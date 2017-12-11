0
109
11.12.2017
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USDJPY
USDJPY managed to break above 113.20-30 resistance zone which may activate farther advance toward 114.40 zone
As long as market holding above 113.00 more advance toward 114.40 zone will be expected Below 113.00 market may enter new downtrend wave that may target 111.50-70 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|113.00
|113.90
|Level 2
|112.25
|114.40-70
|Level 3
|111.50-70
|115.50
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