiplicar uma negociação.
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Maximum Slippage in Points: A derrapagem máxima permitida ao copiar/multiplicar uma negociação.
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Better Price: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar negociações originais apenas a um preço melhor. Aviso: se esta opção for verdadeira, você pode perder a cópia/multiplicação completa de uma negociação original se o mercado se mover rapidamente contra você.
- Better Price Difference in Points: Esta configuração permite copiar/multiplicar negócios originais com um certo número de pontos de melhoria no preço de abertura. Por exemplo, se o preço de abertura de compra original for 1.08800 e essa configuração for 50, a negociação de compra copiada/multiplicada será aberta em 1.08750.
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Opposite Logic: Verdadeiro/falso para cópia/multiplicação reversa das negociações originais. Se isso for verdade, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 abrirá uma negociação vendida/vendida multiplicada por uma posição longa/comprada e vice-versa.
Lot Size Management
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Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Se for Nenhum, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não copiará/multiplicará nenhuma negociação original. Se for Fixo, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 irá copiar/multiplicar as negociações originais com um tamanho de lote fixo conforme configuração abaixo. Se for Multiplicador, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 usará a configuração do multiplicador abaixo para copiar/multiplicar negociações originais.
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Fixed Lot Size: O tamanho fixo do lote das negociações copiadas/multiplicadas.
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Multiplier: Os tempos em que a negociação multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 será maior do que a negociação do sinal original (ou de qualquer outra fonte). Por exemplo, se o Multiplicador for 1.5 e a negociação original for 0.10 lote, a negociação multiplicada será 0.15 lote. Se o Multiplicador for 2.0 e a negociação original for 0.22 lote, a negociação multiplicada será 0.44 lote.
- Custom Symbol Multipliers: Essa configuração permite multiplicadores diferentes para vários símbolos, substituindo o multiplicador universal aplicado nas configurações. Se, por exemplo, um multiplicador de 2 foi definido e nesta configuração você colocar: EURUSD3,GBPUSD4, as negociações copiadas/multiplicadas do EURUSD serão copiadas com um multiplicador 3 e as negociações GBPUSD com um multiplicador 4. Essa configuração funciona somente quando Multiplicador é selecionado na configuração Tipo de tamanho de lote acima. Observe também que quaisquer sufixos que a conta do destinatário tenha em seus símbolos devem ser incluídos. Se, por exemplo, a conta do destinatário tiver um sufixo .r em seus símbolos, essa configuração deve ser definida como: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
- Total Symbol Copied Volume: O volume máximo por símbolo separado por vírgula que pode ser copiado/multiplicado a cada vez. Por exemplo, se esta configuração for EURUSD1,GBPUSD2, o EA copiará/multiplicará apenas um total de 1 lote de negociações de EURUSD e 2 lotes de negociações de GBPUSD de cada vez. Por exemplo, se um total de 1 lote de negociações de EURUSD e 2 lotes de negociações de GBPUSD já foram copiados/multiplicados, nenhuma outra negociação desses símbolos será copiada/multiplicada. Esta configuração também se aplica a ordens pendentes (se Copiar ordens pendentes=true) e reinicia quando todas as negociações copiadas/multiplicadas são fechadas.
- Total Account Copied Volume: O volume máximo de todas as negociações que podem ser copiadas/multiplicadas a cada vez. Por exemplo, se esta configuração for 2, o EA copiará apenas um certo número de negociações com um tamanho total de lote de 2 lotes. Portanto, se uma negociação de 1 lote EURUSD e uma negociação de 1 lote GBPUSD foram copiadas/multiplicadas, o EA não copiará nenhuma outra negociação porque o tamanho total do lote das negociações do receptor copiado está acima do limite de 2 lotes. Esta configuração também se aplica a ordens pendentes (se Copiar ordens pendentes=true) e reinicia quando todas as negociações copiadas/multiplicadas são fechadas.
- Minimum Copying Lot Size: O tamanho mínimo do lote que será copiado/multiplicado. Se, por exemplo, o cálculo de cópia/multiplicação fornecer uma negociação de 0.25 lote a ser copiada/multiplicada e esta configuração for 0.10, a negociação será copiada como 0.10 e não como 0.25 lote. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01, por exemplo 0.001 ou 0.0001, você precisa colocar aqui esta configuração de tamanho mínimo de lote para poder copiar/multiplicar negócios menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
- Maximum Copying Lot Size: O tamanho máximo do lote que será copiado/multiplicado. Se, por exemplo, o cálculo de cópia/multiplicação fornecer uma negociação de 7.25 lotes a ser copiada e essa configuração for 5, a negociação será copiada como 5 e não como 7.25 lotes.
- Ignore Copying Lot Size Below: Esta configuração permite o controle sobre o tamanho mínimo do lote que será copiado/multiplicado. Se, por exemplo, você tiver uma configuração Ignore Copying Lot Size=0.5 e uma negociação estiver prestes a ser copiada com um tamanho de lote de 0.2, ela será ignorada e NÃO será copiada.
- Ignore Copying Lot Size Above: Esta configuração permite o controle sobre o tamanho máximo do lote que será copiado/multiplicado. Se, por exemplo, você tiver uma configuração Ignore Copying Lot Size=5 e uma negociação estiver prestes a ser copiada com um tamanho de 8.2 lotes, ela será ignorada e NÃO será copiada.
- Minimum Volume Step: O valor padrão é 0.01 e se encaixa na maioria dos corretores forex. Caso seu corretor use um tamanho de lote menor que 0.01, por exemplo 0.001 ou 0.0001, você precisa colocar aqui esta configuração de tamanho mínimo de lote para poder copiar negócios menores que 0.01. Isso é necessário para contas binárias e especificamente para copiar índices de volatilidade.
Trade Management
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Synchronized Trade Closure: Verdadeiro/falso na opção de fechar todas as negociações copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 instantaneamente, logo após as negociações originais serem fechadas.
- Apply Partial Closure: True/false. Se esta configuração for verdadeira, o fechamento parcial será aplicado normalmente nas negociações copiadas do receptor, se for falso, não.
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Take Profit in Points: O nível Take Profit para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Essa configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false acima.
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Stop Loss in Points: O nível de Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
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Break Even Profit in Points: O nível de lucro para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais), em que o EA moverá o nível de Stop Loss para Break Even. Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
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Trailing Start in Points: O nível em que o EA começará a Trailing the Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
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Trailing Stop in Points: A distância Trailing Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
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Trailing Step in Points: O Trailing Stop Loss Step para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.
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Basket Take Profit %: O nível Take Profit em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA fechará essas posições. *
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Use Basket Stop Loss: Verdadeiro/falso da opção Stop Loss da cesta.
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Basket Stop Loss %: O nível de Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA fechará essas posições. *
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Use Basket Break Even: Verdadeiro/falso da opção % de equilíbrio do cesto.
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Basket Break Even %: O nível de lucro em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), em que o EA moverá o nível de Stop Loss para Break Even. *
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Use Basket Trailing Stop Loss: Verdadeiro/Falso da opção Basket Trailing Stop Loss.
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Basket Trailing Start %: O nível de lucro em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA começará a traçar o nível de Stop Loss para cima.
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Basket Trailing Stop %: O nível Trailing Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), em que o EA fechará essas posições se for atingido . *
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Basket Trailing Step %: O nível de Trailing Step em % do saldo (decimais estão disponíveis), para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA moverá o nível de Stop Loss.
Emergency Trade Management
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Use Emergency Trade Management: Verdadeiro/falso quanto à opção de fechar todas as negociações abertas originais e copiadas/multiplicadas e começar a cobrir todas as negociações de novos sinais (ou de qualquer outra fonte, consultores especializados ou manuais), dando ao usuário tempo para desativar/interromper qualquer assinatura de sinal ou EAs, salvando a conta de quaisquer perdas futuras. A cobertura de emergência terá alguns spreads e/ou comissões a serem levados em consideração, mas em tudo será muito melhor do que expor toda a sua conta a novos pontos baixos ou destruição total.
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Emergency Trade Management Equity: O valor patrimonial sob o qual o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 iniciará a Gestão/Hedge de Negociação de Emergência descrita acima.
Notification Settings
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Send Email Notification: Verdadeiro/falso na opção de receber uma notificação no seu endereço de e-mail para cada nova negociação original ou copiada / multiplicada, aberta na conta de negociação. Esta notificação incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia Email da janela do terminal MT4/5 >> Tools >> Options, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de Instalação do Multiplicador de Sinal EA MT4/5.
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Send Push Notification: Verdadeiro/falso na opção de receber uma notificação push no seu celular ou tablet para cada nova negociação original ou copiada/multiplicada, aberta na conta de negociação. Esta notificação push incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia Notificações da janela do terminal MT4/5 >> Ferramentas >> Opções, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de Instalação do Multiplicador de Sinal EA MT4/5.
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Send Daily Notification: Verdadeiro/falso quanto à opção de receber uma notificação diária no horário predefinido abaixo com os detalhes básicos da sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio líquido e níveis de margem. Isso o manterá em contato com sua assinatura de sinal ou quaisquer EAs com os quais você está negociando, quaisquer negociações abertas copiadas/multiplicadas e seus resultados.
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Send Daily Notification Time: A hora do dia no formato 00:00 (formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 ou 0,00 não funcionarão, a hora deve estar em quatro dígitos com dois pontos entre o formato 00:00), no qual você receberá seu e-mail e/ou notificação push com os detalhes básicos de sua conta, conforme descritos acima. Várias vezes podem ser colocadas nesta configuração, separadas por vírgulas, se você deseja receber muitas notificações diárias, por exemplo: 00:00,12:00,20:00
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Send Emergency Notification: Verdadeiro/falso quanto à opção de receber um e-mail de emergência e/ou notificação push com os detalhes básicos de sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio líquido e níveis de margem, quando seu patrimônio cai abaixo do nível predefinido definido abaixo.
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Emergency Notification Equity: O nível de patrimônio em unidades monetárias da conta (por exemplo 1000 é $1000 se a moeda da sua conta for $), sob o qual o Multiplicador de sinal EA MT4/5 enviará um e-mail ou notificação push com os detalhes da sua conta conforme descritos acima. Vários níveis de patrimônio podem ser colocados nesta configuração, separados por vírgulas, por exemplo: 6000,8000
* Essas configurações/opções são calculadas como patrimônio líquido sobre o saldo, levando em consideração os swaps e as comissões.
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