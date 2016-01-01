secara teknikal saya melihat ada harga penting yang saya tandakan dengan lingkaran merah dan saya lagi menunggu konfirmasi dari sinyal ini untuk mengambil possisi...dengan ilustrasi saya buat harga naik menguji support dan resistent setelah menembus harga di lingkaran merah.





technically I see no significant price I mark a with a red circle and I was again waiting for confirmation of this signal to take possisi ... with illustrations I make prices rise and resistent test support after breaking price in the red circle .