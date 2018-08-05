ADVANCED AUTOMATED FOREX TRADING STRATEGIES BY COMBINING TWO EXPERT ADVISORS(Trading Robots)

ADVANCED AUTOMATED TRADING STRATEGIES BY COMBINING TWO EXPERT ADVISORS(Trading Robots)
USE THIS INFORMATION TO USE AGGRESSIVE GRID SNIPER WITH OTHER EAs
EA MONSTER HAS ITS VERY OWN GRID RECOVER SYSTEM NOW SINCE VERSION 2.3
The same way we set up in these images below are the same way you set you other EAs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLICK HERE FOR THE DESTROY THE ODDS AUTOMATED TRADING WEBSITE
Download EA Monster & Aggressive Grid Sniper Here:
https://www.mql5.com/en/users/scottfredeman/seller
COMBINING BOTH EA MONSTER AND AGGRESSIVE GRID SNIPER
TO BRING FORTH A FEATURE RICH EXPERT ADVISOR WITH
LIMITLESS FEATURES OF OPENING, FILTERING AND MANAGING TRADES.
DOWNLOAD THE EA MONSTER PDF MANUAL AND SETTING FILES BELOW FOR BOTH
EXPERT ADVISORS TO GET STARTED ON YOUR LIVE ACCOUNTS.
STARTING BALANCE PER CURRENCY PAIR SHOULD BE $1,000 to $2,000 per Pair.