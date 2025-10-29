- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 713
Profit Trade:
867 (50.61%)
Loss Trade:
846 (49.39%)
Best Trade:
319.42 USD
Worst Trade:
-195.14 USD
Profitto lordo:
14 042.57 USD (605 512 pips)
Perdita lorda:
-11 551.61 USD (478 985 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (171.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
800.54 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.29%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
1 281 (74.78%)
Short Trade:
432 (25.22%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-13.65 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-118.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-430.84 USD (3)
Crescita mensile:
18.29%
Previsione annuale:
221.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
666.02 USD
Massimale:
1 256.87 USD (79.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.69% (1 258.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|491
|USDJPY
|340
|SP500
|304
|XAUUSD
|300
|GDAXI
|155
|EURUSD
|105
|NDX
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|342
|USDJPY
|430
|SP500
|781
|XAUUSD
|672
|GDAXI
|-5
|EURUSD
|212
|NDX
|59
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|4.6K
|USDJPY
|23K
|SP500
|14K
|XAUUSD
|72K
|GDAXI
|1.8K
|EURUSD
|4.3K
|NDX
|6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +319.42 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +171.17 USD
Massima perdita consecutiva: -118.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
197%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
60
99%
1 713
50%
100%
1.21
1.45
USD
USD
41%
1:200