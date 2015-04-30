Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them)

1. Saudi Aramco - 12 million boepd, Saudi Oil Minister Ali al-Naimi.
- 2014: 12 million boepd (Barrels of Oil Equivalent Per Day)
- 2004: 10.8 million boepd.
- Percent liquids: 87%.
2. Gazprom - 8.3 million boepd, Gazprom CEO Alexei Miller
- 2014: 8.3 million boepd.
- 2004: 9.8 million boepd.
- Percent liquids: 6%.
3. National Iranian Oil Co. - 6 million boepd, Iran's oil minister, Bijan Namdar Zanganeh.
- 2014: 6 million boepd.
- 2004: 5.1 million boepd.
-
Percent liquids: 52%.
4. Exxon Mobil - 4.7 million boepd, CEO Rex Tillerson.
- 2014: 4.7 million boepd
- 2004: 4.6 million boepd
-
Percent liquids: 51%
5. Rosneft - 4.7 million boepd, CEO Igor Sechin.
- 2014: 4.7 million boepd
- 2004: 0.3 million boepd
-
Percent liquids: 82%
6. PetroChina - 4 million boepd, CEO Zhou Jiping.
- 2014: 4 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 63%
7. BP - 3.7 million boepd, CEO Bob Dudley.
- 2014: 3.7 million boepd
-
2004: 3.9 million boepd
8. Royal Dutch Shell - 3.7 million boepd, CEO Ben van Beurden.
- 2014: 3.7 million boepd
- 2004: 3.9 million boepd
-
Percent liquids: 47%
9. Petroleos Mexicanos - 3.6 million boepd, Pemex CEO Emilio Lozoya Austin.
- 2014: 3.6 million boepd
- 2004: 4.1 million boepd
-
Percent liquids: 75%
10. Kuwait Petroleum Corp. - 3.4 million boepd, Oil Minister Ali al-Omair.
- 2014: 3.4 million boepd
- 2004: 2.5 million boepd
-
Percent liquids: 92%
11. Chevron - 3.3 million boepd, CEO John Watson.
- 2014: 3.3 million boepd
- 2004: 3.1 million boepd
- Percent liquids: 66%
12. Abu Dhabi National Oil Co. - 3.1 million boepd, United Arab Emirates Energy Minister Suhail bin Mohamed al-Mazroui.
- 2014: 3.1 million boepd
- 2004: 2.0 million boepd
-
Percent liquids: 85%
13. Total - 2.5 million boepd
New, CEO Patrick Pouyanne.
- 2014: 2.5 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 50%
14. Petrobras - 2.4 million boepd, Disgraced former CEO Maria das Gracas Silva Foster, who resigned in February.
- 2014: 2.4 million boepd
- 2004: 1.5 million boepd
-
Percent liquids: 85%
15. Qatar Petroleum - 2.4 million boepd, Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister of Energy and Industry.
- 2014: 2.4 million boepd
- 2004: 1.2 million boepd
-
Percent liquids: 31%
16. Lukoil - 2.3 million boepd, Lukoil's CEO Vagit Alekperov.
- 2014: 2.3 million boepd
- 2004: 1.9 million boepd
-
Percent liquids: 84%
17. Sonatrach - 2.2 million boepd, Algeria's Minister of Energy and Mines Youcef Yousfi.
- 2014: 2.2 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 50%
18. Iraq Ministry of Oil - 2 million boepd, Iraq's Minister of Oil Adil Abdul-Mahdi, near Kirkuk.
- 2014: 2.1 million boepd
- 2004: 2 million boepd
- Percent liquids: 98%
19. PDVSA - 2 million boepd, Venezuelan president Nicolas Maduro.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 2 million boepd
-
Percent liquids: 94%
20. ConocoPhillips - 2 million boepd, CEO Ryan Lance.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 1.8 million boepd
-
Percent liquids: 58%
21. Statoil - 2 million boepd, Statoil's new CEO Eldar Saetre.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 1.7 million boepd
- Percent liquids: 59%