ShaktiCoin не будет производить первичное размещение токенов (ICO) Shakti Coins

Регистрация заявок на добычу Shakti Coins будет открыта в ближайшее время, поочередно в каждой стране. В настоящее время Shakti Coins не продаются

The Swiss Shakti Foundation опубликовала объявление о том, что в ближайшее время первичное размещение токенов (ICO) Shakti Coins производиться не будет. Необходимо остерегаться мошенников, в качестве которых могут выступать как физические лица, так и организации, заявляющие о доступе к Shakti Coins для продаж. Shakti Coins можно только добыть. То есть, купить токены невозможно.

Регистрация заявок на добычу Shakti Coins будет открыта в ближайшее время, поочередно в каждой стране. Ограниченное количество лицензий на добычу токенов будет выпущено для активных майнеров пропорционально количеству населения страны. Например, в Индии, Китае и США будет одинаковое количество майнеров в соответствии с количеством населения, которые будут обслуживаться по принципу живой очереди.

ShaktiCoin поддерживает энтузиазм, с которым принимается появление новой криптовалюты Shakti Coins, но призывает майнеров к внимательности и предупреждает их об опасности приобретения фальшивых токенов.

Экосистема Shakti поддерживает стандартную стоимость в 5,00 долларов США. Таким образом, возможности для мошенничества исключаются.

Распределение прав добычи

Сеть Shakti всегда будет полностью во владении и под управлением широкого круга лиц. В качестве узлового оператора (майнера) сети Shakti может выступать любое физическое лицо или организация. The Shakti Foundation оставляет за Сатоси исключительное право передачи права собственности узловым операторам. Право добычи ShaktiCoin демократически распределено по всему миру и обеспечивается с помощью узловых операций по курсу одна лицензия на одно физическое лицо. Офис в городе Беркли (Калифорния) получил право оформления криптовалюты в соответствии с нормативными требованиями и обеспечения справедливого распределения узлов (майнеров) по всему миру.

Протокол PoE заменяет энергоемкий протокол биткоин без снижения уровня безопасности. Например, компьютер, предназначенный для добычи ShaktiCoin с лицензией T400, будет потреблять примерно столько же энергии, как сервер электронной почты, обеспечивая возможность добычи криптовалюты на сумму более 10 000 долларов США в месяц, что эквивалентно добыче SXE токенов в течение 18 месяцев.

Лицензии на добычу распространяются только на веб-сайте www.shakticoin.com. Остерегайтесь фишинговых приглашений по электронной почте и фальшивых веб-сайтов с адресами, похожими на настоящие (например, twtter.com). Это достаточно распространенные виды мошенничества, поэтому мы предупреждаем потенциальных майнеров быть более внимательными к деталям.

Добыча ShaktiCoin будет ограничена, особенно на начальном этапе. Количество сегментов, доступных для добычи, будет расти с развитием сети. В настоящий момент экосистема Shakti принимает только ограниченное количество майнеров по принципу живой очереди.



