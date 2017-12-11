USDJPY
Analytics & Forecasts

USDJPY

11 December 2017, 21:29
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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11.12.2017

USDJPY


USDJPY managed to break above 113.20-30 resistance zone which may activate farther advance toward 114.40 zone

As long as market holding above 113.00 more advance toward 114.40 zone will be expected Below 113.00 market may enter new downtrend wave that may target 111.50-70 zone.

 Support    Resistance
Level 1     113.00    113.90
Level 2112.25    114.40-70
Level 3111.50-70    115.50


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