Signale / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
660
Gewinntrades:
659 (99.84%)
Verlusttrades:
1 (0.15%)
Bester Trade:
6.37 USD
Schlechtester Trade:
-0.11 USD
Bruttoprofit:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Bruttoverlust:
-0.11 USD (11 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
422 (1 290.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 290.09 USD (422)
Sharpe Ratio:
1.89
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.21%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
18240.00
Long-Positionen:
335 (50.76%)
Short-Positionen:
325 (49.24%)
Profit-Faktor:
18241.00
Mathematische Gewinnerwartung:
3.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.76%
Jahresprognose:
324.67%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.11 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
35.89% (888.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.37 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 422
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 290.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
Keine Bewertungen
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
