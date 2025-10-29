- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 059
Прибыльных трейдов:
1 029 (49.97%)
Убыточных трейдов:
1 030 (50.02%)
Лучший трейд:
319.42 USD
Худший трейд:
-195.14 USD
Общая прибыль:
16 728.23 USD (759 132 pips)
Общий убыток:
-14 333.57 USD (651 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (171.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
800.54 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
94.79%
Макс. загрузка депозита:
96.67%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
1 539 (74.75%)
Коротких трейдов:
520 (25.25%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
16.26 USD
Средний убыток:
-13.92 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-118.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.84 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.33%
Годовой прогноз:
-52.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
666.02 USD
Максимальная:
1 256.87 USD (79.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.69% (1 258.23 USD)
По эквити:
11.54% (177.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WS30
|551
|USDJPY
|398
|XAUUSD
|371
|SP500
|346
|GDAXI
|194
|EURUSD
|139
|NDX
|60
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WS30
|305
|USDJPY
|784
|XAUUSD
|460
|SP500
|759
|GDAXI
|-14
|EURUSD
|136
|NDX
|-35
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WS30
|4.4K
|USDJPY
|33K
|XAUUSD
|52K
|SP500
|14K
|GDAXI
|2.8K
|EURUSD
|3.7K
|NDX
|-3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +319.42 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +171.17 USD
Макс. убыток в серии: -118.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
68
99%
2 059
49%
95%
1.16
1.16
USD
USD
41%
1:200