Negociações:
2 056
Negociações com lucro:
1 028 (50.00%)
Negociações com perda:
1 028 (50.00%)
Melhor negociação:
319.42 USD
Pior negociação:
-195.14 USD
Lucro bruto:
16 585.42 USD (744 840 pips)
Perda bruta:
-14 313.53 USD (651 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (171.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
800.54 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.64%
Depósito máximo carregado:
96.67%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 538 (74.81%)
Negociações curtas:
518 (25.19%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
16.13 USD
Perda média:
-13.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-118.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-430.84 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.54%
Previsão anual:
-79.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
666.02 USD
Máximo:
1 256.87 USD (79.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.69% (1 258.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.54% (177.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WS30
|550
|USDJPY
|398
|XAUUSD
|370
|SP500
|346
|GDAXI
|193
|EURUSD
|139
|NDX
|60
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WS30
|311
|USDJPY
|784
|XAUUSD
|317
|SP500
|759
|GDAXI
|0
|EURUSD
|136
|NDX
|-35
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WS30
|4.4K
|USDJPY
|33K
|XAUUSD
|38K
|SP500
|14K
|GDAXI
|3.3K
|EURUSD
|3.7K
|NDX
|-3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +319.42 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +171.17 USD
Máxima perda consecutiva: -118.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2276
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
Sem comentários
