SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
68 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 154%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 057
Gewinntrades:
1 028 (49.97%)
Verlusttrades:
1 029 (50.02%)
Bester Trade:
319.42 USD
Schlechtester Trade:
-195.14 USD
Bruttoprofit:
16 585.42 USD (744 840 pips)
Bruttoverlust:
-14 327.53 USD (651 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (171.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
800.54 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
93.78%
Max deposit load:
96.67%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
1 539 (74.82%)
Short-Positionen:
518 (25.18%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-118.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-430.84 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-9.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
666.02 USD
Maximaler:
1 256.87 USD (79.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.69% (1 258.23 USD)
Kapital:
11.54% (177.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WS30 550
USDJPY 398
XAUUSD 370
SP500 346
GDAXI 194
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WS30 311
USDJPY 784
XAUUSD 317
SP500 759
GDAXI -14
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 38K
SP500 14K
GDAXI 2.8K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +319.42 USD
Schlechtester Trade: -195 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +171.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -118.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
noch 15 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Keine Bewertungen
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Complete Portfolio Main
30 USD pro Monat
154%
0
0
USD
2.3K
USD
68
99%
2 057
49%
94%
1.15
1.10
USD
41%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.