SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Complete Portfolio Main
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio Main

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 155%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 056
Negociações com lucro:
1 028 (50.00%)
Negociações com perda:
1 028 (50.00%)
Melhor negociação:
319.42 USD
Pior negociação:
-195.14 USD
Lucro bruto:
16 585.42 USD (744 840 pips)
Perda bruta:
-14 313.53 USD (651 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (171.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
800.54 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.64%
Depósito máximo carregado:
96.67%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 538 (74.81%)
Negociações curtas:
518 (25.19%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
16.13 USD
Perda média:
-13.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-118.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-430.84 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.54%
Previsão anual:
-79.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
666.02 USD
Máximo:
1 256.87 USD (79.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.69% (1 258.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.54% (177.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WS30 550
USDJPY 398
XAUUSD 370
SP500 346
GDAXI 193
EURUSD 139
NDX 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WS30 311
USDJPY 784
XAUUSD 317
SP500 759
GDAXI 0
EURUSD 136
NDX -35
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WS30 4.4K
USDJPY 33K
XAUUSD 38K
SP500 14K
GDAXI 3.3K
EURUSD 3.7K
NDX -3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +319.42 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +171.17 USD
Máxima perda consecutiva: -118.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2276
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.


Sem comentários
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.69% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Complete Portfolio Main
30 USD por mês
155%
0
0
USD
2.3K
USD
68
99%
2 056
50%
100%
1.15
1.11
USD
41%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.