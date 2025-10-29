シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
信頼性
68週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 155%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 056
利益トレード:
1 028 (50.00%)
損失トレード:
1 028 (50.00%)
ベストトレード:
319.42 USD
最悪のトレード:
-195.14 USD
総利益:
16 585.42 USD (744 840 pips)
総損失:
-14 313.53 USD (651 152 pips)
最大連続の勝ち:
13 (171.17 USD)
最大連続利益:
800.54 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.64%
最大入金額:
96.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
1 538 (74.81%)
短いトレード:
518 (25.19%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
16.13 USD
平均損失:
-13.92 USD
最大連続の負け:
12 (-118.48 USD)
最大連続損失:
-430.84 USD (3)
月間成長:
-6.54%
年間予想:
-79.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
666.02 USD
最大の:
1 256.87 USD (79.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.69% (1 258.23 USD)
エクイティによる:
11.54% (177.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WS30 550
USDJPY 398
XAUUSD 370
SP500 346
GDAXI 193
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WS30 311
USDJPY 784
XAUUSD 317
SP500 759
GDAXI 0
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 38K
SP500 14K
GDAXI 3.3K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +319.42 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +171.17 USD
最大連続損失: -118.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 より多く...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


レビューなし
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Complete Portfolio Main
30 USD/月
155%
0
0
USD
2.3K
USD
68
99%
2 056
50%
100%
1.15
1.11
USD
41%
1:200
コピー

