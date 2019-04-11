Shakti Coin (SXE) откроет новую эру профессионального инвестирования

Швейцарский фонд социального обеспечения Swiss Shakti Foundation, головной офис которого находится в городе Цуг (Швейцария), готовится к выпуску в обращение блокчейн-валюты под названием Shakti Coin (SXE), открывающей новую эру профессионального инвестирования. В основу этого нового стейблкоина заложен принципиально новый блокчейн-протокол под названием Proof-of-Effort (PoE), разработанный с целью демократизации процесса майнинга и превращения Shakti Coin в наиболее удобное средство расчетов во всем мире.

Эта новость пришла спустя десятилетие после выпуска биткоина — первой в мире блокчейн-валюты, созданной человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Разработчики Shakti Coin проанализировали достоинства и недостатки биткоина с целью создания полноценного средства расчетов для проведения повседневных операций. К основным характеристикам Shakti Coin относятся простота использования, стабильная стоимость, соответствие нормативно-правовым требованиям, скорость работы сети свыше 10 тысяч транзакций в секунду, возможность прямых переводов между кошельками, а также демократичность и энергоэффективность процесса майнинга.

Протокол PoE является успешной заменой энергоемкому протоколу Proof-of-Work, применяемому в сети Bitcoin и некоторых других блокчейн-системах, без снижения уровня безопасности. Например, по количеству потребляемой электроэнергии компьютер, используемый для добычи токенов Shakti Coin, сопоставим со среднестатистическим почтовым сервером. Уникальный протокол майнинга этой новой цифровой валюты — PoE — устраняет проблему повышенного энергопотребления, обеспечивая при этом возможности для масштабирования. Кроме того, новый токен несет на себе большую социальную нагрузку, стимулируя расширение доступа к образовательным и финансовым услугам по всему миру.

Shakti Coin удовлетворяет нормативно-правовым требованиям благодаря простоте использования как одному из своих главных отличительных свойств. С этой целью разработка данной валюты велась с учетом передовых практических методов идентификации клиентов, а также норм AML, CTFA и других стандартов, регулирующих действия по пресечению ее незаконного использования. Организация также стремится к обеспечению нормативно-правового соответствия по всему миру, работая с местными поставщиками услуг в конкретных странах.

Управление повседневными операциями с использованием Shakti Coin осуществляется компанией SXE Network Operations LLC, головной офис которой находится в г. Беркли (шт. Калифорния, США). Офис в Беркли уполномочен заниматься вопросами обеспечения нормативно-правового соответствия и выработки методических рекомендаций. Компания SXE Network Operations также отвечает за поддержание работоспособности и развитие сети Shakti Blockchain Network и приложения Shakti Wallet, регистрацию майнеров и обеспечение планомерного выхода на рынок и распространения среди пользователей по всему миру.

Распределение прав собственности

В системе Shakti Coin соблюдается особый принцип, сформулированный Сатоси в качестве требования передачи прав собственности в руки пользователей. Данная сеть будет полностью находиться во владении и распоряжении неограниченного круга лиц с возможностью участия любого пользователя в процессе "добычи" токенов Shakti Coin. Эмиссии монет в порядке предмайнинга не предусматривается. Первичного размещения токенов (ICO) производиться не будет. Фонд намеревается финансировать процесс выпуска токенов SXE Coin за счет продажи "лицензий на добычу".

Проект Shakti является "гражданской инициативой". Ее авторами были обычные родители, работники сферы образования и поклонники блокчейна. За два года с момента ее появления она получила поддержку со стороны добровольцев из более чем 30 стран, расположенных в пяти различных часовых поясах. Что их объединяет? Убежденность в том, что валюта может стать катализатором положительных изменений в обществе. В ближайшие недели Shakti Foundation опубликует свой информационный документ ("белую книгу") и начнет прием заявок на добычу токенов Shakti Coin. Это первые шаги по реализации программы действий, которая, по убеждению фонда Shakti Foundation, совершит революцию в мировой экономике.



