- 자본
- 축소
트레이드:
2 103
이익 거래:
1 050 (49.92%)
손실 거래:
1 053 (50.07%)
최고의 거래:
319.42 USD
최악의 거래:
-195.14 USD
총 수익:
17 045.32 USD (776 837 pips)
총 손실:
-14 736.83 USD (671 884 pips)
연속 최대 이익:
13 (171.17 USD)
연속 최대 이익:
800.54 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
82.79%
최대 입금량:
96.67%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
1 574 (74.85%)
숏(주식차입매도):
529 (25.15%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.10 USD
평균 이익:
16.23 USD
평균 손실:
-14.00 USD
연속 최대 손실:
12 (-118.48 USD)
연속 최대 손실:
-430.84 USD (3)
월별 성장률:
-8.03%
연간 예측:
-97.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
666.02 USD
최대한의:
1 256.87 USD (79.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.69% (1 258.23 USD)
자본금별:
11.54% (177.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WS30
|558
|USDJPY
|408
|XAUUSD
|378
|SP500
|352
|GDAXI
|198
|EURUSD
|143
|NDX
|66
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WS30
|316
|USDJPY
|724
|XAUUSD
|463
|SP500
|756
|GDAXI
|-41
|EURUSD
|137
|NDX
|-47
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WS30
|4.9K
|USDJPY
|32K
|XAUUSD
|53K
|SP500
|14K
|GDAXI
|1.6K
|EURUSD
|3.7K
|NDX
|-4.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +319.42 USD
최악의 거래: -195 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +171.17 USD
연속 최대 손실: -118.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
159%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
70
99%
2 103
49%
83%
1.15
1.10
USD
USD
41%
1:200