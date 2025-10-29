시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 1
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 1

Jimmy Peter Eriksson
0 리뷰
안정성
70
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 159%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 103
이익 거래:
1 050 (49.92%)
손실 거래:
1 053 (50.07%)
최고의 거래:
319.42 USD
최악의 거래:
-195.14 USD
총 수익:
17 045.32 USD (776 837 pips)
총 손실:
-14 736.83 USD (671 884 pips)
연속 최대 이익:
13 (171.17 USD)
연속 최대 이익:
800.54 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
82.79%
최대 입금량:
96.67%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
1 574 (74.85%)
숏(주식차입매도):
529 (25.15%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.10 USD
평균 이익:
16.23 USD
평균 손실:
-14.00 USD
연속 최대 손실:
12 (-118.48 USD)
연속 최대 손실:
-430.84 USD (3)
월별 성장률:
-8.03%
연간 예측:
-97.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
666.02 USD
최대한의:
1 256.87 USD (79.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.69% (1 258.23 USD)
자본금별:
11.54% (177.82 USD)

배포

심볼 Sell Buy
WS30 558
USDJPY 408
XAUUSD 378
SP500 352
GDAXI 198
EURUSD 143
NDX 66
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WS30 316
USDJPY 724
XAUUSD 463
SP500 756
GDAXI -41
EURUSD 137
NDX -47
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WS30 4.9K
USDJPY 32K
XAUUSD 53K
SP500 14K
GDAXI 1.6K
EURUSD 3.7K
NDX -4.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +319.42 USD
최악의 거래: -195 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +171.17 USD
연속 최대 손실: -118.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 더...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


리뷰 없음
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
