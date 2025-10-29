SignauxSections
Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 197%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 713
Bénéfice trades:
867 (50.61%)
Perte trades:
846 (49.39%)
Meilleure transaction:
319.42 USD
Pire transaction:
-195.14 USD
Bénéfice brut:
14 042.57 USD (605 512 pips)
Perte brute:
-11 551.45 USD (478 985 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (171.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
800.54 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
1 281 (74.78%)
Courts trades:
432 (25.22%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.45 USD
Bénéfice moyen:
16.20 USD
Perte moyenne:
-13.65 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-118.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-430.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.22%
Prévision annuelle:
245.39%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
666.02 USD
Maximal:
1 256.87 USD (79.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.69% (1 258.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 491
USDJPY 340
SP500 304
XAUUSD 300
GDAXI 155
EURUSD 105
NDX 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 342
USDJPY 430
SP500 781
XAUUSD 672
GDAXI -5
EURUSD 212
NDX 59
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 4.6K
USDJPY 23K
SP500 14K
XAUUSD 72K
GDAXI 1.8K
EURUSD 4.3K
NDX 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +319.42 USD
Pire transaction: -195 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +171.17 USD
Perte consécutive maximale: -118.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 plus...
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Aucun avis
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
