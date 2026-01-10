SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TVT 69
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
95 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 138
Gewinntrades:
2 153 (68.61%)
Verlusttrades:
985 (31.39%)
Bester Trade:
2 540.01 USD
Schlechtester Trade:
-2 882.48 USD
Bruttoprofit:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Bruttoverlust:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (234.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 719.32 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
1 607 (51.21%)
Short-Positionen:
1 531 (48.79%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-93.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-1 441.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22 570.40 USD (13)
Wachstum pro Monat :
0.79%
Jahresprognose:
9.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 090.28 USD
Maximaler:
31 347.41 USD (114.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.32% (31 347.41 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 540.01 USD
Schlechtester Trade: -2 882 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +234.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 441.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
