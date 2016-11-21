Forex Emas, Trading Paling Populer dan Menguntungkan

Seringkali para pemula yang ingin terjun ke dunia trading belum paham tentang perbedaan trading emas, forex dan saham. Hal tersebut mungkin saja karena mereka minim informasi mengenai perbedaan ketiga trading tersebut. Sekalipun ada informasi yang membahas perbedaannya tetap saja akan lebih condong pada satu trading tertentu karena informasi tersebut diberikan oleh para broker yang bergerak pada trading tertentu. Trading yang saat ini cukup populer adalah trading forex dan emas. Antara forex emas memang memiliki keuntungan yang menjanjikan serta memiliki strategi dan analisa yang baik. Sebelum Anda memutuskan untuk memilih ada baiknya Anda mengetahui perbedaan diantara keduanya.





Sesuai dengan namanya trading forex merupakan kegiatan transaksi jual beli mata uang asing bertaraf Internasional. Pasar forex ini merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Mulai dari pemerintah, pengusaha, bank hampir semuanya mengikuti trading forex. Bila Anda ingin terjun ke dunia trading maka bersiaplah untuk memantau fluktuasi mata uang asing setiap harinya. Banyaknya partisipan yang terjun ke dunia trading membuat perputaran uang sangat cepat bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Jika Anda belum terbiasa di pasar forex maka bisa menggunakan jasa broker. Perbedaan yang terdapat antara forex emas adalah pada jangka waktu investasinya. Jika Anda ingin memiliki investasi jangka panjang maka bisa memilih trading emas sedangkan jika ingin mendapatkan keuntungan besar dan cepat bisa memilih trading forex.





Jika Anda memilih untuk melakukan trading emas perlu diketahui bahwa harga emas tergantung dari nilai ekonomi dunia. Jadi jika kondisi ekonomi dunia melemah maka harga emas pun akan merasakan imbasnya. Para investor emas kebanyakan lebih memilih menginvestasikan emas dalam bentuk fisik seperti model antam atau model gadai syariah. Hanya saja cara yang satu ini cukup merepotkan karena para investor harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyimpanan dan transportasi. Kini antara forex emas bisa dilakukan secara online. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan kecepatan bagi para trader.



