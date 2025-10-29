信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
可靠性
68
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 169%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 059
盈利交易:
1 029 (49.97%)
亏损交易:
1 030 (50.02%)
最好交易:
319.42 USD
最差交易:
-195.14 USD
毛利:
16 728.23 USD (759 132 pips)
毛利亏损:
-14 333.57 USD (651 766 pips)
最大连续赢利:
13 (171.17 USD)
最大连续盈利:
800.54 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
94.79%
最大入金加载:
96.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.91
长期交易:
1 539 (74.75%)
短期交易:
520 (25.25%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
16.26 USD
平均损失:
-13.92 USD
最大连续失误:
12 (-118.48 USD)
最大连续亏损:
-430.84 USD (3)
每月增长:
-4.33%
年度预测:
-52.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
666.02 USD
最大值:
1 256.87 USD (79.01%)
相对跌幅:
结余:
40.69% (1 258.23 USD)
净值:
11.54% (177.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WS30 551
USDJPY 398
XAUUSD 371
SP500 346
GDAXI 194
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WS30 305
USDJPY 784
XAUUSD 460
SP500 759
GDAXI -14
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 52K
SP500 14K
GDAXI 2.8K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +319.42 USD
最差交易: -195 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +171.17 USD
最大连续亏损: -118.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 更多...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


没有评论
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
