Guia de Configurações/Entradas do Multiplicador de Sinal EA MT4/5

✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/pt/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/pt/market/product/68816

Aviso: Você só precisa anexar o Signal Multiplier EA MT4/5 em 1 gráfico, qualquer gráfico, para copiar/multiplicar todas as negociações de todos os símbolos. Você NÃO precisa anexar o Signal Multiplier EA MT4/5 em todos os símbolos para copiá-los. Se você fizer isso, todas as negociações copiadas/multiplicadas serão fechadas instantaneamente após a abertura!

Magic Number: O número mágico que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 aplica a todas as suas próprias negociações abertas, para fins de gerenciamento.

Magic Numbers not to Copy: Os números mágicos separados por vírgula, que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não irá copiar/multiplicar. Por exemplo, se você colocar 3245,0, o EA não copiará negociações com 3245 números mágicos e negociações manuais (negociações manuais têm um número mágico 0 por padrão).

EA Comment: O comentário do Signal Multiplier EA MT4/5 será impresso em cada negociação multiplicada que for aberta. Se você digitar o símbolo @ nesta configuração, o EA copiará o ID da negociação original como um comentário sobre a negociação copiada/multiplicada.

Symbols not to Copy: Os símbolos separados por vírgula, que o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não irá copiar / multiplicar. Por exemplo, se você colocar EURUSD, GBPUSD, o EA não copiará/multiplicará as negociações em EURUSD e GBPUSD.

Copying Pending Orders: Verdadeiro/falso para copiar pedidos originais pendentes. Se for falso, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 apenas copiará/multiplicará esses pedidos pendentes quando eles forem disparados e abertos.

Better Price: Verdadeiro/falso para copiar/multiplicar negociações originais apenas a um preço melhor. Aviso: se esta opção for verdadeira, você pode perder a cópia/multiplicação completa de uma negociação original se o mercado se mover rapidamente contra você.

Opposite Logic: Verdadeiro/falso para cópia/multiplicação reversa das negociações originais. Se isso for verdade, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 abrirá uma negociação vendida/vendida multiplicada por uma posição longa/comprada e vice-versa.

Multiplier: Os tempos em que a negociação multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 será maior do que a negociação do sinal original (ou de qualquer outra fonte). Por exemplo, se o Multiplicador for 1.5 e a negociação original for 0.10 lote, a negociação multiplicada será 0.15 lote. Se o Multiplicador for 2.0 e a negociação original for 0.22 lote, a negociação multiplicada será 0.44 lote.

Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. Se for Nenhum, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 não copiará/multiplicará nenhuma negociação original. Se for Fixo, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 irá copiar/multiplicar as negociações originais com um tamanho de lote fixo conforme configuração abaixo. Se for Multiplicador, o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 usará a configuração do multiplicador abaixo para copiar/multiplicar negociações originais.

Stop Loss in Points: O nível de Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.

Take Profit in Points: O nível Take Profit para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Essa configuração só é aplicada se Copiar Take Profit=false acima.

Break Even Profit in Points: O nível de lucro para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais), em que o EA moverá o nível de Stop Loss para Break Even. Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.

Trailing Start in Points: O nível em que o EA começará a Trailing the Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.

Trailing Stop in Points: A distância Trailing Stop Loss para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.

Trailing Step in Points: O Trailing Stop Loss Step para cada negociação copiada/multiplicada aberta pelo Signal Multiplier EA MT4/5 (não afetará as negociações originais). Esta configuração só é aplicada se Copiar Stop Loss=false acima.

Basket Take Profit %: O nível Take Profit em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA fechará essas posições. *

Basket Stop Loss %: O nível de Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA fechará essas posições. *

Basket Break Even %: O nível de lucro em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), em que o EA moverá o nível de Stop Loss para Break Even. *

Basket Trailing Start %: O nível de lucro em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA começará a traçar o nível de Stop Loss para cima.

Basket Trailing Stop %: O nível Trailing Stop Loss em % do saldo (decimais estão disponíveis) para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), em que o EA fechará essas posições se for atingido . *

Basket Trailing Step %: O nível de Trailing Step em % do saldo (decimais estão disponíveis), para todas as posições copiadas/multiplicadas abertas pelo Multiplicador de Sinal EA MT4/5 combinado (não afetará as negociações originais), nas quais o EA moverá o nível de Stop Loss.

Emergency Trade Management Equity: O valor patrimonial sob o qual o Multiplicador de Sinal EA MT4/5 iniciará a Gestão/Hedge de Negociação de Emergência descrita acima.

Use Emergency Trade Management: Verdadeiro/falso quanto à opção de fechar todas as negociações abertas originais e copiadas/multiplicadas e começar a cobrir todas as negociações de novos sinais (ou de qualquer outra fonte, consultores especializados ou manuais), dando ao usuário tempo para desativar/interromper qualquer assinatura de sinal ou EAs, salvando a conta de quaisquer perdas futuras. A cobertura de emergência terá alguns spreads e/ou comissões a serem levados em consideração, mas em tudo será muito melhor do que expor toda a sua conta a novos pontos baixos ou destruição total.

Send Email Notification: Verdadeiro/falso na opção de receber uma notificação no seu endereço de e-mail para cada nova negociação original ou copiada / multiplicada, aberta na conta de negociação. Esta notificação incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia Email da janela do terminal MT4/5 >> Tools >> Options, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de Instalação do Multiplicador de Sinal EA MT4/5.

Send Push Notification: Verdadeiro/falso na opção de receber uma notificação push no seu celular ou tablet para cada nova negociação original ou copiada/multiplicada, aberta na conta de negociação. Esta notificação push incluirá o comentário, data e hora, símbolo, preço e quaisquer níveis TP e SL aplicados. Você terá que configurar a guia Notificações da janela do terminal MT4/5 >> Ferramentas >> Opções, para que esta opção funcione corretamente. Veja mais no Guia de Instalação do Multiplicador de Sinal EA MT4/5.

Send Daily Notification: Verdadeiro/falso quanto à opção de receber uma notificação diária no horário predefinido abaixo com os detalhes básicos da sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio líquido e níveis de margem. Isso o manterá em contato com sua assinatura de sinal ou quaisquer EAs com os quais você está negociando, quaisquer negociações abertas copiadas/multiplicadas e seus resultados.

Send Daily Notification Time: A hora do dia no formato 00:00 (formatos de hora como 0:00 00.00 0,00 ou 0,00 não funcionarão, a hora deve estar em quatro dígitos com dois pontos entre o formato 00:00), no qual você receberá seu e-mail e/ou notificação push com os detalhes básicos de sua conta, conforme descritos acima. Várias vezes podem ser colocadas nesta configuração, separadas por vírgulas, se você deseja receber muitas notificações diárias, por exemplo: 00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: Verdadeiro/falso quanto à opção de receber um e-mail de emergência e/ou notificação push com os detalhes básicos de sua conta, como data e hora, saldo, patrimônio líquido e níveis de margem, quando seu patrimônio cai abaixo do nível predefinido definido abaixo.