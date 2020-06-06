MT5 - version 2485 - Please Let Me Know If Bizarre Things Start to Happen...

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Olá Pessoal, a Metaquotes lançou uma versão nova do MT5 na sexta-feira, a 2485, que obrigou a todos os desenvolvedores a recompilarem e a submeterem novamente todos os seus produtos na Loja do MQL5 pois esta nova versão NÃO MAIS SERÁ COMPATÍVEL com indicadores de versões passadas.
Passei todo o sábado recompilando todos os meus 38 produtos.
Como atualizações drásticas como essa sempre apresentam efeitos adversos, por favor me comuniquem se algo bizarro começar a acontecer com o indicador que vocês usam...
Obrigado.
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Hello Guys, Metaquotes launched a new MT5 version on Friday, 2485, which forced all developers to recompile and resubmit all their products in the MQL5 Store as this new version WILL BE NO MORE COMPATIBLE with indicators from past versions.
I spent all Saturday recompiling all my 38 products.
As drastic updates like this always have adverse effects, please let me know if something bizarre starts to happen with the indicator you use...
Thank you.
Passei todo o sábado recompilando todos os meus 38 produtos.
Como atualizações drásticas como essa sempre apresentam efeitos adversos, por favor me comuniquem se algo bizarro começar a acontecer com o indicador que vocês usam...
Obrigado.
---
Hello Guys, Metaquotes launched a new MT5 version on Friday, 2485, which forced all developers to recompile and resubmit all their products in the MQL5 Store as this new version WILL BE NO MORE COMPATIBLE with indicators from past versions.
I spent all Saturday recompiling all my 38 products.
As drastic updates like this always have adverse effects, please let me know if something bizarre starts to happen with the indicator you use...
Thank you.