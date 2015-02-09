33 Milliarden Dollar Verlust in nur wenigen Schritten – Petrobras

Geschäftsführerin Marias das Graca gab zu dass das Unternehmen <strong>Petrobras </strong>bis zu 33 Milliarden Dollar in 2014 verloren hat. Dieses Geschehen zwang den brasilianischen Präsidenten Dilma Rousseff die Geschäftsführerin Graca Foster zu entlassen. Es dauerte nicht lange bis Petrobras einen neuen CEO hatte - Leiter von "Banco do Brasil" Aldemir Bendine.





<a href="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/5682771ecd6aa0b528079b91c1d50562.png"><img class=" wp-image-1267 aligncenter" src="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/5682771ecd6aa0b528079b91c1d50562.png" alt="Petrobras Chart" width="900" height="519" /></a>Im Jahreschart sieht man dass diese Getue von Petrobras am Anfang von Jahr 2014 niemandem bekannt und die fundamentale Analyse des Unternehmens durchschnittlich grüne Zahlen aufwies, weshalb auch die Anleger die Aktie kauften was wiederum zu grünen Zahlen der Aktie selbst führte. Am September erreichte Petrobras (Petroleo Brasileiro Petrobras SA (ADR)) Aktie ihren Climax und stagnierte nachfolgend nur noch.

















<a href="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/84c775e0bdca5191e81067d7dbab20e4.png"><img class=" wp-image-1266 aligncenter" src="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/84c775e0bdca5191e81067d7dbab20e4.png" alt="Petrobras Chart" width="903" height="512" /></a>





Im kleinerem Chart sehen wir dass sich eine Seitwärtsphase ausbildet welche wir/ich so sehr gerne handeln würde. Aus fundamentalen Gründen natürlich, möchte man dieses Unternehmen zuerst ein mal nicht "longen".

















<img class=" wp-image-1278 alignleft" src="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/3715f620ff356c62e88132cf6b0ff09c.png" alt="petrobras" width="500" height="264" />Das Unternehmen verzeichnete, wie die CEO sagte, einen Verlust von ca. 33 Milliarden Dollar. Vergleicht man jedoch Zusammenfassung der Bilanz von Petrobras auf der offiziellen Webseite, so sieht man keine 33 Mrd. Verluste in der Bilanzsumme. Anscheinend wurden nicht nur solche Berichte sondern auch ausführliche Bilanzen gefälscht um an Fremdkapital (bild unten) zu kommen. Denn das Fremdkapital des Unternehmens stiegen um 400% seit 2007.











Zudem spielten politische Interessen in diesem Unternehmen mit, z.B die Arbeiterpartei. Der Zusammenhang und was tatsächlich Geschehen ist bzw. wer wie viel tatsächlich von diesem Unternehmen hat, ist so undeutlich und unklar dass damit in den Nachrichtenberichten stärker spekuliert wird als mit den Aktien an der Börse, weswegen ich diesen Bereich auslassen möchte.





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<img class=" wp-image-1265 aligncenter" src="http://www.in-trading.eu/wp-content/uploads/2015/02/faddf1e17b3834aad495037e85d46dfe.png" alt="petrobras" width="898" height="197" />

<pre>Bildquellen: http://www.investidorpetrobras.com.br/en/financial-results/3q14.htm ; http://www.finanzen.net/chart/Petroleo_Brasileiro ; (Photo by Mario Tama/Getty Images) | Mario Tama via Getty Images</pre>

