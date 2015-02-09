1 Milliarde Dollar Profit mit dem Öl-Short-Trade

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erklärte einer Audienz von rund 3000 Investoren folgendes: "Wir glauben dass der Ölpreis sinken wird - sehr tief.". Er fügte hinzu: "Ich bemitleide Investoren die Öl Long handeln". Zach Schreiber ist 42 Jahre alt und ist Mitgründen vonin 2011 geworden. Am Tag seiner Rede hing der Preis im Bereich von 99$. Er bewertete die Annexion von Krim durch Russlands als Wirtschafts-hemmend und sah den Ölpreis am ganz Tief im Chart. Im Juni erreichte Crude Oil 107$ - ab diesem Zeitpunkt begann der "Absturz" des Preises. PointState Capital erwirtschaftetein 2014 bzw. eine Rendite von 27%. Die Hälfte des Profites, alsoerwirtschaftete er aus dem Öl-Short-Trade. Seit seiner Rede über die Abwertung des Öls stagnierte der Wert von Crude Oil um 50%. PointState Capital zählt zu den Hedge Funds die die Ukraine-Krise bzw. Abwertung Öls am besten überstanden haben.Schaut man sich die Kapitalverteilung Anfang November 2014 von PS Capital an, merkt man dass knapp ein Drittel der gehaltenen Investitionen im Energiesektor lagen. Es gibt leider keine nähere Informationen, doch es ist davon auszugehen dass beinahe 100% der Investitionen im Energiesektor, dem Short Trade des Crude Oils gewidmet sind. Insgesamt lässt sich sagen dass Zach Schreiber zu 100% ein Gegenspieler zu Owen Li ist, welcher 99,800,000 $ in weniger Monaten verzockte, weil er, wie er sagte, seine Emotionen nicht im Griff hatte. QUELLE: http://www.in-trading.eu/2015/01/25/1-milliarde-dollar-profit-mit-dem-oel-short-trade/