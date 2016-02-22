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Weekly Economic Calendar From 22/02 To 28/02 (2016)
ONLY IMPORTANT NEWS
|Time
|Country
|Vol.
|Event
|Period
|Previous
|Consensus
|Actual
Monday, 22 February
Tuesday, 23 February
|09:00
|Germany
|Ifo Business Climate
|Feb
|107.3
|107.0
|10:00
|Great Britain
|Inflation Report Hearings
|Feb
|10:00
|Great Britain
|BOE Governor Mark Carney Speaks
|Feb
|11:15
|Switzerland
|SNB Chairman Thomas Jordan Speaks
|Feb
|15:00
|USA
|CB Consumer Confidence
|Feb
|98.1
|97.6
Wednesday, 24 February
Thursday, 25 February
|00:30
|Australia
|Private Capital Expenditure
|4Q
|-9.2%q/q
-20.0% y/y
|-3.0%q/q
|09:30
|Great Britain
|Gross Domestic Product
|4Q
|0.5% q/q
1.9% y/y
|0.5% q/q
1.9% y/y
|13:30
|USA
|Durable Goods Orders
|Jan
|-5.1% m/m
|2.6% m/m
|13:30
|USA
|Core Durable Goods Orders
|Jan
|-1.2% m/m
|0.1% m/m
|13:30
|USA
|Unemployment Claims
|Feb
|262K
|271K
|23:30
|Japan
|National Consumer Price Index
|Jan
|0.2% y/y
Friday, 26 February
|13:30
|USA
|Gross Domestic Product
|4Q
|0.7% q/q
1.8% y/y
|0.5% q/q
Sunday, 28 February