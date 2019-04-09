BXB: состоялся анонс запуска первого IEO-проекта на платформе BXB Turbo

Компания BXB анонсировала запуск IMChat на платформе BXB Turbo. Презентация первого IEO-проекта запланирована на 9 апреля 2019 года (UTC+8).

Демонстрируя инновационный подход и высокий профессионализм, BXB запустит проект вместе с продуктами для маржинальной торговли, в число которых войдут фьючерсы и опционы. Платформа BXB Turbo отличается от чрезвычайно успешной площадки Binance Launchpad расширенным выбором вариантов для инвесторов. Последние могут отдать предпочтение агрессивному использованию кредитных продуктов или выбрать инструменты короткой продажи, чтобы хеджировать свои риски и гарантировать доходность.

IMChat - приложение для обмена мгновенными сообщениями на базе блокчейн-технологии. Программа сочетает в себе оптимизированные функции передачи сообщений с возможностями блокчейн-приложений в сфере поддержки криптовалютных кошельков, транзакций, платежей и "красных пакетов" цифровых валют, обеспечивая тем самым усовершенствованное коммуникационное решение. IMchat предоставляет участникам криптовалютного сообщества дополнительное удобство и функциональность. В отличие от других IEO-проектов, IMchat - вполне зрелое приложение, быстро привлекшее более 100 000 пользователей по всему миру. Приложение ориентировано на удовлетворение обширного спроса со стороны криптовалютной отрасли, и этот факт обеспечивает IMchat большой потенциал для рыночного развития. Активный рост популярности приложения наглядно свидетельствует, что за IMchat стоит команда отличных профессионалов, обладающих превосходной компетенцией в технической и эксплуатационной сферах.

Генеральный директор BXB Exchange Куан (Kwun) прокомментировал: "IMchat - зрелый и продуманный проект. В распоряжении его разработчиков – проверенные опытом продукты и обширная пользовательская база, что обеспечивает им большие перспективы для развития в отрасли IM. Мы рассмотрели множество проектов, и IMchat впечатлил нас больше всех. Мы очень рады, что именно это приложение станет первым проектом, который мы запускаем на платформе BXB Turbo. Мы твердо верим, что его успех не заставит себя ждать".



