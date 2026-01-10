SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TOX 69
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
119 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 780
Gewinntrades:
3 434 (71.84%)
Verlusttrades:
1 346 (28.16%)
Bester Trade:
2 214.24 USD
Schlechtester Trade:
-2 686.57 USD
Bruttoprofit:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Bruttoverlust:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (401.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 574.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
2 579 (53.95%)
Short-Positionen:
2 201 (46.05%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
6.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-104.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-175.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 965.72 USD (13)
Wachstum pro Monat :
0.89%
Jahresprognose:
10.77%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.18 USD
Maximaler:
30 789.44 USD (60.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.30% (30 789.44 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 214.24 USD
Schlechtester Trade: -2 687 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +401.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OxSecurities-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

For monitoring purposes only. 
Keine Bewertungen
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
