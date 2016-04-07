HELP! What's wrong with my code?
Trading Systems

HELP! What's wrong with my code?

7 April 2016, 12:20
sheri_lanyue
sheri_lanyue
0
125
//+------------------------
//计算最大开仓量
//+------------------------
double myLots(double lot)
 {
  lot=NormalizeDouble(AccountBalance()/1000.0*(getmax()-getmin()),2);
  return(lot);

 }

 //+------------------------------------------------------------------+

//| 获取获取近20根K线最高最低价                                      |

//+------------------------------------------------------------------+

  double getmin()

  {   

   double low;

   low=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);//---20根K线最低价

   return(low);

  }

  double getmax()

  {

   double high;

   high=iHighest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);//---20根K线最高价

   return(high);

  }

//----开仓函数 

void iOpenOrders(string myType,double myLots,double LossStop,double TakeProfit)

{

 int ticket;

 int mySPREAD=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);//获取市场滑点

 if(myType=="Buy")

  ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY,myLots,Ask,mySPREAD,LossStop,TakeProfit,NULL,0,0,Red);

 if(myType=="Sell")

  ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,myLots,Bid,mySPREAD,LossStop,TakeProfit,NULL,0,0,Blue);

 

 