SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
0 comentarios
Fiabilidad
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 169%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 059
Transacciones Rentables:
1 029 (49.97%)
Transacciones Irrentables:
1 030 (50.02%)
Mejor transacción:
319.42 USD
Peor transacción:
-195.14 USD
Beneficio Bruto:
16 728.23 USD (759 132 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 333.57 USD (651 766 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (171.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
800.54 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
94.79%
Carga máxima del depósito:
96.67%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.91
Transacciones Largas:
1 539 (74.75%)
Transacciones Cortas:
520 (25.25%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.16 USD
Beneficio medio:
16.26 USD
Pérdidas medias:
-13.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-118.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-430.84 USD (3)
Crecimiento al mes:
-4.33%
Pronóstico anual:
-52.52%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
666.02 USD
Máxima:
1 256.87 USD (79.01%)
Reducción relativa:
De balance:
40.69% (1 258.23 USD)
De fondos:
11.54% (177.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WS30 551
USDJPY 398
XAUUSD 371
SP500 346
GDAXI 194
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WS30 305
USDJPY 784
XAUUSD 460
SP500 759
GDAXI -14
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 52K
SP500 14K
GDAXI 2.8K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +319.42 USD
Peor transacción: -195 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +171.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -118.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
otros 15...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


No hay comentarios
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Complete Portfolio Main
30 USD al mes
169%
0
0
USD
2.4K
USD
68
99%
2 059
49%
95%
1.16
1.16
USD
41%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.