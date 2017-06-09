Подвешенный парламент: как это будет?

По текущим итогам выборов в Британии уже не вызывает сомнений факт подвешенного парламента, поскольку консерваторам не удалось набрать необходимого числа голосов для получения 326 мест в парламенте.

Теперь на формирование коалиции могут уйти недели, хотя, например, в 2010 году тори смогли договориться с либеральными демократами всего за 5 дней.

Мэй на данный момент остается у власти, однако если ей не удастся сформировать правительство большинства, ей, согласно сложившейся традиции, придется уйти в отставку. В этом случае шансы на формирование правительства появятся у Корбина.

Кроме того, вместо попытки создания коалиционного правительства, Мэй может попытаться заручиться поддержкой более мелких партий, предложив им пусть и не министерские посты, но ряд существенных уступок.

Наконец, она может решить не формировать правительство меньшинства, а каждый раз вести с такими мелкими партиями новые переговоры, однако такой тип правительства будет обречен на провал, особенно в текущих условиях, когда для переговоров по Брекзиту правительству необходим очень сильный мандат доверия.