Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them)
Crude Oil

Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them)

30 April 2015, 23:11
Sergey Golubev
Sergey Golubev
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1. Saudi Aramco - 12 million boepd, Saudi Oil Minister Ali al-Naimi.

  • 2014: 12 million boepd (Barrels of Oil Equivalent Per Day)
  • 2004: 10.8 million boepd.
  • Percent liquids: 87%.

2. Gazprom - 8.3 million boepd, Gazprom CEO Alexei Miller

  • 2014: 8.3 million boepd.
  • 2004: 9.8 million boepd.
  • Percent liquids: 6%.

3. National Iranian Oil Co. - 6 million boepd, Iran's oil minister, Bijan Namdar Zanganeh.

  • 2014: 6 million boepd.
  • 2004: 5.1 million boepd.
  • Percent liquids: 52%.

4. Exxon Mobil - 4.7 million boepd, CEO Rex Tillerson.

  • 2014: 4.7 million boepd
  • 2004: 4.6 million boepd
  • Percent liquids: 51%

5. Rosneft - 4.7 million boepd, CEO Igor Sechin.

  • 2014: 4.7 million boepd
  • 2004: 0.3 million boepd
  • Percent liquids: 82%

6. PetroChina - 4 million boepd, CEO Zhou Jiping.

  • 2014: 4 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 63%

7. BP - 3.7 million boepd, CEO Bob Dudley.

  • 2014: 3.7 million boepd
  • 2004: 3.9 million boepd

8. Royal Dutch Shell - 3.7 million boepd, CEO Ben van Beurden.

  • 2014: 3.7 million boepd
  • 2004: 3.9 million boepd
  • Percent liquids: 47%

9. Petroleos Mexicanos - 3.6 million boepd, Pemex CEO Emilio Lozoya Austin.

  • 2014: 3.6 million boepd
  • 2004: 4.1 million boepd
  • Percent liquids: 75%

10. Kuwait Petroleum Corp. - 3.4 million boepd, Oil Minister Ali al-Omair.

  • 2014: 3.4 million boepd
  • 2004: 2.5 million boepd
  • Percent liquids: 92%

11. Chevron - 3.3 million boepd, CEO John Watson.

  • 2014: 3.3 million boepd
  • 2004: 3.1 million boepd
  • Percent liquids: 66% 

12. Abu Dhabi National Oil Co. - 3.1 million boepd, United Arab Emirates Energy Minister Suhail bin Mohamed al-Mazroui.

  • 2014: 3.1 million boepd
  • 2004: 2.0 million boepd
  • Percent liquids: 85%

13. Total - 2.5 million boepd New, CEO Patrick Pouyanne.

  • 2014: 2.5 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 50%

14. Petrobras - 2.4 million boepd, Disgraced former CEO Maria das Gracas Silva Foster, who resigned in February.

  • 2014: 2.4 million boepd
  • 2004: 1.5 million boepd
  • Percent liquids: 85%

15. Qatar Petroleum - 2.4 million boepd, Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister of Energy and Industry.

  • 2014: 2.4 million boepd
  • 2004: 1.2 million boepd
  • Percent liquids: 31%

16. Lukoil - 2.3 million boepd, Lukoil's CEO Vagit Alekperov.

  • 2014: 2.3 million boepd
  • 2004: 1.9 million boepd
  • Percent liquids: 84%

17. Sonatrach - 2.2 million boepd, Algeria's Minister of Energy and Mines Youcef Yousfi.

  • 2014: 2.2 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 50%

18. Iraq Ministry of Oil - 2 million boepd, Iraq's Minister of Oil Adil Abdul-Mahdi, near Kirkuk.

  • 2014: 2.1 million boepd
  • 2004: 2 million boepd
  • Percent liquids: 98%

19. PDVSA - 2 million boepd, Venezuelan president Nicolas Maduro.

  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 2 million boepd
  • Percent liquids: 94%

20. ConocoPhillips - 2 million boepd, CEO Ryan Lance.

  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 1.8 million boepd
  • Percent liquids: 58%

21. Statoil - 2 million boepd, Statoil's new CEO Eldar Saetre.

  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 1.7 million boepd
  • Percent liquids: 59%

#gazprom, crude oil, Exxon Mobil, Saudi Aramco