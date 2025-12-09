Fragen und Antworten zum Service "Signale"
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage, wenn nicht, entschuldigung. Weis jemand wie man die Updatefunktion im MT5 32bit Version abstellt, ich habe zwei 32Bit Versionen auf zwei Mini Pc Stick-Rechner laufen und die besagten Rechner haben eben nur eine 32Bit Architektur, MT5 will immer wieder updaten und merkt dann, geht nicht weil die Version von MT5 die installiert ist die letzte 32Bit ist und es gibt auch keine Updates mehr. Ja etwas verwirrend, alber es ist hat so.
Das geht wohl nicht, da die 32-Bit Version nicht mehr unterstützt wird (Fehlerkorrekturen,..) und daher wird auch MQ diese Aufforderung wohl nicht (mehr) ändern: https://www.mql5.com/de/forum/325709
Es bleibt nur die 64-Bit Version, aber uU. ist 64-Bit Mini-Linux ein Ausweg?
ja, ich geh auf das Paypal- bzw. Kreditkartensymbol im Terminal und möchte dann bezahlen. Und dann kommen die o.g. Meldungen. Ich hab die aktuelle Version installiert. Wenn ich das Terminal öffne steht nur wine64 oben. Kann man die Symbole auch ausserhab es Terminals bezahlen?
Schau mal aus Meine Abonnements: https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions
Ich habe keine Abos, daher sehe ich nichts. Wenn ich ein Signal neu abonnieren will, wird verlangt das Terminal zu starten.
Kann es sein, dass Du einen alte Version des MacOS verwendest, wodurch der Webbrowser nicht der ist, der er sein soll?
Eine kleine Suche brachte dies:
https://www.mql5.com/de/forum/457125
Für macOS: Überprüfen Sie Ihre Wine-Version
Wir haben das macOS-Installationsprogramm vor kurzem vollständig aktualisiert und zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Wenn Sie MetaTrader bereits unter macOS verwenden, überprüfen Sie bitte die aktuelle Wine-Version, die beim Start im Terminal-Log angezeigt wird:
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
Wenn Ihre Wine-Version kleiner als 8.0.1 ist, empfehlen wir dringend, die alte Plattform zusammen mit dem Wine-Präfix, in dem sie installiert ist, zu entfernen. Sie können die Plattform wie gewohnt löschen, indem Sie sie aus dem Bereich „Anwendungen“ in den Papierkorb verschieben. Das Präfix Wine kann mit Finder gelöscht werden. Wählen Sie das Menü Go > Gehe zu Ordner und geben Sie den Verzeichnisnamen ein: ~/Library/Application Support/. Gehen Sie in dieses Verzeichnis und löschen Sie die folgenden Ordner, je nach installierter MetaTrader-Version:
Hallo,
ich würde gerne ein Signal abonnieren, komme aber nicht weiter. Ich bin registriert bei mql5, auf meinem Konto sind 100 USD aufgeladen.
Dabei habe ich folgende Probleme...
1. Ich will das Signal über die Website abonnieren. Aber immer wenn ich auf abonnieren klicke, öffnet sich ein Fenster das mich an den Metatrader weiterleiten will. Bestätige ich das, rückt die bereits geöffnete MT5 in den Vordergrung und es tut sich nichts weiter.
2. Im Metatrader 5 ist das Signal-Logo grau. Es gibt auch keinen Signal Tab. Ich habe es jetzt über diverse Broker ausprobiert. Immer das gleiche. Ebenfalls in der originalen MT5 Version, ohne Broker-Branding. Auch mit einem Demo-Konto von MetaQuotes bleibt das Signallogo grau.
Ich komme hier ohne Hilfe nicht weiter. Danke!
Hier werden die am häufigsten gestellten Fragen über das Funktionieren des Service Signale gesammelt und beantwortet sein. Die Liste von Fragen wird gegebenenfalls aktualisiert werden, und wir werden uns bemühen, so bald wie möglich alle entstehende Fragen zu beantworten. Sollten Sie keine Antwort auf Ihre Frage bekommen, bitte schreiben Sie darüber in Kommentaren.
Bevor Sie eine Frage stellen, lesen Sie bitte die Artikel zum Thema:
Fragenkatalog
Wozu braucht man den Service "Signale"?
Wer kann sein Handelssignal an der MQL5.com erstellen? Muss man das bezahlen?
Wie bald wird ein kostenloses Signal für Abonnieren verfügbar?
Wie erstellt man ein kostenloses Signal?
Wie kann man ein Signal abonnieren?
Ich habe ein Signal erstellt, es ist aber für die Abonnenten auf der Website immer noch nicht verfügbar. Wieso?
Wie kann man ein Signal aus dem MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Terminal abonnieren?
Kann ich meine Händel vom MetaTrader 4 in den MetaTrader 5 oder umgekehrt kopieren?
Wie werden die Zahlungsmittel für bezahlbare Abonnements abgebucht? Was ist, wenn ein kostenloses Abonnement plötzlich bezahlbar wird?
Kann ich mein bezahlbares Abonnement kündigen?
Ich will, dass alle zu kopierenden Händel mit einem festgesetzten Volumen von 1.0 Los erfüllt werden. Ist es möglich?
Auf dem Konto des Dienstleisters werden alle Händel mit einem Volumen von 0.1 Los erfüllt. Ich will, dass bei mir diese Händel mit einem größeren Volumen, wie zum Beispiel 0.3 Los, kopiert werden konnten. Kann ich das Volumen selbst erhöhen?
Auf dem Konto des Dienstleisters wird das Handelssymbol GOLD gehandelt, wobei mein Broker dasselbe Finanzinstrument hat, welches doch XAUUSD heißt. Werden in diesem Fall die GOLD-Händel auf das XAUUSD-Symbol kopiert werden?
Kann ich selbst die Regeln zum Kopieren der Händel eines Dienstleister-Symbols auf das Abonnenten-Symbol erstellen?
Wie wird der Prozentsatz von Transaktionsvolumina des Dienstleisters und des Abonnenten gerundet?
Warum dürfen es keine offenen Positionen oder bedingten Aufträge auf meinem Konto sein, um ein Signal zu abonnieren?
Warum bringt der manuelle Handel zu Problemen mit dem Kopieren der Signale (zur Desynchronisierung)? Warum kann man nicht auf einem Konto gleichzeitig ein Signal abonnieren und dabei selbständig handeln?
Wie kann ich mein Signal deaktivieren? Ich will es nicht mehr senden.
Soll ein Abonnent sein MetaTrader 4/5 Terminal permanent im Laufen halten, um seine Händel zu kopieren?
Muss man sich vom Signal dort abmelden, wo man es auch abonniert hat?
Wie kann ich erfahren, welches Signal ich im Terminal abonniere, und wie kann ich mich abmelden?
Wie werden die Signale kopiert sein, wenn ich ein Konto für vierstellige Symbole habe und mein Dienstleister Signale für fünfstellige Symbole hat?
Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Antworten auf die Fragen
Der spezielle Bereich "Signale" auf der MQL5.community-Website ermöglicht es registrierten Benutzern, ihre eigenen Handelsoperationen von ihren auf den Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 eröffneten Konten zu senden sowie das Kopieren der Händel auf ihrem Konto auf der Basis von Signalen anderer Händler zu abonnieren. Jedes Handelssignal hat seine Seite im Bereich Signale, wo man die detaillierte Handelshistorie und -statistiken, Wachstums- und Bilanzdiagramme sowie Anzahl der Abonnenten und vieles andere sehen kann.
Um ein Signal zu erstellen, brauchen Sie nur, sich bei der MQL5.com registrieren. Man kann Signale mit sowohl kostenlosem als auch bezahlbaren Abonnement erstellen - in beiden Fällen braucht man nicht, das Erstellen eines Signals zu bezahlen.
Kostenlose Signale werden für die Abonnenten sofort verfügbar, sobald der Signal-Server an das Handelskonto anschließen kann, welches die Signale abgeben wird.
In der oberen rechten Ecke in der Sektion Signale ist jedem angemeldeten MQL5.com-Benutzer der Befehl "Eigenes Signal erstellen" zugänglich, mit welchem Sie auf die Seite der Erstellung Ihres eigenen Signals gelangen.
Geben Sie den Namen Ihres künftigen Signals an, dann wählen Sie eine Plattform - MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 und geben Sie Login und Investoren-Passwort Ihres Kontos in dieser Plattform ein. Im "Broker"-Feld geben Sie den Namen des Handelsservers oder des Brokers ein (Sie werden vermutlich den benötigten Server in der erscheinenden Dropdown-Liste finden).
Nachdem Sie diese vier Felder ausgefüllt haben, Drücken Sie auf "Hinzufügen", und dann gelangen Sie auf die Seite Ihres neu erstellten Signals. Fügen Sie die Beschreibung Ihres Signals hinzu und speichern Sie es.
Sie können ein Signal auf zwei Weisen abonnieren. Die erste ist, direkt auf der Website vom Ihren notwendigen Signal zu abonnieren:
Die zweite Weise ist, das Signal aus dem Terminal zu abonnieren. Dafür sollen Sie zunächst Ihre Login und Passwort für MQL5.com in der Sektion Community in den Terminal-Einstellungen eingeben. Um ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, brauchen Sie es auch, dass es auf Ihrem Konto im MQL5.community-Zahlungssystem die erforderliche Geldsumme gibt.
Wählen Sie die Sektion "Meine Signale" und prüfen Sie dort den Status Ihres Signals. Es können vermutlich Probleme mit dessen Anschluss sein.
Sobald Sie auf die Seite des Signals gelangen, sehen Sie eine Fehlermeldung. Sie können Ihre Kontonummer, Passwort und den Namen des Handelsservers mit dem "Bearbeiten"-Befehl korrigieren.
Wählen Sie ein benötigtes Signal im Schaufenster im Terminal und öffnen Sie es. Dann drücken Sie auf die "Abonnieren"-Taste und füllen Sie alle Felder wie das Akzeptieren der Regeln aus, bestätigen das Passwort für Ihr MQL5.com-Konto und drücken "OK".
Dann erscheint in ein Paar Sekunden das nächste Dialogfenster, in welchem Sie die Parameter vom Kopieren einstellen und "OK" drücken müssen.
Nein, Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 unterscheiden sich in ihren Orderabrechnungs- und -ausführungssystemen. Deshalb muss man zum Kopieren von Handelstransaktionen das Signal aus derselben Plattform wählen, in welcher auch Ihr Konto registriert ist. Oder Sie können ein Konto auf derselben Plattform (und auch wünschenswert mit demselben Broker) eröffnen, wie bei dem Signal, welches Sie abonnieren möchten.
Sind Sie neu im MetaTrader 5, dann empfehlen wir Ihnen, die folgenden Artikel zu lesen: Handelssystem MetaTrader 5 und Ordern, Positionen und Handelstransaktionen im MetaTrader 5.
Beim Abonnieren eines kostenpflichtigen Signals wird auf dem Konto des Abonnenten eine Geldsumme fest angelegt, welche zur Bezahlung der ganzen Abonnementsperiode (eine Woche oder einen Monat) erforderlich ist. Dieses Geld kommt aber nicht gerade auf das Konto des Signalproviders - der Provider wird das Geld auf sein Konto zum Zeitpunkt des Abonnementschlusses automatisch bekommen. Sollte der Provider sein Signal zurückziehen, dann werden die fest angelegten Gelder den Abonnenten zurückgezahlt.
Sollte der Provider sein kostenloses Signal bezahlbar machen, dann bleiben alle schon existierenden Abonnements gültig und kostenlos bis zum Ablauf deren Abonnementsperioden. Nach solchem Ablauf wird die Weiterführung des Abonnements auf der kostenpflichtigen Basis angeboten, welche der Abonnent akzeptieren oder ablehnen kann. Dadurch wird das Ersetzen des kostenlosen Abonnements mit einem kostenpflichtigen Abonnement nicht zum Abbuchen der Zahlungsmittel bei dem schon erledigten kostenlosen Abonnement führen.
Beenden des Abonnements seitens Abonnenten wird zum Abbuchen der fest angelegten Geldsumme zugunsten des Providers führen. Dabei wird der Abonnent eine eine ausdrückliche Warnung bekommen
Nein, die Volumen der kopierten Händel werden vom Terminal aufgrund der eingestellten Parameter und des Verhältnisses zwischen den Bilanzen auf Kontos vom Abonnenten und dem Dienstleister automatisch kalkuliert. Man kann keine festgesetzten Volumen für Ihre Händel angeben.
Alle Volumen werden automatisch kalkuliert. Auf dem Konto des Abonnenten können die Transaktionen mit dem Volumen, das hoher als dieses beim Provider ist, nur dann erfüllt werden, wenn die unter dem Abonnement für den Handel verfügbaren Geldmittel größer als diese auf dem Konto des Dienstleisters sind (Bilanz_Abonnent * Belastung > Bilanz_Provider).
Auf dem Konto des Dienstleisters wird das Handelssymbol GOLD gehandelt, wobei mein Broker dasselbe Finanzinstrument hat, welches doch XAUUSD heißt. Werden in diesem Fall die GOLD-Händel auf das XAUUSD-Symbol kopiert werden?
Wenn auf dem Konto des Abonnenten ein Symbol mit dem gleichen Namen wie auf dem Konto des Anbieters gefunden wird, und der Handel auf diesem Symbol komplett erlaubt ist, werden Trades genau auf diesem Symbol kopiert. Wenn der Handel auf dem gefundenen Symbol nur teilweise erlaubt oder verboten ist, gilt das Symbol als ungeeignet für Kopieren, und es wird nach einem passenden Symbol gesucht.
Ein zum Kopieren passendes Symbol wird wie folgt gesucht:
Von dieser Filterregel gibt es nur zwei Ausnahmen für die Metalle bezeichnenden Instrumente:
In diesen zwei Fällen werden die Instrumente nur auf volle Zulassung zum Handel geprüft und, wenn so eine Zulassung vorhanden ist, dann gilt das Instrument als gefunden.
Beispiel 1: Wenn der Provider Positionen für das Symbol EURUSD und der Abonnent für das Symbol EURUSD! (oder umgekehrt) mit der vollen Zulassung zum Handel hat, erkennt das Terminal automatisch die Übereinstimmung und wird die Händel kopieren.
Beispiel 2: Wenn der Provider Positionen für das Symbol EURUSD und der Abonnent gleichzeitig für die Symbole EURUSD! und EURUSD hat, dann werden die Händel auf das EURUSD kopiert werden.
Beispiel 3: Wenn der Provider Positionen für das Symbol GOLD und der Abonnent gleichzeitig für das Symbol XAUUSD mit einer vollen Zulassung zum Handel hat, erkennt das Terminal automatisch die Übereinstimmung und wird die Händel kopieren.
Beispiel 4: Wenn der Provider Positionen für das Symbol GOLD und der Abonnent gleichzeitig für das Symbol XAUUSD mit der Zulassung nur zum Schließen der Position (unvollständige Zulassung zum Handel) hat, gilt die Übereinstimmung als nicht gefunden, und keine Händel werden kopiert sein.
Die Symbole vom Provider und vom Abonnenten werden automatisch verglichen, Sie können diese Regeln nicht selbst erstellen.
Der Algorithmus zur Abrundung der Prozente ist stufenweise:
Ein Rechenbeispiel können Sie im Artikel Arbeitsprinzipien und Vorteile der Handelssignale von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 finden.
Das Vorhandensein von offenen Positionen oder bedingten Aufträgen auf einem Konto verhindert es beim Abonnieren, das korrekte Kopieren von Signalen des Dienstleisters anzufangen.
Manueller Handel auf einem ein Signal abonnierenden Konto verhindert das korrekte Kopieren von Signalen des Dienstleisters und die Analyse der Kopierergebnisse.
Sollte sich bei der Synchronisation herausstellen, dass die Positionen oder bedingte Aufträge von denen vom Provider divergieren, dann erscheint ein Standarddialog, welcher es anbietet, zu synchronisieren.
Wählen Sie das benötigte Signal in der Sektion "Meine Signale"
und klicken Sie auf "Bearbeiten"
Dann deaktivieren Sie das Feld "Aktiviert" und klicken Sie auf "Speichern"
Soll ein Abonnent sein MetaTrader 4/5 Terminal permanent im Laufen halten, um seine Händel zu kopieren?
Die Händel werden im Abonnenten-Terminal kopiert, dabei muss das Abonnenten-Terminal laufen und zum entsprechenden Konto angeschlossen sein.
Muss man sich vom Signal dort abmelden, wo man es auch abonniert hat?
Sie können Ihr Signal sowohl auf der Website https://www.mql5.com/de/signals in der Sektion "Meine Abonnements" als auch direkt aus dem Terminal in der Sektion MetaTrader 5-Hilfe → Benutzeroberfläche → Toolbox → Signale: Ein Signal abbestellen abbestellen. Wenn das Abonnement bezahlbar war, dann wird die für das Abonnement angelegte Geldsumme von Ihrem Konto zum Zeitpunkt der Abmeldung als Bezahlung abgezogen werden.
Wie kann ich erfahren, welches Signal ich im Terminal abonniere, und wie kann ich mich abmelden?
Erstens, beim Anschließen zum Konto verbindet sich das Terminal mit dem Signalserver und prüft, ob Abonnements vorhanden sind. Wenn es auf dem gegebenen Konto ein Signal-Abonnement gibt, dann erscheint die entsprechende Meldung in Ihrem Protokoll. Dazu wird der Name des von dem gegebenen Konto abonnierenden Signals auch in der ersten Zeile in blau in der Sektion Signale in den Einstellungen des Terminals gezeigt.
Zweitens, es gibt eine einfache Methode, mit welcher Sie gleich alle Ihren aktuellen und abgelaufenen bzw. abgemeldeten Abonnements auf der Seite Signale in der Sektion Meine Abonnements sehen können. Dazu müssen Sie sich zunächst an der MQL5.com anmelden.
All Handelsoperationen auf dem Konto des Abonnenten werden beim Kopieren zu den aktuellen Preisen auf dem Abonnenten-Konto unter Betrachtung von der in den Terminaleinstellungen angegebenen zulässigen Abweichung sowie von der Vertragsspezifikation für das gegebene Symbol ausgeführt . Deshalb ist die Anzahl von Stellen in Symbolen von keiner Bedeutung.
Der Zuwachs zeigt das Wachstum der Kontobilanz. Er wird so kalkuliert, dass der Einfluss der Einzahlungen und Abhebungen vermieden ist.
Die ganze Handelshistorie des Kontos wird in die Perioden zwischen den Bilanz-Operationen (Einzahlungen und Abhebungen) eingeteilt. Zuerst ist der gesamte Zuwachs-Koeffizient (K) durch das Multiplizieren von den für jeden Zeitraum zwischen den Bilanz-Operationen (BO) gerechneten Koeffizienten kalkuliert, und dann wird der Gesamtzuwachs in Prozenten kalkuliert.
Zuwachs in Prozenten = (K - 1) * 100%
In der nachstehenden Grafik sind mit großen roten Punkten die Bilanz-Operationen und mit den gestrichelten Linien - die Zeiträume der Zuwachsberechnung bezeichnet:
In diesem Fall wird der Gesamtzuwachs für ein Konto wie folgt berechnet:
Zuwachs in Prozenten = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
Obwohl die aktuelle Bilanz 50% höher als die Ersteinzahlung ist, beträgt der aktuelle Zuwachs wegen Handelsoperationen nur 10%.
Wie wird die Jahreszunahme (YTD) kalkuliert, wenn die Summe von monatlichen Wachstumsraten sich von diesem Wert unterscheidet?
Bei der Zuwachsberechnung wird der Zinseszins benutzt. Das bedeutet, dass das Zuwachsprozent nicht durch die einfache Addition der Zuwächse für einige Zeiträume, sondern durch deren Multiplizieren kalkuliert wird. Der Zuwachs eines jeden Zeitraums wird sich auf den akkumulierten Gesamtzuwachs der vorgehenden Zeiträume überlagern. Wir zeigen das an einem Beispiel.
Das Signal hatte die folgenden Zuwachswerte in jedem Monat des Jahres 2014:
Der Zuwachskoeffizient für den Zeitraum wird also als (Zuwachs in Prozenten) / 100% + 1.0 kalkuliert. Im Januar ist der Zuwachskoeffizient (14.71%/100%)+1.0 = 1.1471.
Um den Zuwachs im Zeitraum Januar-Februar 2014 zu kalkulieren, muss man zunächst den gesamten Zuwachskoeffizient finden, dafür muss man deren Zuwachskoeffizienten miteinander multiplizieren.
Der gesamte Zuwachskoeffizient ist 1.1471 * 1.2051 = 1.3823
Aus dem gesamten Zuwachskoeffizient erhalten wir dann den Zuwachs in Prozenten als (Gesamter Zuwachskoeffizient - 1) * 100% = Zuwachs im Zeitraum in Prozenten
Zuwachs in % im Januar-Februar 2013 = (1.3823 - 1.0) * 100% = 38.23%
Wie Sie sehen, beträgt der Zuwachs im Zweimonatszeitraum 38.23%, und dies ist nicht gleichbedeutend mit einfacher Addition von Prozenten für jeden Monat ( 38.23% != 14.71% + 20.15%)
Um das jährliche Zuwachsprozent zu erhalten, muss man die Zuwachskoeffizienten jedes Monats miteinander multiplizieren, von deren Produkt 1.0 abziehen und dann das Resultat 100% multiplizieren. Dies wird der Zinseszins des Zuwachses für das Jahr (YTD) sein.Um den Zuwachs für alle Jahre Ihres Handels zu erhalten, sollen Sie diese Operation mit den jährlichen Zuwachswerten ausführen.