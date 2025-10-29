SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 197%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 713
Profit Trade:
867 (50.61%)
Loss Trade:
846 (49.39%)
Best Trade:
319.42 USD
Worst Trade:
-195.14 USD
Profitto lordo:
14 042.57 USD (605 512 pips)
Perdita lorda:
-11 551.61 USD (478 985 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (171.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
800.54 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.29%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
1 281 (74.78%)
Short Trade:
432 (25.22%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-13.65 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-118.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-430.84 USD (3)
Crescita mensile:
18.29%
Previsione annuale:
221.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
666.02 USD
Massimale:
1 256.87 USD (79.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.69% (1 258.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WS30 491
USDJPY 340
SP500 304
XAUUSD 300
GDAXI 155
EURUSD 105
NDX 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WS30 342
USDJPY 430
SP500 781
XAUUSD 672
GDAXI -5
EURUSD 212
NDX 59
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WS30 4.6K
USDJPY 23K
SP500 14K
XAUUSD 72K
GDAXI 1.8K
EURUSD 4.3K
NDX 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +319.42 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +171.17 USD
Massima perdita consecutiva: -118.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Complete Portfolio 2
100USD al mese
197%
0
0
USD
3.1K
USD
60
99%
1 713
50%
100%
1.21
1.45
USD
41%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.