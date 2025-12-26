- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
660
Gewinntrades:
659 (99.84%)
Verlusttrades:
1 (0.15%)
Bester Trade:
6.37 USD
Schlechtester Trade:
-0.11 USD
Bruttoprofit:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Bruttoverlust:
-0.11 USD (11 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
422 (1 290.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 290.09 USD (422)
Sharpe Ratio:
1.89
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.21%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
18240.00
Long-Positionen:
335 (50.76%)
Short-Positionen:
325 (49.24%)
Profit-Faktor:
18241.00
Mathematische Gewinnerwartung:
3.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.76%
Jahresprognose:
324.67%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.11 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
35.89% (888.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|44
|CADCHF#
|40
|EURNZD#
|36
|USDCHF#
|36
|USDCAD#
|35
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|GBPCAD#
|33
|EURCHF#
|32
|GBPUSD#
|32
|GBPNZD#
|31
|EURGBP#
|29
|NZDCAD#
|29
|NZDCHF#
|28
|NZDUSD#
|28
|GBPAUD#
|27
|AUDCHF#
|27
|EURCAD#
|26
|AUDNZD#
|24
|AUDUSD#
|23
|EURUSD#
|18
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY#
|133
|CADCHF#
|120
|EURNZD#
|109
|USDCHF#
|109
|USDCAD#
|107
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|GBPCAD#
|100
|EURCHF#
|96
|GBPUSD#
|98
|GBPNZD#
|95
|EURGBP#
|88
|NZDCAD#
|91
|NZDCHF#
|93
|NZDUSD#
|85
|GBPAUD#
|83
|AUDCHF#
|81
|EURCAD#
|78
|AUDNZD#
|73
|AUDUSD#
|69
|EURUSD#
|54
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY#
|20K
|CADCHF#
|9.6K
|EURNZD#
|19K
|USDCHF#
|8.7K
|USDCAD#
|15K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|GBPCAD#
|14K
|EURCHF#
|7.7K
|GBPUSD#
|9.8K
|GBPNZD#
|17K
|EURGBP#
|6.6K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.4K
|NZDUSD#
|8.4K
|GBPAUD#
|13K
|AUDCHF#
|6.5K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|13K
|AUDUSD#
|6.9K
|EURUSD#
|5.4K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.37 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 422
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 290.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
