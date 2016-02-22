Weekly Economic Calendar From 22/02 To 28/02 (2016) ONLY IMPORTANT NEWS
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Weekly Economic Calendar From 22/02 To 28/02 (2016) ONLY IMPORTANT NEWS

22 February 2016, 12:57
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
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Weekly Economic Calendar From 22/02 To 28/02 (2016)

ONLY IMPORTANT NEWS 

 

TimeCountryVol.EventPeriodPreviousConsensusActual

Monday, 22 February

Tuesday, 23 February

09:00GermanyIfo Business ClimateFeb107.3
107.0

10:00Great BritainInflation Report HearingsFeb


10:00Great BritainBOE Governor Mark Carney SpeaksFeb


11:15SwitzerlandSNB Chairman Thomas Jordan SpeaksFeb


15:00USACB Consumer ConfidenceFeb98.1
97.6

Wednesday, 24 February

Thursday, 25 February

00:30AustraliaPrivate Capital Expenditure4Q-9.2%q/q
-20.0% y/y		-3.0%q/q

09:30Great BritainGross Domestic Product4Q0.5% q/q
1.9% y/y		0.5% q/q
1.9% y/y
13:30USADurable Goods OrdersJan-5.1% m/m
2.6% m/m

13:30USACore Durable Goods OrdersJan-1.2% m/m
0.1% m/m

13:30USAUnemployment ClaimsFeb262K
271K

23:30JapanNational Consumer Price IndexJan0.2% y/y


Friday, 26 February

13:30USAGross Domestic Product4Q0.7% q/q
1.8% y/y		0.5% q/q

Sunday, 28 February