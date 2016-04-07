HELP! What's wrong with my code?

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 获取获取近20根K线最高最低价 |
//+------------------------------------------------------------------+
double getmin()
{
double low;
low=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);//---20根K线最低价
return(low);
}
double getmax()
{
double high;
high=iHighest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);//---20根K线最高价
return(high);
}
//----开仓函数
void iOpenOrders(string myType,double myLots,double LossStop,double TakeProfit)
{
int ticket;
int mySPREAD=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);//获取市场滑点
if(myType=="Buy")
ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY,myLots,Ask,mySPREAD,LossStop,TakeProfit,NULL,0,0,Red);
if(myType=="Sell")
ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,myLots,Bid,mySPREAD,LossStop,TakeProfit,NULL,0,0,Blue);
}