SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 197%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 713
Kârla kapanan işlemler:
867 (50.61%)
Zararla kapanan işlemler:
846 (49.39%)
En iyi işlem:
319.42 USD
En kötü işlem:
-195.14 USD
Brüt kâr:
14 042.57 USD (605 512 pips)
Brüt zarar:
-11 551.55 USD (478 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (171.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
800.54 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.07%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
1 281 (74.78%)
Satış işlemleri:
432 (25.22%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
16.20 USD
Ortalama zarar:
-13.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-118.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-430.84 USD (3)
Aylık büyüme:
20.22%
Yıllık tahmin:
245.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
666.02 USD
Maksimum:
1 256.87 USD (79.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.69% (1 258.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 491
USDJPY 340
SP500 304
XAUUSD 300
GDAXI 155
EURUSD 105
NDX 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 342
USDJPY 430
SP500 781
XAUUSD 672
GDAXI -5
EURUSD 212
NDX 59
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 4.6K
USDJPY 23K
SP500 14K
XAUUSD 72K
GDAXI 1.8K
EURUSD 4.3K
NDX 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +319.42 USD
En kötü işlem: -195 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +171.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 daha fazla...
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
İnceleme yok
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
