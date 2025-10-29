СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 169%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 059
Прибыльных трейдов:
1 029 (49.97%)
Убыточных трейдов:
1 030 (50.02%)
Лучший трейд:
319.42 USD
Худший трейд:
-195.14 USD
Общая прибыль:
16 728.23 USD (759 132 pips)
Общий убыток:
-14 333.57 USD (651 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (171.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
800.54 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
94.79%
Макс. загрузка депозита:
96.67%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
1 539 (74.75%)
Коротких трейдов:
520 (25.25%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
16.26 USD
Средний убыток:
-13.92 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-118.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.84 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.33%
Годовой прогноз:
-52.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
666.02 USD
Максимальная:
1 256.87 USD (79.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.69% (1 258.23 USD)
По эквити:
11.54% (177.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WS30 551
USDJPY 398
XAUUSD 371
SP500 346
GDAXI 194
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WS30 305
USDJPY 784
XAUUSD 460
SP500 759
GDAXI -14
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 52K
SP500 14K
GDAXI 2.8K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +319.42 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +171.17 USD
Макс. убыток в серии: -118.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 15...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Нет отзывов
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Complete Portfolio Main
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
2.4K
USD
68
99%
2 059
49%
95%
1.16
1.16
USD
41%
1:200
Копировать

